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Служби обміну миттєвими повідомленнями, які часто називають службами миттєвих повідомлень, революціонізують спілкування в реальному часі, дозволяючи людям обмінюватися текстовими повідомленнями, мультимедійним вмістом і навіть миттєво здійснювати голосові чи відеодзвінки. Ці платформи сприяють швидким і зручним розмовам, дозволяючи користувачам спілкуватися з друзями, родиною та колегами по всьому світу за лічені секунди. Популяризовані такими функціями, як групові чати, емодзі та обмін мультимедійними файлами, служби обміну миттєвими повідомленнями стали невід’ємною частиною сучасного спілкування, сприяючи плавному та інтерактивному обміну як в особистій, так і в професійній сферах.
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Telegram
telegram.org
Telegram-це хмарне миттєве обмін повідомленнями, відеозапис та сервіс над IP-сервісом із шифруванням кінця до кінця лише для таємного чату. Програми -клієнт Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS та GNU/Linux та виникли в Росії в 2013 році. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, наклейками, аудіо та файлами будь -якого типу. Код на стороні клієнта Telegram-це вільне програмне забезпечення, тоді як його код на стороні сервера є закритим джерелом та власником. Послуга також надає API незалежним розробникам. Станом на квітень 2020 року Telegram мав 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Оголошення на той час включало обіцянку реалізувати захищені групові відеодзвінки пізніше в 2020 році. Повідомлення за замовчуванням та медіа використовують шифрування клієнт-сервер під час транзиту. Ці дані також зашифровані в спокої, але можуть бути доступні розробники Telegram, які мають клавіші шифрування. Крім того, Telegram надає зашифровані дзвінки в кінці та додаткові зашифровані "секретні" чати між двома користувачами Інтернет-клієнтів на смартфоні. Однак клієнти на робочому столі (за винятком клієнта MacOS) не мають шифрування кінця до кінця, а також не є шифруванням кінця до кінця для груп, супергруп або каналів. Telegram захищала відсутність повсюдного шифрування кінця до кінця, стверджуючи, що онлайн-запаси, які не використовують шифрування на стороні клієнта, є "найбільш безпечним рішенням, яке зараз можливе", незважаючи на кілька інших служб чату, таких як сигнал, матриця та WhatsApp Пропонуючи шифрування на всіх платформах.
Nicegram
nicegram.app
Швидкий, безпечний та приємний додаток для обміну повідомленнями. Уявіть собі поєднання потужного API Telegram, ретельної оптимізації коду та унікальних функцій, які забезпечують абсолютно новий рівень досвіду, якого ви не можете відмовити!
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (загальновідомий як Messenger)-це американський додаток для обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc., спочатку розроблена як чат у Facebook у 2008 році, компанія оновила свою послугу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила автономні iOS та Android Apps у серпні 2011 року та автономний портальний портальний апарат для Messenger на Q4 2018. що дозволяє користувачам користуватися веб -інтерфейсом або завантажувати один із окремих додатків. У квітні 2020 року Facebook офіційно випустив Messenger для робочого столу, який підтримується в Windows 10 та MacOS та розповсюджується на магазині Microsoft та App Store відповідно. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, наклейками, аудіо та файлами, а також реагувати на повідомлення інших користувачів та взаємодіяти з ботами. Сервіс також підтримує голосові та відеодзвінки. Домашні додатки підтримують за допомогою декількох облікових записів, розмов з додатковим шифруванням кінця до кінця та гри в ігри.
Skype
skype.com
Skype - це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочатів та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One та смарт -годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги миттєвих повідомлень. Користувачі можуть передавати текст, відео, аудіо та зображення. Skype Дозволяє дзвінки на відеоконференції. Наприкінці 2010 року в серпні 2015 року було понад 660 мільйонів користувачів у всьому світі. щомісяця використовується 100 мільйонами людей і 40 мільйонами людей щодня. Це було на 70% збільшення кількості щоденних користувачів попереднього місяця, завдяки пандемії Covid-19, випущеним у серпні 2003 року, Skype був створений шведом Нікласом Зеннстреом та Дейн Янусом Фріісом у співпраці з Ахті Хайнла , Приїт Кассалу, Яан Таллінн та Тайво Аннуса, Естонці, які розробили однолітковий бекенд, який також використовувався в Додаток для обміну музикою Kazaa. У вересні 2005 року eBay придбав Skype за 2,6 мільярда доларів. У вересні 2009 року Сілвер Лейк, Андріссен Горовіц та Інвестиційна рада пенсійного плану Канади оголосили про придбання 65% Skype за 1,9 мільярда доларів від eBay, що пояснювало ринкову вартість 2,92 мільярда доларів. Microsoft придбала Skype у травні 2011 року за 8,5 мільярда доларів. Штаб -квартира підрозділу Skype знаходиться в Люксембурзі, але більшість команд розробників та 44% усіх працівників дивізії все ще розташовані в Таллінні та Тарту, Estonia.Skype дозволяє користувачам спілкуватися через Інтернет за допомогою мікрофона, використовуючи відео за допомогою відео Веб -камера та миттєві повідомлення. Skype реалізує бізнес-модель Freemium, коли дзвінки Skype до Skype є безкоштовними, тоді як дзвінки на стаціонарні телефони та мобільні телефони (через традиційні телефонні мережі) стягуються через систему облікових записів користувачів на основі дебетом під назвою Skype Credit. Деякі адміністратори мережі заборонили Skype з питань корпоративних, державних, домашніх та освітніх мереж, посилаючись на такі причини, як невідповідне використання ресурсів, надмірне використання пропускної здатності та проблеми безпеки. Скайп спочатку містить гібридну систему однорангової та клієнт-сервер. Skype повністю працював над Microsoft Supernodes з травня 2012 року. Розкриття масового спостереження 2013 року виявило, що Microsoft надала розвідувальному агенції безперешкодного доступу до суперноди та вмісту зв'язку Skype. Skype від однорангової служби до централізованої служби Azure та коригував інтерфейси користувача Програми, щоб зробити текстові повідомлення більш помітними, ніж голосові дзвінки. Skype для Windows, iOS, Android, Mac та Linux отримали значні, видимі капітальні ремонти.
Discord
discord.com
Discord - це американська фірмова безкоштовна безкоштовна обмін повідомленнями та платформи програми VoIP та цифрова дистрибуція, розроблена для створення спільнот, починаючи від геймерів до освіти та бізнесу. Discord спеціалізується на тексті, зображенні, відео та аудіо -комунікації між користувачами на каналі чату. Discord працює на Windows, MacOS, Android, iOS, Linux та в веб -браузерах. Станом на 21 липня 2019 року є понад 250 мільйонів користувачів програмного забезпечення.
Zalo
zalo.me
Zalo - це програма для обміну повідомленнями з В'єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з'єднання для користувачів у будь -який час і в будь -якому місці. Швидкий і стабільний - Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли ... негайно та стабільно доставляється в будь-яких умовах та контекстах. Простий і зручний - Простий інтерфейс, який простий у використанні для всіх. -Багатофункціональний додаток, що підтримує текстове повідомлення, голос, наклейки, зображення, аудіозабель, відеодзвінок, 1-1 з'єднання, груповий чат, надсилання файлів, захоплення екрана ... для різного випадку використання. - Легко доступний з декількох платформ, таких як телефон, робочий стіл чи веб -сайт. - Насолоджуйтесь обміном та врятуванням прекрасних моментів з родиною, улюбленими друзями на часовій шкалі Zalo
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, або просто WhatsApp,-це американська безкоштовна безкоштовна програма, перехресні повідомлення обміну повідомленнями та голосом над IP (VoIP), що належить Facebook, Inc., дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення та голосові повідомлення, робити голосові та відеодзвінки та ділитися зображеннями , документи, місця користувача та інші медіа. Клієнтська програма WhatsApp працює на мобільних пристроях, але також доступна з настільних комп'ютерів, якщо мобільний пристрій користувача залишається підключеним до Інтернету, поки вони використовують додаток для настільних ПК. Сервіс вимагає від користувачів надавати стандартний мобільний номер мобільного телефону для реєстрації за допомогою послуги. У січні 2018 року WhatsApp випустив автономний бізнес -додаток, спрямований на власників малого бізнесу, який називається WhatsApp Business, щоб дозволити компаніям спілкуватися з клієнтами, які використовують стандартний клієнт WhatsApp. був придбаний у Facebook у лютому 2014 року приблизно за 19,3 мільярда доларів США. Це стало найпопулярнішою програмою для обміну повідомленнями у світі до 2015 року і має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі з лютого 2020 року. Він став основним засобом електронного спілкування в багатьох країнах та місцях, включаючи Латинську Америку, індійський субконтинент та великі частини Європа та Африка.
wechat.com
WeChat (китайський: 微信; pinyin: wēixìn (слухати); освітлений: 'micro-message')-це китайський багатоцільовий обмін повідомленнями, соціальні медіа та додаток для мобільних платежів, розроблений Tencent. Вперше випущений у 2011 році, він став найбільшим у світі автономним мобільним додатком у 2018 році, з понад 1 мільярд активних користувачів щомісяця. WeChat був описаний як "додаток Китаю для всього", а "супер -додаток" через широкий спектр функцій. Активність користувача на WeChat аналізується, відстежується та ділиться з китайськими органами на запит у рамках мережі масового спостереження в Китаї. Вечат цензури політично чутливі теми в Китаї. Дані, що передаються рахунками, зареєстрованими за межами Китаю, проаналізовані, аналізуються та використовуються для створення алгоритмів цензури в Китаї. У відповідь на прикордонну суперечку між Індією та Китаєм, Вечат був заборонений в Індії в червні 2020 року. 6 серпня 2020 року президент США Дональд Трамп підписав виконавчий наказ про заборону американських "операцій" з WeChat за 45 днів.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Надсилайте повідомлення, фотографії та відео друзям через Instagram або Facebook разом із ефектами та підписами. Ви також можете надсилати дописи або спілкуватися у відеочаті.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages - це SMS та програма для обміну повідомленнями, розроблені Google для його операційної системи Android Mobile. Також доступний веб -інтерфейс. Запущений 12 листопада 2014 року, він підтримує повідомлення про багатих комунікаційних служб (RCS) з 2018 року. Додаток не підтримує шифрування в кінці, однак розробка функції була розглянута у просоченій внутрішній версії програми 23 травня 2020 року . Квітень 2020 року в додатку було більше ніж на мільярд, що, швидше за все, було пов'язано з більш широким розгортанням Google з багатих послуг зв'язку у багатьох різних країнах без підтримки перевізників.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat дозволяє легко поговорити з друзями, переглядати історії з усього світу та вивчати новини в Discover. Життя веселіше, коли живеш у даний момент! Snapchat - це американський мультимедійний додаток та сервіс для обміну повідомленнями, розроблені Snap Inc., спочатку Snapchat Inc. Однією з головних особливостей Snapchat є те, що зображення та повідомлення зазвичай доступні лише на короткий час, перш ніж вони стануть недоступними для своїх одержувачів.
Text Free
textfree.us
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Yandex Messenger
yandex.com
Яндекс Користувачі можуть надсилати миттєві повідомлення, здійснювати дзвінки та створювати групові чати. Yandex Messenger - це безпечний корпоративний месенджер у звичайному інтерфейсі. Ми поєднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості для корпоративної роботи - наприклад, запрошення команд чи відділів у груповому чаті. Легше працювати над проектами, коли контакти всіх колег збираються в одному місці, а чати з родиною та друзями не відволікаються від завдань.
X Messages
twitter.com
Прямі повідомлення - це приватна сторона X. Ви можете використовувати прямі повідомлення, щоб вести приватні розмови з людьми про публікації та інший вміст.
Reddit Chat
reddit.com
Поспілкуватися для Reddit.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging дозволяє вам спілкуватися з іншими учасниками LinkedIn, з якими ви підключені. У LinkedIn ви можете безкоштовно надсилати повідомлення лише своїм зв’язкам 1-го ступеня (і, на сторінках групи, іншим членам групи). Якщо ви не підключені, у вас завжди є можливість надіслати InMail іншому учаснику LinkedIn.
MySMS
mysms.com
Сімейство додатків mysms допомагає надсилати текстові повідомлення будь-де та покращує обмін повідомленнями на смартфоні, планшеті та комп’ютері.
Threema
threema.ch
Threema-це зашифрована програма для обміну миттєвими повідомленнями для iOS, Android та Windows Phone. Програмне забезпечення базується на конфіденційності за принципами дизайну, і послуга не вимагає від користувачів надавати номер телефону або будь-яку іншу особисту інформацію: Додаток Threema може використовуватися анонімно. У додатку до текстових повідомлень користувачі можуть робити голосові дзвінки, надсилати мультимедіа, місця, голосові повідомлення та файли. Використовуючи веб -додаток "Threema Web", сервіс може використовуватися на pcs.treema розроблений швейцарською компанією Threema GmbH. Сервери розташовані у Швейцарії, а розробка базується в Pfäffikon SZ. Станом на квітень 2017 року у Threema 4,5 мільйона користувачів. Станом на січень 2019 року ділова версія, Threema Work, використовували 3.000 компаній та організацій.
GroupMe
groupme.com
GroupMe - це додаток для обміну повідомленнями мобільної групи, що належить Microsoft. Він був запущений у травні 2010 року приватною компанією GroupMe. У серпні 2011 року GroupMe щомісяця доставляла понад 100 мільйонів повідомлень, а до червня 2012 року ця кількість підскочила до 550 мільйонів. У 2013 році GroupMe мав понад 12 мільйонів зареєстрованих користувачів.
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