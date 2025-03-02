Skype

skype.com

Skype - це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочатів та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One та смарт -годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги миттєвих повідомлень. Користувачі можуть передавати текст, відео, аудіо та зображення. Skype Дозволяє дзвінки на відеоконференції. Наприкінці 2010 року в серпні 2015 року було понад 660 мільйонів користувачів у всьому світі. щомісяця використовується 100 мільйонами людей і 40 мільйонами людей щодня. Це було на 70% збільшення кількості щоденних користувачів попереднього місяця, завдяки пандемії Covid-19, випущеним у серпні 2003 року, Skype був створений шведом Нікласом Зеннстреом та Дейн Янусом Фріісом у співпраці з Ахті Хайнла , Приїт Кассалу, Яан Таллінн та Тайво Аннуса, Естонці, які розробили однолітковий бекенд, який також використовувався в Додаток для обміну музикою Kazaa. У вересні 2005 року eBay придбав Skype за 2,6 мільярда доларів. У вересні 2009 року Сілвер Лейк, Андріссен Горовіц та Інвестиційна рада пенсійного плану Канади оголосили про придбання 65% Skype за 1,9 мільярда доларів від eBay, що пояснювало ринкову вартість 2,92 мільярда доларів. Microsoft придбала Skype у травні 2011 року за 8,5 мільярда доларів. Штаб -квартира підрозділу Skype знаходиться в Люксембурзі, але більшість команд розробників та 44% усіх працівників дивізії все ще розташовані в Таллінні та Тарту, Estonia.Skype дозволяє користувачам спілкуватися через Інтернет за допомогою мікрофона, використовуючи відео за допомогою відео Веб -камера та миттєві повідомлення. Skype реалізує бізнес-модель Freemium, коли дзвінки Skype до Skype є безкоштовними, тоді як дзвінки на стаціонарні телефони та мобільні телефони (через традиційні телефонні мережі) стягуються через систему облікових записів користувачів на основі дебетом під назвою Skype Credit. Деякі адміністратори мережі заборонили Skype з питань корпоративних, державних, домашніх та освітніх мереж, посилаючись на такі причини, як невідповідне використання ресурсів, надмірне використання пропускної здатності та проблеми безпеки. Скайп спочатку містить гібридну систему однорангової та клієнт-сервер. Skype повністю працював над Microsoft Supernodes з травня 2012 року. Розкриття масового спостереження 2013 року виявило, що Microsoft надала розвідувальному агенції безперешкодного доступу до суперноди та вмісту зв'язку Skype. Skype від однорангової служби до централізованої служби Azure та коригував інтерфейси користувача Програми, щоб зробити текстові повідомлення більш помітними, ніж голосові дзвінки. Skype для Windows, iOS, Android, Mac та Linux отримали значні, видимі капітальні ремонти.