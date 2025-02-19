Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Чад

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Служби обміну миттєвими повідомленнями, які часто називають службами миттєвих повідомлень, революціонізують спілкування в реальному часі, дозволяючи людям обмінюватися текстовими повідомленнями, мультимедійним вмістом і навіть миттєво здійснювати голосові чи відеодзвінки. Ці платформи сприяють швидким і зручним розмовам, дозволяючи користувачам спілкуватися з друзями, родиною та колегами по всьому світу за лічені секунди. Популяризовані такими функціями, як групові чати, емодзі та обмін мультимедійними файлами, служби обміну миттєвими повідомленнями стали невід’ємною частиною сучасного спілкування, сприяючи плавному та інтерактивному обміну як в особистій, так і в професійній сферах.
Запит на новий застосунок
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, або просто WhatsApp,-це американська безкоштовна безкоштовна програма, перехресні повідомлення обміну повідомленнями та голосом над IP (VoIP), що належить Facebook, Inc., дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення та голосові повідомлення, робити голосові та відеодзвінки та ділитися зображеннями , документи, місця користувача та інші медіа. Клієнтська програма WhatsApp працює на мобільних пристроях, але також доступна з настільних комп'ютерів, якщо мобільний пристрій користувача залишається підключеним до Інтернету, поки вони використовують додаток для настільних ПК. Сервіс вимагає від користувачів надавати стандартний мобільний номер мобільного телефону для реєстрації за допомогою послуги. У січні 2018 року WhatsApp випустив автономний бізнес -додаток, спрямований на власників малого бізнесу, який називається WhatsApp Business, щоб дозволити компаніям спілкуватися з клієнтами, які використовують стандартний клієнт WhatsApp. був придбаний у Facebook у лютому 2014 року приблизно за 19,3 мільярда доларів США. Це стало найпопулярнішою програмою для обміну повідомленнями у світі до 2015 року і має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі з лютого 2020 року. Він став основним засобом електронного спілкування в багатьох країнах та місцях, включаючи Латинську Америку, індійський субконтинент та великі частини Європа та Африка.
Telegram
telegram.org
Telegram-це хмарне миттєве обмін повідомленнями, відеозапис та сервіс над IP-сервісом із шифруванням кінця до кінця лише для таємного чату. Програми -клієнт Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, MacOS та GNU/Linux та виникли в Росії в 2013 році. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, наклейками, аудіо та файлами будь -якого типу. Код на стороні клієнта Telegram-це вільне програмне забезпечення, тоді як його код на стороні сервера є закритим джерелом та власником. Послуга також надає API незалежним розробникам. Станом на квітень 2020 року Telegram мав 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Оголошення на той час включало обіцянку реалізувати захищені групові відеодзвінки пізніше в 2020 році. Повідомлення за замовчуванням та медіа використовують шифрування клієнт-сервер під час транзиту. Ці дані також зашифровані в спокої, але можуть бути доступні розробники Telegram, які мають клавіші шифрування. Крім того, Telegram надає зашифровані дзвінки в кінці та додаткові зашифровані "секретні" чати між двома користувачами Інтернет-клієнтів на смартфоні. Однак клієнти на робочому столі (за винятком клієнта MacOS) не мають шифрування кінця до кінця, а також не є шифруванням кінця до кінця для груп, супергруп або каналів. Telegram захищала відсутність повсюдного шифрування кінця до кінця, стверджуючи, що онлайн-запаси, які не використовують шифрування на стороні клієнта, є "найбільш безпечним рішенням, яке зараз можливе", незважаючи на кілька інших служб чату, таких як сигнал, матриця та WhatsApp Пропонуючи шифрування на всіх платформах.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snapchat Inc. Однією з головних особливостей Snapchat є те, що зображення та повідомлення зазвичай доступні лише протягом короткого часу, перш ніж вони стануть недоступними для одержувачів.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (загальновідомий як Messenger) - це американський додаток для обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc., спочатку розроблена як чат у Facebook у 2008 році, компанія оновила свою послугу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила окремі додатки для iOS та Android у серпні 2011 року та автономне обладнання для порталу Facebook для дзвінків на базі Messenger у Q4 2018. Пізніше Facebook запустив спеціальний інтерфейс веб-сайту (Messenger.com) та відокремлив функціональність обміну повідомленнями від головного додатка Facebook, що дозволяє користувачам користуватися веб -інтерфейсом або завантажувати один із окремих додатків. У квітні 2020 року Facebook офіційно випустив Messenger для робочого столу, який підтримується в Windows 10 та MacOS та розповсюджується на магазині Microsoft та App Store відповідно. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, наклейками, аудіо та файлами, а також реагувати на повідомлення інших користувачів та взаємодіяти з ботами. Сервіс також підтримує голосові та відеодзвінки. Домашні додатки підтримують за допомогою декількох облікових записів, розмов з додатковим шифруванням кінця до кінця та гри в ігри.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages – це програма для SMS і миттєвих повідомлень, розроблена Google для мобільної операційної системи Android. Також доступний веб-інтерфейс. Запущений 12 листопада 2014 року, він підтримує повідомлення Rich Communication Services (RCS) з 2018 року. Додаток не підтримує наскрізне шифрування, однак розвиток функції було помічено у витоку внутрішньої версії додатка 23 травня 2020 року. .До квітня 2020 року додаток було встановлено понад мільярд, що, швидше за все, було пов’язано з широким розгортанням Google Rich Communication Services у багатьох країнах без підтримки оператора.
Discord
discord.com
Discord - це американська фірмова безкоштовна безкоштовна обмін повідомленнями та платформи програми VoIP та цифрова дистрибуція, розроблена для створення спільнот, починаючи від геймерів до освіти та бізнесу. Discord спеціалізується на тексті, зображенні, відео та аудіо -комунікації між користувачами на каналі чату. Discord працює на Windows, MacOS, Android, iOS, Linux та в веб -браузерах. Станом на 21 липня 2019 року є понад 250 мільйонів користувачів програмного забезпечення.
wechat.com
WeChat (китайська: 微信; піньїнь: Wēixìn (слухайте); буквально: «мікро-повідомлення») — китайська багатоцільова програма для обміну повідомленнями, соціальних мереж і мобільних платежів, розроблена Tencent. Вперше випущений у 2011 році, він став найбільшим у світі автономним мобільним додатком у 2018 році з понад 1 мільярдом активних користувачів щомісяця. WeChat називають китайським «додатком для всього» та «супердодатком» через його широкий спектр функцій. Діяльність користувачів у WeChat аналізується, відстежується та передається китайській владі за запитом у рамках мережі масового стеження в Китаї. WeChat цензурує політично чутливі теми в Китаї. Дані, передані обліковими записами, зареєстрованими за межами Китаю, відстежуються, аналізуються та використовуються для створення алгоритмів цензури в Китаї. У відповідь на прикордонну суперечку між Індією та Китаєм WeChat було заборонено в Індії в червні 2020 року. 6 серпня 2020 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону «транзакцій» США з WeChat протягом 45 днів.
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Надсилайте повідомлення, фотографії та відео друзям через Instagram або Facebook разом із ефектами та підписами. Ви також можете надсилати дописи або спілкуватися у відеочаті.
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передавати текст, відео, аудіо та зображення. Skype дозволяє проводити відеоконференції. Наприкінці 2010 року в усьому світі налічувалося понад 660 мільйонів користувачів, із яких станом на серпень 2015 року, за оцінками, понад 300 мільйонів були активними щомісяця. У лютому 2012 року в мережі Skype одночасно перебували 34 мільйони користувачів. У березні 2020 року Skype був користуються 100 мільйонами людей щомісяця та 40 мільйонами людей щодня. Це стало збільшенням кількості щоденних користувачів на 70% порівняно з попереднім місяцем через пандемію COVID-19. Skype, вперше випущений у серпні 2003 року, створили швед Ніклас Зеннстрьом і датчанин Янус Фрііс у співпраці з Ахті Хайнла. , Прійт Касесалу, Яан Таллінн і Тойво Аннус, естонці, які розробили одноранговий бекенд, який також використовувався в додатку для обміну музикою Kazaa. У вересні 2005 року eBay придбала Skype за 2,6 мільярда доларів. У вересні 2009 року Silver Lake, Andreessen Horowitz і Канадська пенсійна рада з інвестицій оголосили про придбання 65% Skype за 1,9 мільярда доларів у eBay, що приписало ринкову вартість компанії 2,92 мільярда доларів. Microsoft купила Skype у травні 2011 року за 8,5 мільярда доларів. Штаб-квартира підрозділу Skype знаходиться в Люксембурзі, але більшість команди розробників і 44% усіх співробітників підрозділу все ще знаходяться в Таллінні та Тарту, Естонія. Skype дозволяє користувачам спілкуватися через Інтернет за допомогою голосу, за допомогою мікрофона, за допомогою відео за допомогою через веб-камеру та за допомогою миттєвих повідомлень. Skype реалізує безкоштовну бізнес-модель, коли дзвінки Skype-to-Skype є безкоштовними, а дзвінки на стаціонарні телефони та мобільні телефони (через традиційні телефонні мережі) оплачуються через систему дебетових облікових записів користувачів під назвою Skype Credit. Деякі мережеві адміністратори заборонили Skype у корпоративних, державних, домашніх і освітніх мережах, посилаючись на такі причини, як неналежне використання ресурсів, надмірне використання пропускної здатності та проблеми з безпекою. Skype спочатку мав гібридну однорангову систему та систему клієнт-сервер. З травня 2012 року Skype повністю працює за допомогою супервузлів, керованих корпорацією Майкрософт. Розкриття масового спостереження 2013 року показало, що корпорація Майкрософт надала спецслужбам безперешкодний доступ до супервузлів і комунікаційного вмісту Skype. Протягом 2016 і 2017 років Microsoft переробила свої клієнти Skype таким чином, щоб перейти до Skype від однорангової служби до централізованої служби Azure та налаштував користувацькі інтерфейси програм, щоб зробити текстові повідомлення більш помітними, ніж голосові виклики. Skype для Windows, iOS, Android, Mac і Linux отримав значні, помітні зміни.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — це мобільний додаток для групового обміну повідомленнями, який належить Microsoft. Він був запущений у травні 2010 року приватною компанією GroupMe. У серпні 2011 року GroupMe доставляв понад 100 мільйонів повідомлень щомісяця, а до червня 2012 року це число зросло до 550 мільйонів. У 2013 році в GroupMe було зареєстровано понад 12 мільйонів користувачів.
ICQ
icq.com
Перетворюйте аудіоповідомлення на текстові, використовуйте розумні відповіді, залишайтеся онлайн навіть за поганого з’єднання з Інтернетом.
Nicegram
nicegram.app
Швидкий, безпечний і зручний додаток для обміну повідомленнями. Уявіть собі поєднання потужного API Telegram, ретельної оптимізації коду та унікальних функцій, які забезпечують абсолютно новий рівень досвіду, від якого ви не можете відмовитися!
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging дозволяє вам спілкуватися з іншими учасниками LinkedIn, з якими ви підключені. У LinkedIn ви можете безкоштовно надсилати повідомлення лише своїм зв’язкам 1-го ступеня (і, на сторінках групи, іншим членам групи). Якщо ви не підключені, у вас завжди є можливість надіслати InMail іншому учаснику LinkedIn.
Zalo
zalo.me
Zalo – це програма обміну повідомленнями з В’єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з’єднання для користувачів у будь-який час і будь-де. Швидкий і стабільний - Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли... швидко і стабільно доставляються в будь-яких умовах і контекстах. Просто і зручно - Простий інтерфейс, яким легко користуватися для всіх. - Багатофункціональна програма, яка підтримує текстові повідомлення, голос, наклейки, зображення, аудіодзвінки, відеодзвінки, підключення 1-1, груповий чат, надсилання файлів, захоплення екрана... для різних випадків використання. - Легко доступний з кількох платформ, таких як телефон, робочий стіл або веб-сайт. - Діліться та зберігайте прекрасні моменти зі своєю родиною, улюбленими друзями на хронології Zalo
MySMS
mysms.com
Сімейство додатків mysms допомагає надсилати текстові повідомлення будь-де та покращує обмін повідомленнями на смартфоні, планшеті та комп’ютері.
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
Text Free
textfree.us
Отримайте безкоштовний номер телефону, щоб надсилати необмежену кількість безкоштовних текстових повідомлень, не виходячи з комп’ютера за допомогою TextFree Web. Просто зареєструйтеся безкоштовно, виберіть свій безкоштовний номер телефону та почніть безкоштовно надсилати текстові повідомлення.
Threema
threema.ch
Threema — це програма для обміну миттєвими повідомленнями з наскрізним шифруванням для iOS, Android і Windows Phone. Програмне забезпечення базується на принципах конфіденційності, і служба не вимагає від користувачів надавати номер телефону чи будь-яку іншу особисту інформацію: Додаток Threema можна використовувати анонімно. Окрім текстових повідомлень, користувачі можуть здійснювати голосові дзвінки, надсилати мультимедіа, місцезнаходження, голосові повідомлення та файли. Використовуючи веб-додаток «Threema Web», сервісом можна користуватися на ПК. Threema розроблена швейцарською компанією Threema GmbH. Сервери розташовані в Швейцарії, а розробка — у Пфеффіконі. Станом на квітень 2017 року Threema мала 4,5 мільйона користувачів. Станом на січень 2019 року бізнес-версією Threema Work користувалися 3000 компаній та організацій.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, і create group chats. Яндекс Месенджер – це безпечний корпоративний месенджер у звичному інтерфейсі. Ми об'єднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості для корпоративної роботи, наприклад, запрошення команд або відділів до групового чату. Працювати над проектами простіше, коли контакти всіх колег зібрані в одному місці, а чати з сім'єю та друзями не відволікають від завдань.
X Messages
twitter.com
Прямі повідомлення – це приватна сторона X. Ви можете використовувати прямі повідомлення, щоб приватно спілкуватися з людьми про публікації та інший вміст.
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