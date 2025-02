Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Сомалі

Yandex Messenger

yandex.com

Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, і create group chats. Яндекс Месенджер – це безпечний корпоративний месенджер у звичному інтерфейсі. Ми об'єднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості для корпоративної роботи, наприклад, запрошення команд або відділів до групового чату. Працювати над проектами простіше, коли контакти всіх колег зібрані в одному місці, а чати з сім'єю та друзями не відволікають від завдань.