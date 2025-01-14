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Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн
Служби обміну миттєвими повідомленнями, які часто називають службами миттєвих повідомлень, революціонізують спілкування в реальному часі, дозволяючи людям обмінюватися текстовими повідомленнями, мультимедійним вмістом і навіть миттєво здійснювати голосові чи відеодзвінки. Ці платформи сприяють швидким і зручним розмовам, дозволяючи користувачам спілкуватися з друзями, родиною та колегами по всьому світу за лічені секунди. Популяризовані такими функціями, як групові чати, емодзі та обмін мультимедійними файлами, служби обміну миттєвими повідомленнями стали невід’ємною частиною сучасного спілкування, сприяючи плавному та інтерактивному обміну як в особистій, так і в професійній сферах.
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Instagram Direct Messenger
instagram.com
Надсилайте повідомлення, фотографії та відео друзям через Instagram або Facebook разом із ефектами та підписами. Ви також можете надсилати дописи або спілкуватися у відеочаті.
X Messages
twitter.com
Прямі повідомлення – це приватна сторона X. Ви можете використовувати прямі повідомлення, щоб приватно спілкуватися з людьми про публікації та інший вміст.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, і create group chats. Яндекс Месенджер – це безпечний корпоративний месенджер у звичному інтерфейсі. Ми об'єднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості для корпоративної роботи, наприклад, запрошення команд або відділів до групового чату. Працювати над проектами простіше, коли контакти всіх колег зібрані в одному місці, а чати з сім'єю та друзями не відволікають від завдань.
wechat.com
WeChat (китайська: 微信; піньїнь: Wēixìn (слухайте); буквально: «мікро-повідомлення») — китайська багатоцільова програма для обміну повідомленнями, соціальних мереж і мобільних платежів, розроблена Tencent. Вперше випущений у 2011 році, він став найбільшим у світі автономним мобільним додатком у 2018 році з понад 1 мільярдом активних користувачів щомісяця. WeChat називають китайським «додатком для всього» та «супердодатком» через його широкий спектр функцій. Діяльність користувачів у WeChat аналізується, відстежується та передається китайській владі за запитом у рамках мережі масового стеження в Китаї. WeChat цензурує політично чутливі теми в Китаї. Дані, передані обліковими записами, зареєстрованими за межами Китаю, відстежуються, аналізуються та використовуються для створення алгоритмів цензури в Китаї. У відповідь на прикордонну суперечку між Індією та Китаєм WeChat було заборонено в Індії в червні 2020 року. 6 серпня 2020 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону «транзакцій» США з WeChat протягом 45 днів.
Threema
threema.ch
Threema — це програма для обміну миттєвими повідомленнями з наскрізним шифруванням для iOS, Android і Windows Phone. Програмне забезпечення базується на принципах конфіденційності, і служба не вимагає від користувачів надавати номер телефону чи будь-яку іншу особисту інформацію: Додаток Threema можна використовувати анонімно. Окрім текстових повідомлень, користувачі можуть здійснювати голосові дзвінки, надсилати мультимедіа, місцезнаходження, голосові повідомлення та файли. Використовуючи веб-додаток «Threema Web», сервісом можна користуватися на ПК. Threema розроблена швейцарською компанією Threema GmbH. Сервери розташовані в Швейцарії, а розробка — у Пфеффіконі. Станом на квітень 2017 року Threema мала 4,5 мільйона користувачів. Станом на січень 2019 року бізнес-версією Threema Work користувалися 3000 компаній та організацій.
Text Free
textfree.us
Отримайте безкоштовний номер телефону, щоб надсилати необмежену кількість безкоштовних текстових повідомлень, не виходячи з комп’ютера за допомогою TextFree Web. Просто зареєструйтеся безкоштовно, виберіть свій безкоштовний номер телефону та почніть безкоштовно надсилати текстові повідомлення.
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
MySMS
mysms.com
Сімейство додатків mysms допомагає надсилати текстові повідомлення будь-де та покращує обмін повідомленнями на смартфоні, планшеті та комп’ютері.
Google Messages
messages.google.com
Google Messages – це програма для SMS і миттєвих повідомлень, розроблена Google для мобільної операційної системи Android. Також доступний веб-інтерфейс. Запущений 12 листопада 2014 року, він підтримує повідомлення Rich Communication Services (RCS) з 2018 року. Додаток не підтримує наскрізне шифрування, однак розвиток функції було помічено у витоку внутрішньої версії додатка 23 травня 2020 року. .До квітня 2020 року додаток було встановлено понад мільярд, що, швидше за все, було пов’язано з широким розгортанням Google Rich Communication Services у багатьох країнах без підтримки оператора.
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging дозволяє вам спілкуватися з іншими учасниками LinkedIn, з якими ви підключені. У LinkedIn ви можете безкоштовно надсилати повідомлення лише своїм зв’язкам 1-го ступеня (і, на сторінках групи, іншим членам групи). Якщо ви не підключені, у вас завжди є можливість надіслати InMail іншому учаснику LinkedIn.
Snapchat
snapchat.com
Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snapchat Inc. Однією з головних особливостей Snapchat є те, що зображення та повідомлення зазвичай доступні лише протягом короткого часу, перш ніж вони стануть недоступними для одержувачів.
ICQ
icq.com
Перетворюйте аудіоповідомлення на текстові, використовуйте розумні відповіді, залишайтеся онлайн навіть за поганого з’єднання з Інтернетом.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — це мобільний додаток для групового обміну повідомленнями, який належить Microsoft. Він був запущений у травні 2010 року приватною компанією GroupMe. У серпні 2011 року GroupMe доставляв понад 100 мільйонів повідомлень щомісяця, а до червня 2012 року це число зросло до 550 мільйонів. У 2013 році в GroupMe було зареєстровано понад 12 мільйонів користувачів.
Nicegram
nicegram.app
Швидкий, безпечний і зручний додаток для обміну повідомленнями. Уявіть собі поєднання потужного API Telegram, ретельної оптимізації коду та унікальних функцій, які забезпечують абсолютно новий рівень досвіду, від якого ви не можете відмовитися!
Zalo
zalo.me
Zalo – це програма обміну повідомленнями з В’єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з’єднання для користувачів у будь-який час і будь-де. Швидкий і стабільний - Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли... швидко і стабільно доставляються в будь-яких умовах і контекстах. Просто і зручно - Простий інтерфейс, яким легко користуватися для всіх. - Багатофункціональна програма, яка підтримує текстові повідомлення, голос, наклейки, зображення, аудіодзвінки, відеодзвінки, підключення 1-1, груповий чат, надсилання файлів, захоплення екрана... для різних випадків використання. - Легко доступний з кількох платформ, таких як телефон, робочий стіл або веб-сайт. - Діліться та зберігайте прекрасні моменти зі своєю родиною, улюбленими друзями на хронології Zalo
Telegram
telegram.org
Telegram — це хмарна служба обміну миттєвими повідомленнями, відеотелефонії та передачі голосу через IP із наскрізним шифруванням лише для таємного чату. Клієнтські програми Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS і GNU/Linux і виникли в Росії в 2013 році. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, стікерами, аудіо та файлами будь-якого типу. Клієнтський код Telegram є безкоштовним програмним забезпеченням, тоді як його серверний код є закритим і пропрієтарним. Сервіс також надає API незалежним розробникам. Станом на квітень 2020 року Telegram мав 400 мільйонів активних користувачів щомісяця. Тодішнє оголошення включало обіцянку запровадити безпечні групові відеодзвінки пізніше у 2020 році. Повідомлення та медіа за умовчанням використовують шифрування клієнт-сервер під час передачі. Ці дані також зашифровані в стані спокою, але до них можуть отримати доступ розробники Telegram, які мають ключі шифрування. Крім того, Telegram забезпечує наскрізне шифрування дзвінків і додаткові «секретні» чати з наскрізним шифруванням між двома онлайн-користувачами на клієнтах смартфонів. Однак клієнти для настільних ПК (за винятком клієнта macOS) не мають наскрізного шифрування, а також наскрізного шифрування для груп, супергруп або каналів. Telegram захищає відсутність повсюдного наскрізного шифрування, стверджуючи, що онлайн-резервне копіювання, яке не використовує шифрування на стороні клієнта, є «найбезпечнішим рішенням із можливих на даний момент», незважаючи на кілька інших чат-сервісів, таких як Signal, Matrix і WhatsApp. пропонуючи наскрізне шифрування на всіх платформах.
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передавати текст, відео, аудіо та зображення. Skype дозволяє проводити відеоконференції. Наприкінці 2010 року в усьому світі налічувалося понад 660 мільйонів користувачів, із яких станом на серпень 2015 року, за оцінками, понад 300 мільйонів були активними щомісяця. У лютому 2012 року в мережі Skype одночасно перебували 34 мільйони користувачів. У березні 2020 року Skype був користуються 100 мільйонами людей щомісяця та 40 мільйонами людей щодня. Це стало збільшенням кількості щоденних користувачів на 70% порівняно з попереднім місяцем через пандемію COVID-19. Skype, вперше випущений у серпні 2003 року, створили швед Ніклас Зеннстрьом і датчанин Янус Фрііс у співпраці з Ахті Хайнла. , Прійт Касесалу, Яан Таллінн і Тойво Аннус, естонці, які розробили одноранговий бекенд, який також використовувався в додатку для обміну музикою Kazaa. У вересні 2005 року eBay придбала Skype за 2,6 мільярда доларів. У вересні 2009 року Silver Lake, Andreessen Horowitz і Канадська пенсійна рада з інвестицій оголосили про придбання 65% Skype за 1,9 мільярда доларів у eBay, що приписало ринкову вартість компанії 2,92 мільярда доларів. Microsoft купила Skype у травні 2011 року за 8,5 мільярда доларів. Штаб-квартира підрозділу Skype знаходиться в Люксембурзі, але більшість команди розробників і 44% усіх співробітників підрозділу все ще знаходяться в Таллінні та Тарту, Естонія. Skype дозволяє користувачам спілкуватися через Інтернет за допомогою голосу, за допомогою мікрофона, за допомогою відео за допомогою через веб-камеру та за допомогою миттєвих повідомлень. Skype реалізує безкоштовну бізнес-модель, коли дзвінки Skype-to-Skype є безкоштовними, а дзвінки на стаціонарні телефони та мобільні телефони (через традиційні телефонні мережі) оплачуються через систему дебетових облікових записів користувачів під назвою Skype Credit. Деякі мережеві адміністратори заборонили Skype у корпоративних, державних, домашніх і освітніх мережах, посилаючись на такі причини, як неналежне використання ресурсів, надмірне використання пропускної здатності та проблеми з безпекою. Skype спочатку мав гібридну однорангову систему та систему клієнт-сервер. З травня 2012 року Skype повністю працює за допомогою супервузлів, керованих корпорацією Майкрософт. Розкриття масового спостереження 2013 року показало, що корпорація Майкрософт надала спецслужбам безперешкодний доступ до супервузлів і комунікаційного вмісту Skype. Протягом 2016 і 2017 років Microsoft переробила свої клієнти Skype таким чином, щоб перейти до Skype від однорангової служби до централізованої служби Azure та налаштував користувацькі інтерфейси програм, щоб зробити текстові повідомлення більш помітними, ніж голосові виклики. Skype для Windows, iOS, Android, Mac і Linux отримав значні, помітні зміни.
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко відомий як Messenger) — це американська програма обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc. Спочатку розроблена як Facebook Chat у 2008 році, компанія оновила свою службу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила автономні програми для iOS і Android у серпні 2011 року. автономне апаратне забезпечення порталу Facebook для викликів на основі Messenger у четвертому кварталі 2018 року. Пізніше Facebook запустив спеціальний інтерфейс веб-сайту (Messenger.com) і відокремив функцію обміну повідомленнями від основної програми Facebook, дозволяючи користувачам використовувати веб-інтерфейс або завантажити його автономних програм. У квітні 2020 року Facebook офіційно випустив Messenger для робочого столу, який підтримується Windows 10 і macOS і поширюється в Microsoft Store і App Store відповідно. Користувачі можуть надсилати повідомлення та обмінюватися фотографіями, відео, стікерами, аудіо та файлами, а також реагувати на повідомлення інших користувачів і взаємодіяти з ботами. Сервіс також підтримує голосові та відеодзвінки. Окремі програми підтримують використання кількох облікових записів, розмови з додатковим наскрізним шифруванням та ігри.
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, або просто WhatsApp, — це американська безкоштовна міжплатформна служба обміну повідомленнями та голосу через IP (VoIP), що належить компанії Facebook, Inc. Вона дозволяє користувачам надсилати текстові та голосові повідомлення, здійснювати голосові та відеодзвінки та ділитися зображеннями. , документи, розташування користувачів та інші носії. Клієнтська програма WhatsApp працює на мобільних пристроях, але також доступна з настільних комп’ютерів, якщо мобільний пристрій користувача залишається підключеним до Інтернету, поки вони використовують настільну програму. Послуга вимагає від користувачів надання стандартного мобільного номера стільникового зв’язку для реєстрації в службі. У січні 2018 року WhatsApp випустив окрему бізнес-програму для власників малого бізнесу під назвою WhatsApp Business, щоб дозволити компаніям спілкуватися з клієнтами, які використовують стандартний клієнт WhatsApp. Клієнтську програму створила WhatsApp Inc. з Маунтін-В’ю, Каліфорнія, яка була придбана Facebook у лютому 2014 року приблизно за 19,3 мільярда доларів США. У 2015 році він став найпопулярнішим у світі додатком для обміну повідомленнями, а станом на лютий 2020 року має понад 2 мільярди користувачів у всьому світі. Він став основним засобом електронного зв’язку в багатьох країнах і місцях, зокрема в Латинській Америці, Індійському субконтиненті та на значних частинах Європи та Африки.
Discord
discord.com
Discord — це американська запатентована безкоштовна програма для обміну миттєвими повідомленнями та VoIP, а також платформа для цифрового розповсюдження, розроблена для створення спільнот, починаючи від геймерів до освіти та бізнесу. Discord спеціалізується на текстовому, графічному, відео та аудіо спілкуванні між користувачами в каналі чату. Discord працює на Windows, macOS, Android, iOS, Linux і у веб-браузерах. Станом на 21 липня 2019 року програмне забезпечення користується понад 250 мільйонами користувачів.