Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Острови Піткерн

Skype

skype.com

Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передавати текст, відео, аудіо та зображення. Skype дозволяє проводити відеоконференції. Наприкінці 2010 року в усьому світі налічувалося понад 660 мільйонів користувачів, із яких станом на серпень 2015 року, за оцінками, понад 300 мільйонів були активними щомісяця. У лютому 2012 року в мережі Skype одночасно перебували 34 мільйони користувачів. У березні 2020 року Skype був користуються 100 мільйонами людей щомісяця та 40 мільйонами людей щодня. Це стало збільшенням кількості щоденних користувачів на 70% порівняно з попереднім місяцем через пандемію COVID-19. Skype, вперше випущений у серпні 2003 року, створили швед Ніклас Зеннстрьом і датчанин Янус Фрііс у співпраці з Ахті Хайнла. , Прійт Касесалу, Яан Таллінн і Тойво Аннус, естонці, які розробили одноранговий бекенд, який також використовувався в додатку для обміну музикою Kazaa. У вересні 2005 року eBay придбала Skype за 2,6 мільярда доларів. У вересні 2009 року Silver Lake, Andreessen Horowitz і Канадська пенсійна рада з інвестицій оголосили про придбання 65% Skype за 1,9 мільярда доларів у eBay, що приписало ринкову вартість компанії 2,92 мільярда доларів. Microsoft купила Skype у травні 2011 року за 8,5 мільярда доларів. Штаб-квартира підрозділу Skype знаходиться в Люксембурзі, але більшість команди розробників і 44% усіх співробітників підрозділу все ще знаходяться в Таллінні та Тарту, Естонія. Skype дозволяє користувачам спілкуватися через Інтернет за допомогою голосу, за допомогою мікрофона, за допомогою відео за допомогою через веб-камеру та за допомогою миттєвих повідомлень. Skype реалізує безкоштовну бізнес-модель, коли дзвінки Skype-to-Skype є безкоштовними, а дзвінки на стаціонарні телефони та мобільні телефони (через традиційні телефонні мережі) оплачуються через систему дебетових облікових записів користувачів під назвою Skype Credit. Деякі мережеві адміністратори заборонили Skype у корпоративних, державних, домашніх і освітніх мережах, посилаючись на такі причини, як неналежне використання ресурсів, надмірне використання пропускної здатності та проблеми з безпекою. Skype спочатку мав гібридну однорангову систему та систему клієнт-сервер. З травня 2012 року Skype повністю працює за допомогою супервузлів, керованих корпорацією Майкрософт. Розкриття масового спостереження 2013 року показало, що корпорація Майкрософт надала спецслужбам безперешкодний доступ до супервузлів і комунікаційного вмісту Skype. Протягом 2016 і 2017 років Microsoft переробила свої клієнти Skype таким чином, щоб перейти до Skype від однорангової служби до централізованої служби Azure та налаштував користувацькі інтерфейси програм, щоб зробити текстові повідомлення більш помітними, ніж голосові виклики. Skype для Windows, iOS, Android, Mac і Linux отримав значні, помітні зміни.