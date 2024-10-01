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Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Нікарагуа
Служби обміну миттєвими повідомленнями, які часто називають службами миттєвих повідомлень, революціонізують спілкування в реальному часі, дозволяючи людям обмінюватися текстовими повідомленнями, мультимедійним вмістом і навіть миттєво здійснювати голосові чи відеодзвінки. Ці платформи сприяють швидким і зручним розмовам, дозволяючи користувачам спілкуватися з друзями, родиною та колегами по всьому світу за лічені секунди. Популяризовані такими функціями, як групові чати, емодзі та обмін мультимедійними файлами, служби обміну миттєвими повідомленнями стали невід’ємною частиною сучасного спілкування, сприяючи плавному та інтерактивному обміну як в особистій, так і в професійній сферах.
Запит на новий застосунок
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, або просто WhatsApp, — це американська безкоштовна міжплатформна служба обміну повідомленнями та голосу через IP (VoIP), що належить компанії Facebook, Inc. Вона дозволяє користувачам надсилати текстові та голосові повідомлення, здійснювати голосові та відеодзвінки та ділитися зо...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко відомий як Messenger) — це американська програма обміну повідомленнями та платформа, розроблена Facebook, Inc. Спочатку розроблена як Facebook Chat у 2008 році, компанія оновила свою службу обміну повідомленнями в 2010 році, а згодом випустила автономні програми для iOS і ...
Telegram
telegram.org
Telegram — це хмарна служба обміну миттєвими повідомленнями, відеотелефонії та передачі голосу через IP із наскрізним шифруванням лише для таємного чату. Клієнтські програми Telegram доступні для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS і GNU/Linux і виникли в Росії в 2013 році. Користувачі можут...
Discord
discord.com
Discord — це американська запатентована безкоштовна програма для обміну миттєвими повідомленнями та VoIP, а також платформа для цифрового розповсюдження, розроблена для створення спільнот, починаючи від геймерів до освіти та бізнесу. Discord спеціалізується на текстовому, графічному, відео та аудіо ...
Text Free
textfree.us
Отримайте безкоштовний номер телефону, щоб надсилати необмежену кількість безкоштовних текстових повідомлень, не виходячи з комп’ютера за допомогою TextFree Web. Просто зареєструйтеся безкоштовно, виберіть свій безкоштовний номер телефону та почніть безкоштовно надсилати текстові повідомлення.
Nicegram
nicegram.app
Швидкий, безпечний і зручний додаток для обміну повідомленнями. Уявіть собі поєднання потужного API Telegram, ретельної оптимізації коду та унікальних функцій, які забезпечують абсолютно новий рівень досвіду, від якого ви не можете відмовитися!
Snapchat
snapchat.com
Snapchat дозволяє легко спілкуватися з друзями, переглядати історії з усього світу та досліджувати новини в Discover. Життя стає веселішим, коли ти живеш миттю! Snapchat — це американська мультимедійна програма та служба обміну миттєвими повідомленнями, розроблена компанією Snap Inc., спочатку Snap...
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передава...
Zalo
zalo.me
Zalo – це програма обміну повідомленнями з В’єтнаму, яка забезпечує швидке, стабільне, зручне та приватне з’єднання для користувачів у будь-який час і будь-де. Швидкий і стабільний - Повідомлення, дзвінки, зображення, якісні файли... швидко і стабільно доставляються в будь-яких умовах і контекстах....
Google Messages
messages.google.com
Google Messages – це програма для SMS і миттєвих повідомлень, розроблена Google для мобільної операційної системи Android. Також доступний веб-інтерфейс. Запущений 12 листопада 2014 року, він підтримує повідомлення Rich Communication Services (RCS) з 2018 року. Додаток не підтримує наскрізне шифрува...
wechat.com
WeChat (китайська: 微信; піньїнь: Wēixìn (слухайте); буквально: «мікро-повідомлення») — китайська багатоцільова програма для обміну повідомленнями, соціальних мереж і мобільних платежів, розроблена Tencent. Вперше випущений у 2011 році, він став найбільшим у світі автономним мобільним додатком у 2018 ...
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Надсилайте повідомлення, фотографії та відео друзям через Instagram або Facebook разом із ефектами та підписами. Ви також можете надсилати дописи або спілкуватися у відеочаті.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — це мобільний додаток для групового обміну повідомленнями, який належить Microsoft. Він був запущений у травні 2010 року приватною компанією GroupMe. У серпні 2011 року GroupMe доставляв понад 100 мільйонів повідомлень щомісяця, а до червня 2012 року це число зросло до 550 мільйонів. У 2013...
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging дозволяє вам спілкуватися з іншими учасниками LinkedIn, з якими ви підключені. У LinkedIn ви можете безкоштовно надсилати повідомлення лише своїм зв’язкам 1-го ступеня (і, на сторінках групи, іншим членам групи). Якщо ви не підключені, у вас завжди є можливість надіслати InMail ін...
Threema
threema.ch
Threema — це програма для обміну миттєвими повідомленнями з наскрізним шифруванням для iOS, Android і Windows Phone. Програмне забезпечення базується на принципах конфіденційності, і служба не вимагає від користувачів надавати номер телефону чи будь-яку іншу особисту інформацію: Додаток Threema можн...
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
ICQ
icq.com
Перетворюйте аудіоповідомлення на текстові, використовуйте розумні відповіді, залишайтеся онлайн навіть за поганого з’єднання з Інтернетом.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, і create group chats. Яндекс Месенджер – це безпечний корпоративний месенджер у звичному інтерфейсі. Ми об'єднали важливі функції месенджерів і додали необхідні можливості дл...
X Messages
twitter.com
Прямі повідомлення – це приватна сторона X. Ви можете використовувати прямі повідомлення, щоб приватно спілкуватися з людьми про публікації та інший вміст.
MySMS
mysms.com
Сімейство додатків mysms допомагає надсилати текстові повідомлення будь-де та покращує обмін повідомленнями на смартфоні, планшеті та комп’ютері.