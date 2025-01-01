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Оплата в розстрочку та програмне забезпечення «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) дає змогу компаніям пропонувати клієнтам можливість купувати продукти та послуги за допомогою серії регулярних платежів. Ці рішення вбудовані в онлайн-магазини або інтегровані з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, що забезпечує гнучкі варіанти оплати. Ця гнучкість може допомогти компаніям залучити нових клієнтів і збільшити продажі дорожчих товарів у своїх магазинах електронної комерції. Постачальники ринкових майданчиків, такі як Etsy та eBay, також виграють від BNPL, оскільки це дозволяє продавцям отримувати платежі частинами. Для ефективного функціонування ці інструменти мають бути інтегровані з платформами електронної комерції, щоб пропонувати варіанти оплати в розстрочку під час оформлення замовлення, і з платіжними шлюзами для обробки платежів. Крім того, усі платіжні дані мають бути синхронізовані з фінансовими системами, що потребує інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.
Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay дозволяє користувачам оплачувати покупки частинами без відсотків. Додаток спрощує процес оплати і підтримує кілька методів розрахунку.
Affirm
affirm.com
Affirm - фінансовий додаток, що дозволяє користувачам розподілити оплату за покупки на кілька місяців з прозорими умовами без прихованих зборів.
Zip
zip.co
Zip — це програма, що дозволяє купувати зараз і платити пізніше, спрощуючи процес оплати для покупців та бізнесу.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дозволяє користувачам купувати зараз та платити пізніше чотирма частками без відсотків протягом шести тижнів, пропонуючи гнучкі варіанти оплати.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal дозволяє купувати товари зараз і оплачувати їх протягом шести тижнів без відсотків, зручний для управління платежами у магазинах та онлайн.
Tamara
tamara.co
Tamara - це додаток, що дозволяє розділяти платежі на частини без відсотків, спрощуючи покупки в Інтернеті чи в магазині.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless спрощує збір одноразових та повторюваних платежів безпосередньо з банківських рахунків, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Zilch
zilch.com
Zilch - це додаток для управління фінансами, який дозволяє користувачам робити покупки онлайн або в магазині, оплачувати відразу або розподіляти платежі на кілька тижнів або місяців.
Paythen
paythen.co
Paythen - це платформа для управління фінансовими операціями, яка спрощує оформлення платежів і підписок без необхідності кодування.
Simpl
getsimpl.com
Simpl - це індійська платформа для простих онлайн-платежів, що дозволяє користувачам здійснювати покупки одним кліком та отримувати захист покупців.
Alternative Payments
alternativepayments.io
"Alternative Payments" - платформа для автоматизації B2B платежів, що підтримує різні методи оплати та інтегрується з обліковими системами.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Додаток Laybuy Merchant дозволяє бізнесу пропонувати клієнтам оплату у 6 безвідсоткових частках, забезпечуючи миттєві виплати та безпечну обробку платежів.
Mondu
mondu.ai
Mondu - платформа для B2B-платежів, що надає гнучкі умови та інтеграцію з платіжними системами, спрощуючи транзакції для бізнесу в Європі.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly дозволяє користувачам створювати індивідуальні гнучкі плани оплати для керування фінансовими зобов’язаннями та розподілу платежів на менші частини.
Vartana
vartana.com
Vartana - це платформа B2B для укладання угод і фінансування, яка спрощує процес закриття угод та оплату для продавців та покупців.
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