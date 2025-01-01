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Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).
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Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки

Оплата в розстрочку та програмне забезпечення «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) дає змогу компаніям пропонувати клієнтам можливість купувати продукти та послуги за допомогою серії регулярних платежів. Ці рішення вбудовані в онлайн-магазини або інтегровані з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, що забезпечує гнучкі варіанти оплати. Ця гнучкість може допомогти компаніям залучити нових клієнтів і збільшити продажі дорожчих товарів у своїх магазинах електронної комерції. Постачальники ринкових майданчиків, такі як Etsy та eBay, також виграють від BNPL, оскільки це дозволяє продавцям отримувати платежі частинами. Для ефективного функціонування ці інструменти мають бути інтегровані з платформами електронної комерції, щоб пропонувати варіанти оплати в розстрочку під час оформлення замовлення, і з платіжними шлюзами для обробки платежів. Крім того, усі платіжні дані мають бути синхронізовані з фінансовими системами, що потребує інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням.

Запит на новий застосунок


PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay дозволяє користувачам оплачувати покупки частинами без відсотків. Додаток спрощує процес оплати і підтримує кілька методів розрахунку.

Affirm

Affirm

affirm.com

Affirm - фінансовий додаток, що дозволяє користувачам розподілити оплату за покупки на кілька місяців з прозорими умовами без прихованих зборів.

Zip

Zip

zip.co

Zip — це програма, що дозволяє купувати зараз і платити пізніше, спрощуючи процес оплати для покупців та бізнесу.

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дозволяє користувачам купувати зараз та платити пізніше чотирма частками без відсотків протягом шести тижнів, пропонуючи гнучкі варіанти оплати.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Laybuy Personal дозволяє купувати товари зараз і оплачувати їх протягом шести тижнів без відсотків, зручний для управління платежами у магазинах та онлайн.

Tamara

Tamara

tamara.co

Tamara - це додаток, що дозволяє розділяти платежі на частини без відсотків, спрощуючи покупки в Інтернеті чи в магазині.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless спрощує збір одноразових та повторюваних платежів безпосередньо з банківських рахунків, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію з бухгалтерським програмним забезпеченням.

Zilch

Zilch

zilch.com

Zilch - це додаток для управління фінансами, який дозволяє користувачам робити покупки онлайн або в магазині, оплачувати відразу або розподіляти платежі на кілька тижнів або місяців.

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen - це платформа для управління фінансовими операціями, яка спрощує оформлення платежів і підписок без необхідності кодування.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl - це індійська платформа для простих онлайн-платежів, що дозволяє користувачам здійснювати покупки одним кліком та отримувати захист покупців.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

"Alternative Payments" - платформа для автоматизації B2B платежів, що підтримує різні методи оплати та інтегрується з обліковими системами.

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Додаток Laybuy Merchant дозволяє бізнесу пропонувати клієнтам оплату у 6 безвідсоткових частках, забезпечуючи миттєві виплати та безпечну обробку платежів.

Mondu

Mondu

mondu.ai

Mondu - платформа для B2B-платежів, що надає гнучкі умови та інтеграцію з платіжними системами, спрощуючи транзакції для бізнесу в Європі.

Partial.ly

Partial.ly

partial.ly

Partial.ly дозволяє користувачам створювати індивідуальні гнучкі плани оплати для керування фінансовими зобов’язаннями та розподілу платежів на менші частини.

Vartana

Vartana

vartana.com

Vartana - це платформа B2B для укладання угод і фінансування, яка спрощує процес закриття угод та оплату для продавців та покупців.

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