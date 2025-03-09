Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Zip

zip.co

ZIP (раніше Quadpay) - це провідна покупка зараз, оплатіть пізнішу компанію, яка забезпечує справедливі та безшовні рішення, які спрощують, як люди платять. Зі зростаючою присутністю по всьому світу, наша місія полягає в тому, щоб бути першим вибором платежів, скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, де люди можуть сьогодні безстрашно жити, знаючи, що вони контролюють завтра. Орієнтовані на інновації продуктів, що ставить людей до центру, ми ставимо фінансове благополуччя наших клієнтів та торговців в основі всього, що ми робимо. За допомогою Zip клієнти можуть робити покупки де завгодно і платити пізніше, а торговці платять наперед. Наша платформа дає змогу підприємствам пропонувати гнучкі платіжні рішення клієнтам в Інтернеті та в магазині без ризику. Наше зручне рішення легко інтегрується без API. Опинившись, торговці можуть познайомити свій бренд мільйонам нових споживачів, які вже люблять блискавку, придбання нових клієнтів та миттєво збільшують продажі. Ми блискавки, і ми тільки починаємо.