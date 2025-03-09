Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Оплата в розстрочку та програмне забезпечення «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) дає змогу компаніям пропонувати клієнтам можливість купувати продукти та послуги за допомогою серії регулярних платежів. Ці рішення вбудовані в онлайн-магазини або інтегровані з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, що забезпечує гнучкі варіанти оплати. Ця гнучкість може допомогти компаніям залучити нових клієнтів і збільшити продажі дорожчих товарів у своїх магазинах електронної комерції. Постачальники ринкових майданчиків, такі як Etsy та eBay, також виграють від BNPL, оскільки це дозволяє продавцям отримувати платежі частинами. Для ефективного функціонування ці інструменти мають бути інтегровані з платформами електронної комерції, щоб пропонувати варіанти оплати в розстрочку під час оформлення замовлення, і з платіжними шлюзами для обробки платежів. Крім того, усі платіжні дані мають бути синхронізовані з фінансовими системами, що потребує інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.
Zip
zip.co
ZIP (раніше Quadpay) - це провідна покупка зараз, оплатіть пізнішу компанію, яка забезпечує справедливі та безшовні рішення, які спрощують, як люди платять. Зі зростаючою присутністю по всьому світу, наша місія полягає в тому, щоб бути першим вибором платежів, скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, де люди можуть сьогодні безстрашно жити, знаючи, що вони контролюють завтра. Орієнтовані на інновації продуктів, що ставить людей до центру, ми ставимо фінансове благополуччя наших клієнтів та торговців в основі всього, що ми робимо. За допомогою Zip клієнти можуть робити покупки де завгодно і платити пізніше, а торговці платять наперед. Наша платформа дає змогу підприємствам пропонувати гнучкі платіжні рішення клієнтам в Інтернеті та в магазині без ризику. Наше зручне рішення легко інтегрується без API. Опинившись, торговці можуть познайомити свій бренд мільйонам нових споживачів, які вже люблять блискавку, придбання нових клієнтів та миттєво збільшують продажі. Ми блискавки, і ми тільки починаємо.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами). Інтегруйте з провідними програмними рішеннями для бухгалтерського обліку та PSA, щоб синхронізувати рахунки-фактури та зробити автоматичне звірення легким. Увімкніть автоматизацію, як-от автоматичну оплату та автоматичні нагадування електронною поштою, щоб заощадити час і швидше збирати рахунки-фактури, а також розблокувати статистичні дані, щоб надати вам повну видимість платежів і краще прогнозувати грошові потоки. Все в одній платформі.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дозволяє користувачам купувати зараз та платити пізніше чотирма частками без відсотків протягом шести тижнів, пропонуючи гнучкі варіанти оплати.
Paythen
paythen.co
Paython дозволяє легко пропонувати прості платіжні плани, підписки тощо, а вбудовані засоби автоматизації зменшують вашу зайнятість. Код чи технічне ноу-хау не потрібні. Просто підключіть свій обліковий запис Stripe і почніть менш ніж за хвилину.
Mondu
mondu.ai
Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпопулярніші методи оплати B2B і гнучкі умови оплати в багатоканальному режимі, як онлайн, так і офлайн. Результатом є взаємовигідна історія: бізнес-клієнти мають можливість купувати та платити, коли їм заманеться, що призводить до вищого коефіцієнта конверсії та середньої вартості замовлення та, зрештою, стимулює зростання продавців і ринків. Компанія Mondu GmbH була заснована в 2021 році підприємцями Мальте Хаффманом, Філіпом Повелом і Гілом Данцігером з метою спрощення платіжних операцій B2B. Mondu має команду з понад 140 талановитих професіоналів із різним професіоналом, які мають досвід роботи в найкращих компаніях у сфері технологій та інших сферах. Mondu залучив 90 мільйонів доларів США у вигляді акціонерного та позикового фінансування від провідних інвесторів Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective та банку VVRB.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.
Simpl
getsimpl.com
SIMPL-це провідна мережа оформлення каси в Індії, яка має на меті зробити платежі невидимими та розумними грошима. Він відданий спрощенню та демократизації цифрової трансформації в просторі платежів. Як найважливіша платформа для споживачів Індії, Simpl перебуває на місії надати можливості купців будувати довірені відносини з клієнтами, по одній транзакції за один раз. Маючи понад 26 000+ доступних торговців та мільйони довірених користувачів Pan-India, Simpl передбачає створення інклюзивного досвіду цифрових платежів для Індії, який надає можливість та сприяє довірі між торговцями та їх клієнтами. SIMPL забезпечує повне стек рішення для перетворення електронної комерції. Це дозволяє купцям надати клієнтам 1-кратний оформлення замовлення, захист покупців та заклад з оплатою праці, щоб вони могли відчувати себе в безпеці та довіряти покупок в Інтернеті. Через Simpl торговці можуть забезпечити споживачам легкий, безпечний та інтуїтивний досвід користувачів.
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, оптимізуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.
Tamara
tamara.co
Tamara - це додаток, що дозволяє розділяти платежі на частини без відсотків, спрощуючи покупки в Інтернеті чи в магазині.
Zilch
zilch.com
Zilch - це додаток для управління фінансами, який дозволяє користувачам робити покупки онлайн або в магазині, оплачувати відразу або розподіляти платежі на кілька тижнів або місяців.
Laybuy Personal
laybuy.com
Laybuy Personal дозволяє купувати товари зараз і оплачувати їх протягом шести тижнів без відсотків, зручний для управління платежами у магазинах та онлайн.
Laybuy Merchant
laybuy.com
Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для торговців. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб платити. Нехай вони сплачують 6 щотижня, безпроцентні розстрочки, отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші цикли оплати та поворот, повторюючи клієнтів для вашого бренду.
Klarna
klarna.com
Klarna - додаток для покупок, що дозволяє розділяти оплату на 4 безпроцентних внески, затримувати платежі до 30 днів і управляти фінансами під час покупок.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless спрощує збір одноразових та повторюваних платежів безпосередньо з банківських рахунків, забезпечуючи автоматизацію та інтеграцію з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Afterpay
afterpay.com
Afterpay дозволяє користувачам оплачувати покупки частинами без відсотків. Додаток спрощує процес оплати і підтримує кілька методів розрахунку.
Affirm
affirm.com
Affirm - фінансовий додаток, що дозволяє користувачам розподілити оплату за покупки на кілька місяців з прозорими умовами без прихованих зборів.
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