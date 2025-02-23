Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

GoCardless

gocardless.com

GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Використовуйте наші доповнення для автоматичного відновлення невдалих платежів (відновлення в середньому 70%) і боротьби з шахрайством без шкоди для платежів вашого клієнта. З GoCardless ви економите час і гроші, залучаєте та утримуєте більше клієнтів, отримуєте гроші вчасно та зменшуєте стрес. Понад 75 000 компаній у всьому світі довіряють нам можливість здійснювати свої платежі, зокрема DocuSign, Carrefour, Norwegian Refuge Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey і UNHCR. Ми дозволяємо їм отримувати платежі з понад 30 країн, щороку обробляючи понад 30 мільярдів доларів. І наші продукти є гнучкими відповідно до того, як ви хочете їх використовувати – незалежно від того, чи хочете ви використовувати їх самостійно за допомогою нашої легкої у використанні онлайн-панелі, підключитися до однієї з 350+ систем, які ви вже можете використовувати для ведення свого бізнесу, або створити ваша власна інтеграція з нашим API. Ми виконуємо цю місію з 2011 року, і зараз у нас є неймовірна команда з понад 700 експертів із платежів у Великобританії, США, Франції та Австралії. Фактично, ви могли чути про нас раніше – про нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review та сотні інших. Хочете дізнатися більше? Перейдіть на gocardless.com