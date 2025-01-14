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Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Оплата в розстрочку та програмне забезпечення «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) дає змогу компаніям пропонувати клієнтам можливість купувати продукти та послуги за допомогою серії регулярних платежів. Ці рішення вбудовані в онлайн-магазини або інтегровані з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, що забезпечує гнучкі варіанти оплати. Ця гнучкість може допомогти компаніям залучити нових клієнтів і збільшити продажі дорожчих товарів у своїх магазинах електронної комерції. Постачальники ринкових майданчиків, такі як Etsy та eBay, також виграють від BNPL, оскільки це дозволяє продавцям отримувати платежі частинами. Для ефективного функціонування ці інструменти мають бути інтегровані з платформами електронної комерції, щоб пропонувати варіанти оплати в розстрочку під час оформлення замовлення, і з платіжними шлюзами для обробки платежів. Крім того, усі платіжні дані мають бути синхронізовані з фінансовими системами, що потребує інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, сайтів аукціонів і багатьох інших комерційних користувачів, за які вона стягує комісію в обмін на переваги, такі як транзакції в один клік і запам’ятовування паролів. Заснована в 1998 році як Confinity, PayPal провела первинне публічне розміщення в 2002 році. Пізніше того ж року вона стала дочірньою компанією eBay, вартість якої оцінюється в 1,5 мільярда доларів. У 2015 році eBay відокремила PayPal від акціонерів eBay. Компанія посіла 204 місце в рейтингу Fortune 500 найбільших корпорацій Сполучених Штатів Америки за виручкою 2019 року.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Affirm
affirm.com
Місія Affirm – надавати чесні фінансові продукти, які покращують життя. Створюючи платіжну мережу нового типу, засновану на довірі, прозорості та ставлячи людей на перше місце, ми даємо мільйонам споживачів можливість витрачати та заощаджувати відповідально, а також даємо тисячам компаній інструменти для розвитку. На відміну від більшості кредитних карток та інших варіантів продовженої оплати, ми показуємо споживачам, скільки саме вони заплатять наперед, ніколи не збільшуємо цю суму та не стягуємо жодних прострочених або прихованих комісій.
Paythen
paythen.co
Paython дозволяє легко пропонувати прості платіжні плани, підписки тощо, а вбудовані засоби автоматизації зменшують вашу зайнятість. Код чи технічне ноу-хау не потрібні. Просто підключіть свій обліковий запис Stripe і почніть менш ніж за хвилину.
Mondu
mondu.ai
Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпопулярніші методи оплати B2B і гнучкі умови оплати в багатоканальному режимі, як онлайн, так і офлайн. Результатом є взаємовигідна історія: бізнес-клієнти мають можливість купувати та платити, коли їм заманеться, що призводить до вищого коефіцієнта конверсії та середньої вартості замовлення та, зрештою, стимулює зростання продавців і ринків. Компанія Mondu GmbH була заснована в 2021 році підприємцями Мальте Хаффманом, Філіпом Повелом і Гілом Данцігером з метою спрощення платіжних операцій B2B. Mondu має команду з понад 140 талановитих професіоналів із різним професіоналом, які мають досвід роботи в найкращих компаніях у сфері технологій та інших сферах. Mondu залучив 90 мільйонів доларів США у вигляді акціонерного та позикового фінансування від провідних інвесторів Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective та банку VVRB.
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами). Інтегруйте з провідними програмними рішеннями для бухгалтерського обліку та PSA, щоб синхронізувати рахунки-фактури та зробити автоматичне звірення легким. Увімкніть автоматизацію, як-от автоматичну оплату та автоматичні нагадування електронною поштою, щоб заощадити час і швидше збирати рахунки-фактури, а також розблокувати статистичні дані, щоб надати вам повну видимість платежів і краще прогнозувати грошові потоки. Все в одній платформі.
Simpl
getsimpl.com
Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на меті розширити можливості продавців будувати довірчі стосунки з клієнтами, одну транзакцію за раз. Маючи понад 26 000 доступних продавців і мільйони довірених користувачів по всій Індії, Simpl передбачає створення інклюзивного досвіду цифрових платежів для Індії, який розширить можливості та зміцнить довіру між продавцями та їхніми клієнтами. Simpl надає повне рішення для конверсії електронної комерції. Це дає продавцям змогу надавати клієнтам оплату в один дотик, захист покупців і можливість оплати пізніше, щоб вони відчували себе в безпеці та довірі під час покупок онлайн. Завдяки Simpl торговці можуть надати споживачам простий, безпечний та інтуїтивно зрозумілий досвід користувача.
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, оптимізуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.
Tamara
tamara.co
Покупки повинні приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі
Zilch
zilch.com
Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.
Zip
zip.co
Zip (раніше Quadpay) є провідною компанією «Купуйте зараз, платіть пізніше», яка надає чесні та безперебійні рішення, які спрощують спосіб оплати. Зі зростанням присутності в усьому світі наша місія — бути першим вибором для оплати скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, у якому люди зможуть безстрашно жити сьогодні, знаючи, що вони контролюють завтрашній день. Зосереджуючись на інноваційних продуктах, які ставлять людей у центрі, ми ставимо фінансовий добробут наших клієнтів і продавців у центр усього, що ми робимо. За допомогою Zip клієнти можуть робити покупки будь-де та платити пізніше, а продавці отримують гроші наперед. Наша платформа дозволяє компаніям пропонувати клієнтам гнучкі платіжні рішення в Інтернеті та в магазині без ризику. Наше зручне рішення легко інтегрується без API. Після запуску торговці можуть представити свій бренд мільйонам нових споживачів, які вже люблять Zip, залучаючи нових клієнтів і миттєво збільшуючи продажі. Ми Zip, і ми тільки починаємо.
Laybuy Personal
laybuy.com
Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати з Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!
Laybuy Merchant
laybuy.com
Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Використовуйте наші доповнення для автоматичного відновлення невдалих платежів (відновлення в середньому 70%) і боротьби з шахрайством без шкоди для платежів вашого клієнта. З GoCardless ви економите час і гроші, залучаєте та утримуєте більше клієнтів, отримуєте гроші вчасно та зменшуєте стрес. Понад 75 000 компаній у всьому світі довіряють нам можливість здійснювати свої платежі, зокрема DocuSign, Carrefour, Norwegian Refuge Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey і UNHCR. Ми дозволяємо їм отримувати платежі з понад 30 країн, щороку обробляючи понад 30 мільярдів доларів. І наші продукти є гнучкими відповідно до того, як ви хочете їх використовувати – незалежно від того, чи хочете ви використовувати їх самостійно за допомогою нашої легкої у використанні онлайн-панелі, підключитися до однієї з 350+ систем, які ви вже можете використовувати для ведення свого бізнесу, або створити ваша власна інтеграція з нашим API. Ми виконуємо цю місію з 2011 року, і зараз у нас є неймовірна команда з понад 700 експертів із платежів у Великобританії, США, Франції та Австралії. Фактично, ви могли чути про нас раніше – про нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review та сотні інших. Хочете дізнатися більше? Перейдіть на gocardless.com
Afterpay
afterpay.com
Afterpay став першим кращим способом оплати. Клієнти роблять покупки зараз, платять протягом 6 тижнів і ніколи не сплачують відсотків. Торговці, які співпрацюють із Afterpay, охоплюють найбільших і найлояльніших покупців у світі. Понад 19 мільйонів активних клієнтів зробили покупки за допомогою Afterpay у всьому світі, і вона незмінно входить до 10 найкращих програм для покупок. Торговці виграють від партнерства з Afterpay і пропонують клієнтам кращий спосіб оплати. У середньому Afterpay щодня надсилає понад 1 мільйон рефералів своїм торговим партнерам. Afterpay збільшує середню вартість замовлення, стимулює додаткові продажі та змушує клієнтів повертатися. Ось як Afterpay працює для ваших клієнтів: 1. Ваші клієнти роблять покупки на вашому сайті або отримують додаток Afterpay. 2. Клієнти бачать свій графік платежів і вибирають Afterpay як спосіб оплати під час оформлення замовлення. 3. Зараз вони зроблять перший із 4 платежів. А решту сплатіть протягом 6 тижнів. І ось як це працює для вас: - Отримайте оплату наперед. Ви отримаєте оплату протягом кількох днів за покупки, зроблені за допомогою Afterpay. - Мінімізуйте свій ризик. Ми беремо на себе ризики, включаючи повернення платежів і шахрайство. Тож ви можете зосередитися на розвитку свого бізнесу. - Отримувати щоденні звіти про розрахунки. Отримайте доступ до інформації про транзакції, яку можна використовувати для звірки та перевірки замовлень.