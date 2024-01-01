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Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL). - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Оплата в розстрочку та програмне забезпечення «Купуйте зараз, платіть пізніше» (BNPL) дає змогу компаніям пропонувати клієнтам можливість купувати продукти та послуги за допомогою серії регулярних платежів. Ці рішення вбудовані в онлайн-магазини або інтегровані з програмним забезпеченням для виставлення рахунків, що забезпечує гнучкі варіанти оплати. Ця гнучкість може допомогти компаніям залучити нових клієнтів і збільшити продажі дорожчих товарів у своїх магазинах електронної комерції. Постачальники ринкових майданчиків, такі як Etsy та eBay, також виграють від BNPL, оскільки це дозволяє продавцям отримувати платежі частинами. Для ефективного функціонування ці інструменти мають бути інтегровані з платформами електронної комерції, щоб пропонувати варіанти оплати в розстрочку під час оформлення замовлення, і з платіжними шлюзами для обробки платежів. Крім того, усі платіжні дані мають бути синхронізовані з фінансовими системами, що потребує інтеграції з бухгалтерським програмним забезпеченням.
Запит на новий застосунок
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay став першим кращим способом оплати. Клієнти роблять покупки зараз, платять протягом 6 тижнів і ніколи не сплачують відсотків. Торговці, які співпрацюють із Afterpay, охоплюють найбільших і найлояльніших покупців у світі. Понад 19 мільйонів активних клієнтів зробили покупки за допомогою Afte...
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Affirm
affirm.com
Місія Affirm – надавати чесні фінансові продукти, які покращують життя. Створюючи платіжну мережу нового типу, засновану на довірі, прозорості та ставлячи людей на перше місце, ми даємо мільйонам споживачів можливість витрачати та заощаджувати відповідально, а також даємо тисячам компаній інструмент...
Zip
zip.co
Zip (раніше Quadpay) є провідною компанією «Купуйте зараз, платіть пізніше», яка надає чесні та безперебійні рішення, які спрощують спосіб оплати. Зі зростанням присутності в усьому світі наша місія — бути першим вибором для оплати скрізь і щодня. Ми існуємо, щоб створити світ, у якому люди зможуть ...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дає змогу покупцям робити покупки сьогодні та здійснювати 4 безвідсоткові платежі протягом 6 тижнів! Збільште кількість конверсій, AOV і задоволеність клієнтів.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Викорис...
Laybuy Personal
laybuy.com
Купуйте зараз і сплачуйте понад 6 щотижневих безвідсоткових платежів одним способом оплати з Laybuy. Нові бренди додаються щодня, тому перевіряйте знову!
Tamara
tamara.co
Покупки повинні приносити задоволення, без стресу. З Tamara ви можете розділити свої платежі – абсолютно без відсотків. Платіжний засіб, а не за уявою; Виберіть Тамару на касі та розділіть свій рахунок на безвідсоткові платежі
Zilch
zilch.com
Купуйте зараз, платіть пізніше за допомогою Zilch. Купуйте будь-де в Інтернеті та оплачуйте покупку протягом 6 тижнів 4 частинами.
Simpl
getsimpl.com
Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на м...
Laybuy Merchant
laybuy.com
Нескінченне зростання, одна платформа. Як ми працюємо для Merchants. Запропонуйте своїм клієнтам простіший спосіб оплати. Дозвольте їм платити 6 тижневих безвідсоткових платежів, одночасно отримуючи ваш платіж негайно. Нижчі ціни означають коротші платіжні цикли та постійних клієнтів вашого бренду.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments — це платіжна платформа B2B із повним набором послуг, яка спрощує й автоматизує платежі для вас і ваших клієнтів. Запропонуйте своїм клієнтам надійну та безпечну платформу для оплати рахунків-фактур за допомогою багатьох способів оплати (ACH, кредитні картки та оплата частинами)...
Paythen
paythen.co
Paython дозволяє легко пропонувати прості платіжні плани, підписки тощо, а вбудовані засоби автоматизації зменшують вашу зайнятість. Код чи технічне ноу-хау не потрібні. Просто підключіть свій обліковий запис Stripe і почніть менш ніж за хвилину.
Mondu
mondu.ai
Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпо...
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly дає змогу запропонувати своїм клієнтам індивідуальний гнучкий план оплати, щоб почати платежі негайно.
Vartana
vartana.com
Vartana — це комплексна платформа для закриття продажів і фінансування корпоративних продажів B2B, яка спрощує те, як торгові представники закривають угоди та платять покупці, оптимізуючи процес закриття та усуваючи відстрочку термінів платежу.