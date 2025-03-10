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Механізми Insight дають змогу користувачам досліджувати, виявляти й аналізувати як упорядковані, так і невпорядковані дані. Ці інструменти обслуговують як співробітників, так і клієнтів, сприяючи швидкому та легкому пошуку інформації в вмісті, документах або необроблених даних. Використовуючи обробку природної мови (NLP) і машинне навчання, ці системи оптимізують пошукові запити для отримання точних результатів. Замість того, щоб створювати запити SQL або використовувати інші мови баз даних, користувачі можуть формулювати пошук природною мовою, даючи порівняльні результати. Постійно навчаючись у взаємодії з користувачем, ці рішення покращують точність пошуку. Крім того, механізми аналізу бездоганно інтегруються з різними джерелами даних, охоплюючи системи керування корпоративним контентом (ECM), платформи обробки та розповсюдження великих даних, а також бази даних, консолідуючи всі дані компанії в централізованому сховищі.
Запит на новий застосунок
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire - це платформа для управління знаннями, що дозволяє командам швидко знаходити і обмінюватись інформацією через централізоване сховище.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog - це робочий хаб, що об'єднує інструменти для співпраці, полегшуючи комунікацію і управління проектами.
Yext
yext.com
Yext – це платформа для управління цифровою присутністю, що дозволяє бізнесам брати під контроль свої огляди, SEO та соціальні медіа на різних платформах.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.
Experience.com
experience.com
Since 2015, Experience.com has been committed to providing world-class AI-powered online reputation, reviews, and presence management solutions, helping companies and professionals enhance their online presence, and customer & employee engagement. With a joint mission to help millions of organizations evolve and improve, Experience.com’s integrated SaaS platform continues to lead the industry at the forefront of digital marketing innovation. Experience.com caters to a wide-ranging target market, including local professionals and multi-location brands seeking to fortify their online reputation through the power of AI and customer feedback. The platform is designed to help businesses and professionals boost their experience excellence, harness insights from customer feedback, and establish unwavering trust among their audience. Це дозволяє їм не лише підтримувати виняткову репутацію в Інтернеті, але й використовувати її як інструмент для придбання нового бізнесу. The versatile solutions offered resonate with businesses of all sizes, providing the means to excel in Customer Experience (CX), Employee Experience (EX), and Reputation Management across various industries. The Search Rank Platform also allows professionals and organizations to take control of their entire online presence from one platform and climb the search ranks with tailored tools.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частину дослідження, щоб ви могли організовувати, аналізувати, відкривати та ділитися багатою інформацією про користувачів. Відвідайте heyMarvin.com, щоб замовити демонстрацію та ознайомитися з новими функціями, які наші клієнти називають «надзвичайно вражаючими — ВЕЛИЧЕЗНИЙ зрушення в галузі досліджень UX».
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
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