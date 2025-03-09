Програмне забезпечення Insight Engines - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Механізми Insight дають змогу користувачам досліджувати, виявляти й аналізувати як упорядковані, так і невпорядковані дані. Ці інструменти обслуговують як співробітників, так і клієнтів, сприяючи швидкому та легкому пошуку інформації в вмісті, документах або необроблених даних. Використовуючи обробку природної мови (NLP) і машинне навчання, ці системи оптимізують пошукові запити для отримання точних результатів. Замість того, щоб створювати запити SQL або використовувати інші мови баз даних, користувачі можуть формулювати пошук природною мовою, даючи порівняльні результати. Постійно навчаючись у взаємодії з користувачем, ці рішення покращують точність пошуку. Крім того, механізми аналізу бездоганно інтегруються з різними джерелами даних, охоплюючи системи керування корпоративним контентом (ECM), платформи обробки та розповсюдження великих даних, а також бази даних, консолідуючи всі дані компанії в централізованому сховищі.
Запит на новий застосунок
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — це безпечна платформа для залучення знань, яка дозволяє командам швидко знаходити інформацію. Усуньте постукування плечем, несамовиті запити Slack і повторювані запитання, надавши своїй команді необхідні знання, коли і де вони їм потрібні. Користувачі можуть завантажувати вміст у будь-якому форматі (включаючи документи Word, PDF-файли, відео, аудіозаписи та слайди) або створювати новий вміст безпосередньо на хмарній платформі. Bloomfire глибоко індексує кожне слово в кожному файлі, включаючи слова, вимовлені у відео, щоб користувачі могли швидко знайти те, що вони шукають. Незалежно від того, чи бажаєте ви поділитися знаннями з усією компанією чи відділами, Bloomfire допоможе розібратися та зробити інформацію доступною для всіх, хто її потребує. Наразі Bloomfire підтримує зусилля з обміну знаннями провідних компаній, зокрема FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet і King's Hawaiian. Результати, яких клієнти досягли за допомогою Bloomfire, включають: - Економія співробітників в середньому 30 хвилин на день на пошук інформації - Зменшення на 50% кількості викликів служби підтримки клієнтів, які перебувають на утриманні. - Підвищення задоволеності клієнтів на 30% - Зменшення внутрішньої електронної пошти на одну третину - Демократизація розуміння та досліджень у різних сферах діяльності
OpenText
opentext.com
Opentext Corporation (також письмовий OpenText) - це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення Enterprise Management (EIM ).OpentExt, штаб -квартира у Ватерлоо, штат Онтаріо, Канада, є найбільшим програмним забезпеченням Канади станом на 2014 рік та визнаний одним із 100 найкращих роботодавців 2016 року для MediaCorp Canada Inc.opentext Agreations Contentiles Contenture Contentrience, а також урядовими програмами, що займаються програмним забезпеченням. фірми. Opentext спрямований на свою продукцію на вирішення вимог щодо управління інформацією, включаючи управління великими обсягами контенту, дотриманням регуляторних вимог, а також управління мобільним та онлайн -досвідом. Опентекст працює понад 14 000 людей у всьому світі та є публічно торгуваною компанією, переліченою на NASDAQ (OTEX) та Торонто Фонду (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єднує людей і команди однаково, тож вони можуть бути синхронізовані, коли вони не в одному місці. Це новий спосіб роботи.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
Experience.com
experience.com
Since 2015, Experience.com has been committed to providing world-class AI-powered online reputation, reviews, and presence management solutions, helping companies and professionals enhance their online presence, and customer & employee engagement. With a joint mission to help millions of organizations evolve and improve, Experience.com’s integrated SaaS platform continues to lead the industry at the forefront of digital marketing innovation. Experience.com caters to a wide-ranging target market, including local professionals and multi-location brands seeking to fortify their online reputation through the power of AI and customer feedback. The platform is designed to help businesses and professionals boost their experience excellence, harness insights from customer feedback, and establish unwavering trust among their audience. Це дозволяє їм не лише підтримувати виняткову репутацію в Інтернеті, але й використовувати її як інструмент для придбання нового бізнесу. The versatile solutions offered resonate with businesses of all sizes, providing the means to excel in Customer Experience (CX), Employee Experience (EX), and Reputation Management across various industries. The Search Rank Platform also allows professionals and organizations to take control of their entire online presence from one platform and climb the search ranks with tailored tools.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частину дослідження, щоб ви могли організовувати, аналізувати, відкривати та ділитися багатою інформацією про користувачів. Відвідайте heyMarvin.com, щоб замовити демонстрацію та ознайомитися з новими функціями, які наші клієнти називають «надзвичайно вражаючими — ВЕЛИЧЕЗНИЙ зрушення в галузі досліджень UX».
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
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