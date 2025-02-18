Програмне забезпечення Insight Engines - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

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Механізми Insight дають змогу користувачам досліджувати, виявляти й аналізувати як упорядковані, так і невпорядковані дані. Ці інструменти обслуговують як співробітників, так і клієнтів, сприяючи швидкому та легкому пошуку інформації в вмісті, документах або необроблених даних. Використовуючи обробку природної мови (NLP) і машинне навчання, ці системи оптимізують пошукові запити для отримання точних результатів. Замість того, щоб створювати запити SQL або використовувати інші мови баз даних, користувачі можуть формулювати пошук природною мовою, даючи порівняльні результати. Постійно навчаючись у взаємодії з користувачем, ці рішення покращують точність пошуку. Крім того, механізми аналізу бездоганно інтегруються з різними джерелами даних, охоплюючи системи керування корпоративним контентом (ECM), платформи обробки та розповсюдження великих даних, а також бази даних, консолідуючи всі дані компанії в централізованому сховищі.
Запит на новий застосунок
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — це безпечна платформа для залучення знань, яка дозволяє командам швидко знаходити інформацію. Усуньте постукування плечем, несамовиті запити Slack і повторювані запитання, надавши своїй команді необхідні знання, коли і де вони їм потрібні. Користувачі можуть завантажувати вміст у будь-якому форматі (включаючи документи Word, PDF-файли, відео, аудіозаписи та слайди) або створювати новий вміст безпосередньо на хмарній платформі. Bloomfire глибоко індексує кожне слово в кожному файлі, включаючи слова, вимовлені у відео, щоб користувачі могли швидко знайти те, що вони шукають. Незалежно від того, чи бажаєте ви поділитися знаннями з усією компанією чи відділами, Bloomfire допоможе розібратися та зробити інформацію доступною для всіх, хто її потребує. Наразі Bloomfire підтримує зусилля з обміну знаннями провідних компаній, зокрема FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet і King's Hawaiian. Результати, яких клієнти досягли за допомогою Bloomfire, включають: - Економія співробітників в середньому 30 хвилин на день на пошук інформації - Зменшення на 50% кількості викликів служби підтримки клієнтів, які перебувають на утриманні. - Підвищення задоволеності клієнтів на 30% - Зменшення внутрішньої електронної пошти на одну третину - Демократизація розуміння та досліджень у різних сферах діяльності
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єднує людей і команди однаково, тож вони можуть бути синхронізовані, коли вони не в одному місці. Це новий спосіб роботи.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими запитами. Рішення для веб-сайтів, яке прокладає шлях до кращого пошуку та покращення конверсій. Він має намір змінити спосіб навігації клієнтів веб-сайтами клієнтів за допомогою пошуку як послуги, яка не залишає каменя на камені. Підвищте релевантність серед засобів за допомогою спеціального пошуку.
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій розвиватися та вдосконалюватися, інтегрована платформа SaaS Experience.com продовжує лідирувати в індустрії в авангарді інновацій цифрового маркетингу.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клієнти отримують безперервний потік найрелевантніших практичних відомостей про свою організацію. Вони використовують цю інформацію для перевірки та оптимізації стратегій, отримання конкурентної переваги, захисту та збільшення доходу.
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частину дослідження, щоб ви могли організовувати, аналізувати, відкривати та ділитися багатою інформацією про користувачів. Відвідайте heyMarvin.com, щоб замовити демонстрацію та ознайомитися з новими функціями, які наші клієнти називають «надзвичайно вражаючими — ВЕЛИЧЕЗНИЙ зрушення в галузі досліджень UX».
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук на веб-сайті, пошук на робочому місці та пошук у програмі, спрощують для компаній організацію та оптимізацію наявного вмісту. За допомогою Raffle Search ви можете оптимізувати процес пошуку та максимально використати свої дані. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб покращити розуміння клієнтів і співробітників компаній шляхом відстеження взаємодії та використання аналітики поведінки для аналізу даних, таких як актуальні питання, прогалини в знаннях і показники вирішення, тим самим покращуючи зв’язок і підтримку.
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