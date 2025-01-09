Програмне забезпечення Insight Engines - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея

Bloomfire

bloomfire.com

Bloomfire — це безпечна платформа для залучення знань, яка дозволяє командам швидко знаходити інформацію. Усуньте постукування плечем, несамовиті запити Slack і повторювані запитання, надавши своїй команді необхідні знання, коли і де вони їм потрібні. Користувачі можуть завантажувати вміст у будь-якому форматі (включаючи документи Word, PDF-файли, відео, аудіозаписи та слайди) або створювати новий вміст безпосередньо на хмарній платформі. Bloomfire глибоко індексує кожне слово в кожному файлі, включаючи слова, вимовлені у відео, щоб користувачі могли швидко знайти те, що вони шукають. Незалежно від того, чи бажаєте ви поділитися знаннями з усією компанією чи відділами, Bloomfire допоможе розібратися та зробити інформацію доступною для всіх, хто її потребує. Наразі Bloomfire підтримує зусилля з обміну знаннями провідних компаній, зокрема FedEx, Jackson Hewitt, Delta Faucet і King's Hawaiian. Результати, яких клієнти досягли за допомогою Bloomfire, включають: - Економія співробітників в середньому 30 хвилин на день на пошук інформації - Зменшення на 50% кількості викликів служби підтримки клієнтів, які перебувають на утриманні. - Підвищення задоволеності клієнтів на 30% - Зменшення внутрішньої електронної пошти на одну третину - Демократизація розуміння та досліджень у різних сферах діяльності