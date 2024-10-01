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Програмне забезпечення Insight Engines - Найпопулярніші застосунки - Макао, ОАР Китаю
Механізми Insight дають змогу користувачам досліджувати, виявляти й аналізувати як упорядковані, так і невпорядковані дані. Ці інструменти обслуговують як співробітників, так і клієнтів, сприяючи швидкому та легкому пошуку інформації в вмісті, документах або необроблених даних. Використовуючи обробку природної мови (NLP) і машинне навчання, ці системи оптимізують пошукові запити для отримання точних результатів. Замість того, щоб створювати запити SQL або використовувати інші мови баз даних, користувачі можуть формулювати пошук природною мовою, даючи порівняльні результати. Постійно навчаючись у взаємодії з користувачем, ці рішення покращують точність пошуку. Крім того, механізми аналізу бездоганно інтегруються з різними джерелами даних, охоплюючи системи керування корпоративним контентом (ECM), платформи обробки та розповсюдження великих даних, а також бази даних, консолідуючи всі дані компанії в централізованому сховищі.
Запит на новий застосунок
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини ...
Qatalog
qatalog.com
Qatalog усуває робочий хаос. Більше ніяких постійних пінгів, жодних тривіальних зустрічей і пошуків останнього документа. Наш робочий центр об’єднує інструменти сучасної співпраці — вікіпедії, керування проектами, командний чат тощо — і дозволяє використовувати їх узгоджено один з одним. Він об’єдну...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-як...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider надає точні результати пошуку за допомогою хмарної корпоративної пошукової системи. За допомогою Keyspider ви можете створити свій власний налаштований пошук веб-сайту без додаткових витрат часу чи коштів. Keyspider розуміє вимоги клієнтів і надає правильні результати за їхніми пошуковими ...
Bloomfire
bloomfire.com
Bloomfire — це безпечна платформа для залучення знань, яка дозволяє командам швидко знаходити інформацію. Усуньте постукування плечем, несамовиті запити Slack і повторювані запитання, надавши своїй команді необхідні знання, коли і де вони їм потрібні. Користувачі можуть завантажувати вміст у будь-як...
Raffle
raffle.ai
Пошук став людським і простим у використанні. Інноваційні компанії використовують програмне забезпечення та API Raffle, щоб покращити свої пошукові можливості, полегшити обмін знаннями та отримати глибоке розуміння поведінки та потреб клієнтів і співробітників. Наші пошукові рішення, включаючи пошук...
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor (WMC) — це провідна платформа аналізу конкурентів, яка дозволяє організаціям швидше приймати розумні рішення. Він використовує штучний інтелект для відстеження глобального цифрового сліду конкурентів організації в режимі реального часу та ринкових аналітиків для контролю даних. Клі...