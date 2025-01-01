Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
Later
later.com
Пізніше - платформа для управління соціальними медіа, що дозволяє планувати публікації, редагувати вміст та аналізувати ефективність на різних платформах.
Impact
impact.com
Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
InfluencerMarketing.ai допомагає виявляти та управляти інфлюенсерами, оцінювати успіх кампаній та надавати результати через брендований інтерфейс.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater – це платформа для моніторингу медіа та соціальних мереж, яка допомагає підприємствам аналізувати онлайн-розмови та управління брендом.
LTK
shopltk.com
LTK - це платформа для покупок, де ви можете знайти та купити продукти від улюблених творчих особистостей у моді, красі, домівці та фітнесі.
Affable.ai
affable.ai
Affable.ai – платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що дозволяє знаходити, аналізувати і співпрацювати з ними на різних соціальних медіа.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Influencer Searcher - це інструмент для пошуку впливових осіб за типом контенту та аналізу їхньої аудиторії, а також для управління кампаніями з впливом.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управління партнерствами, яка підтримує партнерський маркетинг, реферальну активність і продажі, забезпечуючи автоматизацію процесів і управління.
Skeepers
octoly.com
Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole - інструмент для моніторингу та аналітики соціальних медіа, який допомагає оцінити вплив маркетингових кампаній та управляти зв'язками з впливовими особами.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi – це платформа, яка з'єднує творців з підприємствами для співпраці у маркетингових кампаніях, спрощуючи фінансове управління.
Lolly
lolly.com
Lolly - це рішення для маркетингу з впливовими особами, що допомагає брендам максимізувати присутність через творців на Instagram, TikTok та YouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor - платформа для аналізу та управління впливовими особами на соціальних мережах, що забезпечує автентичність аудиторії та допомагає планувати кампанії.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence — платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що включає інструменти для їхньої ідентифікації, аналізу та управління партнерствами.
OkFans
okfans.com
Okfans - платформа для творців контенту, що дозволяє заробляти через підписку на їхній вміст, таку як фото, відео та прямі трансляції.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це платформа для брендів, щоб знайти та співпрацювати з впливовими людьми та творцями контенту для просування своїх товарів і послуг.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz Influencers — це платформа для творців контенту, яка дозволяє монетизувати роботу та взаємодіяти з шанувальниками через ексклюзивний доступ.
Julius
juliusworks.com
Julius — платформа для впливового маркетингу, що надає рішення для управління кампаніями та вимірювання їх ефективності для підприємств.
GRIN
grin.co
GRIN - це платформа для маркетингу через вплив, яка забезпечує управління кампаніями, аналітику та співпрацю з інфлюєнсерами для брендів електронної комерції.
Influence.co
influence.co
EPLICE.CO - платформа для з'єднання брендів та впливових осіб, яка дозволяє створювати профілі, управляти кампаніями та взаємодіяти з іншими користувачами.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima - це платформа для виявлення та аналітики інфлюенсерів, яка має найбільшу базу даних з 103,5 мільйона інфлюенсерів у світі.
#paid
hashtagpaid.com
#paid - це платформа для співпраці брендів з перевіреними творцями контенту для ефективного управління маркетинговими кампаніями.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — онлайн-ринок, що з'єднує бренди з перевіреними мікро- та нано-інфлюєнсерами для співпраці у створенні контенту.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua - це комплексна платформа для медіа-рітейлу, що допомагає брендам покращити ефективність реклами на Amazon, Walmart, Instacart та інших.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
Traackr
traackr.com
Traackr - платформа для управління маркетингом впливу, що дозволяє знаходити і аналізувати впливових особистостей, керувати кампаніями та оцінювати їх ефективність.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — програмне забезпечення для маркетингу впливу, що допомагає знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та аналізувати дані в соціальних мережах.
inBeat
inbeat.co
Додаток Inbeat допомагає брендам знаходити та співпрацювати з інфлюенсерами на TikTok та Instagram, управління кампаніями та аналіз ефективності.
Audiense
audiense.com
Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app - платформа для маркетингу з інфлюєнсерами, що допомагає малим бізнесам і стартапам підвищувати впізнаваність бренду та дохід.
Afluencer
afluencer.com
Afluencer - це платформа для з'єднання брендів з впливовими людьми, що дозволяє створювати контент та співпрацювати на соціальних медіа.
Fohr
fohr.co
Fohr - це платформа для маркетингу впливу, що з'єднує бренди з впливовими, пропонуючи аналітику, управління кампаніями та просте співробітництво.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous оптимізує впливовий маркетинг для великих брендів, зосереджуючись на TikTok, використовуючи аналітику та команду спеціалістів.
Drope.me
drope.me
Drope.me – платформа для маркетингу впливу, що з'єднує компанії з ігор, мікро-стрімерів та їхні спільноти для співпраці.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz - платформа для брендів, що допомагає знаходити, спілкуватися та співпрацювати з творцями контенту та впливовими особами.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize – платформа для автоматизації партнерства, що забезпечує інструменти для управління партнерськими програмами, відстеження й аналізу продуктивності.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.
Favikon
favikon.com
Favikon - платформа для маркетингу через творців контенту, що використовує AI для зв'язку з понад 10 мільйонами творців та аналізу кампаній.
Stellar
stellar.io
Stellar - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу з інфлюенсерами, що спрощує пошук influencer, планування кампаній та вимірювання ROI.
Influencity
influencity.com
Influencity — це платформа для управління маркетингом впливу, що дозволяє брендам знаходити і співпрацювати з впливовими особами, аналізувати результати кампаній.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ – платформа для маркетингу впливу, що допомагає брендам знаходити, управляти та аналізувати співпрацю з інфлюенсерами.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance – платформа для залучення нових клієнтів DTC брендів. Дозволяє запускати рекламні кампанії, відстежувати результати та оптимізувати продажі.
Humanz
humanz.com
Humanz - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, що спрощує пошук, співпрацю та аналіз кампаній.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai - платформа для маркетингу впливу, що дозволяє брендам знаходити, управляти та аналізувати співпрацю з інфлююсерами.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag - платформа для маркетингу з інфлюенсерами, що дозволяє знаходити, активувати та управляти кампаніями на соціальних мережах в Азії.
Node App
node-app.com
Node – платформа, що дозволяє бізнесам рекламувати свої продукти через перевірених інфлюенсерів та отримувати права на контент, створений користувачами.
Lefty
lefty.io
Lefty – платформа для управління маркетингом впливу, що допомагає брендам знайти, оцінити та взаємодіяти з інфлюенсерами, а також автоматизує звітність та вимірювання ефективності.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics - це платформа аналітики, що допомагає брендам у сфері впливу оцінювати кампанії, аналізувати спільноту та моніторити результати.
Tolt
tolt.io
Tolt - це програмне забезпечення для аффіліат-маркетингу для SaaS-стартапів, яке допомагає створити і управляти власною аффіліат-програмою.
Modash
modash.io
Modash - платформа для пошуку та аналізу впливових осіб, що допомагає брендам управляти кампаніями на Instagram, TikTok та YouTube.
SocialBook
socialbook.io
SocialBook - це програма для управління впливовим маркетингом, що дозволяє шукати та перевіряти інфлюенсерів, управляти кампаніями та моніторити конкурентів.
CisionOne
cision.one
CisionOne - платформа для PR та комунікацій, що надає реальні медіа-інсайти та можливості для зв'язку з журналістами, використовуючи AI для ухвалення рішень.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
Insense
insense.pro
Insense - платформа для маркетингу, що з'єднує бренди з мікро-впливовими для генерації UGC та управління кампаніями на Meta і TikTok.
Current
current.tech
Current — платформа для програм послів, яка допомагає брендам знаходити інфлюєнсерів, управляти кампаніями та автоматизувати платежі.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.