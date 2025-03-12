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Маркетингові платформи впливу
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Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки

У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.

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Later

Later

later.com

Пізніше - платформа для управління соціальними медіа, що дозволяє планувати публікації, редагувати вміст та аналізувати ефективність на різних платформах.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.

Influencer Marketing AI

Influencer Marketing AI

influencermarketing.ai

InfluencerMarketing.ai допомагає виявляти та управляти інфлюенсерами, оцінювати успіх кампаній та надавати результати через брендований інтерфейс.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater – це платформа для моніторингу медіа та соціальних мереж, яка допомагає підприємствам аналізувати онлайн-розмови та управління брендом.

LTK

LTK

shopltk.com

LTK - це платформа для покупок, де ви можете знайти та купити продукти від улюблених творчих особистостей у моді, красі, домівці та фітнесі.

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Affable.ai – платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що дозволяє знаходити, аналізувати і співпрацювати з ними на різних соціальних медіа.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.

Influencer Searcher

Influencer Searcher

influencersearcher.com

Influencer Searcher - це інструмент для пошуку впливових осіб за типом контенту та аналізу їхньої аудиторії, а також для управління кампаніями з впливом.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Emplifi — це платформа для управління досвідом клієнтів, яка об'єднує маркетинг, обслуговування та електронну торгівлю через різні канали комунікації.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack - платформа для управління партнерствами, яка підтримує партнерський маркетинг, реферальну активність і продажі, забезпечуючи автоматизацію процесів і управління.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers - це платформа для управління контентом, що створюється користувачами, яка допомагає брендам взаємодіяти з клієнтами через соціальні мережі.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole - інструмент для моніторингу та аналітики соціальних медіа, який допомагає оцінити вплив маркетингових кампаній та управляти зв'язками з впливовими особами.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.

Wowzi

Wowzi

wowzi.co

Wowzi – це платформа, яка з'єднує творців з підприємствами для співпраці у маркетингових кампаніях, спрощуючи фінансове управління.

Lolly

Lolly

lolly.com

Lolly - це рішення для маркетингу з впливовими особами, що допомагає брендам максимізувати присутність через творців на Instagram, TikTok та YouTube.

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

HypeAuditor - платформа для аналізу та управління впливовими особами на соціальних мережах, що забезпечує автентичність аудиторії та допомагає планувати кампанії.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence — платформа для управління кампаніями з впливовими особами, що включає інструменти для їхньої ідентифікації, аналізу та управління партнерствами.

OkFans

OkFans

okfans.com

Okfans - платформа для творців контенту, що дозволяє заробляти через підписку на їхній вміст, таку як фото, відео та прямі трансляції.

joinbrands

joinbrands

joinbrands.com

JoinBrands — це платформа для брендів, щоб знайти та співпрацювати з впливовими людьми та творцями контенту для просування своїх товарів і послуг.

TrueFanz Influencers

TrueFanz Influencers

truefanz.com

TrueFanz Influencers — це платформа для творців контенту, яка дозволяє монетизувати роботу та взаємодіяти з шанувальниками через ексклюзивний доступ.

Julius

Julius

juliusworks.com

Julius — платформа для впливового маркетингу, що надає рішення для управління кампаніями та вимірювання їх ефективності для підприємств.

GRIN

GRIN

grin.co

GRIN - це платформа для маркетингу через вплив, яка забезпечує управління кампаніями, аналітику та співпрацю з інфлюєнсерами для брендів електронної комерції.

Influence.co

Influence.co

influence.co

EPLICE.CO - платформа для з'єднання брендів та впливових осіб, яка дозволяє створювати профілі, управляти кампаніями та взаємодіяти з іншими користувачами.

BrandMaxima

BrandMaxima

brandmaxima.com

BrandMaxima - це платформа для виявлення та аналітики інфлюенсерів, яка має найбільшу базу даних з 103,5 мільйона інфлюенсерів у світі.

#paid

#paid

hashtagpaid.com

#paid - це платформа для співпраці брендів з перевіреними творцями контенту для ефективного управління маркетинговими кампаніями.

Roster

Roster

getroster.com

Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.

ViralMango

ViralMango

viralmango.com

ViralMango — онлайн-ринок, що з'єднує бренди з перевіреними мікро- та нано-інфлюєнсерами для співпраці у створенні контенту.

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Perpetua - це комплексна платформа для медіа-рітейлу, що допомагає брендам покращити ефективність реклами на Amazon, Walmart, Instacart та інших.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.

Traackr

Traackr

traackr.com

Traackr - платформа для управління маркетингом впливу, що дозволяє знаходити і аналізувати впливових особистостей, керувати кампаніями та оцінювати їх ефективність.

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

NoxInfluencer — програмне забезпечення для маркетингу впливу, що допомагає знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та аналізувати дані в соціальних мережах.

inBeat

inBeat

inbeat.co

Додаток Inbeat допомагає брендам знаходити та співпрацювати з інфлюенсерами на TikTok та Instagram, управління кампаніями та аналіз ефективності.

Audiense

Audiense

audiense.com

Audiense - це платформа для аналізу цільової аудиторії, що використовує соціальні дані для покращення маркетингових стратегій та розуміння споживачів.

Wednesday.app

Wednesday.app

wednesday.app

Wednesday.app - платформа для маркетингу з інфлюєнсерами, що допомагає малим бізнесам і стартапам підвищувати впізнаваність бренду та дохід.

Afluencer

Afluencer

afluencer.com

Afluencer - це платформа для з'єднання брендів з впливовими людьми, що дозволяє створювати контент та співпрацювати на соціальних медіа.

Fohr

Fohr

fohr.co

Fohr - це платформа для маркетингу впливу, що з'єднує бренди з впливовими, пропонуючи аналітику, управління кампаніями та просте співробітництво.

Ubiquitous

Ubiquitous

ubiquitousinfluence.com

Ubiquitous оптимізує впливовий маркетинг для великих брендів, зосереджуючись на TikTok, використовуючи аналітику та команду спеціалістів.

Drope.me

Drope.me

drope.me

Drope.me – платформа для маркетингу впливу, що з'єднує компанії з ігор, мікро-стрімерів та їхні спільноти для співпраці.

Qoruz

Qoruz

qoruz.com

Qoruz - платформа для брендів, що допомагає знаходити, спілкуватися та співпрацювати з творцями контенту та впливовими особами.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize – платформа для автоматизації партнерства, що забезпечує інструменти для управління партнерськими програмами, відстеження й аналізу продуктивності.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop - платформа для брендів електронної комерції, що дозволяє інтегрувати контент, створений користувачами, для збільшення продажів через шопінг галереї.

Favikon

Favikon

favikon.com

Favikon - платформа для маркетингу через творців контенту, що використовує AI для зв'язку з понад 10 мільйонами творців та аналізу кампаній.

Stellar

Stellar

stellar.io

Stellar - це програмне забезпечення для автоматизації маркетингу з інфлюенсерами, що спрощує пошук influencer, планування кампаній та вимірювання ROI.

Influencity

Influencity

influencity.com

Influencity — це платформа для управління маркетингом впливу, що дозволяє брендам знаходити і співпрацювати з впливовими особами, аналізувати результати кампаній.

CreatorIQ

CreatorIQ

creatoriq.com

CreatorIQ – платформа для маркетингу впливу, що допомагає брендам знаходити, управляти та аналізувати співпрацю з інфлюенсерами.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance – платформа для залучення нових клієнтів DTC брендів. Дозволяє запускати рекламні кампанії, відстежувати результати та оптимізувати продажі.

Humanz

Humanz

humanz.com

Humanz - це платформа для управління маркетингом через впливових осіб, що спрощує пошук, співпрацю та аналіз кампаній.

impulze.ai

impulze.ai

impulze.ai

Impulze.ai - платформа для маркетингу впливу, що дозволяє брендам знаходити, управляти та аналізувати співпрацю з інфлююсерами.

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

AnyTag - платформа для маркетингу з інфлюенсерами, що дозволяє знаходити, активувати та управляти кампаніями на соціальних мережах в Азії.

Node App

Node App

node-app.com

Node – платформа, що дозволяє бізнесам рекламувати свої продукти через перевірених інфлюенсерів та отримувати права на контент, створений користувачами.

Lefty

Lefty

lefty.io

Lefty – платформа для управління маркетингом впливу, що допомагає брендам знайти, оцінити та взаємодіяти з інфлюенсерами, а також автоматизує звітність та вимірювання ефективності.

Tribe Dynamics

Tribe Dynamics

tribedynamics.com

Tribe Dynamics - це платформа аналітики, що допомагає брендам у сфері впливу оцінювати кампанії, аналізувати спільноту та моніторити результати.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt - це програмне забезпечення для аффіліат-маркетингу для SaaS-стартапів, яке допомагає створити і управляти власною аффіліат-програмою.

Modash

Modash

modash.io

Modash - платформа для пошуку та аналізу впливових осіб, що допомагає брендам управляти кампаніями на Instagram, TikTok та YouTube.

SocialBook

SocialBook

socialbook.io

SocialBook - це програма для управління впливовим маркетингом, що дозволяє шукати та перевіряти інфлюенсерів, управляти кампаніями та моніторити конкурентів.

CisionOne

CisionOne

cision.one

CisionOne - платформа для PR та комунікацій, що надає реальні медіа-інсайти та можливості для зв'язку з журналістами, використовуючи AI для ухвалення рішень.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.

Insense

Insense

insense.pro

Insense - платформа для маркетингу, що з'єднує бренди з мікро-впливовими для генерації UGC та управління кампаніями на Meta і TikTok.

TrueFanz Fans

TrueFanz Fans

truefanz.com

TrueFanz - це платформа, яка з'єднує творців контенту з шанувальниками, надаючи доступ до ексклюзивного вмісту та можливість взаємодії.

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