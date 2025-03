Lefty

lefty.io

Lefty — це наскрізна маркетингова платформа для впливових людей, створена для провідних брендів стилю життя. Lefty допомагає брендам і агентствам керувати найефективнішими програмами впливу: виявлення та кваліфікація талантів, управління взаємовідносинами, автоматизоване звітування про кампанії, вимірювання ефективності та порівняльний аналіз конкурентів. Лефті входить до групи The Independents. The Independents — це глобальна маркетингова та комунікаційна група для лідерів індустрії розкоші та стилю життя. Створений завдяки поєднанню Karla Otto, K2, The Qode, Lefty і Bureau Betak. Офіси: Париж, Лондон, Мілан, Мюнхен, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токіо, Гонконг, Шанхай, Пекін, Сеул, Дубай Більше інформації на https://www.lefty.io.