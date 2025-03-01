Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. Компанії, які використовують PartnerStack, опублікували свою програму на ринку PartnerStack, відкриваючи свою програму для зростаючої мережі з +450 000 партнерів. Ці компанії бачать +30% збільшення доходів у своїх партнерських каналах завдяки партнерам, придбаним через мережу PartnerStack. Мережа дозволяє партнерам продавати кілька додатків SaaS з однієї платформи, що є необхідністю для інтегрованих рішень SaaS, які інвестують у канал.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Зв’яжіться з потрібними впливовими людьми та збільште продажі. InfluencerMarketing.ai допомагає вам знаходити впливових людей і керувати ними, вимірювати успіх кампаній і надавати результати клієнтам через фірмовий інтерфейс.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній використовують засоби масової інформації та соціальні розвідки Meltwater, щоб бути в курсі мільярдів онлайн-розмов і отримувати відповідну інформацію для стратегічного управління своїми брендами. Маючи майже 20-річний досвід аналізу даних, Meltwater надає персональні глобальні послуги, засновані на локальному досвіді 60 офісів на шести континентах. Наші клієнти можуть стежити за висвітленням як у новинах, так і в соціальних мережах. Ми відстежуємо понад 300 000 джерел новин в Інтернеті, співпрацюємо з моніторингом друкованих видань і трансляцій, а також прослуховуємо соціальні розмови в режимі реального часу в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, коментарях, на сайтах оглядів, форумах, дошках оголошень і понад 300 мільйонів блоги. Ми допомагаємо нашим клієнтам легко аналізувати медіа та висвітлення в соціальних мережах за допомогою як якісних, так і кількісних показників. Наша бібліотека віджетів, що постійно розширюється, дозволяє клієнтам легко створювати інформаційні панелі, щоб допомогти візуалізувати висвітлення в ЗМІ та звітувати про рентабельність інвестицій своїх PR та маркетингових заходів. Усе є інтерактивним і експортованим, щоб надати контексту за числами. Медіа-розвідка для зв’язку з громадськістю Завдяки понад 300 000 джерел і найбільшій бібліотеці преміум-контенту відстежуйте та аналізуйте кожну частину відповідного медіа-висвітлення в онлайн-публікаціях, друкованих виданнях, соціальних медіа, телевізійних і радіостанціях у режимі реального часу. Спілкуйтеся з інфлюенсерами та журналістами та відстежуйте свій охоплення. Соціальні рішення для маркетологів. Соціальний підрозділ, колишній Sysomos (придбаний у квітні 2018 року), пропонує комплексні та інтегровані рішення для обробки даних для реалізації вашої соціальної стратегії. Досліджуйте та відстежуйте понад 200 мільярдів соціальних бесід із необмеженою кількістю запитів і без обмежень щодо даних, залучайте та публікуйте з однієї платформи, легко знаходьте соціальних впливових людей, досліджуйте статистику споживачів і відкривайте спільноти, які стимулюють соціальні бесіди. Індивідуальні рішення для підприємства Команда Enterprise Solutions гарантує, що навіть найскладніші результати будуть виконані швидко й ефективно нашою командою галузевих експертів і аналітиків. Meltwater надає професійні послуги та преміальні пропозиції для провідних світових брендів.
Affable.ai
affable.ai
Наскрізна платформа керування впливовими людьми на основі штучного інтелекту Активуйте більше впливових осіб за найкоротший час 6 млн. впливових осіб | 4 Соціальні канали | 1 зручна платформа на основі штучного інтелекту. Довіряють понад 100 провідних світових брендів і понад 4300 маркетологів, що керуються даними. Використовується такими глобальними гравцями, як Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM тощо! Платформа самообслуговування affable.ai оптимізує планування та виконання кампанії впливових людей, починаючи від пошуку найбільш релевантних впливових осіб до вимірювання їх впливу. Маркетингові команди можуть легко оптимізувати свої кампанії для досягнення максимальної рентабельності інвестицій, використовуючи глибокі демографічні дані affable.ai. affable.ai відстежує понад 6 мільйонів впливових осіб у всьому світі на різних платформах соціальних мереж – Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Ось як ви можете отримати вигоду від використання affable.ai: 1. Знайдіть автентичних і релевантних впливових людей за допомогою affable.ai Influencer & Content Discovery 2. Зв’яжіться з впливовими особами за допомогою вбудованого рішення для управління взаємовідносинами з впливовими особами affable.ai 3. Відстежуйте весь вміст - включення дописів та історій на інформаційній панелі вашої кампанії 4. Створюйте та експортуйте звіти про соціальні показники, включаючи охоплення, залученість, враження та цінність медіа 5. Щотижнево відстежуйте поточні тенденції впливових осіб 6. Порівнюйте результати своїх впливових осіб із конкурентами
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічну ідентифікацію впливових осіб за допомогою Live Capture та ідентифікацію впливових осіб за допомогою інтеграції електронної комерції. Відстежуйте всі свої стосунки з впливовими особами, керуйте платежами впливових осіб і оцінюйте результати кампаній на одній платформі. Наскрізна платформа Upfluence спрощує масштабування маркетингу впливу, ніж будь-коли.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.
Later
later.com
Пізніше - платформа з маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агенціями та командами соціальних медіа розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час та розвивати свій бізнес, полегшивши управління всією стратегією соціальних медіа, все в одному місці. Розкладіть публікації на кожній соціальній платформі, отримайте пропозиції щодо хештегів, найкращі часи для публікації, перетворюйте свої зображення на клацання, покупні публікації за допомогою спеціального посилання в BIO та багато іншого!
Insense
insense.pro
Insense — це маркетингова платформа для авторів, яка об’єднує глобальну спільноту з понад 20 000 мікроінфлюенсерів із брендами й агентствами для пошуку користувацького контенту, керування кампаніями для впливових людей і показу оголошень із білого списку на Meta та TikTok. Усього за 10-15 днів ви можете отримати високоефективні оголошення для мобільних пристроїв, зв’язатися безпосередньо з перевіреними та зареєстрованими авторами та одним клацанням миші отримати доступ до білого списку впливових осіб. Insense підтримує понад 1500 брендів і агентств розвитку в США, Каліфорнії, Великій Британії, Австралії та Німеччині в таких галузях, як «Краса та догляд за шкірою», споживчі товари, мода та одяг, їжа та напої тощо, для створення користувацьких рекламних матеріалів і білого списку. через наші інтеграції.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole допомагає маркетологам вимірювати, покращувати та звітувати про вплив, який вони справляють на соціальні мережі. Соціальне прослуховування, відстеження впливових осіб і аналітичні продукти Keyhole допомагають маркетологам покращити свою стратегію соціальних медіа та довести свою ефективність для колег і клієнтів. Проста у використанні інформаційна панель Keyhole дозволяє миттєво створювати звіти та ділитися ними, заощаджуючи сотні годин на рік. Використовуйте спеціалізовані показники Influencers Keyhole, щоб аналізувати прихильників, які говорять про ваші хештеги. *Ви можете відфільтрувати впливових осіб на основі географічного розташування та ключових слів у їхніх біографіях. Зв’яжіться з впливовими людьми, щоб підвищити залученість і підвищити рентабельність маркетингових інвестицій. * Ви також можете відсортувати впливових осіб на основі їхнього впливу та рівня залучення. Інформаційна панель аналітики має зручну хмару слів, яка показує хештеги, які зазвичай використовуються разом із вашим основним хештегом. * Ви можете легко використовувати цей інструмент, щоб визначити найпопулярніші хештеги, що стосуються вашої кампанії, і знайти сфери можливостей.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркетингу впливу для досягнення цільової аудиторії. Полегшуючи ці зв’язки, ViralMango революціонізує спосіб співпраці брендів і творців для створення цікавого та автентичного контенту.
Current
current.tech
Що таке Current? Рішення №1 для брендів, які прагнуть створити свої програми амбасадорів, максимізувати свій впливовий маркетинг і збільшити свій дохід. У Current Technologies наш набір інструментів підтримує бренди від виявлення творців до керування кампаніями до автоматизованих виплат талантам і дотримання податкового законодавства. Ми можемо допомогти вам знайти найкращих впливових осіб і амбасадорів вашого бренду, створювати вражаючий контент у масштабі та вимірювати реальну рентабельність інвестицій, щоб досягти успіху вашого бізнесу. У нашому наборі продуктів ви зможете насолоджуватися: 1.) Ambassador Hub – повноцінною платформою амбасадорів, розробленою для вашого розвитку. Запустіть приватну спільноту амбасадорів, вимірюйте ефективність вмісту, відстежуйте продажі та збільшуйте дохід. 2.) Програмний рекрутинг – знайдіть потрібних впливових людей, не шукаючи годин. Нехай наше програмне забезпечення щодня виконує всю роботу, щоб підбирати потенційних творців. 3.) Платіжна платформа. Наша інтегрована платформа дозволяє вашій команді авторизувати платежі, налаштовувати виплати, збирати податкові документи та автоматично розповсюджувати 1099 талантам. Надаючи вашим творцям гнучкість отримання платежів через ACH, банківський переказ або PayPal. 4.) Обмін повідомленнями – створюйте значущі та тривалі зв’язки зі своєю спільнотою. Зв’яжіться з потенційними партнерами, спілкуйтеся безпосередньо зі своїми амбасадорами та впливовими особами або спілкуйтеся з усією спільнотою. 5.) Звітування та аналітика. Вимірюйте свій успіх, одночасно налаштовуючи свою стратегію за допомогою комплексної інформації про продуктивність у своєму наборі звітів. 6.) Керовані послуги та керування обліковими записами – ми розвиваємо прибуткові програми для послів. Ми розробляємо довгострокові стратегії впливу. І ми беремо на себе відповідальність за успіх наших клієнтів.
Skeepers
octoly.com
SKeepers є європейським лідером у рішень щодо залучення покупців. Вони забезпечують повністю інтегрований UGC на одній частині UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, посилити охоплення, збільшити залучення, сприяти продажам та утриманню клієнтів. Skeepers з'єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду з нашим повністю інтегрованим набору UGC Suite. Завдяки SKeepers, бренди автентично виховують відносини споживачів, посилюють охоплення, підвищення залучення, сприяють продажам та покращують утримання споживачів. Її рішення полегшують створення, збирати, управління та активацію UGC ефективно та в масштабах. SKeepers дозволяє брендам зв’язатися з нашою спільнотою творців для високоякісного, індивідуального відеоконтенту UGC. Його розширений AI дозволяє брендам використовувати найбільш оптимальний відеоконтент для того, щоб продукти резонували з цільовою аудиторією та транслювальними відеороликами на своїх найбільш ефективних каналах розповсюдження
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Дайте своїм підписникам імпульс купівельної спроможності одним клацанням миші за допомогою Visual Shopping і Instagram Shops, перетворіть свій створений користувачами контент на соціальний доказ, який можна купувати, а впливових людей на потужний роздрібний канал для вашого бренду. Sauce надає платформу з простими у використанні інструментами та вбудованими компонентами, які перетворюють ваші соціальні медіа на потужну електронну комерцію. Inc Magazine каже: «... Маркетинг впливових людей ось-ось пройде крізь дах». Соус вважає, що процвітаючі спільноти стоять за стрімким зростанням соціального маркетингу та в основі кожного чудового бренду. Його місія полягає в тому, щоб допомогти великим брендам зрозуміти своїх послідовників і знайти нову аудиторію, використовуючи інформацію про своїх найвпливовіших прихильників і їхній контент. Дані – це король, але мало хто знає, як використовувати їхній потенціал розширення. Sauce надає платформу для брендів і творців, щоб зрозуміти свою аудиторію за допомогою аналізу великих даних. Ідея зосереджена навколо їхньої соціальної екосистеми та дозволяє відкривати взаємовигідні можливості для співпраці та засоби для розуміння та розвитку активних спільнот.
Influencity
influencity.com
Influencity — це маркетингове рішення для впливових людей на базі штучного інтелекту, яке дозволяє повністю керувати взаємовідносинами з впливовими людьми на одній платформі. Наш набір технологій включає понад 60 функцій, які допомагають великим і малим компаніям налаштовувати робочі процеси та успішно проводити наскрізні кампанії впливових людей. Influencity дозволяє: - Знайти ідеальних впливових осіб за лічені секунди. Ми надаємо вам під рукою базу даних із понад 170 мільйонів профілів впливових осіб і допомагаємо вам націлитися на ідеальні профілі за допомогою понад 20 фільтрів. Шукайте відповідно до залучення впливових осіб, місцеположення, статі, віку, інтересів, демографічних показників аудиторії тощо. - Отримайте цінну інформацію про профіль, щоб побачити статистику, яка не відображається в соціальних мережах, і організуйте впливових осіб у списки, щоб побачити відсоток їхніх підписників, що збігаються. - Оцініть результати вашої кампанії, перш ніж вкладати ні копійки, і адаптуйте робочі процеси до потреб вашої команди. - Вимірюйте та порівнюйте результати від дописів до дописів, від впливових осіб до впливових осіб і від кампанії до кампанії у візуальних звітах.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast — це онлайн-платформа, яка допомагає брендам і компаніям знаходити, спілкуватися та співпрацювати з реальними впливовими особами в шести найпопулярніших соціальних мережах. Ми допомагаємо агентствам витрачати менше часу на пошук відповідних авторів і запуск ефективних кампаній на основі даних.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужні інструменти, за допомогою яких ви можете: - шукати впливових осіб за допомогою потужного фільтра - аналітичні звіти впливових осіб, що складаються з понад 20 показників - охоплювати впливових осіб - аналізувати конкурентів - менеджер кампанії
Node App
node-app.com
Node — це приватна платформа, яка дозволяє компаніям пробувати та рекламувати їхні продукти сотнями перевірених впливових осіб. Понад 1000 брендів по всій Північній Америці використовують Node для публікації продуктів і послуг, які підходять для творців контенту в їхній ніші. Окрім публікацій у соціальних мережах, компанії також отримують повні права на розповсюдження контенту, створеного користувачами, надаючи їм безліч творчих ресурсів для цифрової реклами та інших комерційних цілей.
OkFans
okfans.com
Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фото та відео, прямі трансляції) за допомогою місячного членства.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker — це швидкозростаюча мережа блогерів, відеоблогерів і впливових людей, яка об’єднує бренди, які хочуть бути представленими в блогах і соціальних мережах, із понад 10 000 блогерів і впливових осіб, які шукають можливості.
Inflead
inflead.com
Inflead займає передову позицію в розвідці Influencer Marketing, пропонуючи неперевершену точність і аналітичну ефективність. Inflead використовує передову науку та технології, щоб бути на крок попереду в сфері маркетингу впливових людей. Платформа Inflead обслуговує бренди, агенції та медіа-центри, надаючи комплексний набір інструментів для розвідки впливових осіб, аналізу на основі штучного інтелекту, керування кампаніями та аналізу конкуренції. Маючи доступ до понад 10 мільйонів профілів на таких платформах, як Instagram, TikTok, YouTube і Twitch, Inflead дає нашим клієнтам змогу виявляти, оцінювати, відстежувати та розвивати свої кампанії для впливових людей. Зануртеся в нашу лабораторію даних, щоб дізнатися про тенденції ринку, проаналізувати стратегії конкурентів і отримати індивідуальні звіти.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero — це комплексне програмне забезпечення для керування впливовими особами, яке складається з бази даних впливових осіб і повного сервісу CRM, що автоматизує весь процес керування кампанією. Її можна розділити на три етапи. 1). Виявлення впливових людей через нашу базу даних із 11,7 млн. впливових людей в Instagram і 12,3 млн. на Youtube, а також фільтри детального пошуку + виявлення підроблених підписників і ботів 2). Автоматизоване спілкування через наш CRM 3). Звітування та аналітика, яка включає перевірені покази, кліки та конверсії. Завдяки інтеграції з вашим магазином ви можете керувати всім процесом через нашу CRM. Ви можете налаштувати партнерські посилання, коди знижок і автоматично обробляти виплати. Якщо ви бажаєте надати своїм впливовим особам повний контроль, вони можуть увійти на свою партнерську інформаційну панель, самостійно переглянути свою ефективність і виплати свого партнерського балансу. Щойно впливова особа опублікує публікацію, вона буде автоматично збережена в CRM для перегляду, завантаження та повторного використання. Продукти можна відправляти автоматично через CRM, а якщо ви хочете підключити свого бізнес-менеджера Facebook, ви можете збільшити свій вміст впливових людей за допомогою платної реклами. Ми не тільки маємо цю розширену та просту у використанні платформу, але й гарантуємо, що ця платформа доступна для всіх компаній незалежно від розміру.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсів впливових людей на YouTube, TikTok та Instagram. Особливості: База даних інфлюенсерів із детальним пошуком із 20 000 000 65 тис. нішевих тегів і 17 тис. тегів бренду Інфлюенсерська маркетингова кампанія: запуск і моніторинг Аналіз даних інфлюенсера Глобальне рейтингування впливових осіб (за географією та нішею)
Racontor
racontor.com
Racontor — це економічна платформа для творців, і ми перебуваємо в процесі руйнування величезної глобальної індустрії онлайн-маркетингу, використовуючи силу творців соціальних мереж. Наші послуги включають впливовий маркетинг та інші послуги для творців.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere — це маркетингова платформа мікроінфлюенсерів, розроблена, щоб допомогти споживчим брендам заробляти контент у масштабі. Наші передові інструменти підбору партнерів, технологія виконання замовлення та портал бренду усувають 98% ручної роботи, пов’язаної з проведенням кампаній із впливовими особами. Це означає, що ви можете підтримувати постійну маркетингову стратегію впливу, не жертвуючи своїм графіком. Маючи доступ у режимі реального часу до готового контенту, бренди можуть створювати постійну бібліотеку автентичного UGC. Спрощуючи найскладніші маркетингові завдання вашої кампанії, Statusphere дає змогу брендам заробляти сотні публікацій від перевірених авторів за частку часу.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle — це найсучасніша маркетингова платформа впливу, на якій рекламодавці можуть проводити наскрізні кампанії для творців. Платформа надає доступ до 1 мільйона творців, які підтримуються платними соціальними кампаніями в Meta, Instagram і TikTok, щоб підвищити ROAS, охоплення, залученість і знизити вартість залучення клієнтів. Програмна платформа Cirqle оптимізує високоякісну роботу впливових людей за підтримки команди креативних стратегів. Робота варіюється від легкої активації впливових осіб для підвищення впізнаваності бренду та продажів до плавного затвердження/масштабування вмісту для заповнення каналів бренду або швидкого тестування нових місць розміщення (реклами) для прискорення зростання. Клієнти помічають зниження в середньому на 30-50% загальних витрат на виробництво та придбання, одночасно збільшуючи ROAS і продуктивність до 10 разів у партнерстві з The Cirqle для контенту, створеного авторами, порівняно з їхньою власною рекламою (BAU) і застарілими методами виробництва контенту.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — це прямий ринок, який миттєво зв’язує вас; впливові особи та творці в Instagram, TikTok і Youtube з мільйонами світових брендів для платних партнерств. Співпрацюйте з брендами у вашій ніші, щоб продемонструвати свою креативність, оприлюднити себе, створити свій особистий бренд і заробити гроші, створюючи цікавий та автентичний вміст, який резонує з вашими підписниками. З мобільними додатками Ainfluencer ви отримуєте доступ до безмежних можливостей, щоб максимізувати свій потенціал заробітку та дати своїм підписникам напрямок купувати товари, які їм подобаються.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre — це всеохоплююча платформа впливових людей на базі штучного інтелекту, яка дозволяє мільйонам впливових людей зв’язуватися зі світовими брендами для ефективної співпраці. А ще краще – Atisfyre є БЕЗКОШТОВНИМ для впливових людей. Atisfyre народився з нашої пристрасті революціонізувати та позитивно вплинути на індустрію інфлюенсерського маркетингу. Ми побачили, як важко впливовим особам будь-якого розміру знайти правильні бренди для роботи, і знали, що можемо розробити платформу, яка дасть їм інструменти, щоб пропустити середню особу та стати власним менеджером.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN — це кероване даними програмне забезпечення Influencer Marketing, яке оптимізує ваш робочий процес і стратегії маркетингу Influencer Marketing. Ми націлені на великі та середні компанії та групи. На кожному етапі інфлюенсерського маркетингу у нас є рішення для вас: ◾ Визначайте та відкривайте знаменитостей, нішевих впливових людей і нових талантів. ◾ Оцініть якість аудиторії інфлюенсера. ◾ Перегляньте понад 32 мільйони профілів впливових людей. ◾ Отримайте доступ до поглибленої інформації та аналітики впливових осіб. ◾ Клацніть і створіть цікаві кастингові слайди. ◾ Аналізуйте та прогнозуйте свої майбутні кампанії. ◾ Отримайте доступ до відсотка унікальних підписників. ◾ Створюйте кампанії для впливових людей і налаштовуйте інформаційну панель робочого процесу. ◾ Відстежуйте дані в Instagram, TikTok і YouTube ◾ Створюйте докладні звіти аналізу. ◾ Покращуйте свій робочий процес за допомогою соціального прослуховування, порівняльного аналізу та багатьох інших функцій. CAMPAYGN використовують Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie та багато інших. Ви готові спробувати нас?
Embold
embold.co
Embold — це канадська маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з понад 9000 місцевими мікро-інфлюенсерами. Спростіть керування кампаніями, перегляд вмісту та виплати впливовим особам. Скористайтеся нашими спеціальними рішеннями, зокрема керованими кампаніями, CampaignPlus і білими списками оголошень. Embold, якому довіряють провідні канадські бренди, гарантує максимальну рентабельність інвестицій і успіх кампанії завдяки використанню свого програмного забезпечення.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа впливового впливу, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетингу впливу з більш ніж 160 000 підписаних впливових людей і доступом до 100 мільйонів профілів. Мікроінфлюенсери в 3 рази привабливіші за знаменитостей. Скористайтеся перевагами їх автентичності, відкрийте кілька чудових профілів і ефективно керуйте своїми кампаніями з ними за допомогою найповнішої платформи на ринку! Функції Influence4You: - Отримайте доступ до понад 160 000 підписаних впливових людей для ваших кампаній і завдяки інтегрованому інструменту HypeAuditor переглядайте статистику для 100 мільйонів профілів і виявляйте фальшивих підписників - Виберіть, запускати платні кампанії чи просто подарункові кампанії (це дозволяє вам співпрацювати з найбільш відповідними профілями, щоб оптимізуйте свій бюджет) - Досвід запуску понад 5000 кампаній у всіх секторах, 7 мовами та в 35 країнах у всіх соціальних мережах (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) - Найбільш ергономічний і зручний інтерфейс - Найповніша платформа згідно з численними тестами - Безкоштовна підтримка платформи (поштою або телефоном) З 2012 року Influence4You поєднує в собі найкращі технології та експертів з маркетингу впливу.
Influential
influential.co
Оптимізуючи найрозумніші дані, отримані за допомогою штучного інтелекту, Influential точно підбирає бренди для впливових осіб, щоб охопити нову аудиторію для незрівнянних вимірюваних результатів.
Keymailer
keymailer.co
Найбільша в світі маркетингова платформа впливу на ігри з творцями, програмним забезпеченням і послугами на одному порталі. Залучайте творців у всьому світі за допомогою органічних стимульованих оглядових кампаній, економічно ефективних маркетингових кампаній, спонсорованих контентних кампаній тощо. Тисячі видавців і брендів покладаються на Keymailer, щоб досягти своїх маркетингових цілей впливу, одержуючи доступ до нашої мережі з понад 50 000 впливових осіб професійного рівня та преси з аудиторією в 3,5 мільярда.
Kolsquare
kolsquare.com
Маркетингова платформа Kolsquare Influencer Marketing Platform поєднує найновіші дані та технології в простому UX/UI, що дозволяє брендам підвищити рівень обізнаності та серйозну рентабельність інвестицій.
Modash
modash.io
Єдиний інструмент впливу для компаній, які віддають перевагу зростанню. Глобальна пошукова система для впливових людей із даними про цільову аудиторію та моніторингом для зростаючого бізнесу B2C.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence — це інструмент маркетингового рішення для впливових людей, який дозволяє користувачам повністю контролювати свої стратегії та спілкування з впливовими особами. Додаток розроблено спеціально для магазинів електронної комерції, щоб підключити свій магазин і почати оптимізувати продажі впливових осіб і відстежувати рентабельність інвестицій і дохід на основі продажів, здійснених впливовими особами за допомогою купонів. Ninja Influence ґрунтується на даних – з базою даних понад 100 000 000 впливових людей в Instagram, TikTok і YouTube – на сьогоднішній день це найповніша база даних в Інтернеті.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — це маркетингова платформа для контактів із впливовими особами, роботи з брендами, укладення контрактів і вимірювання залучення.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — це інноваційна маркетингова платформа для впливових людей, розроблена для розширення можливостей малого бізнесу, стартапів і індивідуальних підприємців. Він надає зручну платформу для впливового та афілійованого маркетингу, розроблену для задоволення зростаючих потреб компаній, що розвиваються. Він прагне бути доступним і ефективним партнером для компаній будь-якого розміру, зосереджуючись на розширенні охоплення, підвищенні впізнаваності бренду та забезпеченні значної віддачі від інвестицій у сферу маркетингу впливу.
Woomio
home.woomio.com
Woomio допомагає маркетологам і агентствам досягти успіху в маркетингу впливу, надаючи інструменти, необхідні для виявлення впливових осіб, прогнозування кампаній і вимірювання рентабельності інвестицій
Aggero Software
aggero.io
Aggero аналізує для вас тисячі годин відеоконтенту з усіх основних платформ соціальних мереж. Він використовує технологію штучного інтелекту для отримання унікальних і релевантних відеоанонсів, таких як дані про настрої аудиторії, рівень залучення та найпопулярніші моменти згадок бренду чи продукту як у відео, так і в тексті. Будучи інструментом соціального прослуховування, він розуміє, що творці говорять і показують у відео. Крім того, він співвідносить це з реакцією аудиторії, дозволяючи оптимізувати кампанію під керівництвом творців у реальному часі для максимального залучення.
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi дозволяє малому та середньому бізнесу залучати впливових людей, відстежувати їхні публікації та звітувати про результати.
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
Promoty
promoty.io
Promoty — це маркетинговий інструмент для взаємовідносин із впливовими особами, який допомагає брендам і агентствам знаходити потрібних творців, керувати взаємовідносинами з впливовими особами та економити час на маркетингових впливах.
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — це хмарне програмне забезпечення, яке використовують бренди та рекламодавці. Rizer Social позиціонується як ефективний маркетинговий інструмент та інструмент бізнес-аналітики, що є абсолютно іншою категорією, ніж інші платформи, які більше зосереджені на транзакційних ринках. Наше рішення зменшує ризики для рекламодавців і покращує результати при роботі з впливовими особами завдяки прозорості та порівняльному аналізу продуктивності їхніх каналів і аудиторії.
SARAL
getsaral.com
SARAL — це ваша проста й ефективна маркетингова платформа, створена для брендів електронної комерції. Знаходьте незадіяних впливових осіб, автоматизуйте охоплення, керуйте стосунками, відстежуйте ефективність і надсилайте платежі – усе під одним дахом! Отримайте безкоштовну пробну версію та перевірте це самі!
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim — це платформа для маркетингу та керування авторами на основі штучного інтелекту. Ми пропонуємо найкращі послуги та допомагаємо брендам виявляти впливових осіб на основі охоплення, демографічних показників і аудиторії в соціальних мережах. Наш інструмент на основі штучного інтелекту допоможе вам зв’язатися з найкращими впливовими людьми, які справді взаємодіють із справжніми підписниками. Інструмент Socialfaim допомагає відстежувати вашу кампанію та вимірювати ефективність.
Social Native
socialnative.com
Social Native — це провідний світовий ринок, що дає можливість брендам розвивати креативність у великих масштабах. Тисячі світових брендів, зокрема Adidas, The North Face і Lego, покладаються на Social Native, щоб задовольнити постійно зростаючі потреби у високоефективному вмісті на всьому шляху клієнта. Інтелектуальний процес роботи з контентом Social Native поєднує органічні та платні стратегії, допомагаючи нашим партнерам усвідомити повну життєву цінність їх вмісту. Його місія полягає в демократизації креативного контенту, допомагаючи брендам залишатися на зв’язку зі своєю аудиторією за допомогою різноманітної та автентичної розповіді.
Socialveins
socialveins.com
Це маркетингова платформа Influencer, де менеджери кампаній можуть запускати та керувати своїми кампаніями з тисячами творців, зареєстрованих на платформі
Stellar
stellar.io
Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний процес пошуку впливових осіб, приймати рішення на основі даних щодо впливових осіб, яких вони залучають, планувати та автоматизувати робочий процес і навіть прогнозувати та вимірювати рентабельність інвестицій кампанії. Завдяки нашим передовим технологіям і пристрасному персоналу програмне забезпечення та агентство Stellar допомогли багатьом компаніям у всьому світі та в різних галузях.
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає брендам розкрити силу творчого маркетингу для вашої соціальної реклами. Штаб-квартира Wowzi розташована в Найробі, Кенія, з командами в Гані, Нігерії, Південній Африці, Танзанії, Уганді та по всій Європі.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
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