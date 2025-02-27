Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Туніс

Influencer Hero

influencer-hero.com

Influencer Hero — це комплексне програмне забезпечення для керування впливовими особами, яке складається з бази даних впливових осіб і повного сервісу CRM, що автоматизує весь процес керування кампанією. Її можна розділити на три етапи. 1). Виявлення впливових людей через нашу базу даних із 11,7 млн. впливових людей в Instagram і 12,3 млн. на Youtube, а також фільтри детального пошуку + виявлення підроблених підписників і ботів 2). Автоматизоване спілкування через наш CRM 3). Звітування та аналітика, яка включає перевірені покази, кліки та конверсії. Завдяки інтеграції з вашим магазином ви можете керувати всім процесом через нашу CRM. Ви можете налаштувати партнерські посилання, коди знижок і автоматично обробляти виплати. Якщо ви бажаєте надати своїм впливовим особам повний контроль, вони можуть увійти на свою партнерську інформаційну панель, самостійно переглянути свою ефективність і виплати свого партнерського балансу. Щойно впливова особа опублікує публікацію, вона буде автоматично збережена в CRM для перегляду, завантаження та повторного використання. Продукти можна відправляти автоматично через CRM, а якщо ви хочете підключити свого бізнес-менеджера Facebook, ви можете збільшити свій вміст впливових людей за допомогою платної реклами. Ми не тільки маємо цю розширену та просту у використанні платформу, але й гарантуємо, що ця платформа доступна для всіх компаній незалежно від розміру.