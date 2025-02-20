Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Французькі Південні Території

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi дозволяє малому та середньому бізнесу залучати впливових людей, відстежувати їхні публікації та звітувати про результати.
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence — це провідна платформа для виявлення та управління маркетингом впливових людей, яка алгоритмічно з’єднує бренди та рекламодавців із впливовими особами соціальних мереж за допомогою машинного навчання та штучного інтелекту. Кому довіряють сотні брендів, Smartfluence масштабує маркетингові програми впливових людей і надає доступ до глибокої інформації про аудиторію будь-якого впливового користувача соціальних мереж.
Avalan
avalan.io
Avalan — це комплексне рішення для масштабування вашого маркетингу впливових людей. Легко знайдіть найкращих впливових людей, проаналізуйте їх, перегляньте стратегію впливу ваших конкурентів і автоматизуйте кампанії, щоб збільшити продажі. Масштабуйте в 10 разів швидше, ніж якби вам довелося робити це вручну.
galleri5
galleri5.com
galleri5 допомагає брендам покращити робочі процеси своїх творців. Провідному набору рішень galleri5 для аналітики, маркетингу та комерції довіряють такі бренди, як H&M, MANGO, Nautica, Myntra, що дозволяє десяткам тисяч творців протягом багатьох років монетизувати свій талант.
NeoReach
neoreach.com
NeoReach — це технічна маркетингова агенція для впливових людей і програмне забезпечення, яке керує кампаніями для впливових людей світового рівня для провідних брендів і світового списку Fortune 500. Вони пропонують найкращий у своєму класі пошук, керування та відстеження впливових осіб із аналітикою корпоративного рівня, що спрощує налагодження стосунків із впливовими особами та створення ефективних масштабних кампаній. Наскрізна маркетингова платформа NeoReach для впливових осіб включає виявлення творців, транзакції творців, керування кампаніями, аналітику та звітність, а також виплати творцям. Крім того, API NeoReach дозволяє користувачам фільтрувати набори даних у своїй базі даних, щоб отримати точні параметри для своєї кампанії. Функції їхнього API включають дані про ціни спонсорства, зіставлення аудиторії, можливість відстежувати впливових людей, що швидко зростають, аналіз витрат конкурентів, історичні дані про ціни та рентабельність інвестицій, виявлення шахрайства тощо.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block — це найпростіший і найефективніший спосіб отримати доступ до світу маркетингу впливу. Просто скажіть нам, хто саме є вашою цільовою впливовою людиною, і ми негайно розпочнемо оптимізацію, щоб знайти ідеальну групу творців, яка відповідатиме вашому бренду.
Onalytica Brands
onalytica.com
Заснована в 2009 році, Onalytica спеціалізується на наданні програмного забезпечення для управління взаємовідносинами з впливовими особами та підтримці професійних послуг, які допомагають брендам масштабувати індивідуальні результати управління взаємовідносинами з впливовими особами. Ми співпрацюємо з професіоналами з маркетингу, комунікацій, цифрових технологій і зв’язків з громадськістю, щоб допомогти налаштувати індивідуальні програми впливу, щоб вони могли краще автоматизувати та оптимізувати діяльність впливу, а також визначити поточні можливості залучення.
Onalytica Influencers
onalytica.com
Заснована в 2009 році, Onalytica спеціалізується на наданні програмного забезпечення для управління взаємовідносинами з впливовими особами та підтримці професійних послуг, які допомагають брендам масштабувати індивідуальні результати управління взаємовідносинами з впливовими особами. Ми співпрацюємо з професіоналами з маркетингу, комунікацій, цифрових технологій і зв’язків з громадськістю, щоб допомогти налаштувати індивідуальні програми впливу, щоб вони могли краще автоматизувати та оптимізувати діяльність впливу, а також визначити поточні можливості залучення.
Publicfast
publicfast.com
Publicfast — це онлайн-платформа, яка допомагає брендам і компаніям знаходити, спілкуватися та співпрацювати з реальними впливовими особами в шести найпопулярніших соціальних мережах. Ми допомагаємо агентствам витрачати менше часу на пошук відповідних авторів і запуск ефективних кампаній на основі даних.
Node App
node-app.com
Node — це приватна платформа, яка дозволяє компаніям пробувати та рекламувати їхні продукти сотнями перевірених впливових осіб. Понад 1000 брендів по всій Північній Америці використовують Node для публікації продуктів і послуг, які підходять для творців контенту в їхній ніші. Окрім публікацій у соціальних мережах, компанії також отримують повні права на розповсюдження контенту, створеного користувачами, надаючи їм безліч творчих ресурсів для цифрової реклами та інших комерційних цілей.
OkFans
okfans.com
Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фото та відео, прямі трансляції) за допомогою місячного членства.
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker — це швидкозростаюча мережа блогерів, відеоблогерів і впливових людей, яка об’єднує бренди, які хочуть бути представленими в блогах і соціальних мережах, із понад 10 000 блогерів і впливових осіб, які шукають можливості.
Current
current.tech
Що таке Current? Рішення №1 для брендів, які прагнуть створити свої програми амбасадорів, максимізувати свій впливовий маркетинг і збільшити свій дохід. У Current Technologies наш набір інструментів підтримує бренди від виявлення творців до керування кампаніями до автоматизованих виплат талантам і дотримання податкового законодавства. Ми можемо допомогти вам знайти найкращих впливових осіб і амбасадорів вашого бренду, створювати вражаючий контент у масштабі та вимірювати реальну рентабельність інвестицій, щоб досягти успіху вашого бізнесу. У нашому наборі продуктів ви зможете насолоджуватися: 1.) Ambassador Hub – повноцінною платформою амбасадорів, розробленою для вашого розвитку. Запустіть приватну спільноту амбасадорів, вимірюйте ефективність вмісту, відстежуйте продажі та збільшуйте дохід. 2.) Програмний рекрутинг – знайдіть потрібних впливових людей, не шукаючи годин. Нехай наше програмне забезпечення щодня виконує всю роботу, щоб підбирати потенційних творців. 3.) Платіжна платформа. Наша інтегрована платформа дозволяє вашій команді авторизувати платежі, налаштовувати виплати, збирати податкові документи та автоматично розповсюджувати 1099 талантам. Надаючи вашим творцям гнучкість отримання платежів через ACH, банківський переказ або PayPal. 4.) Обмін повідомленнями – створюйте значущі та тривалі зв’язки зі своєю спільнотою. Зв’яжіться з потенційними партнерами, спілкуйтеся безпосередньо зі своїми амбасадорами та впливовими особами або спілкуйтеся з усією спільнотою. 5.) Звітування та аналітика. Вимірюйте свій успіх, одночасно налаштовуючи свою стратегію за допомогою комплексної інформації про продуктивність у своєму наборі звітів. 6.) Керовані послуги та керування обліковими записами – ми розвиваємо прибуткові програми для послів. Ми розробляємо довгострокові стратегії впливу. І ми беремо на себе відповідальність за успіх наших клієнтів.
Inflead
inflead.com
Inflead займає передову позицію в розвідці Influencer Marketing, пропонуючи неперевершену точність і аналітичну ефективність. Inflead використовує передову науку та технології, щоб бути на крок попереду в сфері маркетингу впливових людей. Платформа Inflead обслуговує бренди, агенції та медіа-центри, надаючи комплексний набір інструментів для розвідки впливових осіб, аналізу на основі штучного інтелекту, керування кампаніями та аналізу конкуренції. Маючи доступ до понад 10 мільйонів профілів на таких платформах, як Instagram, TikTok, YouTube і Twitch, Inflead дає нашим клієнтам змогу виявляти, оцінювати, відстежувати та розвивати свої кампанії для впливових людей. Зануртеся в нашу лабораторію даних, щоб дізнатися про тенденції ринку, проаналізувати стратегії конкурентів і отримати індивідуальні звіти.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero — це комплексне програмне забезпечення для керування впливовими особами, яке складається з бази даних впливових осіб і повного сервісу CRM, що автоматизує весь процес керування кампанією. Її можна розділити на три етапи. 1). Виявлення впливових людей через нашу базу даних із 11,7 млн. впливових людей в Instagram і 12,3 млн. на Youtube, а також фільтри детального пошуку + виявлення підроблених підписників і ботів 2). Автоматизоване спілкування через наш CRM 3). Звітування та аналітика, яка включає перевірені покази, кліки та конверсії. Завдяки інтеграції з вашим магазином ви можете керувати всім процесом через нашу CRM. Ви можете налаштувати партнерські посилання, коди знижок і автоматично обробляти виплати. Якщо ви бажаєте надати своїм впливовим особам повний контроль, вони можуть увійти на свою партнерську інформаційну панель, самостійно переглянути свою ефективність і виплати свого партнерського балансу. Щойно впливова особа опублікує публікацію, вона буде автоматично збережена в CRM для перегляду, завантаження та повторного використання. Продукти можна відправляти автоматично через CRM, а якщо ви хочете підключити свого бізнес-менеджера Facebook, ви можете збільшити свій вміст впливових людей за допомогою платної реклами. Ми не тільки маємо цю розширену та просту у використанні платформу, але й гарантуємо, що ця платформа доступна для всіх компаній незалежно від розміру.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсів впливових людей на YouTube, TikTok та Instagram. Особливості: База даних інфлюенсерів із детальним пошуком із 20 000 000 65 тис. нішевих тегів і 17 тис. тегів бренду Інфлюенсерська маркетингова кампанія: запуск і моніторинг Аналіз даних інфлюенсера Глобальне рейтингування впливових осіб (за географією та нішею)
Racontor
racontor.com
Racontor — це економічна платформа для творців, і ми перебуваємо в процесі руйнування величезної глобальної індустрії онлайн-маркетингу, використовуючи силу творців соціальних мереж. Наші послуги включають впливовий маркетинг та інші послуги для творців.
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere — це маркетингова платформа мікроінфлюенсерів, розроблена, щоб допомогти споживчим брендам заробляти контент у масштабі. Наші передові інструменти підбору партнерів, технологія виконання замовлення та портал бренду усувають 98% ручної роботи, пов’язаної з проведенням кампаній із впливовими особами. Це означає, що ви можете підтримувати постійну маркетингову стратегію впливу, не жертвуючи своїм графіком. Маючи доступ у режимі реального часу до готового контенту, бренди можуть створювати постійну бібліотеку автентичного UGC. Спрощуючи найскладніші маркетингові завдання вашої кампанії, Statusphere дає змогу брендам заробляти сотні публікацій від перевірених авторів за частку часу.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle — це найсучасніша маркетингова платформа впливу, на якій рекламодавці можуть проводити наскрізні кампанії для творців. Платформа надає доступ до 1 мільйона творців, які підтримуються платними соціальними кампаніями в Meta, Instagram і TikTok, щоб підвищити ROAS, охоплення, залученість і знизити вартість залучення клієнтів. Програмна платформа Cirqle оптимізує високоякісну роботу впливових людей за підтримки команди креативних стратегів. Робота варіюється від легкої активації впливових осіб для підвищення впізнаваності бренду та продажів до плавного затвердження/масштабування вмісту для заповнення каналів бренду або швидкого тестування нових місць розміщення (реклами) для прискорення зростання. Клієнти помічають зниження в середньому на 30-50% загальних витрат на виробництво та придбання, одночасно збільшуючи ROAS і продуктивність до 10 разів у партнерстві з The Cirqle для контенту, створеного авторами, порівняно з їхньою власною рекламою (BAU) і застарілими методами виробництва контенту.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — це прямий ринок, який миттєво зв’язує вас; впливові особи та творці в Instagram, TikTok і Youtube з мільйонами світових брендів для платних партнерств. Співпрацюйте з брендами у вашій ніші, щоб продемонструвати свою креативність, оприлюднити себе, створити свій особистий бренд і заробити гроші, створюючи цікавий та автентичний вміст, який резонує з вашими підписниками. З мобільними додатками Ainfluencer ви отримуєте доступ до безмежних можливостей, щоб максимізувати свій потенціал заробітку та дати своїм підписникам напрямок купувати товари, які їм подобаються.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre — це всеохоплююча платформа впливових людей на базі штучного інтелекту, яка дозволяє мільйонам впливових людей зв’язуватися зі світовими брендами для ефективної співпраці. А ще краще – Atisfyre є БЕЗКОШТОВНИМ для впливових людей. Atisfyre народився з нашої пристрасті революціонізувати та позитивно вплинути на індустрію інфлюенсерського маркетингу. Ми побачили, як важко впливовим особам будь-якого розміру знайти правильні бренди для роботи, і знали, що можемо розробити платформу, яка дасть їм інструменти, щоб пропустити середню особу та стати власним менеджером.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN — це кероване даними програмне забезпечення Influencer Marketing, яке оптимізує ваш робочий процес і стратегії маркетингу Influencer Marketing. Ми націлені на великі та середні компанії та групи. На кожному етапі інфлюенсерського маркетингу у нас є рішення для вас: ◾ Визначайте та відкривайте знаменитостей, нішевих впливових людей і нових талантів. ◾ Оцініть якість аудиторії інфлюенсера. ◾ Перегляньте понад 32 мільйони профілів впливових людей. ◾ Отримайте доступ до поглибленої інформації та аналітики впливових осіб. ◾ Клацніть і створіть цікаві кастингові слайди. ◾ Аналізуйте та прогнозуйте свої майбутні кампанії. ◾ Отримайте доступ до відсотка унікальних підписників. ◾ Створюйте кампанії для впливових людей і налаштовуйте інформаційну панель робочого процесу. ◾ Відстежуйте дані в Instagram, TikTok і YouTube ◾ Створюйте докладні звіти аналізу. ◾ Покращуйте свій робочий процес за допомогою соціального прослуховування, порівняльного аналізу та багатьох інших функцій. CAMPAYGN використовують Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie та багато інших. Ви готові спробувати нас?
Embold
embold.co
Embold — це канадська маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з понад 9000 місцевими мікро-інфлюенсерами. Спростіть керування кампаніями, перегляд вмісту та виплати впливовим особам. Скористайтеся нашими спеціальними рішеннями, зокрема керованими кампаніями, CampaignPlus і білими списками оголошень. Embold, якому довіряють провідні канадські бренди, гарантує максимальну рентабельність інвестицій і успіх кампанії завдяки використанню свого програмного забезпечення.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа впливового впливу, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетингу впливу з більш ніж 160 000 підписаних впливових людей і доступом до 100 мільйонів профілів. Мікроінфлюенсери в 3 рази привабливіші за знаменитостей. Скористайтеся перевагами їх автентичності, відкрийте кілька чудових профілів і ефективно керуйте своїми кампаніями з ними за допомогою найповнішої платформи на ринку! Функції Influence4You: - Отримайте доступ до понад 160 000 підписаних впливових людей для ваших кампаній і завдяки інтегрованому інструменту HypeAuditor переглядайте статистику для 100 мільйонів профілів і виявляйте фальшивих підписників - Виберіть, запускати платні кампанії чи просто подарункові кампанії (це дозволяє вам співпрацювати з найбільш відповідними профілями, щоб оптимізуйте свій бюджет) - Досвід запуску понад 5000 кампаній у всіх секторах, 7 мовами та в 35 країнах у всіх соціальних мережах (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) - Найбільш ергономічний і зручний інтерфейс - Найповніша платформа згідно з численними тестами - Безкоштовна підтримка платформи (поштою або телефоном) З 2012 року Influence4You поєднує в собі найкращі технології та експертів з маркетингу впливу.
Influential
influential.co
Оптимізуючи найрозумніші дані, отримані за допомогою штучного інтелекту, Influential точно підбирає бренди для впливових осіб, щоб охопити нову аудиторію для незрівнянних вимірюваних результатів.
Keymailer
keymailer.co
Найбільша в світі маркетингова платформа впливу на ігри з творцями, програмним забезпеченням і послугами на одному порталі. Залучайте творців у всьому світі за допомогою органічних стимульованих оглядових кампаній, економічно ефективних маркетингових кампаній, спонсорованих контентних кампаній тощо. Тисячі видавців і брендів покладаються на Keymailer, щоб досягти своїх маркетингових цілей впливу, одержуючи доступ до нашої мережі з понад 50 000 впливових осіб професійного рівня та преси з аудиторією в 3,5 мільярда.
Kolsquare
kolsquare.com
Маркетингова платформа Kolsquare Influencer Marketing Platform поєднує найновіші дані та технології в простому UX/UI, що дозволяє брендам підвищити рівень обізнаності та серйозну рентабельність інвестицій.
Modash
modash.io
Єдиний інструмент впливу для компаній, які віддають перевагу зростанню. Глобальна пошукова система для впливових людей із даними про цільову аудиторію та моніторингом для зростаючого бізнесу B2C.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence — це інструмент маркетингового рішення для впливових людей, який дозволяє користувачам повністю контролювати свої стратегії та спілкування з впливовими особами. Додаток розроблено спеціально для магазинів електронної комерції, щоб підключити свій магазин і почати оптимізувати продажі впливових осіб і відстежувати рентабельність інвестицій і дохід на основі продажів, здійснених впливовими особами за допомогою купонів. Ninja Influence ґрунтується на даних – з базою даних понад 100 000 000 впливових людей в Instagram, TikTok і YouTube – на сьогоднішній день це найповніша база даних в Інтернеті.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — це маркетингова платформа для контактів із впливовими особами, роботи з брендами, укладення контрактів і вимірювання залучення.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — це інноваційна маркетингова платформа для впливових людей, розроблена для розширення можливостей малого бізнесу, стартапів і індивідуальних підприємців. Він надає зручну платформу для впливового та афілійованого маркетингу, розроблену для задоволення зростаючих потреб компаній, що розвиваються. Він прагне бути доступним і ефективним партнером для компаній будь-якого розміру, зосереджуючись на розширенні охоплення, підвищенні впізнаваності бренду та забезпеченні значної віддачі від інвестицій у сферу маркетингу впливу.
Woomio
home.woomio.com
Woomio допомагає маркетологам і агентствам досягти успіху в маркетингу впливу, надаючи інструменти, необхідні для виявлення впливових осіб, прогнозування кампаній і вимірювання рентабельності інвестицій
Aggero Software
aggero.io
Aggero аналізує для вас тисячі годин відеоконтенту з усіх основних платформ соціальних мереж. Він використовує технологію штучного інтелекту для отримання унікальних і релевантних відеоанонсів, таких як дані про настрої аудиторії, рівень залучення та найпопулярніші моменти згадок бренду чи продукту як у відео, так і в тексті. Будучи інструментом соціального прослуховування, він розуміє, що творці говорять і показують у відео. Крім того, він співвідносить це з реакцією аудиторії, дозволяючи оптимізувати кампанію під керівництвом творців у реальному часі для максимального залучення.
Primetag
primetag.com
Primetag — це потужне програмне забезпечення Influencer Marketing, створене, щоб зробити складні речі легкими, а складні — можливими.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужні інструменти, за допомогою яких ви можете: - шукати впливових осіб за допомогою потужного фільтра - аналітичні звіти впливових осіб, що складаються з понад 20 показників - охоплювати впливових осіб - аналізувати конкурентів - менеджер кампанії
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає брендам розкрити силу творчого маркетингу для вашої соціальної реклами. Штаб-квартира Wowzi розташована в Найробі, Кенія, з командами в Гані, Нігерії, Південній Африці, Танзанії, Уганді та по всій Європі.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркетингу впливу для досягнення цільової аудиторії. Полегшуючи ці зв’язки, ViralMango революціонізує спосіб співпраці брендів і творців для створення цікавого та автентичного контенту.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегії впливу на додачу до нашої стратегії світового рівня та команди виконання. Незалежно від того, чи ви зосереджені на поінформованості про бренд, покращенні соціальної присутності за допомогою створення органічного контенту під керівництвом авторів чи розробці стратегії прямого зростання, ми допоможемо вам. Ми працювали з брендами та маркетинговими агентствами будь-якого розміру, включаючи Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun та понад 200 інших. Ми віримо, що брендам потрібне більше, ніж просто програмне забезпечення для самообслуговування, щоб ефективно використовувати маркетингову вертикаль, що швидко розвивається, тому ми використовуємо неймовірних маркетологів, які працюють над найрозвиненішою інфраструктурою даних у просторі, щоб вирішити будь-яку маркетингову проблему з впливовим фактором.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
Stellar
stellar.io
Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний процес пошуку впливових осіб, приймати рішення на основі даних щодо впливових осіб, яких вони залучають, планувати та автоматизувати робочий процес і навіть прогнозувати та вимірювати рентабельність інвестицій кампанії. Завдяки нашим передовим технологіям і пристрасному персоналу програмне забезпечення та агентство Stellar допомогли багатьом компаніям у всьому світі та в різних галузях.
Socialveins
socialveins.com
Це маркетингова платформа Influencer, де менеджери кампаній можуть запускати та керувати своїми кампаніями з тисячами творців, зареєстрованих на платформі
Social Native
socialnative.com
Social Native — це провідний світовий ринок, що дає можливість брендам розвивати креативність у великих масштабах. Тисячі світових брендів, зокрема Adidas, The North Face і Lego, покладаються на Social Native, щоб задовольнити постійно зростаючі потреби у високоефективному вмісті на всьому шляху клієнта. Інтелектуальний процес роботи з контентом Social Native поєднує органічні та платні стратегії, допомагаючи нашим партнерам усвідомити повну життєву цінність їх вмісту. Його місія полягає в демократизації креативного контенту, допомагаючи брендам залишатися на зв’язку зі своєю аудиторією за допомогою різноманітної та автентичної розповіді.
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim — це платформа для маркетингу та керування авторами на основі штучного інтелекту. Ми пропонуємо найкращі послуги та допомагаємо брендам виявляти впливових осіб на основі охоплення, демографічних показників і аудиторії в соціальних мережах. Наш інструмент на основі штучного інтелекту допоможе вам зв’язатися з найкращими впливовими людьми, які справді взаємодіють із справжніми підписниками. Інструмент Socialfaim допомагає відстежувати вашу кампанію та вимірювати ефективність.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Дайте своїм підписникам імпульс купівельної спроможності одним клацанням миші за допомогою Visual Shopping і Instagram Shops, перетворіть свій створений користувачами контент на соціальний доказ, який можна купувати, а впливових людей на потужний роздрібний канал для вашого бренду. Sauce надає платформу з простими у використанні інструментами та вбудованими компонентами, які перетворюють ваші соціальні медіа на потужну електронну комерцію. Inc Magazine каже: «... Маркетинг впливових людей ось-ось пройде крізь дах». Соус вважає, що процвітаючі спільноти стоять за стрімким зростанням соціального маркетингу та в основі кожного чудового бренду. Його місія полягає в тому, щоб допомогти великим брендам зрозуміти своїх послідовників і знайти нову аудиторію, використовуючи інформацію про своїх найвпливовіших прихильників і їхній контент. Дані – це король, але мало хто знає, як використовувати їхній потенціал розширення. Sauce надає платформу для брендів і творців, щоб зрозуміти свою аудиторію за допомогою аналізу великих даних. Ідея зосереджена навколо їхньої соціальної екосистеми та дозволяє відкривати взаємовигідні можливості для співпраці та засоби для розуміння та розвитку активних спільнот.
SARAL
getsaral.com
SARAL — це ваша проста й ефективна маркетингова платформа, створена для брендів електронної комерції. Знаходьте незадіяних впливових осіб, автоматизуйте охоплення, керуйте стосунками, відстежуйте ефективність і надсилайте платежі – усе під одним дахом! Отримайте безкоштовну пробну версію та перевірте це самі!
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — це хмарне програмне забезпечення, яке використовують бренди та рекламодавці. Rizer Social позиціонується як ефективний маркетинговий інструмент та інструмент бізнес-аналітики, що є абсолютно іншою категорією, ніж інші платформи, які більше зосереджені на транзакційних ринках. Наше рішення зменшує ризики для рекламодавців і покращує результати при роботі з впливовими особами завдяки прозорості та порівняльному аналізу продуктивності їхніх каналів і аудиторії.
Promoty
promoty.io
Promoty — це маркетинговий інструмент для взаємовідносин із впливовими особами, який допомагає брендам і агентствам знаходити потрібних творців, керувати взаємовідносинами з впливовими особами та економити час на маркетингових впливах.
Creable
creable.com
Creable — це економічна універсальна маркетингова платформа для впливових людей, яка спрощує весь процес маркетингу для впливових людей. Від пошуку й аналізу ідеальних впливових осіб, спілкування з ними до керування кампаніями, відстеження ефективності публікацій і автоматизації звітів. Завдяки найбільшій у галузі базі даних із понад 300 мільйонів впливових людей у Instagram, TikTok і YouTube, розширеним функціям пошуку та повному набору функцій на базі штучного інтелекту, Creable пропонує доступні ціни, гнучкі варіанти підписки та сучасний, простий у використанні інтерфейс користувача. Використовуйте знання Creable на основі штучного інтелекту, щоб максимізувати рентабельність інвестицій, зв’язуючись із впливовими людьми, які не лише резонують із вашим брендом, але й мають дуже зацікавлену та відповідну аудиторію.
HOLLYFY
hollyfy.com
Платформа підбору партнерів зі штучним інтелектом для рекламодавців і творців контенту для здійснення транзакцій щодо маркетингу впливових факторів, спонсорства, розміщення продуктів і фірмових розваг. Робіть пропозиції, надсилайте пропозиції, починайте/завершуйте транзакції та розвивайте свій бізнес.
Drope.me
drope.me
Drope.me — маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує ігрові компанії, мікрострімерів та їхні спільноти. Ми надаємо видавцям і розробникам ігор можливість співпрацювати зі стримерами в маркетингових кампаніях продуктивності. У той же час Drope.me допомагає мікростримерам почати монетизувати свою діяльність через співпрацю з ігровими брендами.
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet — це піонерська платформа «все в одному», яка надає розробникам контенту та агентствам безперебійні рішення, від швидкого створення Jet Kit до мультиплатформенного соціального підключення та обміну статистикою в реальному часі, сприяючи легкому співробітництву брендів.
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB — це маркетингова платформа для впливових людей, яка дозволяє користувачам знаходити впливових осіб, аналізувати ринки та відстежувати кампанії, налічуючи понад 3 мільйони впливових осіб, 130+ фільтрів, 500+ тем і майже 9000 ніш. CreatorDB надає користувачам деталізований доступ до маркетингу впливових факторів і прагне допомогти їм знайти потрібного впливового користувача за допомогою понад 130 критеріїв пошуку. Крім того, користувачі можуть: порівнювати результати окремих авторів із середніми результатами для їхньої теми за секунди, щоб порівняти їх. Відстежуйте кампанії, виділіть увесь вміст, пов’язаний із брендом, і отримуйте зведену інформацію. Слідкуйте за конкуренцією в розділі «Бренд», де можна побачити, що вони роблять і як працює їхній вміст. Подивіться ефективність вмісту на різні теми, щоб вирішити, коли та де залучати. Отримуйте доступ до детальних даних про творців і демографічні дані за темами, щоб завжди спілкуватися з потрібними людьми. Усі послуги CreatorDB доступні через наш SaaS та інтеграцію API, що найкраще поєднується з вашим поточним робочим процесом. CreatorDB також пропонує послуги агентства з наскрізним керуванням кампаніями всередині компанії. Постачальник стверджує, що команда їхнього агентства вільно володіє 11 найбільш поширеними мовами, що робить його життєздатним рішенням для транскордонних кампаній.
Boksi.com
boksi.com
Маркетингові кампанії інфлюенсерів. Користувацькі фотографії та відео бренду з повними правами використання. Понад 10 000 чудових творців. Все на одній зручній платформі.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.