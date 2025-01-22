Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Росія

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У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
Keyhole
keyhole.co
Keyhole допомагає маркетологам вимірювати, покращувати та звітувати про вплив, який вони справляють на соціальні мережі. Соціальне прослуховування, відстеження впливових осіб і аналітичні продукти Keyhole допомагають маркетологам покращити свою стратегію соціальних медіа та довести свою ефективність для колег і клієнтів. Проста у використанні інформаційна панель Keyhole дозволяє миттєво створювати звіти та ділитися ними, заощаджуючи сотні годин на рік. Використовуйте спеціалізовані показники Influencers Keyhole, щоб аналізувати прихильників, які говорять про ваші хештеги. *Ви можете відфільтрувати впливових осіб на основі географічного розташування та ключових слів у їхніх біографіях. Зв’яжіться з впливовими людьми, щоб підвищити залученість і підвищити рентабельність маркетингових інвестицій. * Ви також можете відсортувати впливових осіб на основі їхнього впливу та рівня залучення. Інформаційна панель аналітики має зручну хмару слів, яка показує хештеги, які зазвичай використовуються разом із вашим основним хештегом. * Ви можете легко використовувати цей інструмент, щоб визначити найпопулярніші хештеги, що стосуються вашої кампанії, і знайти сфери можливостей.
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, робочу кімнату для проведення кампаній, звітність і аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. Компанії, які використовують PartnerStack, опублікували свою програму на ринку PartnerStack, відкриваючи свою програму для зростаючої мережі з +450 000 партнерів. Ці компанії бачать +30% збільшення доходів у своїх партнерських каналах завдяки партнерам, придбаним через мережу PartnerStack. Мережа дозволяє партнерам продавати кілька додатків SaaS з однієї платформи, що є необхідністю для інтегрованих рішень SaaS, які інвестують у канал.
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block — це найпростіший і найефективніший спосіб отримати доступ до світу маркетингу впливу. Просто скажіть нам, хто саме є вашою цільовою впливовою людиною, і ми негайно розпочнемо оптимізацію, щоб знайти ідеальну групу творців, яка відповідатиме вашому бренду.
Popular Pays
popularpays.com
Popular Pays — це ваша комплексна платформа для маркетингу впливу та створення візуального контенту для брендів будь-якого розміру. Створений для того, щоб зробити співпрацю простою та інтуїтивно зрозумілою, Popular Pays дає змогу масштабувати зусилля зі створення контенту та запускати маркетингові кампанії, які сприяють досягненню успіху в бізнесі, не жонглюючи кількома платформами чи точками взаємодії творців. Наш ринок творців дозволяє вам легко шукати джерела впливу та творців, які відповідають цінностям вашого бренду та аудиторії. Popular Pays є офіційним партнером Meta, TikTok, Amazon і Pinterest і працює з такими брендами, як Kelloggs, Kraft, Delta і Lyft.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати корисну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені Bazaarvoice, компанії, які співпрацюють з Bazaarvoice, можуть розраховувати на 400% повернення своїх інвестицій. Дослідження, під час якого було опитано керівників дев’яти різних компаній, які мають досвід роботи з Bazaarvoice, виявило, що початкові інвестиції повертаються лише за три місяці або менше. Дізнайтеся, що може означати робота з Bazaarvoice для вашого бізнесу. Прочитайте повне дослідження нижче в розділі офіційних завантажень. Bazaarvoice пропонує найбільшу, найширшу мережу, всебічну платформу та найвідданіші послуги в бізнесі зі справжнім вкладенням у ваш успіх. ** Проактивна стратегія та досвід: понад 15 років досвіду з підходом, адаптованим до унікальних цілей кожного клієнта. ** Інновації на одній платформі: усі типи UGC від одного постачальника з простою у використанні платформою, яка підтримує будь-які розміри та конфігурації бізнесу. ** Найбільша мережа у світі: мережа з понад 11 500 брендів і роздрібних торговців з мільйонами активних покупців, тож ми знаємо, хто що купує, і можемо показувати релевантну рекламу та персоналізувати покупки. ** Цілісність і безпека вмісту: перевіряйте автентичність, щоб захистити свій бренд за допомогою технології запобігання шахрайству та спаму та найбільшої внутрішньої команди модераторів, яка складається з носіїв 38 мов. ** Виняткове обслуговування та підтримка: відданість справжньому партнерству, цілодобова глобальна підтримка та найкращий у галузі рівень задоволеності клієнтів. Розгалужена глобальна роздрібна, соціальна та пошукова синдикаційна мережа Bazaarvoice, спільнота, яка захоплюється продуктами, і технології корпоративного рівня надають брендам і роздрібним торговцям інструменти, необхідні для створення розумнішого досвіду покупців на всьому шляху клієнта.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використовують SocialLadder для просування своїх клієнтів і перетворюють їх на драйвери зростання, активізуючи свою спільноту для створення вмісту та збільшення конверсій. Технологія SocialLadder дозволяє оптимізувати комунікацію, призначати цифрові та реальні завдання, відстежувати залучення та винагороджувати успішних амбасадорів за допомогу в просуванні вашого бренду. Ваші амбасадори налаштовані на успіх, дозволяючи вам зосередитися на загальній стратегії розвитку, а не витрачати час на щоденне керування справами. SocialLadder має інструменти, необхідні вашому бренду для: ВІДКРИТТЯ: Використовуйте машинне навчання для пошуку клієнтів у вашій CRM, які ідеально підходять для того, щоб стати амбасадорами ОТСЛЕЖИВАТЬ: націлюйте та призначайте завдання амбасадорам (цифрове, фізичне та відстеження конверсій) ВИМІРЮЙТЕ: ROI та одиниця економіка діяльності посла ІНТЕГРАЦІЯ: корпоративний API для складних розгортань СТРЕМЛАЙН: призначення завдань, спілкування та адаптація посла ЗАЛУЧЕННЯ: 100% мобільність для посла, щоб підтримувати вашу спільноту залученою та підзвітною ВИНАГОРОДА: інвентаризація та керування платежами, вбудовані в платформу МАСШТАБ: автоматично навчається від успішних амбасадори, щоб допомогти знайти більше. Зверніться до SocialLadder, щоб отримати живу демонстрацію.
Heepsy
heepsy.com
Heepsy – це маркетингова платформа для брендів і агентств. Отримайте доступ до мільйонів впливових осіб з усього світу, а також до інструментів, які вам знадобляться, щоб знайти потрібну для ваших кампаній у соціальних мережах. Знайдіть впливових людей в Instagram, YouTube і TikTok. Відфільтруйте пошук за місцезнаходженням, категорією, кількістю підписників, рівнем залучення тощо. Heepsy також надає детальні аналітичні звіти про кожного інфлюенсера. Проаналізуйте їх залученість, зростання підписників, демографічну аудиторію та автентичність. Уникайте впливових осіб із дуже підозрілою аудиторією та неорганічним зростанням. Перевірте їхні середні оцінки «подобається» та коментарі до публікації, щоб побачити, як може працювати вміст, створений для вашого бренду. Упорядкуйте своїх улюблених впливових осіб у списки. Хочете отримати контактну інформацію, щоб почати зв’язуватися з впливовими особами? Завантажте свої списки, щоб отримати контактну інформацію та всю іншу статистику впливових осіб в одному місці, збереженому там, де вам це потрібно. Але він не лише пропонує брендам можливість знаходити впливових людей, але також представляє можливість Marketplace, де впливові особи можуть знаходити кампанії, опубліковані брендами. Тут творці мають можливість вибирати кампанії, які відповідають їхнім інтересам, із функціями, які дозволяють фільтрувати їх на основі розташування кампанії, мережі для просування, категорії, що рекламується, тощо. Це налаштування гарантує, що впливові особи можуть легко знаходити кампанії, які відповідають уподобанням їхньої аудиторії та їх власному стилю створення контенту. Готові спробувати? Heepsy пропонує безкоштовну пробну версію та місячні плани, тож ви можете випробувати платформу, перш ніж брати на себе довгострокові зобов’язання. Завітайте до нас сьогодні, щоб безкоштовно зареєструватися та спробувати.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіться з медіа-експертами, присвоюйте та відстежуйте ефективність і оптимізуйте, сплачуючи лише за продажі.
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Компанію створив попередній керівник відділу успіху клієнтів, який чітко розуміє, як вони ведуть бізнес; вони точно хочуть, щоб люди отримували користь від їх продукту, і допоможуть вам досягти цього. Вони пропонують безкоштовний план, і коли ви купуєте пакет преміум-класу, ви дуже швидко отримаєте рентабельність інвестицій відповідно до того, як вони визначили свої ціни. Чудовий спосіб для компаній SaaS розпочати свою партнерську програму без великих початкових витрат. Компанія розташована в Утрехті, Нідерланди (відповідає GDPR) і була заснована в 2020 році.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована субсидія, щоб зменшити тиск на економіку свого підрозділу як результат надмірної залежності від основних каналів збуту та маркетингу. Завдяки неперевершеному сервісу, включаючи єдину в цій категорії програму внутрішньої підтримки, за допомогою Partnerize ви контролюєте весь життєвий цикл маркетингу партнерства — усе на одній платформі. Partnerize отримала більше двох десятків нагород, включаючи найкращу технологію від International Performance Marketing Awards. Провідні світові компанії, у тому числі 63 провідні роздрібні продавці, 12 міжнародних авіакомпаній, 9 найбільших телекомунікаційних компаній і понад 1600 інших світових брендів, покладаються на Partnerize, щоб стимулювати та управляти продажами партнерів на суму понад 6 мільярдів доларів США та 700 мільйонів доларів США у партнерських платежах щороку. Partnerize зі штаб-квартирою в Нью-Йорку має офіси в Австралії, Великій Британії, Японії, Сан-Франциско, Філадельфії та Вілкс-Барре. Щоб дізнатися більше про те, як Partnerize допомагає перетворити ваше партнерство на центр прибутку, відвідайте https://partnerize.com/en.
Influence.co
influence.co
За останні 4 роки ми створили найбільшу спільноту справжніх людей в економіці впливу. Ми працюємо з понад 170 тисячами впливових осіб, 35 тисячами брендів і понад 10 тисячами агентств. Наша платформа миттєво дозволяє вам знаходити, залучати та спілкуватися з впливовими людьми за допомогою єдиного наскрізного рішення. Більше ніяких електронних таблиць вручну. Більше жодних керованих служб. Більше не потрібно витрачати незліченні години на Instagram, щоб спілкуватися з найкращими талантами.
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися за допомогою афілійованого маркетингу, включаючи автоматичні виплати, партнерський портал із білими мітками для афілійованих осіб, сторінку активів, комісію 0% тощо!
Upfluence
upfluence.com
Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічну ідентифікацію впливових осіб за допомогою Live Capture та ідентифікацію впливових осіб за допомогою інтеграції електронної комерції. Відстежуйте всі свої стосунки з впливовими особами, керуйте платежами впливових осіб і оцінюйте результати кампаній на одній платформі. Наскрізна платформа Upfluence спрощує масштабування маркетингу впливу, ніж будь-коли.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних медіа в одному місці. Плануйте публікації на кожній соціальній платформі, отримуйте пропозиції хештегів, найкращий час для публікації, перетворюйте свої зображення на клікабельні публікації, які можна придбати, за допомогою спеціального посилання в біографії та багато іншого!
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB — це маркетингова платформа для впливових людей, яка дозволяє користувачам знаходити впливових осіб, аналізувати ринки та відстежувати кампанії, налічуючи понад 3 мільйони впливових осіб, 130+ фільтрів, 500+ тем і майже 9000 ніш. CreatorDB надає користувачам деталізований доступ до маркетингу впливових факторів і прагне допомогти їм знайти потрібного впливового користувача за допомогою понад 130 критеріїв пошуку. Крім того, користувачі можуть: порівнювати результати окремих авторів із середніми результатами для їхньої теми за секунди, щоб порівняти їх. Відстежуйте кампанії, виділіть увесь вміст, пов’язаний із брендом, і отримуйте зведену інформацію. Слідкуйте за конкуренцією в розділі «Бренд», де можна побачити, що вони роблять і як працює їхній вміст. Подивіться ефективність вмісту на різні теми, щоб вирішити, коли та де залучати. Отримуйте доступ до детальних даних про творців і демографічні дані за темами, щоб завжди спілкуватися з потрібними людьми. Усі послуги CreatorDB доступні через наш SaaS та інтеграцію API, що найкраще поєднується з вашим поточним робочим процесом. CreatorDB також пропонує послуги агентства з наскрізним керуванням кампаніями всередині компанії. Постачальник стверджує, що команда їхнього агентства вільно володіє 11 найбільш поширеними мовами, що робить його життєздатним рішенням для транскордонних кампаній.
Current
current.tech
Що таке Current? Рішення №1 для брендів, які прагнуть створити свої програми амбасадорів, максимізувати свій впливовий маркетинг і збільшити свій дохід. У Current Technologies наш набір інструментів підтримує бренди від виявлення творців до керування кампаніями до автоматизованих виплат талантам і дотримання податкового законодавства. Ми можемо допомогти вам знайти найкращих впливових осіб і амбасадорів вашого бренду, створювати вражаючий контент у масштабі та вимірювати реальну рентабельність інвестицій, щоб досягти успіху вашого бізнесу. У нашому наборі продуктів ви зможете насолоджуватися: 1.) Ambassador Hub – повноцінною платформою амбасадорів, розробленою для вашого розвитку. Запустіть приватну спільноту амбасадорів, вимірюйте ефективність вмісту, відстежуйте продажі та збільшуйте дохід. 2.) Програмний рекрутинг – знайдіть потрібних впливових людей, не шукаючи годин. Нехай наше програмне забезпечення щодня виконує всю роботу, щоб підбирати потенційних творців. 3.) Платіжна платформа. Наша інтегрована платформа дозволяє вашій команді авторизувати платежі, налаштовувати виплати, збирати податкові документи та автоматично розповсюджувати 1099 талантам. Надаючи вашим творцям гнучкість отримання платежів через ACH, банківський переказ або PayPal. 4.) Обмін повідомленнями – створюйте значущі та тривалі зв’язки зі своєю спільнотою. Зв’яжіться з потенційними партнерами, спілкуйтеся безпосередньо зі своїми амбасадорами та впливовими особами або спілкуйтеся з усією спільнотою. 5.) Звітування та аналітика. Вимірюйте свій успіх, одночасно налаштовуючи свою стратегію за допомогою комплексної інформації про продуктивність у своєму наборі звітів. 6.) Керовані послуги та керування обліковими записами – ми розвиваємо прибуткові програми для послів. Ми розробляємо довгострокові стратегії впливу. І ми беремо на себе відповідальність за успіх наших клієнтів.
Inflead
inflead.com
Inflead займає передову позицію в розвідці Influencer Marketing, пропонуючи неперевершену точність і аналітичну ефективність. Inflead використовує передову науку та технології, щоб бути на крок попереду в сфері маркетингу впливових людей. Платформа Inflead обслуговує бренди, агенції та медіа-центри, надаючи комплексний набір інструментів для розвідки впливових осіб, аналізу на основі штучного інтелекту, керування кампаніями та аналізу конкуренції. Маючи доступ до понад 10 мільйонів профілів на таких платформах, як Instagram, TikTok, YouTube і Twitch, Inflead дає нашим клієнтам змогу виявляти, оцінювати, відстежувати та розвивати свої кампанії для впливових людей. Зануртеся в нашу лабораторію даних, щоб дізнатися про тенденції ринку, проаналізувати стратегії конкурентів і отримати індивідуальні звіти.
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero — це комплексне програмне забезпечення для керування впливовими особами, яке складається з бази даних впливових осіб і повного сервісу CRM, що автоматизує весь процес керування кампанією. Її можна розділити на три етапи. 1). Виявлення впливових людей через нашу базу даних із 11,7 млн. впливових людей в Instagram і 12,3 млн. на Youtube, а також фільтри детального пошуку + виявлення підроблених підписників і ботів 2). Автоматизоване спілкування через наш CRM 3). Звітування та аналітика, яка включає перевірені покази, кліки та конверсії. Завдяки інтеграції з вашим магазином ви можете керувати всім процесом через нашу CRM. Ви можете налаштувати партнерські посилання, коди знижок і автоматично обробляти виплати. Якщо ви бажаєте надати своїм впливовим особам повний контроль, вони можуть увійти на свою партнерську інформаційну панель, самостійно переглянути свою ефективність і виплати свого партнерського балансу. Щойно впливова особа опублікує публікацію, вона буде автоматично збережена в CRM для перегляду, завантаження та повторного використання. Продукти можна відправляти автоматично через CRM, а якщо ви хочете підключити свого бізнес-менеджера Facebook, ви можете збільшити свій вміст впливових людей за допомогою платної реклами. Ми не тільки маємо цю розширену та просту у використанні платформу, але й гарантуємо, що ця платформа доступна для всіх компаній незалежно від розміру.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсів впливових людей на YouTube, TikTok та Instagram. Особливості: База даних інфлюенсерів із детальним пошуком із 20 000 000 65 тис. нішевих тегів і 17 тис. тегів бренду Інфлюенсерська маркетингова кампанія: запуск і моніторинг Аналіз даних інфлюенсера Глобальне рейтингування впливових осіб (за географією та нішею)
Racontor
racontor.com
Racontor — це економічна платформа для творців, і ми перебуваємо в процесі руйнування величезної глобальної індустрії онлайн-маркетингу, використовуючи силу творців соціальних мереж. Наші послуги включають впливовий маркетинг та інші послуги для творців.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужні інструменти, за допомогою яких ви можете: - шукати впливових осіб за допомогою потужного фільтра - аналітичні звіти впливових осіб, що складаються з понад 20 показників - охоплювати впливових осіб - аналізувати конкурентів - менеджер кампанії
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere — це маркетингова платформа мікроінфлюенсерів, розроблена, щоб допомогти споживчим брендам заробляти контент у масштабі. Наші передові інструменти підбору партнерів, технологія виконання замовлення та портал бренду усувають 98% ручної роботи, пов’язаної з проведенням кампаній із впливовими особами. Це означає, що ви можете підтримувати постійну маркетингову стратегію впливу, не жертвуючи своїм графіком. Маючи доступ у режимі реального часу до готового контенту, бренди можуть створювати постійну бібліотеку автентичного UGC. Спрощуючи найскладніші маркетингові завдання вашої кампанії, Statusphere дає змогу брендам заробляти сотні публікацій від перевірених авторів за частку часу.
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle — це найсучасніша маркетингова платформа впливу, на якій рекламодавці можуть проводити наскрізні кампанії для творців. Платформа надає доступ до 1 мільйона творців, які підтримуються платними соціальними кампаніями в Meta, Instagram і TikTok, щоб підвищити ROAS, охоплення, залученість і знизити вартість залучення клієнтів. Програмна платформа Cirqle оптимізує високоякісну роботу впливових людей за підтримки команди креативних стратегів. Робота варіюється від легкої активації впливових осіб для підвищення впізнаваності бренду та продажів до плавного затвердження/масштабування вмісту для заповнення каналів бренду або швидкого тестування нових місць розміщення (реклами) для прискорення зростання. Клієнти помічають зниження в середньому на 30-50% загальних витрат на виробництво та придбання, одночасно збільшуючи ROAS і продуктивність до 10 разів у партнерстві з The Cirqle для контенту, створеного авторами, порівняно з їхньою власною рекламою (BAU) і застарілими методами виробництва контенту.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — це прямий ринок, який миттєво зв’язує вас; впливові особи та творці в Instagram, TikTok і Youtube з мільйонами світових брендів для платних партнерств. Співпрацюйте з брендами у вашій ніші, щоб продемонструвати свою креативність, оприлюднити себе, створити свій особистий бренд і заробити гроші, створюючи цікавий та автентичний вміст, який резонує з вашими підписниками. З мобільними додатками Ainfluencer ви отримуєте доступ до безмежних можливостей, щоб максимізувати свій потенціал заробітку та дати своїм підписникам напрямок купувати товари, які їм подобаються.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre — це всеохоплююча платформа впливових людей на базі штучного інтелекту, яка дозволяє мільйонам впливових людей зв’язуватися зі світовими брендами для ефективної співпраці. А ще краще – Atisfyre є БЕЗКОШТОВНИМ для впливових людей. Atisfyre народився з нашої пристрасті революціонізувати та позитивно вплинути на індустрію інфлюенсерського маркетингу. Ми побачили, як важко впливовим особам будь-якого розміру знайти правильні бренди для роботи, і знали, що можемо розробити платформу, яка дасть їм інструменти, щоб пропустити середню особу та стати власним менеджером.
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN — це кероване даними програмне забезпечення Influencer Marketing, яке оптимізує ваш робочий процес і стратегії маркетингу Influencer Marketing. Ми націлені на великі та середні компанії та групи. На кожному етапі інфлюенсерського маркетингу у нас є рішення для вас: ◾ Визначайте та відкривайте знаменитостей, нішевих впливових людей і нових талантів. ◾ Оцініть якість аудиторії інфлюенсера. ◾ Перегляньте понад 32 мільйони профілів впливових людей. ◾ Отримайте доступ до поглибленої інформації та аналітики впливових осіб. ◾ Клацніть і створіть цікаві кастингові слайди. ◾ Аналізуйте та прогнозуйте свої майбутні кампанії. ◾ Отримайте доступ до відсотка унікальних підписників. ◾ Створюйте кампанії для впливових людей і налаштовуйте інформаційну панель робочого процесу. ◾ Відстежуйте дані в Instagram, TikTok і YouTube ◾ Створюйте докладні звіти аналізу. ◾ Покращуйте свій робочий процес за допомогою соціального прослуховування, порівняльного аналізу та багатьох інших функцій. CAMPAYGN використовують Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie та багато інших. Ви готові спробувати нас?
Embold
embold.co
Embold — це канадська маркетингова платформа для впливових людей, яка об’єднує бренди з понад 9000 місцевими мікро-інфлюенсерами. Спростіть керування кампаніями, перегляд вмісту та виплати впливовим особам. Скористайтеся нашими спеціальними рішеннями, зокрема керованими кампаніями, CampaignPlus і білими списками оголошень. Embold, якому довіряють провідні канадські бренди, гарантує максимальну рентабельність інвестицій і успіх кампанії завдяки використанню свого програмного забезпечення.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа впливового впливу, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетингу впливу з більш ніж 160 000 підписаних впливових людей і доступом до 100 мільйонів профілів. Мікроінфлюенсери в 3 рази привабливіші за знаменитостей. Скористайтеся перевагами їх автентичності, відкрийте кілька чудових профілів і ефективно керуйте своїми кампаніями з ними за допомогою найповнішої платформи на ринку! Функції Influence4You: - Отримайте доступ до понад 160 000 підписаних впливових людей для ваших кампаній і завдяки інтегрованому інструменту HypeAuditor переглядайте статистику для 100 мільйонів профілів і виявляйте фальшивих підписників - Виберіть, запускати платні кампанії чи просто подарункові кампанії (це дозволяє вам співпрацювати з найбільш відповідними профілями, щоб оптимізуйте свій бюджет) - Досвід запуску понад 5000 кампаній у всіх секторах, 7 мовами та в 35 країнах у всіх соціальних мережах (Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitch, Linkedin…) - Найбільш ергономічний і зручний інтерфейс - Найповніша платформа згідно з численними тестами - Безкоштовна підтримка платформи (поштою або телефоном) З 2012 року Influence4You поєднує в собі найкращі технології та експертів з маркетингу впливу.
Influential
influential.co
Оптимізуючи найрозумніші дані, отримані за допомогою штучного інтелекту, Influential точно підбирає бренди для впливових осіб, щоб охопити нову аудиторію для незрівнянних вимірюваних результатів.
Keymailer
keymailer.co
Найбільша в світі маркетингова платформа впливу на ігри з творцями, програмним забезпеченням і послугами на одному порталі. Залучайте творців у всьому світі за допомогою органічних стимульованих оглядових кампаній, економічно ефективних маркетингових кампаній, спонсорованих контентних кампаній тощо. Тисячі видавців і брендів покладаються на Keymailer, щоб досягти своїх маркетингових цілей впливу, одержуючи доступ до нашої мережі з понад 50 000 впливових осіб професійного рівня та преси з аудиторією в 3,5 мільярда.
Kolsquare
kolsquare.com
Маркетингова платформа Kolsquare Influencer Marketing Platform поєднує найновіші дані та технології в простому UX/UI, що дозволяє брендам підвищити рівень обізнаності та серйозну рентабельність інвестицій.
Modash
modash.io
Єдиний інструмент впливу для компаній, які віддають перевагу зростанню. Глобальна пошукова система для впливових людей із даними про цільову аудиторію та моніторингом для зростаючого бізнесу B2C.
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence — це інструмент маркетингового рішення для впливових людей, який дозволяє користувачам повністю контролювати свої стратегії та спілкування з впливовими особами. Додаток розроблено спеціально для магазинів електронної комерції, щоб підключити свій магазин і почати оптимізувати продажі впливових осіб і відстежувати рентабельність інвестицій і дохід на основі продажів, здійснених впливовими особами за допомогою купонів. Ninja Influence ґрунтується на даних – з базою даних понад 100 000 000 впливових людей в Instagram, TikTok і YouTube – на сьогоднішній день це найповніша база даних в Інтернеті.
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — це маркетингова платформа для контактів із впливовими особами, роботи з брендами, укладення контрактів і вимірювання залучення.
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app — це інноваційна маркетингова платформа для впливових людей, розроблена для розширення можливостей малого бізнесу, стартапів і індивідуальних підприємців. Він надає зручну платформу для впливового та афілійованого маркетингу, розроблену для задоволення зростаючих потреб компаній, що розвиваються. Він прагне бути доступним і ефективним партнером для компаній будь-якого розміру, зосереджуючись на розширенні охоплення, підвищенні впізнаваності бренду та забезпеченні значної віддачі від інвестицій у сферу маркетингу впливу.
Woomio
home.woomio.com
Woomio допомагає маркетологам і агентствам досягти успіху в маркетингу впливу, надаючи інструменти, необхідні для виявлення впливових осіб, прогнозування кампаній і вимірювання рентабельності інвестицій
Aggero Software
aggero.io
Aggero аналізує для вас тисячі годин відеоконтенту з усіх основних платформ соціальних мереж. Він використовує технологію штучного інтелекту для отримання унікальних і релевантних відеоанонсів, таких як дані про настрої аудиторії, рівень залучення та найпопулярніші моменти згадок бренду чи продукту як у відео, так і в тексті. Будучи інструментом соціального прослуховування, він розуміє, що творці говорять і показують у відео. Крім того, він співвідносить це з реакцією аудиторії, дозволяючи оптимізувати кампанію під керівництвом творців у реальному часі для максимального залучення.
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi дозволяє малому та середньому бізнесу залучати впливових людей, відстежувати їхні публікації та звітувати про результати.
atisfyreach
atisfyreach.com
AtisfyReach, перша в історії економіка впливу на впливові дані в режимі реального часу, пропонує наскрізну маркетингову технологію впливу на самообслуговування, яка забезпечує високу рентабельність інвестицій і без зусиль масштабує багатоканальність. AtisfyReach – це оновлений маркетинг впливу. Ця платформа машинного навчання, керована штучним інтелектом, оновлює впливовий маркетинг, дозволяючи компаніям швидко купувати масштабні кампанії. Наш алгоритм використовує машинне навчання, штучний інтелект, дані та демографічну інформацію, щоб забезпечити підбір ваших контрактів із найкращими людьми для вашої аудиторії на нашій партнерській платформі Atisfyre. У мінливому ландшафті електронної комерції за останнє десятиліття зросла потреба в впливових діячах, і компанії від малих до великих підприємств впроваджують це у свої маркетингові стратегії. Ми підтримуємо основні соціальні медіа-платформи — Facebook, Instagram, YouTube, Twitch і TikTok — це означає, що вашому бренду легше, ніж будь-коли, спілкуватися з потрібною аудиторією за правильною ціною.
Boksi.com
boksi.com
Маркетингові кампанії інфлюенсерів. Користувацькі фотографії та відео бренду з повними правами використання. Понад 10 000 чудових творців. Все на одній зручній платформі.
Brinfer
brinfer.com
Завдяки великій базі впливових людей Brinfer дозволяє брендам і агентствам знаходити творців контенту, які найбільше підходять для їхнього бізнесу. Вони можуть знаходити найвпливовіших творців контенту в різних категоріях за допомогою розширеного пошуку та фільтрів, а також отримувати унікальний аналіз із оцінкою на основі продуктивності та KPI кожного впливового суб’єкта. Бренди та агенції можуть знаходити впливових людей за місцезнаходженням, віком, типом контенту, мовою чи продуктивністю. З іншого боку, впливові особи можуть отримати доступ до опису кампанії та подати свою заявку на участь у будь-якій кампанії. Після вибору вони можуть визначити всі деталі разом із брендом, все всередині платформи, щоб створити найкращий вміст і вплинути на свою аудиторію.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
Primetag
primetag.com
Primetag — це потужне програмне забезпечення Influencer Marketing, створене, щоб зробити складні речі легкими, а складні — можливими.
Promoty
promoty.io
Promoty — це маркетинговий інструмент для взаємовідносин із впливовими особами, який допомагає брендам і агентствам знаходити потрібних творців, керувати взаємовідносинами з впливовими особами та економити час на маркетингових впливах.
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Upcred Customer
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Upcred Creator
upcred.ai
UPCRED хоче бути мультиверсом глобальної творчої економіки, щоб розширити можливості світової економіки творців, приносячи більше автентичності, видимості та технологічних удосконалень. UPCRED GDS: універсальне рішення для всіх компаній, що дозволяє їм брати участь в творчій економіці. Мультивсесвіт UPCRED: Мультивсесвіт UPCRED побудовано на основі UPCRED GDS, яка вирішить низку проблем, пов’язаних з економікою творців для творців і компаній. Штаб-квартира UPCRED розташована в Бангалорі, Індія, і наразі працює по всій Пан Індії з повними можливостями, а також у США, Великобританії, Дубаї, Сінгапурі, Японії та решті світу з обмеженими можливостями для маркетингових кампаній Influencer. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться за адресою [email protected], а для партнерства – [email protected].
Rizer Social
rizersocial.io
Платформа Rizer — це хмарне програмне забезпечення, яке використовують бренди та рекламодавці. Rizer Social позиціонується як ефективний маркетинговий інструмент та інструмент бізнес-аналітики, що є абсолютно іншою категорією, ніж інші платформи, які більше зосереджені на транзакційних ринках. Наше рішення зменшує ризики для рекламодавців і покращує результати при роботі з впливовими особами завдяки прозорості та порівняльному аналізу продуктивності їхніх каналів і аудиторії.
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегії впливу на додачу до нашої стратегії світового рівня та команди виконання. Незалежно від того, чи ви зосереджені на поінформованості про бренд, покращенні соціальної присутності за допомогою створення органічного контенту під керівництвом авторів чи розробці стратегії прямого зростання, ми допоможемо вам. Ми працювали з брендами та маркетинговими агентствами будь-якого розміру, включаючи Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun та понад 200 інших. Ми віримо, що брендам потрібне більше, ніж просто програмне забезпечення для самообслуговування, щоб ефективно використовувати маркетингову вертикаль, що швидко розвивається, тому ми використовуємо неймовірних маркетологів, які працюють над найрозвиненішою інфраструктурою даних у просторі, щоб вирішити будь-яку маркетингову проблему з впливовим фактором.
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