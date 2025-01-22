Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Росія

Heepsy

heepsy.com

Heepsy – це маркетингова платформа для брендів і агентств. Отримайте доступ до мільйонів впливових осіб з усього світу, а також до інструментів, які вам знадобляться, щоб знайти потрібну для ваших кампаній у соціальних мережах. Знайдіть впливових людей в Instagram, YouTube і TikTok. Відфільтруйте пошук за місцезнаходженням, категорією, кількістю підписників, рівнем залучення тощо. Heepsy також надає детальні аналітичні звіти про кожного інфлюенсера. Проаналізуйте їх залученість, зростання підписників, демографічну аудиторію та автентичність. Уникайте впливових осіб із дуже підозрілою аудиторією та неорганічним зростанням. Перевірте їхні середні оцінки «подобається» та коментарі до публікації, щоб побачити, як може працювати вміст, створений для вашого бренду. Упорядкуйте своїх улюблених впливових осіб у списки. Хочете отримати контактну інформацію, щоб почати зв’язуватися з впливовими особами? Завантажте свої списки, щоб отримати контактну інформацію та всю іншу статистику впливових осіб в одному місці, збереженому там, де вам це потрібно. Але він не лише пропонує брендам можливість знаходити впливових людей, але також представляє можливість Marketplace, де впливові особи можуть знаходити кампанії, опубліковані брендами. Тут творці мають можливість вибирати кампанії, які відповідають їхнім інтересам, із функціями, які дозволяють фільтрувати їх на основі розташування кампанії, мережі для просування, категорії, що рекламується, тощо. Це налаштування гарантує, що впливові особи можуть легко знаходити кампанії, які відповідають уподобанням їхньої аудиторії та їх власному стилю створення контенту. Готові спробувати? Heepsy пропонує безкоштовну пробну версію та місячні плани, тож ви можете випробувати платформу, перш ніж брати на себе довгострокові зобов’язання. Завітайте до нас сьогодні, щоб безкоштовно зареєструватися та спробувати.