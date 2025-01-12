Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Польща

Meltwater

meltwater.com

Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній використовують засоби масової інформації та соціальні розвідки Meltwater, щоб бути в курсі мільярдів онлайн-розмов і отримувати відповідну інформацію для стратегічного управління своїми брендами. Маючи майже 20-річний досвід аналізу даних, Meltwater надає персональні глобальні послуги, засновані на локальному досвіді 60 офісів на шести континентах. Наші клієнти можуть стежити за висвітленням як у новинах, так і в соціальних мережах. Ми відстежуємо понад 300 000 джерел новин в Інтернеті, співпрацюємо з моніторингом друкованих видань і трансляцій, а також прослуховуємо соціальні розмови в режимі реального часу в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, коментарях, на сайтах оглядів, форумах, дошках оголошень і понад 300 мільйонів блоги. Ми допомагаємо нашим клієнтам легко аналізувати медіа та висвітлення в соціальних мережах за допомогою як якісних, так і кількісних показників. Наша бібліотека віджетів, що постійно розширюється, дозволяє клієнтам легко створювати інформаційні панелі, щоб допомогти візуалізувати висвітлення в ЗМІ та звітувати про рентабельність інвестицій своїх PR та маркетингових заходів. Усе є інтерактивним і експортованим, щоб надати контексту за числами. Медіа-розвідка для зв’язку з громадськістю Завдяки понад 300 000 джерел і найбільшій бібліотеці преміум-контенту відстежуйте та аналізуйте кожну частину відповідного медіа-висвітлення в онлайн-публікаціях, друкованих виданнях, соціальних медіа, телевізійних і радіостанціях у режимі реального часу. Спілкуйтеся з інфлюенсерами та журналістами та відстежуйте свій охоплення. Соціальні рішення для маркетологів. Соціальний підрозділ, колишній Sysomos (придбаний у квітні 2018 року), пропонує комплексні та інтегровані рішення для обробки даних для реалізації вашої соціальної стратегії. Досліджуйте та відстежуйте понад 200 мільярдів соціальних бесід із необмеженою кількістю запитів і без обмежень щодо даних, залучайте та публікуйте з однієї платформи, легко знаходьте соціальних впливових людей, досліджуйте статистику споживачів і відкривайте спільноти, які стимулюють соціальні бесіди. Індивідуальні рішення для підприємства Команда Enterprise Solutions гарантує, що навіть найскладніші результати будуть виконані швидко й ефективно нашою командою галузевих експертів і аналітиків. Meltwater надає професійні послуги та преміальні пропозиції для провідних світових брендів.