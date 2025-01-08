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Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
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Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних медіа в одному місці. Плануйте публікації на кожній соціальній платформі, отримуйте пропозиції хештегів, найкращий час для публікації, перетворюйте свої зображення на клікабельні публікації, які можна придбати, за допомогою спеціального посилання в біографії та багато іншого!
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Зв’яжіться з потрібними впливовими людьми та збільште продажі. InfluencerMarketing.ai допомагає вам знаходити впливових людей і керувати ними, вимірювати успіх кампаній і надавати результати клієнтам через фірмовий інтерфейс.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній використовують засоби масової інформації та соціальні розвідки Meltwater, щоб бути в курсі мільярдів онлайн-розмов і отримувати відповідну інформацію для стратегічного управління своїми брендами. Маючи майже 20-річний досвід аналізу даних, Meltwater надає персональні глобальні послуги, засновані на локальному досвіді 60 офісів на шести континентах. Наші клієнти можуть стежити за висвітленням як у новинах, так і в соціальних мережах. Ми відстежуємо понад 300 000 джерел новин в Інтернеті, співпрацюємо з моніторингом друкованих видань і трансляцій, а також прослуховуємо соціальні розмови в режимі реального часу в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, коментарях, на сайтах оглядів, форумах, дошках оголошень і понад 300 мільйонів блоги. Ми допомагаємо нашим клієнтам легко аналізувати медіа та висвітлення в соціальних мережах за допомогою як якісних, так і кількісних показників. Наша бібліотека віджетів, що постійно розширюється, дозволяє клієнтам легко створювати інформаційні панелі, щоб допомогти візуалізувати висвітлення в ЗМІ та звітувати про рентабельність інвестицій своїх PR та маркетингових заходів. Усе є інтерактивним і експортованим, щоб надати контексту за числами. Медіа-розвідка для зв’язку з громадськістю Завдяки понад 300 000 джерел і найбільшій бібліотеці преміум-контенту відстежуйте та аналізуйте кожну частину відповідного медіа-висвітлення в онлайн-публікаціях, друкованих виданнях, соціальних медіа, телевізійних і радіостанціях у режимі реального часу. Спілкуйтеся з інфлюенсерами та журналістами та відстежуйте свій охоплення. Соціальні рішення для маркетологів. Соціальний підрозділ, колишній Sysomos (придбаний у квітні 2018 року), пропонує комплексні та інтегровані рішення для обробки даних для реалізації вашої соціальної стратегії. Досліджуйте та відстежуйте понад 200 мільярдів соціальних бесід із необмеженою кількістю запитів і без обмежень щодо даних, залучайте та публікуйте з однієї платформи, легко знаходьте соціальних впливових людей, досліджуйте статистику споживачів і відкривайте спільноти, які стимулюють соціальні бесіди. Індивідуальні рішення для підприємства Команда Enterprise Solutions гарантує, що навіть найскладніші результати будуть виконані швидко й ефективно нашою командою галузевих експертів і аналітиків. Meltwater надає професійні послуги та преміальні пропозиції для провідних світових брендів.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. Компанії, які використовують PartnerStack, опублікували свою програму на ринку PartnerStack, відкриваючи свою програму для зростаючої мережі з +450 000 партнерів. Ці компанії бачать +30% збільшення доходів у своїх партнерських каналах завдяки партнерам, придбаним через мережу PartnerStack. Мережа дозволяє партнерам продавати кілька додатків SaaS з однієї платформи, що є необхідністю для інтегрованих рішень SaaS, які інвестують у канал.
Affable.ai
affable.ai
Наскрізна платформа керування впливовими людьми на основі штучного інтелекту Активуйте більше впливових осіб за найкоротший час 6 млн. впливових осіб | 4 Соціальні канали | 1 зручна платформа на основі штучного інтелекту. Довіряють понад 100 провідних світових брендів і понад 4300 маркетологів, що керуються даними. Використовується такими глобальними гравцями, як Huawei, Chanel, Estee Lauder, AirAsia, Swarovski, Ogilvy, Omnicom, GroupM тощо! Платформа самообслуговування affable.ai оптимізує планування та виконання кампанії впливових людей, починаючи від пошуку найбільш релевантних впливових осіб до вимірювання їх впливу. Маркетингові команди можуть легко оптимізувати свої кампанії для досягнення максимальної рентабельності інвестицій, використовуючи глибокі демографічні дані affable.ai. affable.ai відстежує понад 6 мільйонів впливових осіб у всьому світі на різних платформах соціальних мереж – Instagram, Youtube, TikTok, Twitter. Ось як ви можете отримати вигоду від використання affable.ai: 1. Знайдіть автентичних і релевантних впливових людей за допомогою affable.ai Influencer & Content Discovery 2. Зв’яжіться з впливовими особами за допомогою вбудованого рішення для управління взаємовідносинами з впливовими особами affable.ai 3. Відстежуйте весь вміст - включення дописів та історій на інформаційній панелі вашої кампанії 4. Створюйте та експортуйте звіти про соціальні показники, включаючи охоплення, залученість, враження та цінність медіа 5. Щотижнево відстежуйте поточні тенденції впливових осіб 6. Порівнюйте результати своїх впливових осіб із конкурентами
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами контенту за допомогою успішних ініціатив із пропаганди. Наша універсальна платформа бездоганно інтегрується з найкращими рішеннями електронної комерції, платформами соціальних медіа та торговими майданчиками.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole допомагає маркетологам вимірювати, покращувати та звітувати про вплив, який вони справляють на соціальні мережі. Соціальне прослуховування, відстеження впливових осіб і аналітичні продукти Keyhole допомагають маркетологам покращити свою стратегію соціальних медіа та довести свою ефективність для колег і клієнтів. Проста у використанні інформаційна панель Keyhole дозволяє миттєво створювати звіти та ділитися ними, заощаджуючи сотні годин на рік. Використовуйте спеціалізовані показники Influencers Keyhole, щоб аналізувати прихильників, які говорять про ваші хештеги. *Ви можете відфільтрувати впливових осіб на основі географічного розташування та ключових слів у їхніх біографіях. Зв’яжіться з впливовими людьми, щоб підвищити залученість і підвищити рентабельність маркетингових інвестицій. * Ви також можете відсортувати впливових осіб на основі їхнього впливу та рівня залучення. Інформаційна панель аналітики має зручну хмару слів, яка показує хештеги, які зазвичай використовуються разом із вашим основним хештегом. * Ви можете легко використовувати цей інструмент, щоб визначити найпопулярніші хештеги, що стосуються вашої кампанії, і знайти сфери можливостей.
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Інфлюенсер-пошук – це інструмент, який використовується для виявлення впливових осіб на основі характеру їх вмісту (наприклад, мода, ігри, мама) і дає розуміння їхньої аудиторії. Інструмент також допомагає відстежувати кампанії впливових людей і керувати ними, об’єднуючи впливових людей, з якими ви працюєте над певною кампанією.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повністю налаштовувати код не потрібно - Діліться настроюваними URL-адресами відстеження та/або кодами знижок - Інтегруйте через Stripe, API, Zapier, Shopify App, BigCommerce App - Підходить для будь-якого типу бізнесу - Провідні на ринку з’єднання API/Zapier, ще більше налаштовуйте та автоматизуйте – відмінна вартість. Не переплачуйте за 3 окремі партнерські програмні платформи # Програмне забезпечення для партнерського маркетингу - наймайте партнерів. Дозвольте партнерам знаходити вас за допомогою Marketplace Listings, шукайте партнерів за допомогою Affiliate Hunt, а потім дозвольте своїм партнерам наймати для вас більше партнерів за допомогою MLM. - Винагорода за допомогою комісійних, фіксованих або ручних винагород - Відстеження реєстрацій, продажів і підписок - Діліться маркетинговими ресурсами з афілійованими особами, гарантуючи, що їхній вміст завжди відповідає бренду. - Проводьте кампанії - пропонуйте бонуси чи інші додаткові винагороди для досягнення цілей # Influencer Marketing Platform - Шукайте та зв'язуйтеся з впливовими людьми Instagram, Tik Tok і YouTube у своїх програмах - Створюйте кампанії, у яких впливові особи подають вміст на ваше затвердження - Платіть впливовим особам фіксованою оплатою за вміст АБО отримуйте комісію від продажів # Маркетингові інструменти за рекомендацією клієнтів – заохочуйте клієнтів рекомендувати вас своїм друзям. Заманіть їх пропозицією в модальному режимі після покупки та віджеті рекомендацій - Виховуйте своїх клієнтів у проповідниках за допомогою спеціальних електронних листів - окремо від впливових осіб і афілійованих осіб - Винагороджуйте клієнтів кредитом магазину, комісією чи іншими фіксованими винагородами - ви вирішуєте 14-денна безкоштовна пробна версія на всі плани!
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, робочу кімнату для проведення кампаній, звітність і аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
Lolly
lolly.com
Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — це компанія SaaS, яка пропонує комплексні рішення для брендів, агентств і платформ, які працюють із впливовими особами. HypeAuditor розробив комплексний набір інструментів і звітів для аналізу впливових людей в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch і Twitter, а також планування маркетингових кампаній. Набір інструментів допомагає виявити та порівняти якість облікових записів впливових осіб, перевірити автентичність їх аудиторії та проаналізувати демографічні показники аудиторії. Рішення для керування кампаніями дозволяє компаніям створювати фірмові медіа-плани для кампаній впливових людей, керувати та автоматизувати кампанії за допомогою функцій штучного інтелекту та відстежувати їх ефективність. HypeAuditor надає низку звітів про аналіз ринку, розроблених для того, щоб надати компаніям інформацію про галузь і маркетинговий ландшафт впливових осіб у різних країнах і на ринкових нішах. Звіти включають аналіз конкурентів для вивчення стратегій впливу конкурентних брендів. Звіт «Порівняння конкурентів» допомагає порівнювати різні бренди поруч. Усі сервіси базуються на алгоритмах штучного інтелекту, що дозволяє HypeAuditor ідентифікувати моделі поведінки та виявляти підозрілі облікові записи. Мета HypeAuditor — надати найкраще аналітичне рішення, щоб гарантувати, що клієнти компанії працюють якомога ефективніше з творцями соціальних мереж.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічну ідентифікацію впливових осіб за допомогою Live Capture та ідентифікацію впливових осіб за допомогою інтеграції електронної комерції. Відстежуйте всі свої стосунки з впливовими особами, керуйте платежами впливових осіб і оцінюйте результати кампаній на одній платформі. Наскрізна платформа Upfluence спрощує масштабування маркетингу впливу, ніж будь-коли.
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає брендам розкрити силу творчого маркетингу для вашої соціальної реклами. Штаб-квартира Wowzi розташована в Найробі, Кенія, з командами в Гані, Нігерії, Південній Африці, Танзанії, Уганді та по всій Європі.
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.
Julius
juliusworks.com
Julius — це маркетингова платформа для впливових людей, яка пропонує масштабовані повноцінні рішення на основі даних. Його власна технологія відповідає унікальним потребам корпоративних клієнтів у визначенні, активації та точному вимірюванні та отриманні найкращої цінності для їхніх кампаній. Компанія залучила клієнтів з усього світу, зокрема Allergan, NARS, Mediacom і Club Med. У 2017 році Джуліус був офіційно оформлений у сфері маркетингу впливових людей Джаредом Августином, Тікі Барбером і Марком Герсоном. Джуліус придбав HYPR у 2020 році, і в сукупності компанія володіє найбільшим на ринку досвідом у сфері маркетингу впливу та аналізу даних. У 2021 році Julius увійшов до списку Inc. 5000 приватних компаній, які найшвидше розвиваються. Головний офіс Julius розташований у Нью-Йорку, а також має додаткові офіси в Сан-Франциско, Лондоні та Кракові.
Traackr
traackr.com
Traackr — це система записів для керованого даними маркетингу впливових людей, яка надає інформацію та інструменти, необхідні для запуску ефективних маркетингових програм впливу. Наша платформа дозволяє маркетологам досягати більшого впливу та рентабельності інвестицій, інвестуючи в правильні стратегії, перехитрити своїх конкурентів, оптимізувати кампанії та масштабувати глобальні програми. Ми маємо честь підтримувати найдосконаліші та найбільш масштабні маркетингові програми впливу в світі для брендів, які є лідерами, та їхніх агентств, зокрема L'Oréal, Shiseido, Unilever, Charlotte Tilbury, Michelin, Pandora, Samsung, Omnicom, Edelman, і Чейл. Наша компанія народилася в глобальному масштабі та процвітає завдяки забезпеченню ефективної координації в 70 країнах і 26 мовах. Ви можете знайти нас у Сан-Франциско, Нью-Йорку, Бостоні, Лондоні, Парижі та Сінгапурі. Відвідайте www.traackr.com, щоб дізнатися більше.
Influence.co
influence.co
За останні 4 роки ми створили найбільшу спільноту справжніх людей в економіці впливу. Ми працюємо з понад 170 тисячами впливових осіб, 35 тисячами брендів і понад 10 тисячами агентств. Наша платформа миттєво дозволяє вам знаходити, залучати та спілкуватися з впливовими людьми за допомогою єдиного наскрізного рішення. Більше ніяких електронних таблиць вручну. Більше жодних керованих служб. Більше не потрібно витрачати незліченні години на Instagram, щоб спілкуватися з найкращими талантами.
#paid
hashtagpaid.com
#paid — це ринок творців, який об’єднує перевірених творців із найвідомішими світовими брендами, такими як McDonald’s, Sephora, Samsung і Disney. Разом творці та маркетологи співпрацюють і оцінюють цілі маркетингові кампанії авторів у централізованій інтегрованій системі. Компанія дає можливість творцям робити те, що вони люблять, і вносить довіру до екосистеми творців за допомогою власних технологічних рішень для великих категорійних проблем, як-от справедливе ціноутворення, алгоритмічне зіставлення та автоматичні права на використання вмісту, які створюють справжній багатоканальний маркетинг для творців. Замість того, щоб покладатися на показники марнославства та впливових осіб, #paid зосереджується виключно на творцях і вимірює їхній вплив на основні показники ефективності бізнесу. Компанія отримала рейтинг №1 за підтримку клієнтів і керовані послуги, а також надає сили маркетинговим командам і творцям контенту з офісів у Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго та Маямі.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — це провідна SaaS-платформа для виявлення та аналітики впливових людей із найбільшою у світі базою даних впливових осіб із 103,5 мільйонами впливових осіб в Instagram, Tiktok, YouTube і Twitter. Функції BrandMaxima включають виявлення впливових осіб, аналітику впливових осіб, керування впливовими особами та їх охоплення, керування кампаніями та звітування про кампанії.
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
OkFans
okfans.com
Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фото та відео, прямі трансляції) за допомогою місячного членства.
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайте своїм командам можливість розуміти аудиторію, як ніколи раніше. Дізнайтеся, що надихає вашу аудиторію, рухає її та впливає на неї.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркетингу впливу для досягнення цільової аудиторії. Полегшуючи ці зв’язки, ViralMango революціонізує спосіб співпраці брендів і творців для створення цікавого та автентичного контенту.
Fohr
fohr.co
У компанії Fohr ми вважаємо, що амбасадорний маркетинг — це найкращий маркетинг впливу. Це та реклама, яку ви пам’ятаєте, і в той же час реклама, про яку ви забуваєте, взагалі була рекламою. Він побудований на любові до бренду, оповіді та чесності. Fohr була першою маркетинговою платформою для впливових людей у світі, яка з 2013 року об’єднує провідні бренди з потрібними творцями. Що пропонує Fohr: ВІДКРИТТЯ. Ви знайдете своїх наступних партнерів для впливу. Наша платформа самообслуговування допомагає безперебійно проводити кампанії впливових осіб, від ідентифікації впливових осіб до звітування. ПЛАТФОРМА КЕРУВАННЯ AMBASSADOR (AMP) Ваша спільнота впливових людей звертається до вас. Індивідуальне програмне забезпечення для залучення ваших найкращих клієнтів як амбасадорів бренду. КЕРОВАНІ ПОСЛУГИ Ми знаходимо партнерів із впливу та проводимо для вас кампанії. Стратегічне наскрізне керування програмою амбасадорської кампанії, збагачене нашою власною технологією. СПЕЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Ми є співавторами чогось абсолютно нового. Повністю індивідуальна програма, стратегія та платформа для впливу на ваш бізнес. Маючи понад 180 тисяч зареєстрованих впливових осіб на платформі, дані про виплати впливових осіб на суму понад 80 мільйонів доларів США та понад 5000 кампаній із впливовими особами за нашими плечима, ми постійно навчаємось і розвиваємося разом із галуззю. Fohr — це група чудових людей, які створюють кращі способи роботи з впливовими людьми.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсів впливових людей на YouTube, TikTok та Instagram. Особливості: База даних інфлюенсерів із детальним пошуком із 20 000 000 65 тис. нішевих тегів і 17 тис. тегів бренду Інфлюенсерська маркетингова кампанія: запуск і моніторинг Аналіз даних інфлюенсера Глобальне рейтингування впливових осіб (за географією та нішею)
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегії впливу на додачу до нашої стратегії світового рівня та команди виконання. Незалежно від того, чи ви зосереджені на поінформованості про бренд, покращенні соціальної присутності за допомогою створення органічного контенту під керівництвом авторів чи розробці стратегії прямого зростання, ми допоможемо вам. Ми працювали з брендами та маркетинговими агентствами будь-якого розміру, включаючи Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun та понад 200 інших. Ми віримо, що брендам потрібне більше, ніж просто програмне забезпечення для самообслуговування, щоб ефективно використовувати маркетингову вертикаль, що швидко розвивається, тому ми використовуємо неймовірних маркетологів, які працюють над найрозвиненішою інфраструктурою даних у просторі, щоб вирішити будь-яку маркетингову проблему з впливовим фактором.
inBeat
inbeat.co
Шукайте та знаходьте впливових людей TikTok і Instagram у нашій базі даних впливових осіб, перевірених на спам. Використовуйте наші інструменти, щоб шукати, перевіряти та відстежувати свої маркетингові кампанії впливу.
Afluencer
afluencer.com
Знайомтеся з інфлюенсерами, мікроінфлюенсерами та творцями тут! Для публікацій і роликів в Instagram, TikTok і YouTube. • Познайомте вас із новими партнерами, які створять для вас контент, створений користувачами (UGC), а також опублікують його на своїх каналах у соціальних мережах. • Ви можете зареєструватися у нас (безкоштовно!), щоб налаштувати профіль бренду.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована субсидія, щоб зменшити тиск на економіку свого підрозділу як результат надмірної залежності від основних каналів збуту та маркетингу. Завдяки неперевершеному сервісу, включаючи єдину в цій категорії програму внутрішньої підтримки, за допомогою Partnerize ви контролюєте весь життєвий цикл маркетингу партнерства — усе на одній платформі. Partnerize отримала більше двох десятків нагород, включаючи найкращу технологію від International Performance Marketing Awards. Провідні світові компанії, у тому числі 63 провідні роздрібні продавці, 12 міжнародних авіакомпаній, 9 найбільших телекомунікаційних компаній і понад 1600 інших світових брендів, покладаються на Partnerize, щоб стимулювати та управляти продажами партнерів на суму понад 6 мільярдів доларів США та 700 мільйонів доларів США у партнерських платежах щороку. Partnerize зі штаб-квартирою в Нью-Йорку має офіси в Австралії, Великій Британії, Японії, Сан-Франциско, Філадельфії та Вілкс-Барре. Щоб дізнатися більше про те, як Partnerize допомагає перетворити ваше партнерство на центр прибутку, відвідайте https://partnerize.com/en.
Stellar
stellar.io
Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний процес пошуку впливових осіб, приймати рішення на основі даних щодо впливових осіб, яких вони залучають, планувати та автоматизувати робочий процес і навіть прогнозувати та вимірювати рентабельність інвестицій кампанії. Завдяки нашим передовим технологіям і пристрасному персоналу програмне забезпечення та агентство Stellar допомогли багатьом компаніям у всьому світі та в різних галузях.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagram, TikTok, Facebook, YouTube і Twitter. Платформа, створена для Азії, надає користувачам доступ до понад 300 000 впливових осіб і точок даних впливових осіб з усього регіону, включно з тими, хто зареєстрований у дочірньому додатку для впливових осіб AnyCreator. AnyTag також надає користувачам аналітику соціальних медіа для їхніх облікових записів у соціальних мережах, що належать їхнім брендам, зокрема демографічну та дописову аналітику, аналітику конкурентів, аналітику хештегів, згадування брендів та керування UGC.
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics пропонує вдосконалену маркетингову аналітику та рішення для культових брендів стилю життя. Наша маркетингова аналітична платформа для впливових осіб дозволяє отримати повну картину заробленої медіа-програми вашого бренду. Ми допомагаємо вам: - отримати повну видимість усього найважливішого вмісту впливових осіб, створеного про ваш бренд. - Зрозумійте всю вашу спільноту впливових людей і оцініть окремі стосунки. - Уточніть і змініть свою маркетингову стратегію впливу, відстежуючи, оцінюючи та порівнюючи ефективність кампанії. - Вивчайте показники ефективності свого бренду з часом і використовуйте аналітику конкурентів, ринку та галузі, щоб збільшити свою перевагу.
CreatorIQ
creatoriq.com
CreatorIQ — це найбільш надійна маркетингова платформа для організацій, які прагнуть просувати свій авторський маркетинг. Його технологія корпоративного рівня та провідні в галузі інтелектуальні засоби сприяють широкомасштабному пошуку творців, спрощеним робочим процесам і надійним звітам, забезпечуючи при цьому відповідність і безпеку бренду. Тисячі найбільш інноваційних брендів світу використовують CreatorIQ, зокрема AB InBev, CVS, Disney, Logitech, Nestlé, Red Bull, Sephora, Unilever тощо. Заснована в 2014 році, CreatorIQ має штаб-квартиру в Лос-Анджелесі з офісами в Нью-Йорку, Лондоні та Україні. У вересні 2021 року CreatorIQ придбала Tribe Dynamics, провідну маркетингову платформу впливових людей, яка допомагає зацікавленим брендам розвивати зароблені цифрові медіа. Для отримання додаткової інформації відвідайте CreatorIQ.com. + Шукайте, порівнюйте та отримуйте рекомендації, використовуючи детальні поля та статистичні дані, щоб без особливих зусиль знаходити та перевіряти більше творців, які підходять для вашого бренду, вдвічі швидше. + Створіть винятковий досвід партнерства за допомогою інструментів спілкування, спрямованих на творців, і напрямків, які допоможуть їм під час адаптації та активації. + Створіть свою стратегію, прогнозуючи витрати та рентабельність витрат авторів у своїх кампаніях, а також аналізуйте повну ефективність програми для всіх кампаній, творців і публікацій.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіться з медіа-експертами, присвоюйте та відстежуйте ефективність і оптимізуйте, сплачуючи лише за продажі.
Humanz
humanz.com
Humanz — це платформа на базі штучного інтелекту, яка робить маркетинг впливових людей доступним, надійним і заслуговує довіри для маркетологів і впливових людей. Рішення усуває головну проблему, пов’язану з тим, що маркетологи можуть ідентифікувати у великих масштабах релевантних і автентифікованих творців контенту; і потім керувати всім процесом кампанії від вибору впливових осіб, затвердження вмісту, оплати та аналітики рентабельності інвестицій на одній платформі. Провідні глобальні багатонаціональні клієнти вирішили використовувати Humanz, зокрема McDonalds, Kimberly-Clark, Zara, L’Oréal, Nestlé, Unilever, Group M, Omnicom і Universal McCann. Humanz зосереджується на монетизації маркетингу із вуст в уста, надаючи можливості творцям цінного контенту будь-якого розміру та перетворюючи їх на продавців вашого бренду в соціальних мережах, дозволяючи їм максимізувати свої прибутки на основі ефективності, яка вимірюється нашим пікселем продажів. На сьогоднішній день продажі наших клієнтів від творців становлять понад 55 мільйонів доларів із коефіцієнтом конверсії 8,6%. Щоб задовольнити попит клієнтів, Humanz швидко розширився на території США, Ізраїлю, Південної Африки, Туреччини, Нігерії, Бразилії та Індії.
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися за допомогою афілійованого маркетингу, включаючи автоматичні виплати, партнерський портал із білими мітками для афілійованих осіб, сторінку активів, комісію 0% тощо!
StarNgage
starngage.com
У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до створення контенту.
Modash
modash.io
Єдиний інструмент впливу для компаній, які віддають перевагу зростанню. Глобальна пошукова система для впливових людей із даними про цільову аудиторію та моніторингом для зростаючого бізнесу B2C.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа впливового впливу, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — це мережа творців, яка допомагає брендам знаходити творців, спілкуватися та співпрацювати з ними. Платформа Qoruz пропонує Брендам можливість: 🔍 Знайти ПРАВИЛЬНОГО впливового фактора для роботи (з 7,5 мільйонів творців!) 💬 Спілкуватися та взаємодіяти безпосередньо (без посередників!) 💰 Запускати кампанії та платити прозоро (прозорі витрати, без BS) 🫂 Створити спільнота лояльних впливових творців та багато іншого!
Lefty
lefty.io
Lefty — це наскрізна маркетингова платформа для впливових людей, створена для провідних брендів стилю життя. Lefty допомагає брендам і агентствам керувати найефективнішими програмами впливу: виявлення та кваліфікація талантів, управління взаємовідносинами, автоматизоване звітування про кампанії, вимірювання ефективності та порівняльний аналіз конкурентів. Лефті входить до групи The Independents. The Independents — це глобальна маркетингова та комунікаційна група для лідерів індустрії розкоші та стилю життя. Створений завдяки поєднанню Karla Otto, K2, The Qode, Lefty і Bureau Betak. Офіси: Париж, Лондон, Мілан, Мюнхен, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Токіо, Гонконг, Шанхай, Пекін, Сеул, Дубай Більше інформації на https://www.lefty.io.
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потреб ваших клієнтів. - Скористайтеся перевагами профілів творців, збагачених ШІ, для точного аналізу та максимального впливу на вашу кампанію, оптимізуючи рентабельність інвестицій. - Будьте попереду з нашим автоматизованим галузевим моніторингом за допомогою Creator Tracking (AI) і будьте першим, хто дізнається про тенденції та нових творців. Більше не потрібно витрачати години на пошук оновлень у мережах — тепер усі публікації зручно відстежувати.
Reditus
getreditus.com
Reditus — це інструмент керування партнерами для компаній B2B SaaS. Це допомагає компаніям залучати нових афілійованих осіб через свій ринок, допомагаючи їм розвиватися за межами власної мережі. Їх USP — це чистий інтерфейс користувача, підтримка в чаті та те, як вони приймають відгуки клієнтів. Компанію створив попередній керівник відділу успіху клієнтів, який чітко розуміє, як вони ведуть бізнес; вони точно хочуть, щоб люди отримували користь від їх продукту, і допоможуть вам досягти цього. Вони пропонують безкоштовний план, і коли ви купуєте пакет преміум-класу, ви дуже швидко отримаєте рентабельність інвестицій відповідно до того, як вони визначили свої ціни. Чудовий спосіб для компаній SaaS розпочати свою партнерську програму без великих початкових витрат. Компанія розташована в Утрехті, Нідерланди (відповідає GDPR) і була заснована в 2020 році.
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та розуміння вашого творчого процесу. Натомість ви отримуєте свободу та гнучкість, щоб працювати якнайкраще, досягаючи своїх цілей!
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — це маркетингова платформа для контактів із впливовими особами, роботи з брендами, укладення контрактів і вимірювання залучення.
Keymailer
keymailer.co
Найбільша в світі маркетингова платформа впливу на ігри з творцями, програмним забезпеченням і послугами на одному порталі. Залучайте творців у всьому світі за допомогою органічних стимульованих оглядових кампаній, економічно ефективних маркетингових кампаній, спонсорованих контентних кампаній тощо. Тисячі видавців і брендів покладаються на Keymailer, щоб досягти своїх маркетингових цілей впливу, одержуючи доступ до нашої мережі з понад 50 000 впливових осіб професійного рівня та преси з аудиторією в 3,5 мільярда.
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com — це прямий ринок, який миттєво зв’язує вас; впливові особи та творці в Instagram, TikTok і Youtube з мільйонами світових брендів для платних партнерств. Співпрацюйте з брендами у вашій ніші, щоб продемонструвати свою креативність, оприлюднити себе, створити свій особистий бренд і заробити гроші, створюючи цікавий та автентичний вміст, який резонує з вашими підписниками. З мобільними додатками Ainfluencer ви отримуєте доступ до безмежних можливостей, щоб максимізувати свій потенціал заробітку та дати своїм підписникам напрямок купувати товари, які їм подобаються.
Node App
node-app.com
Node — це приватна платформа, яка дозволяє компаніям пробувати та рекламувати їхні продукти сотнями перевірених впливових осіб. Понад 1000 брендів по всій Північній Америці використовують Node для публікації продуктів і послуг, які підходять для творців контенту в їхній ніші. Окрім публікацій у соціальних мережах, компанії також отримують повні права на розповсюдження контенту, створеного користувачами, надаючи їм безліч творчих ресурсів для цифрової реклами та інших комерційних цілей.
SocialBook
socialbook.io
Знайти впливових осіб, які можуть збільшити продажі та досягти результатів, — головна мета будь-якого бренду! Не наймайте впливових людей, які не мають впливу, використовуйте SocialBook. SocialBook — це надзвичайно потужний наскрізний програмний інструмент управління маркетингом. За допомогою SocialBook ви можете робити наступне: 1) Шукати в режимі реального часу базу даних із понад 3 мільйонами впливових людей із YouTube, Instagram і Twitch. 2) Перевіряйте впливових осіб, перевіряючи найглибші та точні дані, щоб переконатися, що вони справжні. 3) Легко зв’язуйтеся з інфлюенсером за допомогою масових електронних листів або масових прямих повідомлень. 4) Керуйте кампанією відповідно до своїх KPI. 5) Система виплат полегшує ваше життя. 6) Соціальне прослуховування для моніторингу всіх ваших конкурентів, щоб завоювати частку ринку.
Yoloco
yoloco.io
Yoloco — це платформа, розроблена для точного аналізу впливових людей у соціальних мережах. Завдяки використанню сучасних технологій, машинного навчання та власних розробок Yoloco допомагає користувачам отримати всі дані, необхідні для проведення успішної рекламної кампанії. Платформа надає потужні інструменти, за допомогою яких ви можете: - шукати впливових осіб за допомогою потужного фільтра - аналітичні звіти впливових осіб, що складаються з понад 20 показників - охоплювати впливових осіб - аналізувати конкурентів - менеджер кампанії