Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
Later
later.com
Провідна платформа візуального маркетингу, яка дозволяє планувати, планувати, публікувати та оцінювати результати ваших публікацій в Instagram і соціальних мережах.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Affable.ai
affable.ai
Маркетингова платформа Influencer Affable дозволяє глобальним брендам, агентствам і брендам електронної комерції D2C легко знаходити впливових осіб, керувати кампаніями та вимірювати рентабельність інвестицій! Перевірені особи впливу. 100+ клієнтів.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та збільшити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, кімнату для роботи з кампаніями, звіти та аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вмісту тощо.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Perpetua
perpetua.io
Інфраструктура зростання для електронної комерції. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які використовують роздрібне програмне забезпечення Perpetua для медіарозробки та аналізу, щоб прибутково збільшити масштаби на Amazon, Walmart, Instacart та інших ринках.
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — це провідна SaaS-платформа для виявлення та аналітики впливових людей із найбільшою у світі базою даних впливових осіб із 103,5 мільйонами впливових осіб в Instagram, Tiktok, YouTube і Twitter. Функції BrandMaxima включають виявлення впливових осіб, аналітику впливових осіб, керування ...
HypeAuditor
hypeauditor.com
Універсальне рішення для розширення можливостей вашого маркетингу з впливовим фактором. Керуйте повним життєвим циклом своїх впливових маркетингових кампаній.
Traackr
traackr.com
Traackr — це система записів для маркетингу впливових осіб на основі даних, яку маркетологи використовують, щоб інвестувати в правильні стратегії, оптимізувати кампанії та масштабувати програми.
Upfluence
upfluence.com
Стимулюйте продажі через Creator Marketing. Інфлюенсерський маркетинг, партнерські програми, керування творцями, створений користувачами контент, амбасадори бренду: будуйте цінні партнерства для розвитку свого бізнесу.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Fohr
fohr.co
Fohr — одна з провідних маркетингових компаній із впливовим впливом, яка зв’язує потрібних впливових осіб і амбасадорів брендів із провідними брендами. Відвідайте наш веб-сайт сьогодні.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.
Julius
juliusworks.com
Julius — це маркетингова платформа для впливових людей, яка пропонує масштабовані повноцінні рішення на основі даних. Його власна технологія відповідає унікальним потребам корпоративних клієнтів у визначенні, активації та точному вимірюванні та отриманні найкращої цінності для їхніх кампаній. Компан...
Influence.co
influence.co
Усе, що вам потрібно, щоб це зробити як творець. Приєднуйтесь до першої професійної мережі, створеної для впливових людей і творців. Створіть свій профіль сьогодні, щоб заробляти гроші, вчитися один у одного та знайомитися з людьми через спільноти.
#paid
hashtagpaid.com
Оплачений хештег — знайдіть відповідність творцям, запускайте кампанії та створюйте білий список творців — на одній платформі. Інфлюенсерський маркетинг тепер безпечний, простий і швидкий.
OkFans
okfans.com
Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фот...
Lefty
lefty.io
Lefty — це наскрізна маркетингова платформа для впливових людей, створена для провідних брендів стилю життя. Lefty допомагає брендам і агентствам керувати найефективнішими програмами впливу: виявлення та кваліфікація талантів, управління взаємовідносинами, автоматизоване звітування про кампанії, вим...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics пропонує вдосконалену маркетингову аналітику та рішення для культових брендів стилю життя. Наша маркетингова аналітична платформа для впливових осіб дозволяє отримати повну картину заробленої медіа-програми вашого бренду. Ми допомагаємо вам: - отримати повну видимість усього найважлив...
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...
Tolt
tolt.io
Доступне рішення для запуску власної партнерської програми. Tolt допомагає стартапам SaaS створити та запустити власну партнерську програму. Працює зі Stripe і Paddle.
StarNgage
starngage.com
У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркети...
Node App
node-app.com
Node — це приватна платформа, яка дозволяє компаніям пробувати та рекламувати їхні продукти сотнями перевірених впливових осіб. Понад 1000 брендів по всій Північній Америці використовують Node для публікації продуктів і послуг, які відповідають творцям вмісту в їхній ніші. Окрім публікацій у соціаль...
Vyrill
vyrill.com
З огляду на зростання обсягу відеовмісту на 400% у порівнянні з минулим роком, бренди та роздрібні торговці стикаються з величезною проблемою. Ви знали, що: * Щодня на мобільних пристроях витрачається 2,16 години на перегляд відео * Більше 700 годин відео за хвилину завантажується на YouTube * Пона...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати практичну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Stellar
stellar.io
Маркетингове рішення Stellar для впливових людей дозволяє проводити кампанії розумніше, швидше та ефективніше. За допомогою інтуїтивно зрозумілого та простого у використанні програмного забезпечення Stellar маркетологи можуть відмовитися від електронних таблиць і автоматизувати виснажливий ручний пр...
Socialveins
socialveins.com
Це маркетингова платформа Influencer, де менеджери кампаній можуть запускати та керувати своїми кампаніями з тисячами творців, зареєстрованих на платформі
Social Native
socialnative.com
Універсальна платформа UGC і рішення для впливу на брендований контент. Створюйте, створюйте та оптимізуйте створений користувачами вміст і соціальний вміст.
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Sauce перетворює ваш Instagram і TikTok на захоплюючий досвід покупок, розкриває потенціал вашого бренду для розвитку спільнот за допомогою контенту, створеного користувачами, і збільшує продажі через партнерство з впливовими особами.
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — це маркетингова платформа впливових людей, яка дозволяє рекламодавцям шукати, знаходити впливових осіб і зв’язуватися з ними, а також керувати кампаніями впливових осіб на своїй платформі. Linkpizza має понад 3500 впливових людей, підключених до своєї мережі, і в основному зосереджена на...
LeaLi
leali.io
Інноваційна платформа для дослідження світу творчої співпраці. Пориньте в динамічну спільноту, де надзвичайні уми сходяться, щоб сформувати майбутнє мистецтва, дизайну, моди тощо. Розкрийте свій мистецький потенціал, зв’яжіться з однодумцями та візіонерами та розпочніть трансформаційні партнерства, ...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Інфлюенсер-пошук — це інструмент, який використовується для виявлення впливових осіб на основі характеру їх вмісту (наприклад, мода, ігри, мама) і дає розуміння їхньої аудиторії. Інструмент також допомагає відстежувати кампанії впливових людей і керувати ними, об’єднуючи впливових людей, з якими ви ...
Boksi.com
boksi.com
Маркетингові кампанії інфлюенсерів. Користувацькі фотографії та відео бренду з повними правами використання. Понад 10 000 чудових творців. Все на одній зручній платформі.
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа для впливових осіб, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
AnyTag
anytag.jp
AnyTag — це маркетингова платформа впливу, яка дозволяє маркетологам, PR-агентствам, агентствам талантів і мережам впливових людей виявляти впливових осіб, активувати, керувати, відстежувати та призначати маркетингові кампанії впливових осіб на основних платформах соціальних мереж, включаючи Instagr...
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсі...
MagicLinks
magiclinks.com
MagicLinks — це відзначена нагородами маркетингова платформа для впливових людей і сертифікована корпорація B, яка підтримує соціальну комерцію з творцями та провідними споживчими брендами світу. Власна технологія MagicLinks, Match Intelligence™, забезпечує стратегічний підбір творців для брендів, я...
Influencity
influencity.com
Influencity — це маркетингове рішення для впливових людей на базі штучного інтелекту, яке дозволяє повністю керувати взаємовідносинами з впливовими людьми на одній платформі. Наш набір технологій включає понад 60 функцій, які допомагають великим і малим компаніям налаштовувати робочі процеси та успі...
SocialBook
socialbook.io
Знайти впливових осіб, які можуть збільшити продажі та досягти результатів, — головна мета будь-якого бренду! Не наймайте впливових людей, які не мають впливу, використовуйте SocialBook. SocialBook — це надзвичайно потужний наскрізний програмний інструмент управління маркетингом. За допомогою Social...
inBeat
inbeat.co
Шукайте та знаходьте впливових людей TikTok і Instagram у нашій базі даних впливових осіб, перевірених на спам. Використовуйте наші інструменти, щоб шукати, перевіряти та відстежувати свої маркетингові кампанії впливу.
Afluencer
afluencer.com
Знайомтеся з інфлюенсерами, мікроінфлюенсерами та творцями тут! Для публікацій і роликів в Instagram, TikTok і YouTube. • Познайомте вас із новими партнерами, які створять для вас контент, створений користувачами (UGC), а також опублікують його на своїх каналах соціальних мереж. • Ви можете зареєстр...
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo — це шлюз даних для доступу до даних творців безпосередньо з вихідних платформ. Phyllo створює основну інфраструктуру, яка з’єднується з кожною платформою творців, підтримує живу подачу даних для систем, які ці платформи використовують для керування даними творців, і надає нормалізований набі...
Storyclash
storyclash.com
Storyclash — це маркетингова платформа для впливових людей, яка використовує унікальну технологію контенту на основі ШІ, щоб допомогти брендам і агентствам масштабувати свої програми для творців. Відкрийте для себе справжніх творців, виміряйте вплив своїх кампаній і керуйте всіма своїми даними в одн...