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Маркетингові платформи впливу - Найпопулярніші застосунки - Боснія і Герцеговина
У сучасному цифровому середовищі маркетингові платформи впливових людей пропонують комплексні рішення для організацій, які прагнуть використати силу впливових людей. Ці платформи спрощують процес виявлення впливових осіб, нагляду за створенням контенту та оцінки ефективності кампанії. Використовуючи партнерські відносини зі знаменитостями, творцями контенту, мікроінфлюенсерами та амбасадорами брендів, бренди можуть досліджувати нові шляхи залучення клієнтів і просування продукції. В основному маркетингові та рекламні групи в секторах споживчих товарів, таких як роздрібна торгівля, мода, косметика, а також електронна комерція та бренди прямого споживання (DTC), маркетингові платформи впливових осіб сприяють цілеспрямованому охопленню та співпраці. Вони служать мостом між брендами та впливовими особами, забезпечуючи безперебійне спілкування та керування контентом. Існує два основні підходи до пошуку впливових людей через ці платформи. Деякі пропонують широкі бази даних, що містять профілі перевірених впливових осіб у різних соціальних мережах, використовуючи штучний інтелект для аналізу аудиторії. Інші надають доступ до ексклюзивних мереж впливових осіб, які вирішили співпрацювати з брендами. Незалежно від обраного методу, ці платформи дають можливість компаніям уточнювати критерії пошуку та зв’язуватися з впливовими особами, які відповідають цінностям їхнього бренду та націлені на демографічні показники. Завдяки інтегрованим інструментам співпраці та функціям керування вмістом маркетологи можуть ефективно взаємодіяти з впливовими особами, контролювати створення вмісту та оцінювати ефективність кампанії. Цей комплексний підхід гарантує, що маркетингові ініціативи впливових людей виконуються безперебійно та дають вимірні результати.
Запит на новий застосунок
Later
later.com
Later — це платформа маркетингу та комерції в соціальних мережах, яка допомагає власникам бізнесу, творцям, агентствам і командам соціальних мереж розвивати свої бренди та бізнес в Інтернеті. Пізніше допоможе вам заощадити час і розвивати свій бізнес, спрощуючи керування всією стратегією соціальних...
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямован...
LTK
shopltk.com
Купуйте останні новинки в галузі моди, дому, краси та фітнесу від впливових людей LTK, яким ви довіряєте. Ідеї робочого одягу, весільні сукні для гостей, туристичні образи та багато іншого.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack — це комплексне рішення для партнерства. Платформа підтримує партнерський маркетинг, діяльність рефералів і торговельних посередників, а також вирішує питання керування додатками партнерів, залучення, атрибуції, освіти, виплат, дотримання вимог і додаткових потреб партнерського каналу. ...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater, піонер медіа-розвідки, надає PR, комунікаційним і маркетинговим професіоналам інформаційну перевагу, необхідну для того, щоб залишатися попереду, і єдине інтегроване рішення для ефективності. Оскільки Meltwater є єдиним комплексним рішенням для PR і соціальних медіа, понад 30 000 компаній...
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
Зв’яжіться з потрібними впливовими людьми та збільште продажі. InfluencerMarketing.ai допомагає вам знаходити впливових людей і керувати ними, вимірювати успіх кампаній і надавати результати клієнтам через фірмовий інтерфейс.
Affable.ai
affable.ai
Наскрізна платформа керування впливовими людьми на основі штучного інтелекту Активуйте більше впливових осіб за найкоротший час 6 млн. впливових осіб | 4 Соціальні канали | 1 зручна платформа на основі штучного інтелекту. Довіряють понад 100 провідних світових брендів і понад 4300 маркетологів, що к...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole допомагає маркетологам вимірювати, покращувати та звітувати про вплив, який вони справляють на соціальні мережі. Соціальне прослуховування, відстеження впливових осіб і аналітичні продукти Keyhole допомагають маркетологам покращити свою стратегію соціальних медіа та довести свою ефективніст...
BrandChamp
brandchamp.io
Перетворіть своїх клієнтів на чемпіонів бренду за допомогою BrandChamp. BrandChamp оптимізує активацію та керування програмами захисту брендів, як ніколи раніше. Приєднуйтесь до брендів, що розвиваються найшвидше, у збільшенні продажів за рекомендаціями та стимулюванні створеного користувачами конте...
Skeepers
octoly.com
Провідна маркетингова платформа для впливових людей Octoly допомагає брендам підвищити свою помітність, зміцнити довіру та підвищити продажі, об’єднуючи перевірених мікроінфлюенсерів і споживачів у масштабі. Бренди використовують нашу підібрану спільноту, щоб створювати публікації в соціальних мере...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, та...
GRIN
grin.co
GRIN — це найкраще програмне забезпечення для маркетингу для брендів електронної комерції. Наша платформа на основі штучного інтелекту включає в себе 32 м+ набору впливових осіб, робочу кімнату для проведення кампаній, звітність і аналітику, оплату та виконання продуктів, повну медіа-бібліотеку вміс...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Influencer Searcher
influencersearcher.com
Інфлюенсер-пошук – це інструмент, який використовується для виявлення впливових осіб на основі характеру їх вмісту (наприклад, мода, ігри, мама) і дає розуміння їхньої аудиторії. Інструмент також допомагає відстежувати кампанії впливових людей і керувати ними, об’єднуючи впливових людей, з якими ви ...
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence надає брендам усі інструменти, необхідні для оптимізації своїх кампаній із впливовими особами та підвищення продажів. Знайдіть найкращих впливових людей за допомогою набору інструментів Upfluence для виявлення впливових осіб, включаючи велику базу даних перевірених впливових осіб, органічн...
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor — це компанія SaaS, яка пропонує комплексні рішення для брендів, агентств і платформ, які працюють із впливовими особами. HypeAuditor розробив комплексний набір інструментів і звітів для аналізу впливових людей в Instagram, YouTube, TikTok, Twitch і Twitter, а також планування маркетинг...
Lolly
lolly.com
Lolly.com — це уніфіковане рішення для маркетингу впливових людей, яке дозволяє брендам максимально збільшити присутність свого бренду за допомогою творців в Instagram, TikTok і YouTube.
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands — це ринок впливових людей і контенту, створеного користувачами (UGC), де ви можете швидко зв’язати свій бренд із тисячами творців контенту та впливових осіб TikTok для просування своїх продуктів і послуг.
Julius
juliusworks.com
Julius — це маркетингова платформа для впливових людей, яка пропонує масштабовані повноцінні рішення на основі даних. Його власна технологія відповідає унікальним потребам корпоративних клієнтів у визначенні, активації та точному вимірюванні та отриманні найкращої цінності для їхніх кампаній. Компан...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima — це провідна SaaS-платформа для виявлення та аналітики впливових людей із найбільшою у світі базою даних впливових осіб із 103,5 мільйонами впливових осіб в Instagram, Tiktok, YouTube і Twitter. Функції BrandMaxima включають виявлення впливових осіб, аналітику впливових осіб, керування ...
Traackr
traackr.com
Traackr — це система записів для керованого даними маркетингу впливових людей, яка надає інформацію та інструменти, необхідні для запуску ефективних маркетингових програм впливу. Наша платформа дозволяє маркетологам досягати більшого впливу та рентабельності інвестицій, інвестуючи в правильні страте...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi — це світова провідна технологічна компанія, яка дозволяє малим і середнім підприємствам, транснаціональним корпораціям, креативним агентствам, дослідницьким компаніям і неурядовим організаціям підключатися до нашої різноманітної спільноти африканських творців. Платформа Wowzi допомагає бренда...
Fohr
fohr.co
У компанії Fohr ми вважаємо, що амбасадорний маркетинг — це найкращий маркетинг впливу. Це та реклама, яку ви пам’ятаєте, і в той же час реклама, про яку ви забуваєте, взагалі була рекламою. Він побудований на любові до бренду, оповіді та чесності. Fohr була першою маркетинговою платформою для вплив...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
Influence.co
influence.co
За останні 4 роки ми створили найбільшу спільноту справжніх людей в економіці впливу. Ми працюємо з понад 170 тисячами впливових осіб, 35 тисячами брендів і понад 10 тисячами агентств. Наша платформа миттєво дозволяє вам знаходити, залучати та спілкуватися з впливовими людьми за допомогою єдиного на...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...
OkFans
okfans.com
Okfans — це веб-сайти з передплатою, на яких автори контенту, як-от користувачі YouTube, фітнес-тренери, моделі, творці контенту, громадські діячі та творці контенту для дорослих, можуть заробляти гроші, розпочавши підписку, щоб монетизувати свою професію. Шанувальники можуть платити за контент (фот...
Partnerize
partnerize.com
Partnerize є лідером у автоматизації партнерства. Платформа Partnerize є єдиною у своєму роді, яка надає повністю інтегрований комплексний набір можливостей виявлення, найму, оптимізації, оплати, безпеки бренду та запобігання шахрайству для маркетологів, яким потрібна висока прозорість, масштабована...
Favikon
favikon.com
Перетворіть свою стратегію в соціальних мережах за допомогою Favikon: маркетингової платформи Creator на основі штучного інтелекту. - Легко розкрийте потенціал соціальних мереж, щоб знайти ідеальних творців. Наші фільтри дають змогу націлюватися на конкретні ніші відповідно до ваших потреб або потре...
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися ...
#paid
hashtagpaid.com
#paid — це ринок творців, який об’єднує перевірених творців із найвідомішими світовими брендами, такими як McDonald’s, Sephora, Samsung і Disney. Разом творці та маркетологи співпрацюють і оцінюють цілі маркетингові кампанії авторів у централізованій інтегрованій системі. Компанія дає можливість тво...
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx — це маркетингова платформа для контактів із впливовими особами, роботи з брендами, укладення контрактів і вимірювання залучення.
Lefty
lefty.io
Lefty — це наскрізна маркетингова платформа для впливових людей, створена для провідних брендів стилю життя. Lefty допомагає брендам і агентствам керувати найефективнішими програмами впливу: виявлення та кваліфікація талантів, управління взаємовідносинами, автоматизоване звітування про кампанії, вим...
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics пропонує вдосконалену маркетингову аналітику та рішення для культових брендів стилю життя. Наша маркетингова аналітична платформа для впливових осіб дозволяє отримати повну картину заробленої медіа-програми вашого бренду. Ми допомагаємо вам: - отримати повну видимість усього найважлив...
inBeat
inbeat.co
Шукайте та знаходьте впливових людей TikTok і Instagram у нашій базі даних впливових осіб, перевірених на спам. Використовуйте наші інструменти, щоб шукати, перевіряти та відстежувати свої маркетингові кампанії впливу.
Afluencer
afluencer.com
Знайомтеся з інфлюенсерами, мікроінфлюенсерами та творцями тут! Для публікацій і роликів в Instagram, TikTok і YouTube. • Познайомте вас із новими партнерами, які створять для вас контент, створений користувачами (UGC), а також опублікують його на своїх каналах у соціальних мережах. • Ви можете заре...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Humanz
humanz.com
Humanz — це платформа на базі штучного інтелекту, яка робить маркетинг впливових людей доступним, надійним і заслуговує довіри для маркетологів і впливових людей. Рішення усуває головну проблему, пов’язану з тим, що маркетологи можуть ідентифікувати у великих масштабах релевантних і автентифікованих...
StarNgage
starngage.com
У StarNgage ми віримо, що соціально поширений візуальний контент – це майбутнє реклами. Зараз це відбувається в Instagram, і ми хочемо допомогти брендам у цій пригоді та виграти в Instagram. Ця платформа дозволяє брендам оцінювати свої маркетингові зусилля в Instagram і залучати впливових людей до с...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango — це онлайн-ринок, який дозволяє Брендам зв’язуватися з перевіреними мікро- та нано-інфлюенсерами для взаємовигідної співпраці. Платформа надає творцям простір для демонстрації своїх навичок і збільшення кількості прихильників, а також дозволяє компаніям використовувати потужність маркети...
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегі...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz допомагає творцям вмісту та брендам отримувати гроші за публікацію в Інтернеті. На TrueFanz ваші найбільші прихильники стають активними учасниками, пропонуючи їм VIP-доступ до вашого вмісту. За допомогою TrueFanz ви можете надати своїм найбільшим прихильникам доступ до вмісту, спільноти та ...
Sauce Social Commerce
addsauce.com
Універсальне рішення для брендового контенту, користувальницького контенту та впливу для брендів DTC. В епоху, коли соціальні медіа домінують у шляху покупців, Sauce надає всеохоплюючий набір інструментів, спеціально розроблений для сучасної електронної комерції DTC. Поєднуючи Instagram Shopping, ав...
SARAL
getsaral.com
SARAL — це ваша проста й ефективна маркетингова платформа, створена для брендів електронної комерції. Знаходьте незадіяних впливових осіб, автоматизуйте охоплення, керуйте стосунками, відстежуйте ефективність і надсилайте платежі – усе під одним дахом! Отримайте безкоштовну пробну версію та перевірт...
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza — це маркетингова платформа для впливових людей, яка дозволяє рекламодавцям шукати, знаходити та зв’язуватися з впливовими особами, а також керувати кампаніями для впливових осіб на своїй платформі. Linkpizza має понад 3500 впливових людей, підключених до своєї мережі, і в основному зосере...
Boksi.com
boksi.com
Маркетингові кампанії інфлюенсерів. Користувацькі фотографії та відео бренду з повними правами використання. Понад 10 000 чудових творців. Все на одній зручній платформі.
Modash
modash.io
Єдиний інструмент впливу для компаній, які віддають перевагу зростанню. Глобальна пошукова система для впливових людей із даними про цільову аудиторію та моніторингом для зростаючого бізнесу B2C.
Influence4You
influence4you.com
Платформа маркетингу впливу з більш ніж 160 000 підписаних впливових людей і доступом до 100 мільйонів профілів. Мікроінфлюенсери в 3 рази привабливіші за знаменитостей. Скористайтеся перевагами їх автентичності, відкрийте кілька чудових профілів і ефективно керуйте своїми кампаніями з ними за допом...
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai — це маркетингова платформа впливового впливу, створена для задоволення потреб агентств і брендів, надаючи їм можливість керувати виявленням впливових осіб, керувати кампаніями та звітувати за допомогою рішень і вхідних даних на основі даних.
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer — це комплексне програмне забезпечення для маркетингу впливових людей для виявлення впливових осіб у соціальних мережах, проведення маркетингових кампаній, управління взаємовідносинами з впливовими особами та аналітики соціальних мереж. Він охоплює понад 20 мільйонів глобальних ресурсі...
Node App
node-app.com
Node — це приватна платформа, яка дозволяє компаніям пробувати та рекламувати їхні продукти сотнями перевірених впливових осіб. Понад 1000 брендів по всій Північній Америці використовують Node для публікації продуктів і послуг, які підходять для творців контенту в їхній ніші. Окрім публікацій у соці...
Lumanu
lumanu.com
Автоматизуйте платежі своїм творчим талантам за допомогою Lumanu, платіжної платформи, створеної для творчої економіки. Lumanu заощаджує сотні годин роботи команд маркетингу та фінансів щомісяця, оптимізувавши весь процес оплати: - Платіть творчим талантам у будь-якій точці світу з оплатою в той же ...
Qoruz
qoruz.com
Qoruz — це мережа творців, яка допомагає брендам знаходити творців, спілкуватися та співпрацювати з ними. Платформа Qoruz пропонує Брендам можливість: 🔍 Знайти ПРАВИЛЬНОГО впливового фактора для роботи (з 7,5 мільйонів творців!) 💬 Спілкуватися та взаємодіяти безпосередньо (без посередників!) 💰 За...
Influencity
influencity.com
Influencity — це маркетингове рішення для впливових людей на базі штучного інтелекту, яке дозволяє повністю керувати взаємовідносинами з впливовими людьми на одній платформі. Наш набір технологій включає понад 60 функцій, які допомагають великим і малим компаніям налаштовувати робочі процеси та успі...
SocialBook
socialbook.io
Знайти впливових осіб, які можуть збільшити продажі та досягти результатів, — головна мета будь-якого бренду! Не наймайте впливових людей, які не мають впливу, використовуйте SocialBook. SocialBook — це надзвичайно потужний наскрізний програмний інструмент управління маркетингом. За допомогою Social...