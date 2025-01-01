Промислові платформи AR - Найпопулярніші застосунки

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Промислові платформи доповненої реальності (AR) використовуються для покращення операційних процесів робочої сили в промислових секторах. Використовуючи інтерактивний контент AR, ці платформи підвищують продуктивність, ефективність і безпеку співробітників. Користувачі промислового програмного забезпечення AR мають можливість інтегрувати власний AR-контент, який зазвичай створюється за допомогою AR SDK, і зберігати його на платформі для забезпечення доступності. Крім того, це програмне забезпечення полегшує одночасне розгортання для кількох користувачів. Ці платформи полегшують сканування об’єктів реального світу, дозволяючи користувачам накладати теги та анотації, таким чином сприяючи більш ефективному навчанню на робочому місці. Крім того, працівники можуть легко отримати доступ до необхідної документації. Багато з цих інструментів також включають функції доступу до відео, що дозволяє віддаленим членам команди переглядати перспективу користувача в режимі реального часу. Важливо відрізняти промислову доповнену реальність від програмного забезпечення для симулятора навчання доповненої реальності, оскільки остання не розроблена спеціально для промислових застосувань.
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CareAR
carear.com
CareAR - це додаток для управління сервісом, який надає віддалену підтримку доповненою реальністю та інструкції для самостійного вирішення проблем.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - платформа без коду для інтеграції рішень XR у бізнес-процеси, що спрощує управління проектами та покращує досвід взаємодії з клієнтами.
XMReality
xmreality.com
XMReality - це додаток для віддаленої візуальної підтримки, що використовує розширену реальність для покращення співпраці та навчання у виробництві та обслуговуванні.
Augmentir
augmentir.com
Augmentir – це програмне забезпечення, яке використовує AI для оптимізації роботи працівників у промисловості, покращуючи ефективність та безпеку.
Help Lightning
helplightning.com
Допомога Lightning - це додаток для віддаленої підтримки, що використовує відеозв'язок та розширену реальність для покращення комунікацій та вирішення проблем.
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