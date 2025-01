Промислові платформи AR - Найпопулярніші застосунки - Катар

Help Lightning

Help Lightning — це компанія B2B, що займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), що спеціалізується на віддаленій допомозі. Він надає відеопослуги нового покоління для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч з усіма, хто потребує допомоги, у будь-якій точці світу. Хмарне рішення компанії використовує функції доповненої реальності, включаючи об’єднання двох відеопотоків і використання 3D-анотацій для покращення зв’язку в реальному часі та вирішення складних проблем. Help Lightning використовується для встановлення, перевірки, навчання, обслуговування та ремонту складного обладнання та виробів. Завдяки Help Lightning клієнти бачать миттєве покращення продуктивності, включаючи збільшення частоти першочергових виправлень, менше рухів вантажівок, розширення робочої сили та підвищення рівня задоволеності кінцевих клієнтів, одночасно збільшуючи дохід від послуг і маржу.