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Промислові платформи AR - Найпопулярніші застосунки - Нова Зеландія
Промислові платформи доповненої реальності (AR) використовуються для покращення операційних процесів робочої сили в промислових секторах. Використовуючи інтерактивний контент AR, ці платформи підвищують продуктивність, ефективність і безпеку співробітників. Користувачі промислового програмного забезпечення AR мають можливість інтегрувати власний AR-контент, який зазвичай створюється за допомогою AR SDK, і зберігати його на платформі для забезпечення доступності. Крім того, це програмне забезпечення полегшує одночасне розгортання для кількох користувачів. Ці платформи полегшують сканування об’єктів реального світу, дозволяючи користувачам накладати теги та анотації, таким чином сприяючи більш ефективному навчанню на робочому місці. Крім того, працівники можуть легко отримати доступ до необхідної документації. Багато з цих інструментів також включають функції доступу до відео, що дозволяє віддаленим членам команди переглядати перспективу користувача в режимі реального часу. Важливо відрізняти промислову доповнену реальність від програмного забезпечення для симулятора навчання доповненої реальності, оскільки остання не розроблена спеціально для промислових застосувань.
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CareAR
carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління обс...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та розроблена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішенн...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — це компанія B2B, що займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), що спеціалізується на віддаленій допомозі. Він надає відеопослуги нового покоління для співпраці, які дають змогу експертам компанії працювати практично пліч-о-пліч з усіма, хто потребує допомоги, у будь-які...
Augmentir
augmentir.com
Augmentir — єдиний у світі постачальник програмного забезпечення для підключених працівників на основі ШІ. Програмна платформа Augmentir — це набір підключених робочих інструментів на основі штучного інтелекту, які допомагають промисловим компаніям оптимізувати безпеку, якість і продуктивність сучас...