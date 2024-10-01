Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Промислові платформи AR - Найпопулярніші застосунки - Мартиніка Найпопулярніші Нещодавно додані

Промислові платформи доповненої реальності (AR) використовуються для покращення операційних процесів робочої сили в промислових секторах. Використовуючи інтерактивний контент AR, ці платформи підвищують продуктивність, ефективність і безпеку співробітників. Користувачі промислового програмного забезпечення AR мають можливість інтегрувати власний AR-контент, який зазвичай створюється за допомогою AR SDK, і зберігати його на платформі для забезпечення доступності. Крім того, це програмне забезпечення полегшує одночасне розгортання для кількох користувачів. Ці платформи полегшують сканування об’єктів реального світу, дозволяючи користувачам накладати теги та анотації, таким чином сприяючи більш ефективному навчанню на робочому місці. Крім того, працівники можуть легко отримати доступ до необхідної документації. Багато з цих інструментів також включають функції доступу до відео, що дозволяє віддаленим членам команди переглядати перспективу користувача в режимі реального часу. Важливо відрізняти промислову доповнену реальність від програмного забезпечення для симулятора навчання доповненої реальності, оскільки остання не розроблена спеціально для промислових застосувань.