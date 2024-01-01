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Промислові платформи AR - Найпопулярніші застосунки - Бахрейн
Промислові платформи доповненої реальності (AR) використовуються для покращення операційних процесів робочої сили в промислових секторах. Використовуючи інтерактивний контент AR, ці платформи підвищують продуктивність, ефективність і безпеку співробітників. Користувачі промислового програмного забезпечення AR мають можливість інтегрувати власний AR-контент, який зазвичай створюється за допомогою AR SDK, і зберігати його на платформі для забезпечення доступності. Крім того, це програмне забезпечення полегшує одночасне розгортання для кількох користувачів. Ці платформи полегшують сканування об’єктів реального світу, дозволяючи користувачам накладати теги та анотації, таким чином сприяючи більш ефективному навчанню на робочому місці. Крім того, працівники можуть легко отримати доступ до необхідної документації. Багато з цих інструментів також включають функції доступу до відео, що дозволяє віддаленим членам команди переглядати перспективу користувача в режимі реального часу. Важливо відрізняти промислову доповнену реальність від програмного забезпечення для симулятора навчання доповненої реальності, оскільки остання не розроблена спеціально для промислових застосувань.
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carear.com
За допомогою CareAR ви можете досягти швидшого вирішення проблем, скоротити відправлення та підвищити показники задоволеності клієнтів. Наша платформа Service Experience Management (SXM) забезпечує дистанційну підтримку доповненої реальності та самостійні інструкції для клієнтів і команд управління ...
SynergyXR
synergyxr.com
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XMReality
xmreality.com
XMReality надає рішення для віддаленої візуальної допомоги, створене для вашого підприємства, завжди повністю безпечне та настроюване відповідно до вашого бренду. Покращена доповненою реальністю та створена для простоти використання, XMReality є достатньо потужним, щоб зробити дистанційне вирішення ...
Help Lightning
helplightning.com
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Augmentir
augmentir.com
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