Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.
Запит на новий застосунок
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Cybereason
cybereason.com
Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO - це рішення для виявлення та реагування на кіберзагрози, що забезпечує моніторинг і аналіз безпеки через хмарну платформу.
Torq
torq.io
Torq - це платформа гіперавтоматизації для кібербезпеки, яка автоматизує робочі процеси та допомагає швидко реагувати на інциденти безпеки.
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