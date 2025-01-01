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Програмне забезпечення для реагування на інциденти
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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.

DATEV

DATEV

datev.de

Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO - це рішення для виявлення та реагування на кіберзагрози, що забезпечує моніторинг і аналіз безпеки через хмарну платформу.

Torq

Torq

torq.io

Torq - це платформа гіперавтоматизації для кібербезпеки, яка автоматизує робочі процеси та допомагає швидко реагувати на інциденти безпеки.

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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog