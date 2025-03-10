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Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.
Запит на новий застосунок
Cybereason
cybereason.com
Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.
DATEV
datev.de
Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.
Guardz
guardz.com
Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі списку Fortune 500, включно з найбільшими у світі компаніями, що займаються виробництвом фасованих товарів, моди, гостинності та спортивного одягу, у сфері фінансів, технологій, споживчих товарів і спортивного одягу, отримують надзвичайні результати завдяки Torq.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
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