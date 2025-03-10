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Програмне забезпечення для реагування на інциденти
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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.

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Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason - платформа для захисту кінцевих точок, яка забезпечує виявлення та реагування на загрози, включаючи антивірусні функції та моніторинг.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust - платформа для управління даними, конфіденційністю та ризиками, яка автоматизує процеси відповідності та забезпечує контроль за персональними даними.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic - хмарна платформа для збору та аналізу даних журналу, що надає інформацію про продуктивність, безпеку та відповідність у режимі реального часу.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace - платформа для моніторингу та забезпечення безпеки ІТ-систем, що автоматизує процеси та забезпечує відповідність регуляторним вимогам.

DATEV

DATEV

datev.de

Додаток DATEV спрощує бухгалтерський облік та фінансове управління, підтримуючи електронне виставлення рахунків і інтеграцію з іншими системами.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — платформа кібербезпеки для MSP, що автоматизує виявлення загроз та реагування, забезпечуючи захист даних, пристроїв і електронної пошти.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем

Torq

Torq

torq.io

Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі списку Fortune 500, включно з найбільшими у світі компаніями, що займаються виробництвом фасованих товарів, моди, гостинності та спортивного одягу, у сфері фінансів, технологій, споживчих товарів і спортивного одягу, отримують надзвичайні результати завдяки Torq.

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog