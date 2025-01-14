Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Гуам

DATEV

datev.de

DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам до високих стандартів щодо надійності, актуальності, захисту даних та безпеки даних портрет Історія DATEV — це історія постійного розширення: заснована в Нюрнберзі, Німеччина в 1966 році, DATEV послідовно розвивалася від національного постачальника послуг до постачальника послуг, що працює по всій Європі. Зі зростанням глобалізації DATEV виконує завдання відповідно до свого статуту, а саме підтримує своїх членів у країні та за кордоном. DATEV має штаб-квартиру в Нюрнберзі, Німеччина, інформаційний офіс у Брюсселі, Бельгія, а також асоційовані компанії в Італії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Принцип DATEV Кожен аудитор і податковий консультант має власний профіль діяльності, різні клієнти, особисті вимоги та індивідуальну практику роботи. Таким чином, пропозиція DATEV — це гнучка модульна концепція, що складається з програмного забезпечення, послуг і знань, відкрита для будь-якої спеціалізації, розміру офісу та структури. Підприємець та податковий консультант DATEV підтримує співпрацю аудиторських і податкових консультаційних контор і компаній. Індивідуально налаштований розподіл і взаємозв'язок робочих процесів розвиває потенціал синергії; наприклад, у сфері бухгалтерського обліку. DATEV пропонує ідеальне програмне забезпечення для спільного використання завдань. Обчислювальний центр ДАТЕВ працює як вертушка даних.