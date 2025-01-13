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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Гватемала
Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.
Запит на новий застосунок
Cybereason
cybereason.com
Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити уніфіковане спостереження в режимі реального часу за всім набором технологій наших клієнтів. Datadog використовується організаціями будь-якого розміру та в широкому діапазоні галузей, щоб уможливити цифрову трансформацію та хмарну міграцію, стимулювати співпрацю між командами розробки, операцій, безпеки та бізнесу, прискорити час виходу програм на ринок, скоротити час вирішення проблем, захистити програми та інфраструктури, розуміти поведінку користувачів і відстежувати ключові бізнес-метрики.
OneTrust
onetrust.com
Платформа Trust Intelligence допомагає організаціям підключити дані, команди та процеси. Місія OneTrust полягає в тому, щоб забезпечити відповідальне використання даних та AI. Його платформа спрощує збір даних за згодою та уподобаннями, автоматизує управління даними з інтегрованим управлінням ризиками через конфіденційність, безпеку, ІТ/техніку, сторонні та АІ-ризик та активує відповідальне використання даних, застосовуючи та застосовуючи дані Політика у всьому маєтку та життєвий цикл даних. Onetrust підтримує безперебійну співпрацю між командами даних та командами ризику, щоб керувати швидкими та довіреними інноваціями. Визнаний піонером і лідером на ринку, OneTrust може похвалитися понад 300 патентами і обслуговує понад 14 000 клієнтів у всьому світі, починаючи від галузевих гігантів до малого бізнесу. * Згода та уподобання: упорядкування згоди та управління перевагами для прозорості споживачів. * Автоматизація конфіденційності: Увімкніть відповідальне використання протягом усього життєвого циклу даних шляхом операціоналізації програми конфіденційності. * Технологічний ризик та відповідність: масштабуйте свої ресурси та оптимізуйте свій життєвий цикл ризику та відповідності. * Стороннє управління: автоматизоване управління стороннім стороннім від прийому до оцінки ризику, пом'якшення, постійного моніторингу та звітності.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні дані про час у репозиторії з можливістю пошуку, з якого можна створювати графіки, звіти, сповіщення, інформаційні панелі та візуалізації. Splunk робить машинні дані доступними для всієї організації, визначаючи шаблони даних, надаючи показники, діагностуючи проблеми та забезпечуючи інтелектуальні дані для бізнес-операцій. Splunk — це горизонтальна технологія, яка використовується для керування програмами, безпеки та відповідності, а також бізнес-аналітики та веб-аналітики. Нещодавно Splunk також почав розробляти рішення для машинного навчання та даних для BizOps.
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic зі штаб-квартирою в Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, була заснована в квітні 2010 року ветеранами ArcSight Кумаром Саурабхом і Крістіаном Бідгеном і отримала фінансування від Accel Partners, DFJ Growth, Greylock Partners, Institutional Venture Partners, Sequoia Capital, Sapphire Ventures, Sutter Hill Ventures. , ангел-інвестор Шломо Крамер, Battery Ventures, Tiger Глобальний менеджмент і Франклін Темплтон. Станом на травень 2019 року компанія зібрала венчурне фінансування на загальну суму 345 мільйонів доларів США. 17 вересня 2020 року Sumo Logic дебютувала на фондовій біржі NASDAQ під час первинного розміщення акцій як публічна компанія.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційними та більш гнучкими. І ми всі можемо створити майбутнє, яке ми собі уявляємо. Світ працює з ServiceNow.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати й автоматизувати хмарні операції, швидше й безпечніше доставляти програмне забезпечення та забезпечувати бездоганний цифровий досвід.
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам до високих стандартів щодо надійності, актуальності, захисту даних та безпеки даних портрет Історія DATEV — це історія постійного розширення: заснована в Нюрнберзі, Німеччина в 1966 році, DATEV послідовно розвивалася від національного постачальника послуг до постачальника послуг, що працює по всій Європі. Зі зростанням глобалізації DATEV виконує завдання відповідно до свого статуту, а саме підтримує своїх членів у країні та за кордоном. DATEV має штаб-квартиру в Нюрнберзі, Німеччина, інформаційний офіс у Брюсселі, Бельгія, а також асоційовані компанії в Італії, Австрії, Польщі, Чехії, Угорщині та Словаччині. Принцип DATEV Кожен аудитор і податковий консультант має власний профіль діяльності, різні клієнти, особисті вимоги та індивідуальну практику роботи. Таким чином, пропозиція DATEV — це гнучка модульна концепція, що складається з програмного забезпечення, послуг і знань, відкрита для будь-якої спеціалізації, розміру офісу та структури. Підприємець та податковий консультант DATEV підтримує співпрацю аудиторських і податкових консультаційних контор і компаній. Індивідуально налаштований розподіл і взаємозв'язок робочих процесів розвиває потенціал синергії; наприклад, у сфері бухгалтерського обліку. DATEV пропонує ідеальне програмне забезпечення для спільного використання завдань. Обчислювальний центр ДАТЕВ працює як вертушка даних.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою даних і ризиками для користувачів. Наша технологія оптимізує кібербезпеку, автоматизуючи процес виявлення та реагування в даних користувачів, пристроях, електронних листах і хмарних каталогах, усе в одній скляній панелі. У Guardz ми дбаємо про ваш спокій і безперервність бізнесу. Інтеграція передової технології кібербезпеки з глибоким досвідом страхування гарантує, що ваші заходи безпеки постійно контролюються, керуються та оптимізуються.
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцевих точок і автоматизовану відповідь, щоб зменшити складність, забезпечити широку видимість і прискорити наш час для відповіді. Наша автоматизована платформа виявляє та негайно локалізує загрози, зменшуючи навантаження на ІТ-команди, які не можуть працювати цілодобово. Платформа включає: - Кероване виявлення для автоматизованого пошуку загроз для раннього виявлення атак - Автоматизоване реагування для негайного стримування та блокування загроз - Один рік зберігання даних і можливість подовження для забезпечення відповідності - Розширені звіти та інформаційні панелі для криміналістики та легкого розслідування - Легкий агент для видимості кінцевої точки та реагування - підтримка 24/7 Security Operations (SecOps) для критично пріоритетних проблем
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі списку Fortune 500, включно з найбільшими у світі компаніями, що займаються виробництвом фасованих товарів, моди, гостинності та спортивного одягу, у сфері фінансів, технологій, споживчих товарів і спортивного одягу, отримують надзвичайні результати завдяки Torq.
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, призначену для постійного посилення кібербезпеки людей, процесів і технологій. За допомогою Defendify організації оптимізують оцінювання кібербезпеки, тестування, політики, навчання, виявлення, реагування та стримування в одному консолідованому та економічно ефективному рішенні кібербезпеки. 3 рівні, 13 рішень, 1 платформа, включаючи: • Кероване виявлення та реагування • План реагування на кіберінциденти • Сповіщення про кібербезпеку • Симуляції фішингу • Навчання з кібербезпеки • Відео з кібербезпеки • Постери та графіка з кібербезпекою • Політика прийнятного використання технологій • Ризик кібербезпеки Оцінки • Проникнення Тестування • Сканування вразливостей • Сканування зламаних паролів • Сканування безпеки веб-сайту Див. Defendify у дії на www.defendify.com.