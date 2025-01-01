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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Гана
Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичайної активності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевірити та усунути вторгнення та зловмисне програмне забезпечення всередині системи. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.
Запит на новий застосунок
Cybereason
cybereason.com
Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic з...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати ...
DATEV
datev.de
DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам за високими стандартами щодо... Показати більше надійності, актуальності, захисту та безпеки даних.
Guardz
guardz.com
Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...
Blumira
blumira.com
Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцев...
Defendify
defendify.com
Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.
Torq
torq.io
Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі ...