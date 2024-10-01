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Програмне забезпечення для реагування на інциденти - Найпопулярніші застосунки - Домініка

Програмне забезпечення для реагування на інциденти оптимізує та вдосконалює процес виявлення та усунення порушень безпеки, надаючи користувачам необхідні інструменти. Компанії розгортають ці інструменти для моніторингу мереж, інфраструктури та кінцевих точок на наявність ознак вторгнення або незвичної діяльності. Коли потенційні загрози виявлено, програмне забезпечення дозволяє детально перевіряти та усувати вторгнення та зловмисне програмне забезпечення в системі. Ці продукти особливо цінні для боротьби із загрозами, які проникли через брандмауери та інші засоби захисту. Вони сповіщають адміністраторів про несанкціонований доступ до програм і мереж і здатні виявляти різні типи шкідливих програм. Деякі інструменти автоматизують процес розв’язання, тоді як інші направляють користувачів через встановлені процедури для вирішення цих проблем.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити...

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...

Cybereason

Cybereason

cybereason.com

Cybereason є лідером у сфері захисту кінцевих точок, пропонуючи виявлення кінцевих точок і реагування на них, антивірус наступного покоління, керований моніторинг і ІЧ-послуги.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk Inc. — американська технологічна компанія, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, яка виробляє програмне забезпечення для пошуку, моніторингу й аналізу машинно-генерованих даних через веб-інтерфейс. Рішення Splunk Enterprise і Enterprise Cloud збирають, індексують і корелюють реальні д...

Sumo Logic

Sumo Logic

sumologic.com

Sumo Logic, Inc. – це хмарна компанія з машинного аналізу даних, яка зосереджується на безпеці, операціях і сценаріях використання BI. Він надає послуги керування журналами та аналітику, які використовують створені машиною великі дані для надання ІТ-інформації в реальному часі. Компанія Sumo Logic з...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.

Dynatrace

Dynatrace

dynatrace.com

Dynatrace існує, щоб програмне забезпечення працювало ідеально. Наша платформа поєднує широку та глибоку спостережливість і безперервну безпеку додатків під час виконання з розширеними AIO для надання відповідей та інтелектуальної автоматизації на основі даних. Це дозволяє інноваторам модернізувати ...

DATEV

DATEV

datev.de

DATEV одним реченням: податкові консультанти, юристи, аудитори, малі та середні підприємства, муніципалітети та засновники, які використовують програмне забезпечення DATEV, яке відповідає всім вимогам за високими стандартами щодо... Показати більше надійності, актуальності, захисту та безпеки даних.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz — це провідне уніфіковане рішення для кібербезпеки, розроблене для постачальників керованих послуг (MSP), яке дає їм змогу захищати своїх клієнтів від нових цифрових загроз за допомогою штучного інтелекту та багаторівневого підходу до боротьби з фішингом, атаками програм-вимагачів, втратою да...

Defendify

Defendify

defendify.com

Заснована в 2017 році, Defendify є піонером All-In-One Cybersecurity® для організацій із зростаючими потребами в безпеці, за підтримки експертів, які пропонують постійне керівництво та підтримку. Забезпечуючи багаторівневий захист, Defendify забезпечує комплексну, просту у використанні платформу, пр...

CYREBRO

CYREBRO

cyrebro.io

CYREBRO — це кероване рішення для виявлення та реагування, яке забезпечує основну основу та можливості Центру безпеки на державному рівні через його хмарну інтерактивну платформу SOC. Він швидко виявляє, аналізує, розслідує та реагує на кіберзагрози.

Torq

Torq

torq.io

Torq трансформує кібербезпеку за допомогою своєї першої гіперавтоматизованої платформи корпоративного рівня ШІ. Поєднуючи весь стек інфраструктури безпеки, Torq дає можливість організаціям миттєво й точно виправляти події безпеки та організовувати складні процеси безпеки в масштабі. Підприємства зі ...

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira надає єдину платформу кібербезпеки, яка може допомогти малому та середньому бізнесу запобігти злому. Ми допомагаємо командам ощадливих ІТ захистити свої організації від програм-вимагачів і злому за допомогою відкритої платформи SIEM+XDR. Наше комплексне рішення поєднує SIEM, видимість кінцев...

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