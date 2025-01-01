Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків призначає вхідні телефонні дзвінки відповідним джерелам, генеруючи унікальні місцеві та безкоштовні номери для реклами, розташування веб-сайтів, кампаній із оплатою за клік і ключових слів. Це дає змогу організаціям відстежувати ефективність різних джерел кампанії щодо залучення потенційних клієнтів. Ці рішення виходять за рамки простого відстеження, пропонуючи розширені функції, такі як запис викликів, моніторинг, маршрутизація та інтерактивні системи голосового відповіді для кваліфікації потенційних клієнтів і надання детальних звітів. Продукти відстеження вхідних дзвінків, які в основному використовуються маркетинговими командами, полегшують вимірювання успіху конкретної маркетингової кампанії. Вони надають повну звітність і аналітику щодо рентабельності інвестицій і оптимізації кампаній. Бездоганно інтегруючись із інструментами цифрової аналітики та реклами, вони полегшують інтеграцію офлайн-конверсій у загальну послідовність переходів. Крім того, вони часто інтегруються з програмним забезпеченням CRM, щоб ефективно реєструвати та відстежувати потенційних клієнтів як для команд маркетингу, так і для відділів продажів. Крім того, програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків може містити функції відстеження вихідних дзвінків, якими зазвичай користуються торгові представники.
Запит на новий застосунок
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Vonage
vonage.com
Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.
CallGear
callgear.ae
CallGear - це рішення для управління дзвінками, яке автоматизує комунікації та допомагає бізнесам покращити обслуговування клієнтів.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.
800.com
800.com
800.com надає безкоштовні телефонні номери та програмне забезпечення для управління викликами, дозволяючи бізнесам легко комунікувати з клієнтами.
Ringover
ringover.com
Ringover - це хмарне рішення для бізнес-комунікації, що охоплює дзвінки, SMS, відеодзвінки та електронні листи для покращення обслуговування клієнтів.
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion - це програмне забезпечення для управління полевими послугами, яке допомагає організувати роботи, управління клієнтами, інвойсами та запасами.
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease - це програма для організації телефонних дзвінків та повідомлень, яка спрощує спілкування в бізнесі та особистих потребах.
Salesken
salesken.ai
Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
Ringba
ringba.com
Ringba - це платформа для відстеження вхідних дзвінків та аналітики, що допомагає підприємствам оптимізувати ефективність дзвінків без контрактів або мінімальних вимог.
DCDial
dcdial.com
DCDial – це хмарне рішення для контакт-центрів, яке допомагає компаніям досягати мільйонів клієнтів через текст та голос. Він автоматизує бізнес-процеси.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
Cordless
cordless.io
Cordless - сучасний хмарний кол-центр для команд підтримки клієнтів, що забезпечує дзвінки, аналіз розмов та інтеграцію з CRM.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків, яке записує дзвінки, відстежує джерела трафіку та динамічно вставляє номери телефонів.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.
Truly
truly.co
Truly - платформа для оптимізації процесу продажів у Salesforce, що автоматично фіксує дані без ручного введення, забезпечує аналітику та автоматизацію процесів.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat - це платформа для відстеження дзвінків, телефонії та аналітики, яка допомагає оптимізувати комунікацію з клієнтами і підвищити продажі.
Dialics
dialics.com
Dialics - це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке дозволяє маркетологам аналізувати вхідні дзвінки та визначати ефективність ключових слів і рекламних кампаній.
CallAction
callaction.co
CallAction - мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та взаємодії з вхідними дзвінками через різні маркетингові канали.
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector - це платформа автоматизації продажів, яка об'єднує електронну пошту, SMS та дзвінки в просту CRM для взаємодії з потенційними клієнтами.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ дозволяє відстежувати телефонні дзвінки, призначаючи номери та надаючи аналітику по кожному дзвінку в режимі реального часу.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler - це простий інструмент для відстеження дзвінків, що допомагає бізнесу управляти і аналізувати телефонні комунікації.
Marchex
marchex.com
Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — платформа для відстеження дзвінків і аналітики, допомагає бізнесам оцінювати ефективність рекламних кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub - платформа для аналізу дзвінків, що виявляє ефективність маркетингових кампаній та оптимізує витрати на залучення клієнтів.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom - це платформа для генерації детальних звітів про телефонну діяльність, що дозволяє аналізувати і оптимізувати комунікаційні процеси.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver — це хмарний додаток для відстеження вхідних дзвінків, що допомагає аналізувати та оптимізувати ефективність маркетингових кампаній.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata - платформа для відстеження дзвінків, що допомагає бізнесу аналізувати ефективність телефонного маркетингу та покращувати управління дзвінками.
Revenue.io
revenue.io
Дохід.io - платформа для оптимізації доходів, яка забезпечує аналітику, інтеграцію даних у реальному часі та рекомендації для збільшення ефективності продажів.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa - це програмне забезпечення для відстеження та оптимізації маркетингових кампаній, що допомагає компаніям управляти потенційними клієнтами та аналізувати результати.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts - це платформа для відстеження ведучих, що автоматично аналізує ефективність маркетингу через дзвінки, форми, чат та інші канали.
Convirza
convirza.com
Convirza - платформа для відстеження та оптимізації дзвінків, яка аналізує виклики, покращує конверсії та інтегрується з іншими маркетинговими інструментами.
OnviSource
onvisource.com
OnviSource - це програмне забезпечення для автоматичного запису дзвінків у контактних центрах і бізнесі, що використовує AI для покращення операцій та аналітики.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall - це платформа для аналітики дзвінків, яка допомагає бізнесу відстежувати і аналізувати виклики для покращення продуктивності та взаємодії з клієнтами.
800response
800response.com
800response - це додаток для управління безкоштовними телефонними номерами, відстеження дзвінків і аналітики клієнтів, що допомагає бізнесу покращити комунікацію та залучення.
iovox
iovox.com
Iovox - це платформа для відстеження та аналізу дзвінків, яка покращує ділову комунікацію і дозволяє ефективно управляти історією дзвінків.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell - це додаток для відстеження дзвінків, веб-аналітики та захисту від шахрайства в рекламі, що допомагає підприємствам оптимізувати рекламні кампанії.
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics - програма для аналітики дзвінків, що надає детальну інформацію про показники викликів для оптимізації маркетингових стратегій і покращення обслуговування клієнтів.
Infinity Portal
infinity.co
Infinity Portal — платформа аналітики дзвінків, що дозволяє відстежувати поведінку користувачів до, під час і після дзвінка, та аналізувати ефективність кампаній.
WildJar
wildjar.com
WildJar надає бізнесам сучасні рішення для голосового зв'язку та SMS, допомагаючи їм взаємодіяти з клієнтами та генерувати дохід.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для відстеження та оптимізації бізнес-результатів, яка покращує взаємодію з клієнтами та підвищує ефективність продажів.
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