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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків
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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків призначає вхідні телефонні дзвінки відповідним джерелам, генеруючи унікальні місцеві та безкоштовні номери для реклами, розташування веб-сайтів, кампаній із оплатою за клік і ключових слів. Це дає змогу організаціям відстежувати ефективність різних джерел кампанії щодо залучення потенційних клієнтів. Ці рішення виходять за рамки простого відстеження, пропонуючи розширені функції, такі як запис викликів, моніторинг, маршрутизація та інтерактивні системи голосового відповіді для кваліфікації потенційних клієнтів і надання детальних звітів. Продукти відстеження вхідних дзвінків, які в основному використовуються маркетинговими командами, полегшують вимірювання успіху конкретної маркетингової кампанії. Вони надають повну звітність і аналітику щодо рентабельності інвестицій і оптимізації кампаній. Бездоганно інтегруючись із інструментами цифрової аналітики та реклами, вони полегшують інтеграцію офлайн-конверсій у загальну послідовність переходів. Крім того, вони часто інтегруються з програмним забезпеченням CRM, щоб ефективно реєструвати та відстежувати потенційних клієнтів як для команд маркетингу, так і для відділів продажів. Крім того, програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків може містити функції відстеження вихідних дзвінків, якими зазвичай користуються торгові представники.

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CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.

Vonage

Vonage

vonage.com

Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.

CallGear

CallGear

callgear.ae

CallGear - це рішення для управління дзвінками, яке автоматизує комунікації та допомагає бізнесам покращити обслуговування клієнтів.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.

800.com

800.com

800.com

800.com надає безкоштовні телефонні номери та програмне забезпечення для управління викликами, дозволяючи бізнесам легко комунікувати з клієнтами.

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover - це хмарне рішення для бізнес-комунікації, що охоплює дзвінки, SMS, відеодзвінки та електронні листи для покращення обслуговування клієнтів.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion - це програмне забезпечення для управління полевими послугами, яке допомагає організувати роботи, управління клієнтами, інвойсами та запасами.

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease - це програма для організації телефонних дзвінків та повідомлень, яка спрощує спілкування в бізнесі та особистих потребах.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba - це платформа для відстеження вхідних дзвінків та аналітики, що допомагає підприємствам оптимізувати ефективність дзвінків без контрактів або мінімальних вимог.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial – це хмарне рішення для контакт-центрів, яке допомагає компаніям досягати мільйонів клієнтів через текст та голос. Він автоматизує бізнес-процеси.

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless - сучасний хмарний кол-центр для команд підтримки клієнтів, що забезпечує дзвінки, аналіз розмов та інтеграцію з CRM.

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків, яке записує дзвінки, відстежує джерела трафіку та динамічно вставляє номери телефонів.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.

Truly

Truly

truly.co

Truly - платформа для оптимізації процесу продажів у Salesforce, що автоматично фіксує дані без ручного введення, забезпечує аналітику та автоматизацію процесів.

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat - це платформа для відстеження дзвінків, телефонії та аналітики, яка допомагає оптимізувати комунікацію з клієнтами і підвищити продажі.

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics - це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке дозволяє маркетологам аналізувати вхідні дзвінки та визначати ефективність ключових слів і рекламних кампаній.

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction - мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та взаємодії з вхідними дзвінками через різні маркетингові канали.

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector - це платформа автоматизації продажів, яка об'єднує електронну пошту, SMS та дзвінки в просту CRM для взаємодії з потенційними клієнтами.

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Call iQ дозволяє відстежувати телефонні дзвінки, призначаючи номери та надаючи аналітику по кожному дзвінку в режимі реального часу.

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler - це простий інструмент для відстеження дзвінків, що допомагає бізнесу управляти і аналізувати телефонні комунікації.

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch — платформа для відстеження дзвінків і аналітики, допомагає бізнесам оцінювати ефективність рекламних кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Infinity Hub - платформа для аналізу дзвінків, що виявляє ефективність маркетингових кампаній та оптимізує витрати на залучення клієнтів.

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom - це платформа для генерації детальних звітів про телефонну діяльність, що дозволяє аналізувати і оптимізувати комунікаційні процеси.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver — це хмарний додаток для відстеження вхідних дзвінків, що допомагає аналізувати та оптимізувати ефективність маркетингових кампаній.

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata - платформа для відстеження дзвінків, що допомагає бізнесу аналізувати ефективність телефонного маркетингу та покращувати управління дзвінками.

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Дохід.io - платформа для оптимізації доходів, яка забезпечує аналітику, інтеграцію даних у реальному часі та рекомендації для збільшення ефективності продажів.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa - це програмне забезпечення для відстеження та оптимізації маркетингових кампаній, що допомагає компаніям управляти потенційними клієнтами та аналізувати результати.

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts - це платформа для відстеження ведучих, що автоматично аналізує ефективність маркетингу через дзвінки, форми, чат та інші канали.

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza - платформа для відстеження та оптимізації дзвінків, яка аналізує виклики, покращує конверсії та інтегрується з іншими маркетинговими інструментами.

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

OnviSource - це програмне забезпечення для автоматичного запису дзвінків у контактних центрах і бізнесі, що використовує AI для покращення операцій та аналітики.

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall - це платформа для аналітики дзвінків, яка допомагає бізнесу відстежувати і аналізувати виклики для покращення продуктивності та взаємодії з клієнтами.

800response

800response

800response.com

800response - це додаток для управління безкоштовними телефонними номерами, відстеження дзвінків і аналітики клієнтів, що допомагає бізнесу покращити комунікацію та залучення.

iovox

iovox

iovox.com

Iovox - це платформа для відстеження та аналізу дзвінків, яка покращує ділову комунікацію і дозволяє ефективно управляти історією дзвінків.

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell - це додаток для відстеження дзвінків, веб-аналітики та захисту від шахрайства в рекламі, що допомагає підприємствам оптимізувати рекламні кампанії.

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics - програма для аналітики дзвінків, що надає детальну інформацію про показники викликів для оптимізації маркетингових стратегій і покращення обслуговування клієнтів.

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar надає бізнесам сучасні рішення для голосового зв'язку та SMS, допомагаючи їм взаємодіяти з клієнтами та генерувати дохід.

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Infinity Portal — платформа аналітики дзвінків, що дозволяє відстежувати поведінку користувачів до, під час і після дзвінка, та аналізувати ефективність кампаній.

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca — це платформа для відстеження та оптимізації бізнес-результатів, яка покращує взаємодію з клієнтами та підвищує ефективність продажів.

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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog