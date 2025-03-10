Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків призначає вхідні телефонні дзвінки відповідним джерелам, генеруючи унікальні місцеві та безкоштовні номери для реклами, розташування веб-сайтів, кампаній із оплатою за клік і ключових слів. Це дає змогу організаціям відстежувати ефективність різних джерел кампанії щодо залучення потенційних клієнтів. Ці рішення виходять за рамки простого відстеження, пропонуючи розширені функції, такі як запис викликів, моніторинг, маршрутизація та інтерактивні системи голосового відповіді для кваліфікації потенційних клієнтів і надання детальних звітів. Продукти відстеження вхідних дзвінків, які в основному використовуються маркетинговими командами, полегшують вимірювання успіху конкретної маркетингової кампанії. Вони надають повну звітність і аналітику щодо рентабельності інвестицій і оптимізації кампаній. Бездоганно інтегруючись із інструментами цифрової аналітики та реклами, вони полегшують інтеграцію офлайн-конверсій у загальну послідовність переходів. Крім того, вони часто інтегруються з програмним забезпеченням CRM, щоб ефективно реєструвати та відстежувати потенційних клієнтів як для команд маркетингу, так і для відділів продажів. Крім того, програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків може містити функції відстеження вихідних дзвінків, якими зазвичай користуються торгові представники.
Запит на новий застосунок
CallGear
callgear.ae
CallGear - це рішення для управління дзвінками, яке автоматизує комунікації та допомагає бізнесам покращити обслуговування клієнтів.
Infinity Portal
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змогу відобразити весь шлях клієнта та отримати безцінну статистику, як-от кампанії, веб-сторінки та точні ключові слова, з якими клієнти взаємодіяли, перш ніж вони взяли телефон. Точне визначення того, звідки надходять конверсії викликів, допоможе вам побачити повну картину під час аналізу ефективності. Ви зможете отримати вражаючу рентабельність інвестицій у свої маркетингові витрати, повністю усунувши здогади про те, що генерує продажі. Infinity Hub постійно вдосконалюється, щоб надати користувачам можливість створювати найкращі у своєму класі клієнтські умови, дозволяючи їм інтегруватися з останніми версіями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce і багатьма іншими. Ми також інтегруємося з Instagram і Facebook, що означає, що користувачі Infinity можуть знайти додаткову цінність своєї соціальної реклами. Наш пакет Conversation Analytics аналізує всі вхідні та вихідні дзвінки в масштабі та пропонує важливу інформацію про те, що дає, а що ні, позитивні результати. Ідентифікатор агента надає точне уявлення про продуктивність окремих агентів, щоб ви могли створювати індивідуальні навчальні сеанси, спрямовані на створення бездоганної взаємодії з клієнтами. Деякі з результатів, яких ми допомогли досягти нашим клієнтам, включають: 79% збільшення конверсій для Flight Center 64% зниження витрат на залучення клієнтів (CAC) для Pendragon 50% зниження витрат колл-центру для Access Self Storage
Infinity Hub
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змогу відобразити весь шлях клієнта та отримати безцінну статистику, як-от кампанії, веб-сторінки та точні ключові слова, з якими клієнти взаємодіяли, перш ніж вони взяли телефон. Точне визначення того, звідки надходять конверсії викликів, допоможе вам побачити повну картину під час аналізу ефективності. Ви зможете отримати вражаючу рентабельність інвестицій у свої маркетингові витрати, повністю усунувши здогади про те, що генерує продажі. Infinity Hub постійно вдосконалюється, щоб надати користувачам можливість створювати найкращі у своєму класі клієнтські умови, дозволяючи їм інтегруватися з останніми версіями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce і багатьма іншими. Ми також інтегруємося з Instagram і Facebook, що означає, що користувачі Infinity можуть знайти додаткову цінність своєї соціальної реклами. Наш пакет Conversation Analytics аналізує всі вхідні та вихідні дзвінки в масштабі та пропонує важливу інформацію про те, що дає, а що ні, позитивні результати. Ідентифікатор агента надає точне уявлення про продуктивність окремих агентів, щоб ви могли створювати індивідуальні навчальні сеанси, спрямовані на створення бездоганної взаємодії з клієнтами. Деякі з результатів, яких ми допомогли досягти нашим клієнтам, включають: 79% збільшення конверсій для Flight Center 64% зниження витрат на залучення клієнтів (CAC) для Pendragon 50% зниження витрат колл-центру для Access Self Storage
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion - це програмне забезпечення для управління полевими послугами, яке допомагає організувати роботи, управління клієнтами, інвойсами та запасами.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat - це платформа для відстеження дзвінків, телефонії та аналітики, яка допомагає оптимізувати комунікацію з клієнтами і підвищити продажі.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata поєднує в собі унікальні можливості захоплення потенційних клієнтів, відстеження конверсій, атрибуції маркетингу та керування потенційними клієнтами, які генерують кращі вхідні потенційні клієнти та перетворюють більше веб-відвідувачів на продажі. Nimbata (https://www.nimbata.com) надає: • Отримання телефонних запитів за місцевими, безкоштовними або спеціальними номерами для 4300 міст і 70+ країн світу. • Дані першої сторони конверсії дзвінків і відстеження надсилання веб-форм за допомогою сценарію/пікселя nimbata. Атрибуція на рівні сеансу (джерело, кампанія чи ключове слово) для конверсій дзвінків із використанням динамічної вставки числа (DNI). • Обробка телефонів/дзвінків (записи, привітання, пошепки, опитування, спам-фільтри, теги). • Робочі процеси керування дзвінками, які використовують розширену маршрутизацію (пріоритетну, багаторазову, зважену) і можливості географічної маршрутизації для підвищення ефективності можливостей продажу та закриття. • Автоматизація та інтеграція для збагачення ваших улюблених інструментів маркетингу, продажів і співпраці корисними даними. • Можливості аналітики та звітування, які розкривають деталі повного шляху клієнта та візуалізують ключові відомості, як-от абоненти, які дзвонили вперше та повторні.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних маркетингових рішень, таких як HubSpot, Eloqua та Instapage, щоб забезпечити персоналізований досвід і підвищити рівень конверсії. Скориставшись цими даними, ви зможете визначити, які кампанії приносять найбільший прибуток, підвищать рівень задоволеності клієнтів і сприятимуть збільшенню конверсій. Зателефонуйте нам сьогодні за номером (877) 794-6544 або відвідайте
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector - це платформа автоматизації продажів, яка об'єднує електронну пошту, SMS та дзвінки в просту CRM для взаємодії з потенційними клієнтами.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків, яке записує дзвінки, відстежує джерела трафіку та динамічно вставляє номери телефонів.
WildJar
wildjar.com
WildJar допомагає компаніям стати надзвичайно успішними, надаючи передові рішення для голосового зв’язку та SMS. Заснована в 2016 році, WildJar допомагає понад 4000 компаніям у всьому світі спілкуватися зі своїми клієнтами та отримувати прибуток.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io забезпечує високоефективні команди за допомогою вказівок у реальному часі. Виявляючи та рекомендуючи те, що працює найкраще, Revenue.io дає змогу сотням клієнтів, як-от HPE, Nutanix і AWS, отримувати передбачувані результати та оптимізувати всю свою операцію з доходів. Заснована в 2013 році компанія Revenue.io зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі підтримується венчурним фінансуванням Goldman Sachs, Bryant Stibel і Palisades Capital.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler - це простий інструмент для відстеження дзвінків, що допомагає бізнесу управляти і аналізувати телефонні комунікації.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell надає повне рішення для підприємств та агентств цифрового маркетингу. Відстеження дзвінків, веб-аналітика, послуги з виявлення, запобігання та захисту від оплати за клік для виявлення, запобігання та захисту для Інтернет-рекламодавців у нову цифрову епоху. Постійно зростаючи та вдосконалюючи, ми пишаємось тим, що надаємо безпечний та здоровий прозорий рекламний досвід для наших клієнтів. Ми допомагаємо підприємствам оптимізувати та захищати їх рекламні кампанії, збільшувати продажі, прибуток та рентабельність інвестицій та покращити обслуговування клієнтів.
CallAction
callaction.co
CallAction - мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та взаємодії з вхідними дзвінками через різні маркетингові канали.
Call iQ
mycalliq.com
Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. . Готові почати заощаджувати свої маркетингові долари? ЗАПИТ ДЕМО 1-866-721-2180 Наживо...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease - це програма для організації телефонних дзвінків та повідомлень, яка спрощує спілкування в бізнесі та особистих потребах.
iovox
iovox.com
Програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків і продуктивності для окремих осіб і компаній у всьому світі.
800response
800response.com
800response надає широкий вибір безкоштовних телефонних номерів, інструментів відстеження дзвінків і даних аналітики клієнтів, щоб допомогти компаніям керувати зусиллями щодо залучення потенційних клієнтів у першу чергу, отримуючи при цьому цінні маркетингові дані про атрибуцію, щоб допомогти вам отримати рентабельність інвестицій і зберегти ваші найцінніших клієнтів. Ми пропонуємо повне рішення інструментів відстеження дзвінків, щоб допомогти компаніям збільшити й оптимізувати залучення нових клієнтів, вимірювати та відстежувати ефективність кампаній і контролювати взаємодію з клієнтами. Якщо ви шукаєте аналітику абонентів, щоб покращити рентабельність інвестицій і відгук рекламної кампанії, 800response має всі необхідні інструменти. І ми можемо передати ці дані безпосередньо до вашої CRM.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall є видатним за надання виняткових рішень аналітики дзвінків для компаній у всьому світі. Він надає детальну інформацію про кожен аспект, через який ваш телефон дзвонить. Відстеження телефонних дзвінків, записування, аналітика тощо, які дозволять вам отримати максимальний прибуток і отримати задоволену клієнтуру. AuditCall — це продукт, відомий своїми інноваційними хмарними уніфікованими рішеннями для комунікацій і співпраці. AuditCall зі штаб-квартирою в Сполучених Штатах надає компаніям і галузям більш просунуті та безпечні способи підключення до своїх клієнтів, співробітників, підвищення продуктивності праці та зміцнення відносин з клієнтами за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення AuditCall. Він допомагає компаніям приймати більш обґрунтовані рішення щодо розподілу маркетингових витрат шляхом оптимізації рентабельності інвестицій для оголошень і ключових слів, які викликають найбільшу кількість дзвінків. Він оснащений інтригуючими функціями, які дозволяють маркетологам на основі даних оптимізувати ефективність своїх рекламних кампаній, підвищити ефективність продажів і покращити утримання клієнтів. AuditCall не лише дає змогу побачити кампанії, які стимулюють ваші дзвінки, але й надає повну картину результатів кожного дзвінка. Результат? Ви можете прийняти розумніші рішення щодо оптимізації кампанії, щоб збільшити кількість дзвінків, що приносить дохід, і ефективніші кампанії.
Dialics
dialics.com
Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбільш ефективними для отримання прибутку. Мета компанії — допомогти професіоналам підвищити рівень конверсії, надаючи їм показники, які дозволять їм оптимізувати свої маркетингові зусилля.
OnviSource
onvisource.com
Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і компаній у різноманітних галузях.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics - це платформа для моніторингу та аналізу вхідних дзвінків, що допомагає підприємствам покращити маркетингові стратегії та взаємодію з клієнтами.
CallRail
callrail.com
CallRail - платформа для відстеження дзвінків та аналітики, яка допомагає бізнесам аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
CallSource
callsource.com
CallSource - це додаток для відстеження дзвінків і управління лідами, що допомагає бізнесам аналізувати ефективність маркетингових кампаній та покращувати взаємодію з клієнтами.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
Marchex
marchex.com
Marchex - це платформа для відстеження дзвінків, яка аналізує вхідні дзвінки та повідомлення, щоб покращити маркетинг і підвищити прибутковість бізнесу.
Ringover
ringover.com
Ringover - це хмарне рішення для бізнес-комунікації, що охоплює дзвінки, SMS, відеодзвінки та електронні листи для покращення обслуговування клієнтів.
Telmetrics
telmetrics.com
Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими процесами аварійного відновлення.
Truly
truly.co
Truly - платформа для оптимізації процесу продажів у Salesforce, що автоматично фіксує дані без ручного введення, забезпечує аналітику та автоматизацію процесів.
Vonage
vonage.com
Додаток Vonage забезпечує обслуговування голосових та відео дзвінків, SMS і чатових повідомлень для бізнесу, підтримуючи ефективну співпрацю команди.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone - це платформа для зв'язку, яка інтегрує телефони, текстові повідомлення та управління лідами в одному додатку для бізнесу.
Cordless
cordless.io
Cordless - сучасний хмарний кол-центр для команд підтримки клієнтів, що забезпечує дзвінки, аналіз розмов та інтеграцію з CRM.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для голосового та текстового маркетингу, що допомагає бізнесам ефективно спілкуватися з клієнтами через автоматизовані комунікації.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відстеження форм і відстеження чату для всіх потенційних клієнтів. Для реклами PPC WhatConverts пропонує відстеження дзвінків за ключовими словами, яке показує, які кампанії працюють найкраще. WhatConverts також має надійне керування потенційними клієнтами та звітування про потенційних клієнтів. Це більше, ніж просто програмне забезпечення для відстеження дзвінків; це повна інформаційна панель для відстеження потенційних клієнтів, керування та звітування.
Ringba
ringba.com
Ringba - це платформа для відстеження вхідних дзвінків та аналітики, що допомагає підприємствам оптимізувати ефективність дзвінків без контрактів або мінімальних вимог.
Salesken
salesken.ai
Salesken - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу розмов про продажі, надаючи командам в реальному часі інсайти для підвищення ефективності.
Shape Software
setshape.com
Shape - програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке об'єднує функції для управління бізнесом в одній платформі.
DCDial
dcdial.com
DCDial – це хмарне рішення для контакт-центрів, яке допомагає компаніям досягати мільйонів клієнтів через текст та голос. Він автоматизує бізнес-процеси.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa-це програмне забезпечення для відстеження підприємства для продуктивності, партнерського маркетингу. Suite Phonexa - це основна техніка, яка проводить споживчий лідер та викликає життєвий цикл, допомагаючи командам з маркетингу ефективності керувати рентабельністю ROI для брендів у партнера, партнера та оплачуваних каналів. Phonexa надає пріоритет маркетингу на основі результатів у взаємодії з клієнтами, такими як кліки, дзвінки, подання форми, поведінка веб-сайтів тощо. Завдяки єдиному операційному рішенню The Phonexa Suite дає видавці D2C, мережі, агенції та бренди безпрецедентного доступу та контролю до кампаній, виключає відсутність прозорості в умовах генерації свинцю та автоматизує процеси. Suite Phonexa дозволяє клієнтам оптимізувати зусилля з придбання клієнтів без тертя та проаналізувати джерела, що керують кваліфікованим трубопроводом. Глобальна штаб -квартира Phonexa базується в Лос -Анджелесі з додатковими офісами у Великобританії, Україні та Канаді. У компанії працює персонал з понад 200. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.phonexa.com.
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення та складні алгоритми для вимірювання якості потенційних клієнтів, вимірювання конверсій і вжиття заходів за допомогою повної автоматизації маркетингу. Ми допомагаємо досвідченим маркетологам приймати кращі рішення, покращувати ціни закриття та покращувати взаємодію з клієнтами, збільшуючи дохід. Ми обслуговуємо провідні національні та міжнародні бренди в сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, гостинності, дому та фінансових послуг. Розроблені для підприємств будь-якого розміру, медіа/видавничих агентств, кол-центрів тощо, ми надаємо рішення для запису дзвінків і даних, які допомагають відстежувати та аналізувати дзвінки, щоб зрозуміти наміри та поведінку абонента. Нещодавно компанія випустила революційну платформу для оптимізації телефонного маркетингу зі своєї штаб-квартири в Сілікон-Слоупс, штат Юта.
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, на якому встановлено це програмне забезпечення; це все. Програмне забезпечення для збору даних автоматично отримує інформацію про ваші дзвінки з вашого кол-центру або АТС, а потім надсилає цю інформацію на сервер PBXDom, після чого наш сервер аналізує інформацію, щоб надати вам різноманітні звіти.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics - це платформа для вимірювання маркетингу, яка аналізує подорож клієнта та атрибуцію доходу з різних джерел даних.
800.com
800.com
800.com надає безкоштовні телефонні номери та програмне забезпечення для управління викликами, дозволяючи бізнесам легко комунікувати з клієнтами.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.