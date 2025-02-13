Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків призначає вхідні телефонні дзвінки відповідним джерелам, генеруючи унікальні місцеві та безкоштовні номери для реклами, розташування веб-сайтів, кампаній із оплатою за клік і ключових слів. Це дає змогу організаціям відстежувати ефективність різних джерел кампанії щодо залучення потенційних клієнтів. Ці рішення виходять за рамки простого відстеження, пропонуючи розширені функції, такі як запис викликів, моніторинг, маршрутизація та інтерактивні системи голосового відповіді для кваліфікації потенційних клієнтів і надання детальних звітів. Продукти відстеження вхідних дзвінків, які в основному використовуються маркетинговими командами, полегшують вимірювання успіху конкретної маркетингової кампанії. Вони надають повну звітність і аналітику щодо рентабельності інвестицій і оптимізації кампаній. Бездоганно інтегруючись із інструментами цифрової аналітики та реклами, вони полегшують інтеграцію офлайн-конверсій у загальну послідовність переходів. Крім того, вони часто інтегруються з програмним забезпеченням CRM, щоб ефективно реєструвати та відстежувати потенційних клієнтів як для команд маркетингу, так і для відділів продажів. Крім того, програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків може містити функції відстеження вихідних дзвінків, якими зазвичай користуються торгові представники.
Запит на новий застосунок
CallGear
callgear.ae
Усе, що потрібно для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте потоки викликів і зосередьтеся на своєму бізнесі.
Infinity Portal
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змогу відобразити весь шлях клієнта та отримати безцінну статистику, як-от кампанії, веб-сторінки та точні ключові слова, з якими клієнти взаємодіяли, перш ніж вони взяли телефон. Точне визначення того, звідки надходять конверсії викликів, допоможе вам побачити повну картину під час аналізу ефективності. Ви зможете отримати вражаючу рентабельність інвестицій у свої маркетингові витрати, повністю усунувши здогади про те, що генерує продажі. Infinity Hub постійно вдосконалюється, щоб надати користувачам можливість створювати найкращі у своєму класі клієнтські умови, дозволяючи їм інтегруватися з останніми версіями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce і багатьма іншими. Ми також інтегруємося з Instagram і Facebook, що означає, що користувачі Infinity можуть знайти додаткову цінність своєї соціальної реклами. Наш пакет Conversation Analytics аналізує всі вхідні та вихідні дзвінки в масштабі та пропонує важливу інформацію про те, що дає, а що ні, позитивні результати. Ідентифікатор агента надає точне уявлення про продуктивність окремих агентів, щоб ви могли створювати індивідуальні навчальні сеанси, спрямовані на створення бездоганної взаємодії з клієнтами. Деякі з результатів, яких ми допомогли досягти нашим клієнтам, включають: 79% збільшення конверсій для Flight Center 64% зниження витрат на залучення клієнтів (CAC) для Pendragon 50% зниження витрат колл-центру для Access Self Storage
Infinity Hub
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змогу відобразити весь шлях клієнта та отримати безцінну статистику, як-от кампанії, веб-сторінки та точні ключові слова, з якими клієнти взаємодіяли, перш ніж вони взяли телефон. Точне визначення того, звідки надходять конверсії викликів, допоможе вам побачити повну картину під час аналізу ефективності. Ви зможете отримати вражаючу рентабельність інвестицій у свої маркетингові витрати, повністю усунувши здогади про те, що генерує продажі. Infinity Hub постійно вдосконалюється, щоб надати користувачам можливість створювати найкращі у своєму класі клієнтські умови, дозволяючи їм інтегруватися з останніми версіями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce і багатьма іншими. Ми також інтегруємося з Instagram і Facebook, що означає, що користувачі Infinity можуть знайти додаткову цінність своєї соціальної реклами. Наш пакет Conversation Analytics аналізує всі вхідні та вихідні дзвінки в масштабі та пропонує важливу інформацію про те, що дає, а що ні, позитивні результати. Ідентифікатор агента надає точне уявлення про продуктивність окремих агентів, щоб ви могли створювати індивідуальні навчальні сеанси, спрямовані на створення бездоганної взаємодії з клієнтами. Деякі з результатів, яких ми допомогли досягти нашим клієнтам, включають: 79% збільшення конверсій для Flight Center 64% зниження витрат на залучення клієнтів (CAC) для Pendragon 50% зниження витрат колл-центру для Access Self Storage
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стимулюють продажі, і на ті, які витрачають бюджет. Відстеження викликів допомагає оцінити канали та рекламу, які варто масштабувати, а інші – відключити. Ціни починаються від 60,00 доларів США на місяць Стандарт - Наскрізна аналітика для малого та середнього бізнесу - Динамічне та статичне відстеження дзвінків Журнал дзвінків Позначення дзвінків тегами - Специфікація ключових слів - Відстеження цілей веб-сайту та замовлень - Детальні звіти, воронка продажів і рентабельність інвестицій - Рекламні платформи та інтеграція систем CRM - Повна підтримка клієнтів
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних додатках для підключення офісного персоналу, техніків і клієнтів.
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним технологічним партнером Google Analytics. Платформа включає сім продуктів: відстеження дзвінків, наскрізну аналітику, віртуальну АТС, віджет зворотного дзвінка, Ringostat Smart Phone, Ringostat Insider і Ringostat Messenger. Кожен із цих продуктів представляє одну з трьох гілок, які разом складають єдину екосистему: аналітика, комунікація та продажі. Віртуальна АТС Ringostat запускається за день, не потребує додаткових вкладень в обладнання та підходить для будь-яких умов роботи відділу продажів. Рішення Ringostat ідеально підходять для кол-центрів. Вони дозволяють швидко обробляти запити і здійснювати дзвінки в один клік. Потреби клієнтів є головним пріоритетом платформи. Доброзичлива команда технічної підтримки уважно ставиться до запитів користувачів і відповідає менше ніж за чотири хвилини. 95% користувачів оцінюють фахівців техпідтримки Ringostat на «Відмінно» або «Добре». Крім того, спеціалізований менеджер із успіху клієнтів допомагає клієнтам використовувати продукти Ringostat якомога ефективніше для їхніх конкретних бізнес-потреб.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata поєднує в собі унікальні можливості захоплення потенційних клієнтів, відстеження конверсій, атрибуції маркетингу та керування потенційними клієнтами, які генерують кращі вхідні потенційні клієнти та перетворюють більше веб-відвідувачів на продажі. Nimbata (https://www.nimbata.com) надає: • Отримання телефонних запитів за місцевими, безкоштовними або спеціальними номерами для 4300 міст і 70+ країн світу. • Дані першої сторони конверсії дзвінків і відстеження надсилання веб-форм за допомогою сценарію/пікселя nimbata. Атрибуція на рівні сеансу (джерело, кампанія чи ключове слово) для конверсій дзвінків із використанням динамічної вставки числа (DNI). • Обробка телефонів/дзвінків (записи, привітання, пошепки, опитування, спам-фільтри, теги). • Робочі процеси керування дзвінками, які використовують розширену маршрутизацію (пріоритетну, багаторазову, зважену) і можливості географічної маршрутизації для підвищення ефективності можливостей продажу та закриття. • Автоматизація та інтеграція для збагачення ваших улюблених інструментів маркетингу, продажів і співпраці корисними даними. • Можливості аналітики та звітування, які розкривають деталі повного шляху клієнта та візуалізують ключові відомості, як-от абоненти, які дзвонили вперше та повторні.
Retreaver
retreaver.com
Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних маркетингових рішень, таких як HubSpot, Eloqua та Instapage, щоб забезпечити персоналізований досвід і підвищити рівень конверсії. Скориставшись цими даними, ви зможете визначити, які кампанії приносять найбільший прибуток, підвищать рівень задоволеності клієнтів і сприятимуть збільшенню конверсій. Зателефонуйте нам сьогодні за номером (877) 794-6544 або відвідайте
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — це платформа для автоматизації вихідних продажів, яка об’єднує електронну пошту, SMS, бездзвінкову голосову пошту, вихідний і вхідний номеронабирач у простий CRM.
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків для маркетингових команд і агентств. Він відстежує та записує вхідні телефонні дзвінки, динамічно вставляє номери телефонів і відображає джерело рефералу для кожного вхідного дзвінка.
WildJar
wildjar.com
WildJar допомагає компаніям стати надзвичайно успішними, надаючи передові рішення для голосового зв’язку та SMS. Заснована в 2016 році, WildJar допомагає понад 4000 компаніям у всьому світі спілкуватися зі своїми клієнтами та отримувати прибуток.
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io забезпечує високоефективні команди за допомогою вказівок у реальному часі. Виявляючи та рекомендуючи те, що працює найкраще, Revenue.io дає змогу сотням клієнтів, як-от HPE, Nutanix і AWS, отримувати передбачувані результати та оптимізувати всю свою операцію з доходів. Заснована в 2013 році компанія Revenue.io зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі підтримується венчурним фінансуванням Goldman Sachs, Bryant Stibel і Palisades Capital.
CallScaler
callscaler.com
CallScaler пропонує простий спосіб розпочати та масштабувати кампанії відстеження дзвінків за найконкурентнішими тарифами в галузі.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell надає повне рішення для компаній і агентств цифрового маркетингу. Відстеження дзвінків, веб-аналітика, виявлення шахрайства з оплатою за клік, запобігання та захист послуг для онлайн-рекламодавців у нову цифрову еру. Постійно розвиваючись і вдосконалюючись, ми пишаємося тим, що надаємо нашим клієнтам безпечну та якісну прозору рекламу. Ми допомагаємо компаніям оптимізувати та захистити їхні рекламні кампанії, збільшити продажі, прибуток і рентабельність інвестицій, а також покращити обслуговування клієнтів.
CallAction
callaction.co
CallAction — це мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та залучення вхідних дзвінків у всіх маркетингових каналах.
Call iQ
mycalliq.com
Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. . Готові почати заощаджувати свої маркетингові долари? ЗАПИТ ДЕМО 1-866-721-2180 Наживо...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, найдосконаліше у світі програмне забезпечення для журналу викликів, списку викликів і телефонних повідомлень із елегантним інтерфейсом для iOS, Android і Інтернету. Використовується всіма провідними світовими медіавиробниками, а також юридичними фірмами, організаціями з надання послуг, продажами та багатьма іншими.
iovox
iovox.com
Програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків і продуктивності для окремих осіб і компаній у всьому світі.
800response
800response.com
800response надає широкий вибір безкоштовних телефонних номерів, інструментів відстеження дзвінків і даних аналітики клієнтів, щоб допомогти компаніям керувати зусиллями щодо залучення потенційних клієнтів у першу чергу, отримуючи при цьому цінні маркетингові дані про атрибуцію, щоб допомогти вам отримати рентабельність інвестицій і зберегти ваші найцінніших клієнтів. Ми пропонуємо повне рішення інструментів відстеження дзвінків, щоб допомогти компаніям збільшити й оптимізувати залучення нових клієнтів, вимірювати та відстежувати ефективність кампаній і контролювати взаємодію з клієнтами. Якщо ви шукаєте аналітику абонентів, щоб покращити рентабельність інвестицій і відгук рекламної кампанії, 800response має всі необхідні інструменти. І ми можемо передати ці дані безпосередньо до вашої CRM.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall є видатним за надання виняткових рішень аналітики дзвінків для компаній у всьому світі. Він надає детальну інформацію про кожен аспект, через який ваш телефон дзвонить. Відстеження телефонних дзвінків, записування, аналітика тощо, які дозволять вам отримати максимальний прибуток і отримати задоволену клієнтуру. AuditCall — це продукт, відомий своїми інноваційними хмарними уніфікованими рішеннями для комунікацій і співпраці. AuditCall зі штаб-квартирою в Сполучених Штатах надає компаніям і галузям більш просунуті та безпечні способи підключення до своїх клієнтів, співробітників, підвищення продуктивності праці та зміцнення відносин з клієнтами за допомогою інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення AuditCall. Він допомагає компаніям приймати більш обґрунтовані рішення щодо розподілу маркетингових витрат шляхом оптимізації рентабельності інвестицій для оголошень і ключових слів, які викликають найбільшу кількість дзвінків. Він оснащений інтригуючими функціями, які дозволяють маркетологам на основі даних оптимізувати ефективність своїх рекламних кампаній, підвищити ефективність продажів і покращити утримання клієнтів. AuditCall не лише дає змогу побачити кампанії, які стимулюють ваші дзвінки, але й надає повну картину результатів кожного дзвінка. Результат? Ви можете прийняти розумніші рішення щодо оптимізації кампанії, щоб збільшити кількість дзвінків, що приносить дохід, і ефективніші кампанії.
Dialics
dialics.com
Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбільш ефективними для отримання прибутку. Мета компанії — допомогти професіоналам підвищити рівень конверсії, надаючи їм показники, які дозволять їм оптимізувати свої маркетингові зусилля.
OnviSource
onvisource.com
Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і компаній у різноманітних галузях.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Invoca
invoca.com
Invoca — це платформа для отримання прибутку, яка об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб допомогти їм відстежувати й оптимізувати шлях до покупки, щоб збільшити дохід. Використовуючи комплексну платформу отримання прибутку з глибокою інтеграцією з провідними технологічними платформами, команди з доходів можуть краще пов’язувати свої оплачені медіа-інвестиції безпосередньо з доходом, покращувати цифрову взаємодію та забезпечувати найкращий досвід покупців для збільшення продажів. Завдяки Invoca провідні споживчі бренди, зокрема AutoNation, DIRECTV, Mayo Clinic, Mutual of Omaha та Verizon, отримують неймовірні результати на основі незаперечних даних. Invoca залучила 184 мільйони доларів США від провідних венчурних капіталістів, зокрема Upfront Ventures, Accel, Silver Lake Waterman, H.I.G. Партнери з розвитку та Salesforce Ventures. Invoca допомагає компаніям збільшити доходи, відкриваючи нові дані від дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше клієнтів за менші гроші. Завдяки платформі отримання прибутку Invoca компанії досягають неймовірних результатів: * Маркетингові групи, як-от команда Rogers Communications, підвищують якість потенційних клієнтів і знижують витрати на придбання на 82% * Контакт-центри, такі як у MoneySolver, підвищують продуктивність агентів і коефіцієнти конверсії на 100% * Підприємства з кількома локаціями, такі як Renewal by Andersen, збільшують кількість зустрічей, призначених по телефону, майже на 50%
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge надає просте у використанні розмовне розвідувальне рішення, яке показує, які маркетингові кампанії та канали генерують вхідні дзвінки та текстові повідомлення, що відбувалося під час цих розмов, і дозволяє приймати рішення на основі даних для покращення ефективності цифрового маркетингу та максимізації прибутку. Marchex Marketing Edge допомагає оптимізувати цінність кожного вхідного дзвінка чи текстового повідомлення, починаючи від маршрутизації викликів і закінчуючи результатами викликів.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивність ваших відділів продажів і обслуговування клієнтів завдяки інтуїтивно зрозумілому і легкому в управлінні інтерфейсу. Наші вдосконалені функції нагляду та навчання дозволяють вам уважно стежити за операціями та швидко навчати членів вашої команди. Ringover інтегрується з понад 80 бізнес-інструментами (CRM, служба підтримки...), оптимізуючи завдання для підвищення ефективності.
Telmetrics
telmetrics.com
Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими процесами аварійного відновлення.
Truly
truly.co
Представляємо першу платформу оптимізації процесу продажів для Salesforce, яка не вимагає введення даних вручну. На відміну від інструментів продажів, які спрощують для представників оновлення CRM, Truly повністю усуває потребу. - Продукт Truly Capture (електронна пошта, голос, веб-зустрічі, SMS) автоматично збирає більше даних про діяльність у відділі продажів, ніж будь-який конкуруючий продукт (на 68% більше електронних листів, ніж інструменти для залучення продажів, як-от Outreach, на 33% більше дзвінків, ніж програмне забезпечення кол-центру, як-от LiveOps, 6% більше веб-зустрічей, ніж інструментів аналітики розмов, таких як Gong) - Справжній штучний інтелект збагачує всі ваші дані про діяльність і надає звітні структуровані метадані в Salesforce. Завдяки транскрипції ваш розмовний вміст можна звітувати та шукати в відділі продажів. Аналітика розмов показує вам «справжній час розмови». Розвідка контактів розкриває старшинство та особу людей, з якими ви розмовляєте під час веб-зустрічей. Примітки до дзвінків штучного інтелекту підсумовують те, що відбувається під час дзвінків. Оптимізатор процесу продажів дозволяє автоматизувати введення всіх даних (створювати контакти, можливості прогресу, оновлювати розпорядження, складати список конкурентів тощо!). Аналітика воронки автоматично моделює вашу воронку, щоб надати вам звіти/статистичну інформацію про ефективність ваших продажів. Оптимізатор процесу дозволяє вам перевірити, чи дотримується будь-який аспект вашого процесу продажів, І продемонструвати, наскільки це покращує конверсію воронки. Автоматизація процесу доходів дозволяє взяти процеси, які працюють, і автоматизувати їх для повторень, щоб забезпечити більш узгоджене виконання та отримувати години часу щотижня.
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний провайдер бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через Інтернет-протокол (VoIP). Станом на 2020 рік Vonage повідомила про консолідований дохід у розмірі 1,25 мільярда доларів США. Завдяки серії придбань, починаючи з 2013 року, Vonage, який раніше був постачальником послуг, орієнтованим на споживача, розширив свою присутність на міжбізнес-ринку. Пропозиція Vonage включає уніфіковані комунікації, програми контакт-центру та комунікаційні API.
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Cordless
cordless.io
Cordless — це сучасний хмарний колл-центр для команд підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настроїв, автоматичному позначенню тегами розмов і глибокій інтеграції з найпопулярнішими CRM Cordless дозволяє менеджерам із підтримки клієнтів краще перевіряти якість, визначати можливості для навчання. Cordless — це сучасний хмарний кол-центр для групи підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настроїв, автоматичному позначенню тегами розмов і глибокій інтеграції з найпопулярнішими CRM Cordless дозволяє менеджерам із підтримки клієнтів краще перевіряти якість, визначати можливості для навчання, виявляти тенденції в запитах клієнтів і спілкуватися з ширша команда.
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відстеження дзвінків. Окрім обслуговування місцевих компаній, CallFire дає змогу некомерційним, релігійним групам та іншим організаціям ефективніше спілкуватися зі своєю аудиторією. Штаб-квартира CallFire знаходиться в Санта-Моніці, Каліфорнія, з дочірніми офісами в Остіні, Техас, і Києві, Україна.
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відстеження форм і відстеження чату для всіх потенційних клієнтів. Для реклами PPC WhatConverts пропонує відстеження дзвінків за ключовими словами, яке показує, які кампанії працюють найкраще. WhatConverts також має надійне керування потенційними клієнтами та звітування про потенційних клієнтів. Це більше, ніж просто програмне забезпечення для відстеження дзвінків; це повна інформаційна панель для відстеження потенційних клієнтів, керування та звітування.
Ringba
ringba.com
Ringba — провідна в галузі відстеження вхідних дзвінків і аналітична платформа для компаній, кол-центрів і професійних маркетологів із оплатою за дзвінок. Отримайте більшу рентабельність інвестицій, ніж будь-яка інша платформа, завдяки маршрутизації викликів Ringba в реальному часі, кільцевому дереву для викликів і передовій аналітиці в галузі. Все без договорів, мінімумів і надлишків. Щоб дізнатися більше, зателефонуйте нам за номером (800) 824-5000 або зв’яжіться з нашою командою за адресою [email protected]
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і торговим представникам бачення кожного дзвінка за допомогою детальної аналітики дзвінків, включаючи емоції, заперечення, наміри тощо.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape Software забезпечує простір для співпраці, щоб ваші команди залишалися злагодженими та ефективними в усьому, що вони роблять, будь то оптимізація каналу продажів, залучення більшої кількості потенційних клієнтів за допомогою маркетингових послідовностей і цифрової реклами, підтримка стосунків із клієнтами, безперебійне спілкування чи відстеження проектів. Почніть збільшувати свій дохід із Shape вже сьогодні.
DCDial
dcdial.com
Наше хмарне рішення для контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробляти та розгортати складні комунікаційні стратегії. Ми допомагаємо нашим клієнтам підвищити продуктивність, ефективність і прибутковість шляхом автоматизації бізнес-процесів: продажів і маркетингу, планування, оголошень, обробки платежів тощо. Базується в Атланті, штат Джорджія.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельність інвестицій для брендів через афілійовані, партнерські та платні канали. Phonexa надає пріоритет маркетингу, що базується на результатах, серед взаємодії з клієнтом, наприклад кліків, дзвінків, подання форм, поведінки на веб-сайті тощо. Завдяки своєму єдиному операційному рішенню Phonexa Suite надає видавцям D2C, мережам, агентствам і брендам безпрецедентний доступ і контроль над кампаніями, усуває відсутність прозорості в генерації потенційних клієнтів і автоматизує процеси. Пакет Phonexa Suite дозволяє клієнтам оптимізувати зусилля із залучення клієнтів і аналізувати джерела, які забезпечують кваліфікований конвеєр. Глобальна штаб-квартира Phonexa розташована в Лос-Анджелесі з додатковими офісами у Великій Британії, Україні та Канаді. У компанії працює понад 200 співробітників. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.Phonexa.com.
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення та складні алгоритми для вимірювання якості потенційних клієнтів, вимірювання конверсій і вжиття заходів за допомогою повної автоматизації маркетингу. Ми допомагаємо досвідченим маркетологам приймати кращі рішення, покращувати ціни закриття та покращувати взаємодію з клієнтами, збільшуючи дохід. Ми обслуговуємо провідні національні та міжнародні бренди в сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, гостинності, дому та фінансових послуг. Розроблені для підприємств будь-якого розміру, медіа/видавничих агентств, кол-центрів тощо, ми надаємо рішення для запису дзвінків і даних, які допомагають відстежувати та аналізувати дзвінки, щоб зрозуміти наміри та поведінку абонента. Нещодавно компанія випустила революційну платформу для оптимізації телефонного маркетингу зі своєї штаб-квартири в Сілікон-Слоупс, штат Юта.
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, на якому встановлено це програмне забезпечення; це все. Програмне забезпечення для збору даних автоматично отримує інформацію про ваші дзвінки з вашого кол-центру або АТС, а потім надсилає цю інформацію на сервер PBXDom, після чого наш сервер аналізує інформацію, щоб надати вам різноманітні звіти.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мультисенсорний доступ звіти про атрибуцію з використанням 6 різних моделей атрибуції (перший клік, останній клік, лінійна атрибуція, атрибуція на основі позиції, загасання в часі та атрибуція на основі даних) – збагачуйте свої рекламні платформи, інструменти CRM та BI вартістю, можливостями, доходом і рентабельністю інвестицій дані - Вимірюйте та прогнозуйте вплив офлайнових і/або невидимих точок дотику від "темної соціальної" діяльності та каналів без кліків - Подолайте проблеми з точністю традиційних систем аналітики, спричинені "смертю файлу cookie", шляхом вимірювання успіху за допомогою даних власної сторони Замовте демонстрацію в Ruler Analytics, щоб почати оптимізувати свою маркетингову стратегію на основі прибутку та рентабельності інвестицій, а не лише конверсій.
800.com
800.com
У 800.com ми прагнемо допомогти компаніям зв’язатися зі своїми клієнтами. Як провідний постачальник безкоштовних телефонних номерів, персональних телефонних номерів і програмного забезпечення для дзвінків, ми спрощуємо для компаній зв’язок зі своїми клієнтами в будь-якій точці світу. Наша місія полягає в розширенні людського зв’язку за допомогою телекомунікацій. Ми надаємо просту у використанні платформу для будь-кого, щоб знайти та зареєструвати безкоштовний номер телефону, який запам’ятовується. Крім того, за допомогою нашої платформи ви можете керувати всіма своїми номерами в одному місці, відстежувати дзвінки, вимірювати успішність і переадресовувати дзвінки на будь-який вибраний телефон. Але це ще не все — ми також пропонуємо SMS-маркетинг та інтеграцію API для компаній будь-якого розміру, що полегшує залучення нових клієнтів і розвиток вашого бізнесу. Отже, якщо ви шукаєте спосіб покращити спілкування та зв’язок із клієнтами, шукайте не далі, ніж 800.com.
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