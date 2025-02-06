Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Шпіцберген та Ян-Маєн

Infinity Portal

infinity.co

Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змогу відобразити весь шлях клієнта та отримати безцінну статистику, як-от кампанії, веб-сторінки та точні ключові слова, з якими клієнти взаємодіяли, перш ніж вони взяли телефон. Точне визначення того, звідки надходять конверсії викликів, допоможе вам побачити повну картину під час аналізу ефективності. Ви зможете отримати вражаючу рентабельність інвестицій у свої маркетингові витрати, повністю усунувши здогади про те, що генерує продажі. Infinity Hub постійно вдосконалюється, щоб надати користувачам можливість створювати найкращі у своєму класі клієнтські умови, дозволяючи їм інтегруватися з останніми версіями Google Ads, Google Analytics, Looker Studio, Hubspot, Salesforce і багатьма іншими. Ми також інтегруємося з Instagram і Facebook, що означає, що користувачі Infinity можуть знайти додаткову цінність своєї соціальної реклами. Наш пакет Conversation Analytics аналізує всі вхідні та вихідні дзвінки в масштабі та пропонує важливу інформацію про те, що дає, а що ні, позитивні результати. Ідентифікатор агента надає точне уявлення про продуктивність окремих агентів, щоб ви могли створювати індивідуальні навчальні сеанси, спрямовані на створення бездоганної взаємодії з клієнтами. Деякі з результатів, яких ми допомогли досягти нашим клієнтам, включають: 79% збільшення конверсій для Flight Center 64% зниження витрат на залучення клієнтів (CAC) для Pendragon 50% зниження витрат колл-центру для Access Self Storage