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Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків - Найпопулярніші застосунки - Бутан
Програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків призначає вхідні телефонні дзвінки відповідним джерелам, генеруючи унікальні місцеві та безкоштовні номери для реклами, розташування веб-сайтів, кампаній із оплатою за клік і ключових слів. Це дає змогу організаціям відстежувати ефективність різних джерел кампанії щодо залучення потенційних клієнтів. Ці рішення виходять за рамки простого відстеження, пропонуючи розширені функції, такі як запис викликів, моніторинг, маршрутизація та інтерактивні системи голосового відповіді для кваліфікації потенційних клієнтів і надання детальних звітів. Продукти відстеження вхідних дзвінків, які в основному використовуються маркетинговими командами, полегшують вимірювання успіху конкретної маркетингової кампанії. Вони надають повну звітність і аналітику щодо рентабельності інвестицій і оптимізації кампаній. Бездоганно інтегруючись із інструментами цифрової аналітики та реклами, вони полегшують інтеграцію офлайн-конверсій у загальну послідовність переходів. Крім того, вони часто інтегруються з програмним забезпеченням CRM, щоб ефективно реєструвати та відстежувати потенційних клієнтів як для команд маркетингу, так і для відділів продажів. Крім того, програмне забезпечення для відстеження вхідних дзвінків може містити функції відстеження вихідних дзвінків, якими зазвичай користуються торгові представники.
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CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
smrtPhone
smrtphone.io
Найрозумніша хмарна телефонна система та потужний набір номера. smrtPhone — це універсальна комунікаційна платформа для компаній, орієнтованих на продажі. Голосовий зв’язок, текст, активний набір номера, керування потенційними клієнтами – усе це легко синхронізується з вашою CRM-системою.
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
CallFire
callfire.com
CallFire надає прості у використанні голосові маркетингові рішення для самообслуговування тисячам компаній у США та Канаді. Ми спеціалізуємося на допомозі місцевим підприємствам розвивати та утримувати свої доходи за допомогою служб охоплення та залучення, таких як IVR, голосова трансляція та відсте...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
Truly
truly.co
Представляємо першу платформу оптимізації процесу продажів для Salesforce, яка не вимагає введення даних вручну. На відміну від інструментів продажів, які спрощують для представників оновлення CRM, Truly повністю усуває потребу. - Продукт Truly Capture (електронна пошта, голос, веб-зустрічі, SMS) ав...
CallGear
callgear.ae
Усе, що потрібно для ефективної комунікації з клієнтами. Автоматизуйте потоки викликів і зосередьтеся на своєму бізнесі.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі дан...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — це просте, потужне програмне забезпечення для керування польовими послугами, яке пропонує різноманітні функції, такі як керування клієнтами, виставлення рахунків і платежів, керування запасами, відстеження часу та звітування. Програмне забезпечення доступне в настільних і мобільних ...
DCDial
dcdial.com
Наше рішення для хмарного контакт-центру допомагає компаніям охоплювати мільйони клієнтів за допомогою інтерактивного тексту та голосу. Наше рішення з широкими можливостями налаштування має інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який дозволяє нашим клієнтам швидко та з відносною легкістю розробл...
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease, найдосконаліше у світі програмне забезпечення для журналу викликів, списку викликів і телефонних повідомлень із елегантним інтерфейсом для iOS, Android і Інтернету. Використовується всіма провідними світовими медіавиробниками, а також юридичними фірмами, організаціями з надання послуг, п...
800.com
800.com
У 800.com ми прагнемо допомогти компаніям зв’язатися зі своїми клієнтами. Як провідний постачальник безкоштовних телефонних номерів, персональних телефонних номерів і програмного забезпечення для дзвінків, ми спрощуємо для компаній зв’язок зі своїми клієнтами в будь-якій точці світу. Наша місія поля...
Cordless
cordless.io
Cordless — це сучасний хмарний колл-центр для команд підтримки клієнтів із вбудованим розмовним інтелектом. Cordless надає комплексне рішення для команд підтримки клієнтів, щоб спілкуватися з клієнтами по телефону та збирати глибокі висновки з розмов. Завдяки стандартним транскрипціям, аналізу настр...
CallRoot
callroot.com
CallRoot — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків для маркетингових команд і агентств. Він відстежує та записує вхідні телефонні дзвінки, динамічно вставляє номери телефонів і відображає джерело рефералу для кожного вхідного дзвінка.
Shape Software
setshape.com
Shape — це спеціально розроблене програмне забезпечення для автоматизації продажів і маркетингу, яке має готові функції, які можна налаштувати для будь-якого бізнесу. Простий у використанні інтерфейс розширює можливості ваших команд і об’єднує всі аспекти вашого бізнесу на одній платформі ШІ. Shape ...
Ringba
ringba.com
Ringba — провідна в галузі відстеження вхідних дзвінків і аналітична платформа для компаній, кол-центрів і професійних маркетологів із оплатою за дзвінок. Отримайте більшу рентабельність інвестицій, ніж будь-яка інша платформа, завдяки маршрутизації викликів Ringba в реальному часі, кільцевому дерев...
Dialics
dialics.com
Dialics — це програмне забезпечення для відстеження дзвінків, яке надає професійним маркетологам інформацію, необхідну для збільшення кількості конверсій. Dialics дозволяє маркетологам відстежувати їхні вхідні телефонні дзвінки та визначати, які ключові слова, рекламні кампанії та пропозиції є найбі...
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector — це платформа для автоматизації вихідних продажів, яка об’єднує електронну пошту, SMS, бездзвінкову голосову пошту, вихідний і вхідний номеронабирач у простий CRM.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge надає просте у використанні розмовне розвідувальне рішення, яке показує, які маркетингові кампанії та канали генерують вхідні дзвінки та текстові повідомлення, що відбувалося під час цих розмов, і дозволяє приймати рішення на основі даних для покращення ефективності цифрового ...
Call iQ
mycalliq.com
Як працює Call iQ. 5-етапний процес за частки секунди. Перегляньте це коротке відео, щоб побачити, як працює наш 5-етапний процес відстеження дзвінків: від призначення номерів до відстеження кожного дзвінка за цими номерами та надання реальної, критичної аналітики кожного дзвінка в реальному часі. ....
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics – це маркетингова платформа для вимірювання та атрибуції, яка об’єднує дані про маркетинг, продажі, дохід і клієнтів, щоб: - забезпечити повне представлення послідовності шляху вашого клієнта - точно віднести дохід на рівні каналу, кампанії, вмісту та ключового слова - створити мульт...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
Retreaver
retreaver.com
Retreaver допомагає маркетологам, агентствам і брендам краще зрозуміти шлях клієнта. Наше хмарне програмне забезпечення надає дані про вхідні дзвінки в режимі реального часу шляхом позначення, відстеження та маршрутизації абонента до відповідної особи чи відділу. Використовуйте дані з популярних мар...
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch — це багатоканальна маркетингова платформа. Ми допомагаємо залучати, конвертувати та аналізувати ваших клієнтів. Calltouch надає послугу відстеження дзвінків, яка надає всю інформацію про ефективність реклами. Завдяки сервісу call tracking ви можете розділити всі оголошення на ті, що стиму...
Convirza
convirza.com
Convirza — це перша корпоративна платформа для відстеження та оптимізації викликів. Щоб задовольнити зростаючий попит на інформацію про телефонні взаємодії, ми поєднуємо традиційне відстеження дзвінків із потужним аналізом телефонних дзвінків. Convirza використовує технологію розпізнавання мовлення ...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts — це комплексне програмне забезпечення для відстеження потенційних клієнтів для маркетингових агентств та їхніх клієнтів. WhatConverts автоматично показує маркетологам і власникам бізнесу, наскільки добре працює їхній маркетинг. Використовуйте WhatConverts для відстеження викликів, відс...
Telmetrics
telmetrics.com
Власне програмне забезпечення Telmetrics для вимірювання дзвінків (платформа аналізу дзвінків) розроблено відповідно до стандартів IEEE та RFC і містить кілька центрів обробки даних, побудованих на доступності рівня Telco та відмовостійкій архітектурі, що підтримується повністю автоматизованими проц...
OnviSource
onvisource.com
Автоматизоване програмне забезпечення для запису дзвінків для кол-центрів і компаній у різноманітних галузях.
AuditCall
auditcall.com
AuditCall є видатним за надання виняткових рішень аналітики дзвінків для компаній у всьому світі. Він надає детальну інформацію про кожен аспект, через який ваш телефон дзвонить. Відстеження телефонних дзвінків, записування, аналітика тощо, які дозволять вам отримати максимальний прибуток і отримати...
iovox
iovox.com
Програмне забезпечення для відстеження телефонних дзвінків і продуктивності для окремих осіб і компаній у всьому світі.
Nimbata
nimbata.com
Nimbata поєднує в собі унікальні можливості захоплення потенційних клієнтів, відстеження конверсій, атрибуції маркетингу та керування потенційними клієнтами, які генерують кращі вхідні потенційні клієнти та перетворюють більше веб-відвідувачів на продажі. Nimbata (https://www.nimbata.com) надає: • О...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat — це платформа відстеження дзвінків, телефонії та наскрізної аналітики. Ringostat допомагає оптимізувати маркетинг, враховуючи рентабельність інвестицій, побудувати ефективну комунікацію з клієнтами та збільшити продажі. Це єдина служба такого роду у Східній Європі, яка є офіційним техноло...
Infinity Hub
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...
PBXDom
pbxdom.com
Хмарні звіти PBXDom можуть легко генерувати детальні звіти про ваші телефонні зв’язки чи діяльність колл-центру з будь-якої точки світу; немає необхідності купувати додаткове програмне забезпечення. Ви можете досягти цього, встановивши збірник PBXDom і підключивши АТС або Call-центр до комп’ютера, н...
800response
800response.com
800response надає широкий вибір безкоштовних телефонних номерів, інструментів відстеження дзвінків і даних аналітики клієнтів, щоб допомогти компаніям керувати зусиллями щодо залучення потенційних клієнтів у першу чергу, отримуючи при цьому цінні маркетингові дані про атрибуцію, щоб допомогти вам от...
CallAction
callaction.co
CallAction — це мобільний веб-додаток для автоматизації відстеження та залучення вхідних дзвінків у всіх маркетингових каналах.
Clixtell
clixtell.com
Clixtell надає комплексне рішення для компаній і агентств цифрового маркетингу. Відстеження викликів, веб-аналітика, виявлення шахрайства з оплатою за клік, запобігання та захист послуг для онлайн-рекламодавців у нову цифрову еру. Постійно розвиваючись і вдосконалюючись, ми пишаємося тим, що надаємо...
CallScaler
callscaler.com
CallScaler пропонує простий спосіб розпочати та масштабувати кампанії відстеження дзвінків за найконкурентнішими тарифами в галузі.
WildJar
wildjar.com
WildJar допомагає компаніям стати надзвичайно успішними, надаючи передові рішення для голосового зв’язку та SMS. Заснована в 2016 році, WildJar допомагає понад 4000 компаніям у всьому світі спілкуватися зі своїми клієнтами та отримувати прибуток.
Infinity Portal
infinity.co
Дізнайтеся, що відбувається до, під час і після кожного дзвінка, і вживайте реальних дій для підвищення маркетингової та операційної ефективності. Infinity — це платформа аналізу дзвінків світового класу, сертифікована ISO 27001, із можливостями детального відстеження відвідувачів. Infinity дає змог...
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io забезпечує високоефективні команди за допомогою вказівок у режимі реального часу. Виявляючи та рекомендуючи те, що працює найкраще, Revenue.io дає змогу сотням клієнтів, як-от HPE, Nutanix і AWS, отримувати передбачувані результати та оптимізувати всю свою операцію з доходів. Заснована в ...
Invoca
invoca.com
Яка з ваших кампаній залучає найкращих потенційних клієнтів? Ви втрачаєте продажі через поганий досвід дзвінків? Чи отримуєте ви кредит за всі конверсії? Invoca допомагає компаніям відповісти на ці та багато інших питань, відкриваючи нові дані з дзвінків, щоб вони могли залучати та утримувати більше...