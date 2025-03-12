Програмне забезпечення для розпізнавання зображень - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для розпізнавання зображень, яке також називають комп’ютерним зором, дозволяє програмам інтерпретувати зображення або відео. Він обробляє зображення як вхідні дані та генерує вихідні дані, такі як мітки або обмежувальні рамки, за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору. Він охоплює різні функції, як-от відновлення зображення, розпізнавання об’єктів і реконструкція сцени, зазвичай інтегровані в інтелектуальні програми. Науковці даних використовують програмне забезпечення для розпізнавання зображень для навчання моделей, тоді як розробники включають функції розпізнавання зображень у своє програмне забезпечення. Формат доступу до цього програмного забезпечення залежить від потреб користувача, починаючи від бібліотек машинного навчання або фреймворків до API, SDK або наскрізних платформ. Важливо відрізняти програмне забезпечення для розпізнавання зображень від пов’язаних інструментів. Хоча платформи науки про дані та машинного навчання пропонують функції для навчання моделей комп’ютерного зору, вони мають ширший фокус. Крім того, розпізнавання зображень, хоч і є формою машинного навчання, відрізняється від інших можливостей машинного навчання, таких як механізми рекомендацій або розпізнавання шаблонів. Програмне забезпечення для розпізнавання тексту належить до категорії оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча багато програм для розпізнавання зображень служать різним цілям, деякі спеціалізуються на певних сферах, як-от виявлення логотипів, розпізнавання облич, виявлення об’єктів або виявлення явного вмісту. Вони можуть обробляти лише файли зображень або і зображення, і відео. Крім того, хоча більшість працює в хмарі, деякі підтримують периферійну обробку або обробку на пристрої. Для включення в категорію «Розпізнавання зображень» продукт повинен: * Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, розроблений для розпізнавання зображень. * Інтерфейс із пулами даних зображень для вивчення конкретних функцій або рішень. * Приймати дані зображення як вхідні дані та надавати рішення як вихідні дані. * Увімкніть можливості розпізнавання зображень для інших програм, процесів або служб.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID – це інструмент для розпізнавання обличчя, що дозволяє шукати людей за фотографіями та перевіряти їхню ідентичність онлайн.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — програма розпізнавання обличчя для Mac і PC, що дозволяє імпортувати зображення та відео, аналізувати демографічні дані та створювати персоналізовані звіти.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator - це AI-інструмент для перетворення зображень, що дозволяє створювати унікальні візуальні образи з тексту та редагувати стиль фотографій.
DeepAI
deepai.org
DeepAI - платформа зі штучним інтелектом, що пропонує інструменти для розпізнавання зображень, обробки мови, аналітики відео та інтерактивного спілкування.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - це платформа для створення та управління моделями комп'ютерного зору, що спрощує анотацію зображень, тренування моделей та їх розгортання.
PixLab
pixlab.io
PixLab – платформа для розробників, що пропонує API для обробки зображень, розпізнавання облич, сканування документів та модерації контенту.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Face Age
getfaceage.com
Face Age аналізує ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та акне, і легко інтегрується в існуючі платформи електронної комерції.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Developer app надає інструменти та бібліотеки для розробки додатків з використанням штучного інтелекту та технологій NVIDIA.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda – платформа для обчислень, що забезпечує GPU-хмари та сервери для інженерів і дослідників у різних галузях.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це додаток для пошуку та розпізнавання зображень, що використовує комп'ютерний зір і машинне навчання для пошуку ваших зображень.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ – платформа для технологій комп'ютерного зору, здатна розпізнавати обличчя та аналізувати їх атрибути для інтеграції в додатки.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver автоматично розв'язує капчі, забезпечуючи швидкість і надійність для автоматизації та збору даних з веб-сайтів.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Relu
relu.eu
Relu – це компанія, яка розробляє програмне забезпечення для автоматичного перетворення 3D медичних зображень у Віртуального пацієнта для стоматології.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Imagga
imagga.com
Imagga – це платформа для автоматичного тегування та категоризації зображень і відео за допомогою API, що допомагає розробникам та бізнесам організовувати вміст.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
NoahFace
noahface.com
NoahFace — це програмне рішення для обліку робочого часу з функціями розпізнавання облич, скринінгу температури та управління відвідуванням.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI надає рішення для анонімізації зображень і відео, захищаючи дані відповідно до регуляцій, таких як GDPR, за допомогою технологій глибокого навчання.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai- це платформа для інтеграції голосових, відео та текстових можливостей в додатки, що забезпечує багатоканальне спілкування для бізнесу.
Hive
thehive.ai
Hive - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу та модерації цифрового контенту, пропонуючи готові рішення для бізнесу.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize оптимізує зображення та відео для покращення швидкості завантаження та якості контенту на веб-сайтах без втрат.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобільний додаток для збору даних у роздрібній торгівлі з використанням розпізнавання зображень для покращення виконання та прийняття рішень.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight - це платформа для розпізнавання зображень, що надає API для аналізу візуального контенту та підтримує додатки для пошуку і допомоги людям з вадами зору.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket — це платформа для розпізнавання осіб, яка забезпечує швидку та безпечну авторизацію для спортивних подій та заходів.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — веб-платформа для аннотування зображень та розробки додатків на базі штучного інтелекту з можливістю навчання моделей.
Partium
partium.io
Partium - додаток для швидкого пошуку запасних частин, який оптимізує дані та спрощує процес підтвердження та замовлення запчастин.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs пропонує платформу для розробки програм машинного зору на вбудованих системах, підтримуючи впровадження AI у різних галузях.
ximilar
ximilar.com
Ximilar – платформа для комп'ютерного зору, що використовує ШІ для розпізнавання зображень, пошуку за візуальною подібністю та обробки даних про зображення.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software надає інструменти для аналізу, візуалізації та управління геопросторовими даними, включаючи супутникові та радіолокаційні знімки.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI – це платформа відеоаналітики для великих підприємств із кількома локаціями, що пропонує різноманітні рішення для моніторингу та управління.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare - платформа для анотації даних, навчання та автоматизації комп'ютерного зору з використанням великих наборів даних.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel полегшує класифікацію зображень і тексту. Створіть модель AI для категоризації без досвіду в машинному навчанні за кілька хвилин.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot - це сервіс для ефективної співпраці польового персоналу, що використовує ШІ для обробки тексту та зображень, покращуючи звітність та управління подіями.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI - платформа для е-комерції, що дозволяє знаходити продукти за допомогою візуального пошуку та персоналізованих рекомендацій.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe - це платформа для навчання та інтеграції AI-моделей без коду, що дозволяє організаціям створювати рішення в галузі комп'ютерного зору та аналізу тексту.
INTSIG
intsig.us
INTSIG — додаток для сканування документів, що дозволяє перетворювати паперові файли в цифрові формати з можливістю OCR, редагування та обміну.
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo Labs — платформа для збору відгуків, яка аналізує емоційні та поведінкові чинники, допомагаючи створювати ефективний цифровий контент.
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi - це платформа AIVI, яка використовує штучний інтелект для аналізу зображень у виробництві, роздрібній торгівлі, охороні здоров'я та безпеці.
Blitline
blitline.com
Blitline – доступне SaaS-рішення для компаній, що працюють з CMS/DAM системами, для безпечної обробки файлів у кількох форматах на великій шкалі.
Zippin
getzippin.com
Zippin - це платформа безконтактних покупок, яка дозволяє клієнтам швидко обирати товари без оформлення замовлення, використовуючи AI та сенсори для відстеження покупок.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai - платформа для мітки даних з кількох датчиків, що забезпечує аннотацію зображень, відео та 3D точкових хмар.
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