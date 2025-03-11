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Програмне забезпечення для розпізнавання зображень, яке також називають комп’ютерним зором, дозволяє програмам інтерпретувати зображення або відео. Він обробляє зображення як вхідні дані та генерує вихідні дані, такі як мітки або обмежувальні рамки, за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору. Він охоплює різні функції, як-от відновлення зображення, розпізнавання об’єктів і реконструкція сцени, зазвичай інтегровані в інтелектуальні програми. Науковці даних використовують програмне забезпечення для розпізнавання зображень для навчання моделей, тоді як розробники включають функції розпізнавання зображень у своє програмне забезпечення. Формат доступу до цього програмного забезпечення залежить від потреб користувача, починаючи від бібліотек машинного навчання або фреймворків до API, SDK або наскрізних платформ. Важливо відрізняти програмне забезпечення для розпізнавання зображень від пов’язаних інструментів. Хоча платформи науки про дані та машинного навчання пропонують функції для навчання моделей комп’ютерного зору, вони мають ширший фокус. Крім того, розпізнавання зображень, хоч і є формою машинного навчання, відрізняється від інших можливостей машинного навчання, таких як механізми рекомендацій або розпізнавання шаблонів. Програмне забезпечення для розпізнавання тексту належить до категорії оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча багато програм для розпізнавання зображень служать різним цілям, деякі спеціалізуються на певних сферах, як-от виявлення логотипів, розпізнавання облич, виявлення об’єктів або виявлення явного вмісту. Вони можуть обробляти лише файли зображень або і зображення, і відео. Крім того, хоча більшість працює в хмарі, деякі підтримують периферійну обробку або обробку на пристрої. Для включення в категорію «Розпізнавання зображень» продукт повинен: * Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, розроблений для розпізнавання зображень. * Інтерфейс із пулами даних зображень для вивчення конкретних функцій або рішень. * Приймати дані зображення як вхідні дані та надавати рішення як вихідні дані. * Увімкніть можливості розпізнавання зображень для інших програм, процесів або служб.
Запит на новий застосунок
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID – це інструмент для розпізнавання обличчя, що дозволяє шукати людей за фотографіями та перевіряти їхню ідентичність онлайн.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — програма розпізнавання обличчя для Mac і PC, що дозволяє імпортувати зображення та відео, аналізувати демографічні дані та створювати персоналізовані звіти.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator - це AI-інструмент для перетворення зображень, що дозволяє створювати унікальні візуальні образи з тексту та редагувати стиль фотографій.
DeepAI
deepai.org
DeepAI - платформа зі штучним інтелектом, що пропонує інструменти для розпізнавання зображень, обробки мови, аналітики відео та інтерактивного спілкування.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - це платформа для створення та управління моделями комп'ютерного зору, що спрощує анотацію зображень, тренування моделей та їх розгортання.
PixLab
pixlab.io
PixLab – платформа для розробників, що пропонує API для обробки зображень, розпізнавання облич, сканування документів та модерації контенту.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Face Age
getfaceage.com
Face Age аналізує ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та акне, і легко інтегрується в існуючі платформи електронної комерції.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Developer app надає інструменти та бібліотеки для розробки додатків з використанням штучного інтелекту та технологій NVIDIA.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda – платформа для обчислень, що забезпечує GPU-хмари та сервери для інженерів і дослідників у різних галузях.
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це додаток для пошуку та розпізнавання зображень, що використовує комп'ютерний зір і машинне навчання для пошуку ваших зображень.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ – платформа для технологій комп'ютерного зору, здатна розпізнавати обличчя та аналізувати їх атрибути для інтеграції в додатки.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver автоматично розв'язує капчі, забезпечуючи швидкість і надійність для автоматизації та збору даних з веб-сайтів.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Relu
relu.eu
Relu – це компанія, яка розробляє програмне забезпечення для автоматичного перетворення 3D медичних зображень у Віртуального пацієнта для стоматології.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Imagga
imagga.com
Imagga – це платформа для автоматичного тегування та категоризації зображень і відео за допомогою API, що допомагає розробникам та бізнесам організовувати вміст.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
NoahFace
noahface.com
NoahFace — це програмне рішення для обліку робочого часу з функціями розпізнавання облич, скринінгу температури та управління відвідуванням.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI надає рішення для анонімізації зображень і відео, захищаючи дані відповідно до регуляцій, таких як GDPR, за допомогою технологій глибокого навчання.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai- це платформа для інтеграції голосових, відео та текстових можливостей в додатки, що забезпечує багатоканальне спілкування для бізнесу.
Hive
thehive.ai
Hive - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу та модерації цифрового контенту, пропонуючи готові рішення для бізнесу.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize оптимізує зображення та відео для покращення швидкості завантаження та якості контенту на веб-сайтах без втрат.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобільний додаток для збору даних у роздрібній торгівлі з використанням розпізнавання зображень для покращення виконання та прийняття рішень.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight - це платформа для розпізнавання зображень, що надає API для аналізу візуального контенту та підтримує додатки для пошуку і допомоги людям з вадами зору.
Wicket
wicketsoft.com
Wicket — це платформа для розпізнавання осіб, яка забезпечує швидку та безпечну авторизацію для спортивних подій та заходів.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — веб-платформа для аннотування зображень та розробки додатків на базі штучного інтелекту з можливістю навчання моделей.
Partium
partium.io
Partium - додаток для швидкого пошуку запасних частин, який оптимізує дані та спрощує процес підтвердження та замовлення запчастин.
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs пропонує платформу для розробки програм машинного зору на вбудованих системах, підтримуючи впровадження AI у різних галузях.
ximilar
ximilar.com
Ximilar – платформа для комп'ютерного зору, що використовує ШІ для розпізнавання зображень, пошуку за візуальною подібністю та обробки даних про зображення.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software надає інструменти для аналізу, візуалізації та управління геопросторовими даними, включаючи супутникові та радіолокаційні знімки.
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI – це платформа відеоаналітики для великих підприємств із кількома локаціями, що пропонує різноманітні рішення для моніторингу та управління.
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare - платформа для анотації даних, навчання та автоматизації комп'ютерного зору з використанням великих наборів даних.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel полегшує класифікацію зображень і тексту. Створіть модель AI для категоризації без досвіду в машинному навчанні за кілька хвилин.
VisionBot
visionbot.com
VisionBot - це сервіс для ефективної співпраці польового персоналу, що використовує ШІ для обробки тексту та зображень, покращуючи звітність та управління подіями.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI - платформа для е-комерції, що дозволяє знаходити продукти за допомогою візуального пошуку та персоналізованих рекомендацій.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe - це платформа для навчання та інтеграції AI-моделей без коду, що дозволяє організаціям створювати рішення в галузі комп'ютерного зору та аналізу тексту.
INTSIG
intsig.us
INTSIG — додаток для сканування документів, що дозволяє перетворювати паперові файли в цифрові формати з можливістю OCR, редагування та обміну.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection Emozo використовує поведінкові та емоційні дані, щоб допомогти клієнтам прийняти правильні рішення щодо всього цифрового контенту. У поєднанні з нашими консультаційними послугами та панелями ми допомагаємо клієнтам вийти за рамки традиційної аналітики даних клієнтів і заглибитися в серця й уми клієнтів, щоб зрозуміти ефективність і вплив усього цифрового контенту. Ми допомагаємо клієнтам створювати та розгортати цілеспрямованіший цифровий вміст – рекламу, програми, потоковий медіаконтент тощо на будь-якому каналі – в Інтернеті, на мобільних пристроях, у соціальних мережах, на телебаченні тощо. Ми використовуємо інформацію, отриману від клієнтів, щоб розв’язувати проблеми бренду, обміну повідомленнями, і відчувати виклики. Наш новий метод поєднання неусвідомлених (уваги та емоцій) і висловлених (анкета) відповідей допомагає клієнтам дуже швидко зрозуміти ефективність усього цифрового контенту. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб забезпечити масштабне та швидке якісне дослідження на пристроях клієнтів. Клієнтам і їхнім клієнтам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати чи підтримувати. Платформа SaaS Emozo підтримує ітераційні процеси розробки дизайну та пропонує повністю безпечний захист даних для клієнтів та їхніх клієнтів.
Cogniphi
cogniphi.com
Ми в Cogniphi — це різноманітна команда інноваторів, яка зосереджена на трансформаційних результатах, і ми надзвичайно раді, що можемо вести бізнес у карколомне цифрове майбутнє. Ми віримо, що Vision AI стане стрижнею майбутнього ШІ. Перший з наших когнітивних пакетів AIVI (Artificial Intelligence Vision) — це спеціальна платформа, яка допомагає використовувати можливості Vision Intelligence у різноманітних бізнес-секторах, включаючи виробництво, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я та спостереження. AIVI покладається на складні просторові обчислення, машинне навчання, розпізнавання образів, виявлення аномалій і комп’ютерне зір і перевірено в реальних умовах. На сьогоднішній день на платформі розміщено понад 150 галузевих шаблонів, працює понад 10 тисяч камер і отримано 6 мільйонів доларів США доходу від компаній із мінімальними інвестиціями. Ми пишаємося тим, що маємо перевірений набір можливостей, а також власні інструменти та методології для швидкої розробки, розгортання та експлуатації великомасштабних рішень. Колективна мудрість і досвід нашої підібраної мережі експертів зі штучного інтелекту з усього світу стимулюють наші інновації та програмне забезпечення, яке є критично важливим для цифрових реалізацій. Більше ніж когнітивні технології та інженерні навички, якими ми володіємо, ми також твердо віримо, що наше прагнення до досконалості та пристрасть до вирішення проблем забезпечать експоненціальне зростання для всіх зацікавлених сторін.
Blitline
blitline.com
Blitline — це найдоступніше рішення SaaS для програмного забезпечення та медіа-компаній, які мають систему CMS/DAM і потребують безпечної багатоформатної обробки файлів у великих масштабах для своїх програм і веб-сайтів.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
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