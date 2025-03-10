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Програмне забезпечення для розпізнавання зображень, яке також називають комп’ютерним зором, дозволяє програмам інтерпретувати зображення або відео. Він обробляє зображення як вхідні дані та генерує вихідні дані, такі як мітки або обмежувальні рамки, за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору. Він охоплює різні функції, як-от відновлення зображення, розпізнавання об’єктів і реконструкція сцени, зазвичай інтегровані в інтелектуальні програми. Науковці даних використовують програмне забезпечення для розпізнавання зображень для навчання моделей, тоді як розробники включають функції розпізнавання зображень у своє програмне забезпечення. Формат доступу до цього програмного забезпечення залежить від потреб користувача, починаючи від бібліотек машинного навчання або фреймворків до API, SDK або наскрізних платформ. Важливо відрізняти програмне забезпечення для розпізнавання зображень від пов’язаних інструментів. Хоча платформи науки про дані та машинного навчання пропонують функції для навчання моделей комп’ютерного зору, вони мають ширший фокус. Крім того, розпізнавання зображень, хоч і є формою машинного навчання, відрізняється від інших можливостей машинного навчання, таких як механізми рекомендацій або розпізнавання шаблонів. Програмне забезпечення для розпізнавання тексту належить до категорії оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча багато програм для розпізнавання зображень служать різним цілям, деякі спеціалізуються на певних сферах, як-от виявлення логотипів, розпізнавання облич, виявлення об’єктів або виявлення явного вмісту. Вони можуть обробляти лише файли зображень або і зображення, і відео. Крім того, хоча більшість працює в хмарі, деякі підтримують периферійну обробку або обробку на пристрої. Для включення в категорію «Розпізнавання зображень» продукт повинен: * Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, розроблений для розпізнавання зображень. * Інтерфейс із пулами даних зображень для вивчення конкретних функцій або рішень. * Приймати дані зображення як вхідні дані та надавати рішення як вихідні дані. * Увімкніть можливості розпізнавання зображень для інших програм, процесів або служб.
Запит на новий застосунок
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI є надійним партнером найбільших світових брендів і роздрібних торговців, який забезпечує «Просто значуще відео» за допомогою нашої єдиної платформи бачення. Ексклюзивно розроблений для компаній із кількома локаціями, наш пакет на базі Apple M1 і Generative AI включає програми найвищого рівня від VMS і охоронної сигналізації до інформації про роздрібну торгівлю, керування запасами на полицях і піонерське виявлення шахрайства з касою. Розроблені для роботи в середовищах з обмеженою пропускною спроможністю, наша глобальна присутність і надійний портфель патентів підкреслюють наше прагнення трансформувати те, як підприємства використовують відеодані для оперативного аналізу.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software надає інструменти для аналізу, візуалізації та управління геопросторовими даними, включаючи супутникові та радіолокаційні знімки.
INTSIG
intsig.us
Як провідна компанія зі штучного інтелекту та великих даних, INTSIG розробила багато програм і сформулювала рішення як для окремих користувачів, так і для корпоративних клієнтів з усього світу. INTSIG, відомий своїми двома мобільними додатками CamScanner і CamCard, завоював серця 2,3 мільярда людей у всьому світі. Із застосуванням передових технологій збору та вилучення даних до більшої кількості типів документів INTSIG пропонує 5 основних продуктів для корпоративних користувачів: * CamScanner API/SDK, який пропонує надійні можливості сканування документів; * CamCard API/SDK, який забезпечує масове розпізнавання візитних карток і повну інтеграцію з корпоративними CRM; * CamCard Business, продукт SaaS, який оптимізує керування візитними картками та підвищує ефективність роботи в мережі; * CamCheckout API/SDK для розпізнавання банківських карток і * CamID API/SDK для розпізнавання державних документів, що посвідчують особу. Компанії можуть легко інтегрувати ці продукти у власні програми/веб/системи. INTSIG також пропонує 5 основних рішень для бізнесу всіх типів: * Рішення eKYC для допомоги компаніям у перевірці та автентифікації особи своїх клієнтів; * Рішення для автоматизації кредиторської заборгованості, яке пропонує виняткову точність у розпізнаванні банківських виписок і рахунків-фактур із таблицями, зменшуючи ручне введення даних і помилки та покращуючи ефективність обробки рахунків-фактур; * Рішення Travel & Expense для оптимізації внутрішнього управління витратами та підвищення ефективності збору та відшкодування рахунків; * TextIn Studio для навчання моделі для покращення ефекту розпізнавання структурованого тексту в складних сценаріях, широко використовується в банках, страхових компаніях, компаніях з цінними паперами, традиційному виробництві та інших галузях промисловості, а також * Механізм керування рахунками-фактурами для розпізнавання рахунків-фактур, замовлень на купівлю, квитанцій, записів про контракт, виписок постачальника, дебетових/кредитних нот із високою точністю
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це додаток для пошуку та розпізнавання зображень, що використовує комп'ютерний зір і машинне навчання для пошуку ваших зображень.
Partium
partium.io
Історія Partium почалася в 2020 році з ідеї створення блискавичної, миттєвої та надійної системи пошуку для всіх, хто шукає запчастини. Ми зменшили потребу техніків і користувачів каталогів запчастин і веб-магазинів витрачати нескінченний час на пошук потрібної запчастини. Натомість ми допомагаємо користувачам знайти потрібну запчастину за лічені секунди. Сьогодні Partium обслуговує мільйони пошуків запчастин щомісяця та допомагає незліченним фахівцям у всьому світі знайти потрібну деталь для виконання роботи. Наші клієнти впроваджують Partium у свої середовища технічного обслуговування, післяпродажного та сервісного обслуговування, щоб надати своїм користувачам найкращий у своєму класі досвід пошуку запчастин і надати їм швидкий і зручний процес пошуку, підтвердження та замовлення запасних частин у них. Штучний інтелект Partium використовує наявні дані про запасні частини, але він також може збагатити й оптимізувати ваші дані, додавши до них важливу інформацію. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL та багато інших компаній використовують Partium, щоб забезпечити не лише чудовий пошук для своїх клієнтів, але й пошук, який забезпечує більшу кількість конверсій через релевантність, точність і легкість -використання. Ми допомагаємо клієнтам швидше знаходити потрібні запчастини та оптимізуємо наявні дані про запчастини. Маючи офіси в США, Канаді та Європі, ми є міжнародною компанією, яка прагне змінити спосіб пошуку та оптимізації частин AI.
ximilar
ximilar.com
Ximilar — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка допомагає підприємствам краще використовувати дані зображень за допомогою ШІ та машинного навчання. Нашими клієнтами є компанії з різних галузей, як-от охорона здоров’я, науки про життя, електронна комерція, стокові фотоагентства, домашній декор, мода, виробництво, нерухомість та автомобільна промисловість. Ми зосереджені в основному на комп'ютерному зорі, розпізнаванні зображень і візуальному пошуку. Ми надаємо платформу комп’ютерного бачення для створення власних моделей глибокого навчання Visual AI. Ми можемо створювати професійні індивідуальні рішення, пов’язані з розпізнаванням зображень, виявленням об’єктів тощо. У дуже великих колекціях фотографій і відео можна шукати за візуальною схожістю. Покупці можуть отримати вигоду від пошуку продуктів і рекомендацій. Ми допомагаємо нашим клієнтам попередньо обробляти дані за допомогою розпізнавання вмісту – знаходити потрібну категорію продукту, призначати теги зображенням, об’єднувати продукти за їхніми фотографіями, читати текст із зображень за допомогою OCR або виявляти дефекти на зображеннях. Автоматизація цього процесу зазвичай значно економить кошти.
brighter AI
brighter.ai
brighter AI надає рішення для анонімізації зображень і відео, захищаючи дані відповідно до регуляцій, таких як GDPR, за допомогою технологій глибокого навчання.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight - це платформа для розпізнавання зображень, що надає API для аналізу візуального контенту та підтримує додатки для пошуку і допомоги людям з вадами зору.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck - мобільний додаток для збору даних у роздрібній торгівлі з використанням розпізнавання зображень для покращення виконання та прийняття рішень.
PixLab
pixlab.io
PixLab – платформа для розробників, що пропонує API для обробки зображень, розпізнавання облич, сканування документів та модерації контенту.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize оптимізує зображення та відео для покращення швидкості завантаження та якості контенту на веб-сайтах без втрат.
Blitline
blitline.com
Blitline — це найдоступніше рішення SaaS для програмного забезпечення та медіа-компаній, які мають систему CMS/DAM і потребують безпечної багатоформатної обробки файлів у великих масштабах для своїх програм і веб-сайтів.
Cogniphi
cogniphi.com
Ми в Cogniphi — це різноманітна команда інноваторів, яка зосереджена на трансформаційних результатах, і ми надзвичайно раді, що можемо вести бізнес у карколомне цифрове майбутнє. Ми віримо, що Vision AI стане стрижнею майбутнього ШІ. Перший з наших когнітивних пакетів AIVI (Artificial Intelligence Vision) — це спеціальна платформа, яка допомагає використовувати можливості Vision Intelligence у різноманітних бізнес-секторах, включаючи виробництво, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я та спостереження. AIVI покладається на складні просторові обчислення, машинне навчання, розпізнавання образів, виявлення аномалій і комп’ютерне зір і перевірено в реальних умовах. На сьогоднішній день на платформі розміщено понад 150 галузевих шаблонів, працює понад 10 тисяч камер і отримано 6 мільйонів доларів США доходу від компаній із мінімальними інвестиціями. Ми пишаємося тим, що маємо перевірений набір можливостей, а також власні інструменти та методології для швидкої розробки, розгортання та експлуатації великомасштабних рішень. Колективна мудрість і досвід нашої підібраної мережі експертів зі штучного інтелекту з усього світу стимулюють наші інновації та програмне забезпечення, яке є критично важливим для цифрових реалізацій. Більше ніж когнітивні технології та інженерні навички, якими ми володіємо, ми також твердо віримо, що наше прагнення до досконалості та пристрасть до вирішення проблем забезпечать експоненціальне зростання для всіх зацікавлених сторін.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe прагне зробити штучний інтелект доступним для кожної організації, надаючи просту у використанні платформу для навчання, створення та інтеграції моделей ШІ без коду. Дозволяючи компаніям створювати та налаштовувати моделі штучного інтелекту для завдань комп’ютерного зору та аналітики тексту, DeepLobe дає можливість компаніям скористатися потенційними перевагами технологій штучного інтелекту. Зосереджуючись на безкодових рішеннях, DeepLobe демократизує доступ до штучного інтелекту, дозволяючи організаціям будь-якого розміру та досвіду використовувати ці трансформаційні технології.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — це платформа на основі SaaS, розроблена для анотацій, навчання та автоматизації конвеєра комп’ютерного бачення з великими наборами даних. * Покращена точність моделі машинного навчання: анотація даних DigitSquare забезпечує точне маркування даних, зменшуючи помилки та зміщення під час навчання. Він також підтримує різноманітні навчальні приклади, підвищуючи точність прогнозування в реальному світі. * Краще розуміння даних. Розмічення зображень за допомогою штучного інтелекту DigitSquare допомагає зрозуміти контекст даних, виявити шаблони та підвищити точність моделей машинного навчання за допомогою прикладів із мітками, що дозволяє отримати цінну інформацію та прийняти обґрунтовані рішення. * Підвищення продуктивності: його платформа анотації даних автоматизує такі процеси, як розпізнавання зображень, мови та відео, надзвичайно економлячи час. Він також тренує моделі машинного навчання для точних прогнозів, підвищуючи продуктивність у різних галузях. * Прискорення співпраці: інструмент анотації даних DigitSquare масштабує моделі ML, розподіляючи завдання між анотаторами, скорочуючи час маркування. Це також покращує продуктивність і узагальнення за допомогою різноманітних наборів даних.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection Emozo використовує поведінкові та емоційні дані, щоб допомогти клієнтам прийняти правильні рішення щодо всього цифрового контенту. У поєднанні з нашими консультаційними послугами та панелями ми допомагаємо клієнтам вийти за рамки традиційної аналітики даних клієнтів і заглибитися в серця й уми клієнтів, щоб зрозуміти ефективність і вплив усього цифрового контенту. Ми допомагаємо клієнтам створювати та розгортати цілеспрямованіший цифровий вміст – рекламу, програми, потоковий медіаконтент тощо на будь-якому каналі – в Інтернеті, на мобільних пристроях, у соціальних мережах, на телебаченні тощо. Ми використовуємо інформацію, отриману від клієнтів, щоб розв’язувати проблеми бренду, обміну повідомленнями, і відчувати виклики. Наш новий метод поєднання неусвідомлених (уваги та емоцій) і висловлених (анкета) відповідей допомагає клієнтам дуже швидко зрозуміти ефективність усього цифрового контенту. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб забезпечити масштабне та швидке якісне дослідження на пристроях клієнтів. Клієнтам і їхнім клієнтам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати чи підтримувати. Платформа SaaS Emozo підтримує ітераційні процеси розробки дизайну та пропонує повністю безпечний захист даних для клієнтів та їхніх клієнтів.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI — програма розпізнавання обличчя для Mac і PC, що дозволяє імпортувати зображення та відео, аналізувати демографічні дані та створювати персоналізовані звіти.
Hive
thehive.ai
Hive - платформа, що використовує штучний інтелект для аналізу та модерації цифрового контенту, пропонуючи готові рішення для бізнесу.
Imagga
imagga.com
Imagga – це платформа для автоматичного тегування та категоризації зображень і відео за допомогою API, що допомагає розробникам та бізнесам організовувати вміст.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda – платформа для обчислень, що забезпечує GPU-хмари та сервери для інженерів і дослідників у різних галузях.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа штучного інтелекту OMNICOMMERCE від OMNIOUS.AI дає можливість продавцям електронної комерції забезпечувати інтуїтивно зрозумілий досвід покупок на основі візуального пошуку/відкриття та персоналізованих рекомендацій щодо продуктів. Використовуйте натхненні фотографії з мобільних пристроїв покупців і завантажуйте їх на свій веб-сайт, щоб знайти відповідні продукти. Нехай вони купують те, у що закохаються, у соціальних мережах під час покупки в іншому магазині або просто йдучи вулицею. Електронна комерція, як-от eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE та багато інших, довіряють OMNICOMMERCE, щоб покупці відкрили свої продукти. 2021 Global Hot Startup (партнерська мережа AWS) Найкращий приклад використання штучного інтелекту в роздрібній торгівлі 2020 року (NVIDIA) 2020 Innovation for New Experience (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs пропонує платформу для розробки програм машинного зору на вбудованих системах, підтримуючи впровадження AI у різних галузях.
Picture to Text
picturetotext.info
Додаток конвертує зображення в редагований текст, підтримуючи кілька мов та формати, з високою точністю та можливістю обробки партій зображень.
Relu
relu.eu
Relu – це компанія, яка розробляє програмне забезпечення для автоматичного перетворення 3D медичних зображень у Віртуального пацієнта для стоматології.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — це масштабований, простий у використанні сервіс, який дозволяє співробітникам на місцях ефективніше співпрацювати, використовуючи ШІ для тексту та зображень. Це покращує звітність про події та управління ними, пришвидшує виконання проектів і значно підвищує ефективність роботи.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.
Wicket
wicketsoft.com
Платформа автентифікації за обличчям Wicket — це інтегроване рішення, яке в першу чергу займає конфіденційність і забезпечує сенсаційний досвід проведення подій для вболівальників, гостей і співробітників за допомогою зручних точок дотику, які захоплюють користувачів і підвищують безпеку спортивних об’єктів, подій у прямому ефірі та об’єктів з акредитацією. Запатентовані алгоритми Wicket, які надають перевагу конфіденційності, вбудовані в нашу веб-платформу та перевіряють осіб менш ніж за одну секунду, роблячи керування входом і доступом безпечним, легким і зручним.
DeepAI
deepai.org
DeepAI - платформа зі штучним інтелектом, що пропонує інструменти для розпізнавання зображень, обробки мови, аналітики відео та інтерактивного спілкування.
Chooch
chooch.ai
Chooch — це платформа штучного інтелекту, що автоматизує візуальний аналіз даних, допомагаючи підприємствам підвищити ефективність роботи та безпеку.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP) пропонує набір хмарних послуг для обробки даних, зберігання, аналітики та машинного навчання для підприємств і розробників.
Kili Technology
kili-technology.com
Додаток Kili Technology дозволяє швидко створювати якісні набори даних для міток, що знижує помилки у навчанні моделей штучного інтелекту.
Roboflow
roboflow.com
Roboflow - це платформа для створення та управління моделями комп'ютерного зору, що спрощує анотацію зображень, тренування моделей та їх розгортання.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator - це AI-інструмент для перетворення зображень, що дозволяє створювати унікальні візуальні образи з тексту та редагувати стиль фотографій.
Landing AI
landing.ai
Посадка AI спрощує створення та розгортання систем комп'ютерного зору без програмування, роблячи технології ШІ доступними для широкого кола користувачів.
Claude
claude.ai
Claude – це AI асистент, що допомагає в розмовах, генерує текст, аналізує документи та підтримує різні мови для користувачів і підприємств.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.ai- це платформа для інтеграції голосових, відео та текстових можливостей в додатки, що забезпечує багатоканальне спілкування для бізнесу.
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID – це інструмент для розпізнавання обличчя, що дозволяє шукати людей за фотографіями та перевіряти їхню ідентичність онлайн.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate - це платформа для анотування даних, що забезпечує підготовку високоякісних наборів даних для машинного навчання та штучного інтелекту.
V7
v7labs.com
V7 - це AI-платформа для комп'ютерного зору, що забезпечує аннотацію, управління даними та автоматизацію робочих процесів для тренування моделей.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop - платформа для управління даними в процесах машинного навчання, яка забезпечує анотацію, зберігання та аналіз наборів даних.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа штучного інтелекту для аналізу зображень, відео, текстів та аудіо, що дозволяє користувачам створювати та інтегрувати AI-моделі.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.
Encord
encord.com
Encord – це платформа для анотації даних і управління навчаннням AI, яка допомагає розробляти та тестувати моделі машинного навчання.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai-веб-платформа, яка може бути використана для маркування зображень та для розробки програм розпізнавання зображень на основі AI. Він має дві основні цілі: перша-зробити завдання анотації зображень максимально зручним та ефективним, навіть для великих проектів з багатьма людьми, які працюють над маркуванням зображень, а друге-забезпечити плавний та зручний інтерфейс для навчання та розгортання глибоких моделей нейронної мережі. Можливість виконувати обидва ці завдання на одній платформі забезпечує перевагу в змозі позначити зображення, а потім навчати та вдосконалювати моделі ітеративним чином. Sentisight.ai пропонує потужні функції, такі як: * Маркування зображень. * Інструмент розумного маркування. * Спільне маркування проектів та відстеження часу. * Навчання моделі класифікації. * Навчання моделі виявлення об'єктів. * Онлайн та офлайн-моделі (безкоштовна 30-денна пробна версія). * Попередньо підготовлені моделі. * Пошук подібності зображень.
hasty.ai
hasty.ai
Hasty – це платформа для прискореного анотовання зображень та відео, що забезпечує якісні мітки даних у 5 разів швидше, ніж ручна анотація.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA Developer app надає інструменти та бібліотеки для розробки додатків з використанням штучного інтелекту та технологій NVIDIA.
NoahFace
noahface.com
NoahFace — це програмне рішення для обліку робочого часу з функціями розпізнавання облич, скринінгу температури та управління відвідуванням.
Capsolver
capsolver.com
Capsolver автоматично розв'язує капчі, забезпечуючи швидкість і надійність для автоматизації та збору даних з веб-сайтів.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.
Nyckel
nyckel.com
Нікель робить класифікацію зображень і тексту легкою для всіх. Лише за кілька хвилин ви можете побудувати модель AI для категоризації зображень і тексту за допомогою будь-яких міток. Досвід машинного навчання не потрібен. Такі клієнти, як Gardyn, Gust і Square, використовують Nyckel для автоматизації завдань ручного додавання тегів, модерування вмісту, категоризації зображень за лічені секунди та багато іншого. На відміну від інших інструментів класифікації, Nyckel не потребує машинного навчання. Створення власного класифікатора займе всього кілька хвилин. Просто додайте мітки, завантажте навчальні зразки та зачекайте 10–30 секунд, поки модель почне навчання. Коли ви будете готові, підключіться до нього через наш API, SDK або Zapier. Мета Nyckel — полегшити будь-кому, незалежно від його технічного досвіду, створення моделей класифікації всього за кілька хвилин.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ – платформа для технологій комп'ютерного зору, здатна розпізнавати обличчя та аналізувати їх атрибути для інтеграції в додатки.
Face Age
getfaceage.com
Face Age аналізує ознаки старіння шкіри, такі як зморшки та акне, і легко інтегрується в існуючі платформи електронної комерції.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
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