Програмне забезпечення для розпізнавання зображень - Найпопулярніші застосунки - Острів Святої Єлени

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для розпізнавання зображень, яке також називають комп’ютерним зором, дозволяє програмам інтерпретувати зображення або відео. Він обробляє зображення як вхідні дані та генерує вихідні дані, такі як мітки або обмежувальні рамки, за допомогою алгоритмів комп’ютерного зору. Він охоплює різні функції, як-от відновлення зображення, розпізнавання об’єктів і реконструкція сцени, зазвичай інтегровані в інтелектуальні програми. Науковці даних використовують програмне забезпечення для розпізнавання зображень для навчання моделей, тоді як розробники включають функції розпізнавання зображень у своє програмне забезпечення. Формат доступу до цього програмного забезпечення залежить від потреб користувача, починаючи від бібліотек машинного навчання або фреймворків до API, SDK або наскрізних платформ. Важливо відрізняти програмне забезпечення для розпізнавання зображень від пов’язаних інструментів. Хоча платформи науки про дані та машинного навчання пропонують функції для навчання моделей комп’ютерного зору, вони мають ширший фокус. Крім того, розпізнавання зображень, хоч і є формою машинного навчання, відрізняється від інших можливостей машинного навчання, таких як механізми рекомендацій або розпізнавання шаблонів. Програмне забезпечення для розпізнавання тексту належить до категорії оптичного розпізнавання символів (OCR). Хоча багато програм для розпізнавання зображень служать різним цілям, деякі спеціалізуються на певних сферах, як-от виявлення логотипів, розпізнавання облич, виявлення об’єктів або виявлення явного вмісту. Вони можуть обробляти лише файли зображень або і зображення, і відео. Крім того, хоча більшість працює в хмарі, деякі підтримують периферійну обробку або обробку на пристрої. Для включення в категорію «Розпізнавання зображень» продукт повинен: * Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, розроблений для розпізнавання зображень. * Інтерфейс із пулами даних зображень для вивчення конкретних функцій або рішень. * Приймати дані зображення як вхідні дані та надавати рішення як вихідні дані. * Увімкніть можливості розпізнавання зображень для інших програм, процесів або служб.
Запит на новий застосунок
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI є надійним партнером найбільших світових брендів і роздрібних торговців, який забезпечує «Просто значуще відео» за допомогою нашої єдиної платформи бачення. Ексклюзивно розроблений для компаній із кількома локаціями, наш пакет на базі Apple M1 і Generative AI включає програми найвищого рівня від VMS і охоронної сигналізації до інформації про роздрібну торгівлю, керування запасами на полицях і піонерське виявлення шахрайства з касою. Розроблені для роботи в середовищах з обмеженою пропускною спроможністю, наша глобальна присутність і надійний портфель патентів підкреслюють наше прагнення трансформувати те, як підприємства використовують відеодані для оперативного аналізу.
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
Програмне забезпечення NV5 Geospatial є частиною NV5. Ми створюємо програмні продукти, які допомагають професіоналам у різних галузях отримувати доступ, аналізувати та обмінюватися всіма типами даних і зображень. Зрозумійте світ навколо себе Сьогодні дані дистанційного зондування використовуються для прийняття важливих рішень, відкриття та кращого розуміння світу навколо нас. Різноманітні типи даних, від повітряних і супутникових зображень до неоптичних даних, таких як LiDAR і SAR, експоненціально зростають у доступності та використанні. Дані дистанційного зондування, незалежно від того, чи використовуються вони автономно чи об’єднані разом для повнішої картини географічного регіону, переміщують професіоналів у різних галузях і дисциплінах у нову еру більш обґрунтованого прийняття рішень. NV5 Geospatial є провідним постачальником програмних засобів, розроблених, щоб допомогти вам отримати необхідну інформацію з даних дистанційного зондування. Ми надаємо науково перевірені технології, необхідні для прийняття точних обґрунтованих рішень за допомогою зображень і даних дистанційного зондування. Незалежно від того, чи потрібно вам визначити ступінь шкоди від стихійного лиха чи забезпечити безпечну військову операцію, наші продукти нададуть вам критичну геопросторову обізнаність.
INTSIG
intsig.us
Як провідна компанія зі штучного інтелекту та великих даних, INTSIG розробила багато програм і сформулювала рішення як для окремих користувачів, так і для корпоративних клієнтів з усього світу. INTSIG, відомий своїми двома мобільними додатками CamScanner і CamCard, завоював серця 2,3 мільярда людей у всьому світі. Із застосуванням передових технологій збору та вилучення даних до більшої кількості типів документів INTSIG пропонує 5 основних продуктів для корпоративних користувачів: * CamScanner API/SDK, який пропонує надійні можливості сканування документів; * CamCard API/SDK, який забезпечує масове розпізнавання візитних карток і повну інтеграцію з корпоративними CRM; * CamCard Business, продукт SaaS, який оптимізує керування візитними картками та підвищує ефективність роботи в мережі; * CamCheckout API/SDK для розпізнавання банківських карток і * CamID API/SDK для розпізнавання державних документів, що посвідчують особу. Компанії можуть легко інтегрувати ці продукти у власні програми/веб/системи. INTSIG також пропонує 5 основних рішень для бізнесу всіх типів: * Рішення eKYC для допомоги компаніям у перевірці та автентифікації особи своїх клієнтів; * Рішення для автоматизації кредиторської заборгованості, яке пропонує виняткову точність у розпізнаванні банківських виписок і рахунків-фактур із таблицями, зменшуючи ручне введення даних і помилки та покращуючи ефективність обробки рахунків-фактур; * Рішення Travel & Expense для оптимізації внутрішнього управління витратами та підвищення ефективності збору та відшкодування рахунків; * TextIn Studio для навчання моделі для покращення ефекту розпізнавання структурованого тексту в складних сценаріях, широко використовується в банках, страхових компаніях, компаніях з цінними паперами, традиційному виробництві та інших галузях промисловості, а також * Механізм керування рахунками-фактурами для розпізнавання рахунків-фактур, замовлень на купівлю, квитанцій, записів про контракт, виписок постачальника, дебетових/кредитних нот із високою точністю
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye — це компанія, що займається пошуком і розпізнаванням зображень. Ми є експертами в області комп’ютерного зору, розпізнавання образів, нейронних мереж і машинного навчання. Наша місія — зробити ваші зображення доступними для пошуку.
Partium
partium.io
Історія Partium почалася в 2020 році з ідеї створення блискавичної, миттєвої та надійної системи пошуку для всіх, хто шукає запчастини. Ми зменшили потребу техніків і користувачів каталогів запчастин і веб-магазинів витрачати нескінченний час на пошук потрібної запчастини. Натомість ми допомагаємо користувачам знайти потрібну запчастину за лічені секунди. Сьогодні Partium обслуговує мільйони пошуків запчастин щомісяця та допомагає незліченним фахівцям у всьому світі знайти потрібну деталь для виконання роботи. Наші клієнти впроваджують Partium у свої середовища технічного обслуговування, післяпродажного та сервісного обслуговування, щоб надати своїм користувачам найкращий у своєму класі досвід пошуку запчастин і надати їм швидкий і зручний процес пошуку, підтвердження та замовлення запасних частин у них. Штучний інтелект Partium використовує наявні дані про запасні частини, але він також може збагатити й оптимізувати ваші дані, додавши до них важливу інформацію. Caterpillar, Parker, Liebherr, Deutsche Bahn, New Holland, The Home Depot, ENGEL та багато інших компаній використовують Partium, щоб забезпечити не лише чудовий пошук для своїх клієнтів, але й пошук, який забезпечує більшу кількість конверсій через релевантність, точність і легкість -використання. Ми допомагаємо клієнтам швидше знаходити потрібні запчастини та оптимізуємо наявні дані про запчастини. Маючи офіси в США, Канаді та Європі, ми є міжнародною компанією, яка прагне змінити спосіб пошуку та оптимізації частин AI.
ximilar
ximilar.com
Ximilar — це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка допомагає підприємствам краще використовувати дані зображень за допомогою ШІ та машинного навчання. Нашими клієнтами є компанії з різних галузей, як-от охорона здоров’я, науки про життя, електронна комерція, стокові фотоагентства, домашній декор, мода, виробництво, нерухомість та автомобільна промисловість. Ми зосереджені в основному на комп'ютерному зорі, розпізнаванні зображень і візуальному пошуку. Ми надаємо платформу комп’ютерного бачення для створення власних моделей глибокого навчання Visual AI. Ми можемо створювати професійні індивідуальні рішення, пов’язані з розпізнаванням зображень, виявленням об’єктів тощо. У дуже великих колекціях фотографій і відео можна шукати за візуальною схожістю. Покупці можуть отримати вигоду від пошуку продуктів і рекомендацій. Ми допомагаємо нашим клієнтам попередньо обробляти дані за допомогою розпізнавання вмісту – знаходити потрібну категорію продукту, призначати теги зображенням, об’єднувати продукти за їхніми фотографіями, читати текст із зображень за допомогою OCR або виявляти дефекти на зображеннях. Автоматизація цього процесу зазвичай значно економить кошти.
brighter AI
brighter.ai
яскравіший AI надає рішення для анонімізації зображень і відео на основі найсучаснішої технології глибокого навчання. Наші рішення, Precision Blur і Deep Natural Anonymization (DNAT), редагують обличчя та номерні знаки та допомагають компаніям дотримуватися норм захисту даних, таких як GDPR. Завдяки нашим технологіям конфіденційності ми дозволяємо компаніям у різних галузях використовувати публічно записані дані камери для аналітики та ШІ. Наші клієнти зменшують свою відповідальність і ризики бути оштрафованими, збільшують потенціал своїх команд, скорочують час виходу на ринок і просувають інновації. компанію brighter AI було засновано в 2017 році як відокремлення від німецького постачальника автомобільної продукції HELLA. У 2019 році компанія Nvidia назвала Brighter AI «Найпопулярнішим стартапом зі штучним інтелектом в Європі», а в 2020 році Brighter AI виграв «The Spark – The German Digital Award» від Handelsblatt & McKinsey.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight є світовим лідером у створенні та розпізнаванні підписів до зображень. Наша мета — надати людям і компаніям у всьому світі найкраще та найсучасніше рішення. CloudSight має дві революційні споживчі програми: CamFind, першу в світі успішну мобільну візуальну пошукову систему, яка дозволяє «Шукати у фізичному світі» та знаходити інформацію про будь-що, просто зробивши фотографію з мобільного пристрою; і TapTapSee, програма для сліпих і людей із вадами зору, яка використовує камеру мобільного пристрою та VoiceOver, щоб фотографувати об’єкти та розпізнавати їх вголос для користувача. Крім того, за допомогою CloudSight API розробники можуть використовувати ту саму технологію, яка доступна компаніям зі списку Fortune 500 і великим роздрібним торговцям. CloudSight Inc. була заснована в 2012 році і базується в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у використанні платформі . Направляйте команди, покращуйте виконання та стимулюйте продажі, водночас створюючи спільний погляд на поле, що допомагає лідерам швидше приймати кращі рішення. Продавайте більше за допомогою GoSpotCheck від FORM, програми для польових робіт, яка спрямовує, відстежує та покращує продуктивність у режимі реального часу.
PixLab
pixlab.io
PixLab є провідною незалежною платформою програмного забезпечення як послуги для API машинного зору та обробки медіа. Ми допомагаємо розробникам впроваджувати інтелектуальні програми за допомогою наших веб- та офлайн-пакетів SDK. Наш набір функцій API включає, але не обмежується скануванням паспортів і ідентифікаційних карток, модерацією вмісту, розпізнаванням обличчя, оптичним розпізнаванням символів і багатьма іншими кінцевими точками API.
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ — це найдосконаліша альтернатива звичайному стисненню та доставці на основі штучного інтелекту, платформа без коду, що забезпечує високоякісне медіа-вдосконалення для онлайн-брендів. Штучний інтелект SpeedSize на базі нейронауки аналізує ваші зображення та відео, щоб видалити дані, які людський мозок не може сприйняти, а потім відтворює їх у ідентичній якості, але меншого розміру, і надає оптимальний файл для кожного відвідувача веб-сайту. Оновіть презентацію продукту свого веб-сайту до зображень із якістю 4k і автоматичного відтворення відео, не сповільнюючи веб-сайт.
Blitline
blitline.com
Blitline — це найдоступніше рішення SaaS для програмного забезпечення та медіа-компаній, які мають систему CMS/DAM і потребують безпечної багатоформатної обробки файлів у великих масштабах для своїх програм і веб-сайтів.
Cogniphi
cogniphi.com
Ми в Cogniphi — це різноманітна команда інноваторів, яка зосереджена на трансформаційних результатах, і ми надзвичайно раді, що можемо вести бізнес у карколомне цифрове майбутнє. Ми віримо, що Vision AI стане стрижнею майбутнього ШІ. Перший з наших когнітивних пакетів AIVI (Artificial Intelligence Vision) — це спеціальна платформа, яка допомагає використовувати можливості Vision Intelligence у різноманітних бізнес-секторах, включаючи виробництво, роздрібну торгівлю, охорону здоров’я та спостереження. AIVI покладається на складні просторові обчислення, машинне навчання, розпізнавання образів, виявлення аномалій і комп’ютерне зір і перевірено в реальних умовах. На сьогоднішній день на платформі розміщено понад 150 галузевих шаблонів, працює понад 10 тисяч камер і отримано 6 мільйонів доларів США доходу від компаній із мінімальними інвестиціями. Ми пишаємося тим, що маємо перевірений набір можливостей, а також власні інструменти та методології для швидкої розробки, розгортання та експлуатації великомасштабних рішень. Колективна мудрість і досвід нашої підібраної мережі експертів зі штучного інтелекту з усього світу стимулюють наші інновації та програмне забезпечення, яке є критично важливим для цифрових реалізацій. Більше ніж когнітивні технології та інженерні навички, якими ми володіємо, ми також твердо віримо, що наше прагнення до досконалості та пристрасть до вирішення проблем забезпечать експоненціальне зростання для всіх зацікавлених сторін.
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe прагне зробити штучний інтелект доступним для кожної організації, надаючи просту у використанні платформу для навчання, створення та інтеграції моделей ШІ без коду. Дозволяючи компаніям створювати та налаштовувати моделі штучного інтелекту для завдань комп’ютерного зору та аналітики тексту, DeepLobe дає можливість компаніям скористатися потенційними перевагами технологій штучного інтелекту. Зосереджуючись на безкодових рішеннях, DeepLobe демократизує доступ до штучного інтелекту, дозволяючи організаціям будь-якого розміру та досвіду використовувати ці трансформаційні технології.
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square — це платформа на основі SaaS, розроблена для анотацій, навчання та автоматизації конвеєра комп’ютерного бачення з великими наборами даних. * Покращена точність моделі машинного навчання: анотація даних DigitSquare забезпечує точне маркування даних, зменшуючи помилки та зміщення під час навчання. Він також підтримує різноманітні навчальні приклади, підвищуючи точність прогнозування в реальному світі. * Краще розуміння даних. Розмічення зображень за допомогою штучного інтелекту DigitSquare допомагає зрозуміти контекст даних, виявити шаблони та підвищити точність моделей машинного навчання за допомогою прикладів із мітками, що дозволяє отримати цінну інформацію та прийняти обґрунтовані рішення. * Підвищення продуктивності: його платформа анотації даних автоматизує такі процеси, як розпізнавання зображень, мови та відео, надзвичайно економлячи час. Він також тренує моделі машинного навчання для точних прогнозів, підвищуючи продуктивність у різних галузях. * Прискорення співпраці: інструмент анотації даних DigitSquare масштабує моделі ML, розподіляючи завдання між анотаторами, скорочуючи час маркування. Це також покращує продуктивність і узагальнення за допомогою різноманітних наборів даних.
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з споживачами: назавжди позбавивши черги на касі та самосканерів, а покупцям дозволили покупцям миттєво робити покупки. Платформа Zippin використовує відстеження продуктів і покупців за допомогою камер, розташованих зверху, а також розумних датчиків полиць для найвищого рівня точності навіть у переповнених магазинах. Заснована ветеранами галузі з Amazon і SRI з глибоким досвідом у роздрібних технологіях, штучному інтелекті та комп’ютерному баченні, Zippin має штаб-квартиру в Сан-Франциско та підтримується Maven Ventures і Core Ventures Group.
Emozo Labs
emozo.ai
Платформа DIY Research & Feedback Collection Emozo використовує поведінкові та емоційні дані, щоб допомогти клієнтам прийняти правильні рішення щодо всього цифрового контенту. У поєднанні з нашими консультаційними послугами та панелями ми допомагаємо клієнтам вийти за рамки традиційної аналітики даних клієнтів і заглибитися в серця й уми клієнтів, щоб зрозуміти ефективність і вплив усього цифрового контенту. Ми допомагаємо клієнтам створювати та розгортати цілеспрямованіший цифровий вміст – рекламу, програми, потоковий медіаконтент тощо на будь-якому каналі – в Інтернеті, на мобільних пристроях, у соціальних мережах, на телебаченні тощо. Ми використовуємо інформацію, отриману від клієнтів, щоб розв’язувати проблеми бренду, обміну повідомленнями, і відчувати виклики. Наш новий метод поєднання неусвідомлених (уваги та емоцій) і висловлених (анкета) відповідей допомагає клієнтам дуже швидко зрозуміти ефективність усього цифрового контенту. Ми використовуємо штучний інтелект, щоб забезпечити масштабне та швидке якісне дослідження на пристроях клієнтів. Клієнтам і їхнім клієнтам не потрібно нічого завантажувати, встановлювати чи підтримувати. Платформа SaaS Emozo підтримує ітераційні процеси розробки дизайну та пропонує повністю безпечний захист даних для клієнтів та їхніх клієнтів.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI – дослідницька група програмного забезпечення для розпізнавання облич, що базується в США. FaceMRI — найдосконаліша пошукова система розпізнавання облич для Mac і ПК. FaceMRI має набір програмного забезпечення для розпізнавання облич, яке може класифікувати обличчя за статтю (чоловічі, жіночі, небінарні), віковою категорією, роками та расою. Створення графіків відвідуваності та аналітики. Обличчя можна отримати за допомогою + імпорту зображень + імпорту відео + веб-пошуку (FB, LinkedIn, Instagram) + імпорту папок + веб-камери та IP-камер + IOT і камер безпеки. + USB ключі та зовнішні пристрої FaceMRI використовує потужність розпізнавання обличчя, щоб розблокувати аналітичні дані із зображень і відео. Користувачі можуть завантажити програму на свій Mac або ПК і імпортувати зображення та відео. Він витягуватиме обличчя та людей із відео та зображень, користувачі можуть додавати обличчя клієнтів і створювати власні звіти. Крім того, співробітники можуть створювати демографічні діаграми на основі віку, статі та раси з відео та бачити, хто ваші клієнти. FaceMRI також має технологію пошуку людей, тому користувачі можуть створювати спеціальні звіти. Співробітники можуть відстежувати присутність на дзвінках Zoom, хто був на дзвінку компанії, а хто відсутній. Співробітники можуть підключатися до веб-камер, камер безпеки та камер Інтернету речей, щоб відстежувати, хто входить у ваш бізнес. FaceMRI створює персональні звіти з відеоканалів, щоб користувачі могли відстежувати, хто входить у ваш бізнес.
Hive
thehive.ai
Hive є провідним постачальником хмарних рішень штучного інтелекту для розуміння, пошуку та створення вмісту, якому довіряють сотні найбільших та найінноваційніших організацій світу. Компанія надає розробникам портфоліо найкращих у своєму класі попередньо навчених моделей ШІ, щомісяця обслуговуючи мільярди запитів клієнтів API. Hive також пропонує готове програмне забезпечення на основі власних моделей штучного інтелекту та наборів даних, що розблоковує революційні додатки для критичних потреб бізнесу за допомогою глибокого навчання та генеративного штучного інтелекту. У сукупності технологія Hive трансформує підходи до цілісності платформи/модерації вмісту (включно з виявленням створеного штучним інтелектом контенту), захисту бренду, вимірювання спонсорства, націлювання реклами на основі контексту тощо. Hive залучив понад 120 мільйонів доларів від провідних інвесторів, включаючи General Catalyst, 8VC, Tomales Bay Capital і Glynn Capital. У квітні 2021 року Hive оголосила про серію D вартістю 50 мільйонів доларів США за 2 мільярди доларів. Компанія, що базується в Сан-Франциско, має понад 200 штатних співробітників у всьому світі, на додаток до розподіленої робочої сили з понад 5 мільйонів учасників по всьому світу, які підтримують операції маркування даних.
Imagga
imagga.com
Imagga — це хмарна та локальна платформа API для автоматичного додавання тегів до зображень і відео, призначена для розробників, компаній і підприємств. Технологія Imagga допомагає компаніям зрозуміти свої великомасштабні та динамічні колекції зображень і відео. Наразі (станом на жовтень 2017 року) використовується понад 11 500 розробниками та понад 220 підприємствами по всьому світу та отримав численні світові нагороди та визнання, такі як «Найкращий постачальник технологій» на South Summit '15 від Його Величності Короля Іспанії, глобального чемпіона з новин і медіа у світі. Нагороди Summit Awards '16 від Організації Об'єднаних Націй та Global Innovator in Image Analytics '16 від IDC, серед інших. Піонер і глобальний новатор у сфері додавання тегів до зображень як сервісного простору – компанія використовує свій хмарний API з 2011 року, а свої флагманські технології автоматичного додавання тегів і автоматичної категоризації – з 2013 року. Окрім технології розпізнавання зображень, Imagga надає платформу хмарних API для автоматизованого розпізнавання зображень, позначення тегами та категоризації, що дозволяє розробникам і компаніям створювати програми та рішення, які розуміють зображення. За потреби цю технологію можна також поставити як локальну установку. Технологія розпізнавання зображень Imagga повністю автоматизує процес призначення ключових слів і/або доменних категорій зображенням. Рішення є горизонтально масштабованим і може обробляти будь-яке навантаження зображень, які потрібно проаналізувати та анотувати. Він може адаптуватися до потреб клієнтів за допомогою спеціального навчання та/або циклу зворотного зв’язку. Завдяки API, який дуже легко інтегрувати в хмару або локально, він може бути запущений у виробництво за кілька годин.
Lambda
lambdalabs.com
Lambda забезпечує обчислення для прискорення прогресу людини. Ми є командою інженерів Deep Learning, які створюють найкращу в світі хмару GPU, кластери, сервери та робочі станції. Наші продукти для енергетиків і дослідників на передньому краї людських знань. Серед замовників Intel, Microsoft, Google, Amazon Research, Tencent, Kaiser Permanente, MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Los Alamos National Lab, Disney та Міністерство оборони.
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
Платформа штучного інтелекту OMNICOMMERCE від OMNIOUS.AI дає можливість продавцям електронної комерції забезпечувати інтуїтивно зрозумілий досвід покупок на основі візуального пошуку/відкриття та персоналізованих рекомендацій щодо продуктів. Використовуйте натхненні фотографії з мобільних пристроїв покупців і завантажуйте їх на свій веб-сайт, щоб знайти відповідні продукти. Нехай вони купують те, у що закохаються, у соціальних мережах під час покупки в іншому магазині або просто йдучи вулицею. Електронна комерція, як-от eBay, YOOX Net-A-Porter, MUSINSA, LotteOn, TheHyundai.com, LF, Brandi, CJ ONSTYLE та багато інших, довіряють OMNICOMMERCE, щоб покупці відкрили свої продукти. 2021 Global Hot Startup (партнерська мережа AWS) Найкращий приклад використання штучного інтелекту в роздрібній торгівлі 2020 року (NVIDIA) 2020 Innovation for New Experience (Samsung C-lab)
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs розробляє сенсори та рішення AIoT на основі бачення, впроваджуючи комп’ютерне бачення та штучний інтелект на межі, допомагаючи компаніям у всьому світі розробляти масштабовані рішення на основі бачення. Irida Labs надає вбудоване програмне забезпечення для бачення, оптимізоване для AIoT, що використовує комп’ютерне бачення та глибоке навчання, перетворюючи обмежувальні прямокутники на програми бачення реального світу. Наскрізне програмне забезпечення та сервісна платформа Irida Labs, PerCV.ai, розблоковує безліч програм комп’ютерного бачення та штучного інтелекту, забезпечуючи масштабовані рішення для зору для виявлення людей, транспортних засобів і об’єктів, ідентифікації, відстеження та оцінки 3D пози в широкому діапазоні. таких ринків, як «Індустрія 4.0», «Розумні міста та простори» та «Роздрібна торгівля». Використовуючи більш ніж 10-річний інженерний досвід у сфері вбудованого апаратного та програмного забезпечення комп’ютерного зору, штучного інтелекту та машинного навчання, проектування та оптики систем зору, ми надаємо підтримку протягом життєвого циклу продукту Vision-AI, від проектування системи до готовності до використання. використовувати Vision AI на пристрої. Запатентована найсучасніша технологія Irida Labs базується на патентах USPTO на вбудоване бачення та машинне навчання. Завдяки тісним партнерствам Irida Labs з лідерами світового рівня, такими як HikVision, Intel, Analog Devices, Qualcomm, Arrow, ARM, і це лише деякі, Irida Labs створила екосистему, здатну цілісно підтримувати навіть найскладніші програми комп’ютерного зору. Команда Irida Labs, яка швидко розвивається, розташована в Європі, Греції, а глобальний відбиток бізнесу Irida Labs охоплює Північну та Центральну Європу, Північну Америку та Азію.
Picture to Text
picturetotext.info
Їх конвертер зображення в текст робить конвертацію зображень у редагований текст простим і ефективним. Незалежно від того, чи є у вас відскановані документи, рукописні нотатки чи будь-який інший візуальний вміст, їхній інструмент легко впорається з усім. Насолоджуйтесь високою точністю завдяки надійному виділенню тексту з різних типів зображень. Його зручний інтерфейс гарантує, що кожен може використовувати його без будь-яких проблем. Крім того, вони підтримують кілька мов, тож ви можете легко працювати з текстом різними мовами. Однією з визначних функцій є можливість надсилати масові зображення, що економить ваш час під час обробки великих обсягів даних. Вони також підтримують кілька форматів зображень, що робить його універсальним для будь-якого проекту. Найкраще те, що їх інструмент абсолютно безкоштовний у використанні. Завдяки конвертеру фотографій у текст ви можете: * Економте час, легко перетворюючи зображення на текст * Підвищення продуктивності завдяки швидким і точним результатам * Спростіть свій робочий процес за допомогою інструменту, який простий у використанні Розкрийте потенціал вашого візуального вмісту за допомогою нашого високоточного, багатомовного та універсального конвертера зображення в текст.
Relu
relu.eu
Relu — компанія, що розробляє програмне забезпечення, що створює програмний компонент штучного інтелекту для автоматичного перетворення тривимірних медичних зображень у віртуального пацієнта. Ми зосереджені на тому, щоб полегшити інтеграцію цієї технології у ваш існуючий стоматологічний робочий процес/програмне забезпечення.
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com — це масштабований, простий у використанні сервіс, який дозволяє співробітникам на місцях ефективніше співпрацювати, використовуючи ШІ для тексту та зображень. Це покращує звітність про події та управління ними, пришвидшує виконання проектів і значно підвищує ефективність роботи.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — глобальна компанія з хмарного відеоспостереження, яка спрощує керування відео та робить системи масштабованими економічно ефективним способом. Допомога у створенні індивідуальних рішень світового класу для відеоспостереження для системних інтеграторів, компаній з безпеки, контролю доступу, штучного інтелекту, відеомоніторингу, телекомунікацій і SaaS із підключенням понад 150 000 камер. Справжня відкрита хмарна платформа розроблена для інтеграції з іншими рішеннями або створення нових сервісів, які працюють з IP-камерами. VXG — це перспективна, інноваційна технологічна платформа та двигун Cloud VMS для SaaS-компаній, який є повністю гнучким і масштабованим, економічно ефективним, дозволеним і настроюваним. Забезпечення найшвидшого та найпростішого шляху до справжнього хмарного відеоспостереження та надання повної VMS із повним вихідним кодом і всіма необхідними компонентами. Ключова цінність повністю відкритої (незалежної від продукту) платформи дозволяє клієнтам розгортати рішення у власному хмарному центрі/центрі обробки даних та інтегрувати власні системи або системи сторонніх розробників. Це призводить до незначних зусиль з боку клієнта та найшвидшого виходу на ринок. Надаючи їм повний контроль, брендинг і право власності на продукт.
Wicket
wicketsoft.com
Платформа автентифікації за обличчям Wicket — це інтегроване рішення, яке в першу чергу займає конфіденційність і забезпечує сенсаційний досвід проведення подій для вболівальників, гостей і співробітників за допомогою зручних точок дотику, які захоплюють користувачів і підвищують безпеку спортивних об’єктів, подій у прямому ефірі та об’єктів з акредитацією. Запатентовані алгоритми Wicket, які надають перевагу конфіденційності, вбудовані в нашу веб-платформу та перевіряють осіб менш ніж за одну секунду, роблячи керування входом і доступом безпечним, легким і зручним.
DeepAI
deepai.org
Інструменти штучного інтелекту для творчих людей від природи
Chooch
chooch.ai
Chooch — це провідна платформа Vision AI, яка поєднує Generative AI і Computer Vision, щоб допомогти компаніям автоматизувати повторювані завдання візуального перегляду вручну, роблячи пошук відеоданих більш ефективним і дозволяючи компаніям перерозподіляти людські ресурси для більш цінних видів діяльності. ImageChat Generative AI від Chooch може систематично запитувати дані відео та зображень за допомогою оперативної технології, щоб відстежувати певні візуальні ефекти чи дії та надсилати сповіщення в реальному часі, коли вони виявлені, щоб ініціювати подальші дії. Chooch використовується в багатьох різних програмах, включаючи виявлення роздрібних крадіжок, моніторинг безпеки на робочому місці, виявлення зброї, моніторинг самоконтролю, керування цифровими активами тощо.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), пропонована Google,-це набір хмарних обчислювальних служб, що працює на тій же інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів кінцевих користувачів, таких як пошук Gmail, зберігання файлів та YouTube. Поряд з набором інструментів управління, він надає ряд модульних хмарних служб, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних та машинне навчання. Реєстрація вимагає деталей кредитної картки або банківського рахунку. Хмарна платформа Google надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та обчислювальні середовища без серверів. У квітні 2008 року Google оголосив App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у центрах обробки даних, керованих Google, яка була першою службою хмарних обчислень від компанії. Послуга стала загальною доступною в листопаді 2011 року. З моменту оголошення двигуна додатків Google додав на платформу кілька хмарних служб. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає загальнодоступну хмарну інфраструктуру Google Cloud Platform, а також G Suite, Enterprise Versions Android та Chrome OS, та інтерфейси програмування програм (API) для служб машинного навчання та картографування корпоративних програм.
Kili Technology
kili-technology.com
Швидко створюйте високоякісні набори даних. Підприємства довіряють нам оптимізацію операцій маркування даних і створення найкращих наборів даних для своїх користувальницьких моделей, генеративного штучного інтелекту та магістратури. ___ Чому Kili Technology? Ви можете цього не знати, але: Набір даних MNIST має рівень помилок 3,4% і все ще цитується в понад 38 000 публікаціях. Набір даних ImageNet із його краудсорсинговими мітками має рівень помилок 6%. Цей набір даних, можливо, лежить в основі найпопулярніших систем розпізнавання зображень, розроблених Google і Facebook. Системна помилка в цих наборах даних має реальні наслідки. Моделі, навчені на даних, що містять помилки, змушені вивчати ці помилки, що призводить до хибних прогнозів або необхідності перенавчання на постійно зростаючих обсягах даних, щоб «вимити» помилки. Кожна галузь почала розуміти трансформаційний потенціал ШІ та інвестувати. Але революція трансформаторів машинного навчання та невпинна зосередженість на оптимізації моделей машинного навчання досягає точки зменшення прибутків. Що ще є?
Roboflow
roboflow.com
Маючи лише кілька десятків прикладів зображень, ви можете навчити працюючу сучасну модель комп’ютерного зору менш ніж за 24 години. Roboflow створює продукти програмного забезпечення як послуги, щоб спростити будівництво за допомогою комп’ютерного зору. Понад 250 000 розробників використовують Roboflow, щоб керувати даними зображень, анотувати та маркувати набори даних, застосовувати попередню обробку та доповнення, конвертувати формати файлів анотацій, навчати модель комп’ютерного бачення одним клацанням миші та розгортати моделі через API або на межі.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глибоких снів. Дізнайтеся, що може створити згорточна нейронна мережа шляхом надмірної обробки зображення та вдосконалення функцій.
Landing AI
landing.ai
Комп’ютерне бачення стало надзвичайно простим. Створіть і розгорніть свою систему комп’ютерного зору за лічені хвилини. Немає потреби в складному програмуванні чи досвіді ШІ.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Enablex.ai
enablex.io
Enablex.io-це сінгапурська, глобальна, повна стекла комунікаційна платформа та постачальник рішень, яка дозволяє розробникам та бізнесу забезпечити цілісний досвід Omnichannel своїм споживачам за допомогою відео, голосу, SMS та API WhatsApp, SDKS та низьким кодом. Підтримується командою з понад 50 пристрасних технологів, вона дає можливість компаніям Fortune 500, а також стартапами по всьому світу через свою інтерактивну та дуже захоплюючу платформу досвіду клієнтів. Заснована в 2017 році, компанія встановила сильну присутність у APAC, США та Європі, яка обслуговує клієнтів різноманітної галузі, включаючи охорону здоров'я, телекомунікацій, BFSI, освіту, роздрібну торгівлю та електронну комерцію. По-перше, галузь, enablex.io пропонується як хмара, так і на локальній платформі CPAAS. Ця гнучка можливість розгортання дозволяє нам співпрацювати з Telco та постачальниками послуг, які хочуть запустити CPAAS під їхніми брендами як повністю білою пропозицією. Він також стосується потреб підприємств, що розглядають приватне розгортання CPAAS через регуляторні та вимоги до конфіденційності даних, та спільноту розробників взагалі. Enablex.io-це повноцінна послуга CPAAS, що дає можливість бізнесу розгортати комунікацію Omnichannel (відео, голос, SMS та обмін повідомленнями) на пристроях та платформах. Від чатів один на один до масштабних передач ми робимо комунікації розумнішими, гнучкими та особистішими, допомагаючи підприємствам залишатися вперед у цифровому світі.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Знайдіть будь-кого в Інтернеті за допомогою пошукової системи розпізнавання обличчя FaceCheck.ID. Шукайте людей за фотографіями та переконайтеся, що ви розмовляєте з особою, за яку вони себе видають.
Muse.ai
muse.ai
muse.ai – це компанія з пошуку відео, яка розробляє вдосконалений штучний інтелект для організації світового відео.
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate — це провідна платформа для створення, точного налаштування, ітерації та керування вашими моделями штучного інтелекту швидше за допомогою найякісніших навчальних даних. Завдяки вдосконаленим інструментам анотації та контролю якості, контролю даних, функціям автоматизації, вбудованій інтеграції та управлінню даними ми дозволяємо підприємствам створювати набори даних і успішні конвеєри машинного навчання. Співпрацюйте з експертами SuperAnnotate і професійно керованим персоналом анотацій, який допоможе вам швидко надати високоякісні дані для створення найефективніших моделей.
V7
v7labs.com
V7 — це система обробки даних штучного інтелекту, розроблена для комп’ютерного зору та генеративних програм ШІ. Платформа надає інфраструктуру для корпоративних навчальних даних, яка включає маркування, робочі процеси, набори даних і має функцію для навчання людини в циклі. Він пропонує кілька властивостей анотацій для покращення якості даних для моделей ШІ. Завдяки таким функціям, як автоматичні анотації, анотації DICOM для медичних зображень, керування наборами даних і моделями, V7 автоматизує та оптимізує різні завдання. Інструменти анотації зображень і відео призначені для підвищення точності маркування даних. Крім того, він дає змогу створювати й автоматизувати користувальницькі конвеєри даних і має інструменти для автоматизації робочих процесів оптичного розпізнавання символів (OCR) і інтелектуальної обробки документів (IDP). V7 дозволяє користувачам доручати завдання анотацій аутсорсингу. Його можна використовувати в різних галузях промисловості, таких як сільське господарство, автомобілебудування, будівництво, енергетика, виробництво продуктів харчування та напоїв, охорона здоров’я тощо. Він пропонує функції співпраці для групових анотацій у режимі реального часу та забезпечує аналітику продуктивності етикеток і моделей. Крім того, V7 також полегшує анотації та робочі процеси навчання моделей, щоб бути більш ефективними через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Завдяки вдосконаленій функції AutoAnnotate він пришвидшує швидкість і точність анотацій. Платформа інтегрується з AWS, Databricks і Voxel51, серед іншого, і підтримує низку типів даних, включаючи відео, зображення та текстові дані.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop — це передова платформа розробки штучного інтелекту, яка змінює спосіб створення програм штучного інтелекту в організаціях. Платформа Dataloop ретельно розроблена, щоб задовольнити розробників, які знаходяться в центрі процесу розробки штучного інтелекту, що робить роботу з даними та моделями штучного інтелекту більш простою та інтуїтивно зрозумілою. Комплексне рішення Dataloop охоплює весь життєвий цикл розробки AI, пропонуючи інструменти та функції, які спрощують керування даними, анотації, вибір моделі та розгортання. Платформа Dataloop створена з упором на співпрацю, дозволяючи розробникам, дослідникам обробки даних та інженерам бездоганно працювати разом, руйнуючи традиційні розбіжності та сприяючи інноваціям. Основні функції включають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс перетягування для створення конвеєрів даних, величезну бібліотеку попередньо створених елементів і моделей AI, а також надійні можливості контролю даних і анотацій. Ці функції створені, щоб дати розробникам змогу швидко створювати прототипи, ітерації та розгортати рішення ШІ, йдучи в ногу з вимогами ринку, що швидко розвиваються. Dataloop прагне просувати розробку штучного інтелекту, надаючи платформу, орієнтовану на розробника, яка вирішує складності та виклики штучного інтелекту та керування даними. Бачення Dataloop полягає в тому, щоб демократизувати розробку ШІ, дозволяючи кожній організації використовувати потужність ШІ та просувати свої інноваційні рішення.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — незалежна компанія зі штучного інтелекту, яка спеціалізується на комп’ютерному зорі, обробці природної мови та розпізнаванні звуку. Одна з перших платформ глибокого навчання, заснована в 2013 році, Clarifai надає платформу ШІ для неструктурованих зображень, відео, тексту та аудіоданих. Його платформа підтримує повний життєвий цикл штучного інтелекту для дослідження даних, маркування даних, навчання моделей, оцінювання та висновків щодо зображень, відео, тексту та аудіоданих. Clarifai зі штаб-квартирою у Вашингтоні використовує машинне навчання та глибокі нейронні мережі для автоматичної ідентифікації та аналізу зображень, відео, тексту та аудіо. Clarifai дозволяє користувачам впроваджувати технологію ШІ у свої продукти за допомогою API, Mobile SDK та/або локальних рішень.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud є однією з найбільших у світі компаній хмарних обчислень, яка надає масштабовані, безпечні та надійні хмарні обчислювальні послуги в усьому світі для прискорення цифровізації завдяки комплексним хмарним продуктам і рішенням.
Encord
encord.com
Encord — це наскрізна платформа для розблокування ШІ з ваших даних. Безпечно розробляйте, тестуйте та розгортайте передбачувані та генеративні системи штучного інтелекту в масштабі, щоб розкрити цінність машинного навчання. Створюйте високоякісні навчальні дані, використовуйте канали активного навчання, оцінюйте якість моделі, точно налаштовуйте моделі та багато іншого в одній простій у використанні платформі. * Анотування. Ефективно позначайте будь-яку візуальну модальність і керуйте великомасштабними групами анотацій за допомогою настроюваних робочих процесів і інструментів контролю якості. * Активний – тестуйте, перевіряйте та оцінюйте свої моделі та поверхню, керуйте та визначайте пріоритети для найцінніших даних для маркування, щоб підвищити продуктивність моделі. * Apollo – тренуйте, налаштовуйте та керуйте власними та базовими моделями в масштабі для виробничих додатків ШІ. * Прискорення – спеціалізовані послуги маркування за запитом, які допоможуть вам масштабуватись. Encord користується довірою команд-новаторів штучного інтелекту в RapidAI, Tractable, Stanford Medicine, Memorial, King’s College London, NHS, UHN, Royal Navy, Veo та багатьох інших глобальних компаній.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорна платформа маркування для робототехніки та автономного водіння. Segments.ai — це швидка й точна платформа для маркування даних для анотації даних за допомогою кількох датчиків. Ви можете отримати мітки сегментації, векторні мітки тощо за допомогою інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів міток для зображень, відео та 3D-хмар точок (лідар і RGBD). Segments.ai — це платформа самообслуговування з цільовою підтримкою нашої основної команди інженерів, коли вам це потрібно. * Python SDK, який нарешті має сенс * Документація, щоб налаштування було легким * Самообслуговування за допомогою підтримки лише тоді, коли ви застрягли, щоб ми не сповільнювали вас * Автоматично запускати дії за допомогою веб-хуків * Підключіть свого хмарного постачальника (AWS, Google Cloud, Azure) * Експорт до популярних фреймворків ML (PyTorch, TensorFlow, Hugging Face) Підключіть свою робочу силу або скористайтеся одним із наших партнерів. Наші інструменти керування спрощують позначення та спільний перегляд великих наборів даних.
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai — це веб-платформа, яку можна використовувати для маркування зображень і розробки додатків розпізнавання зображень на основі ШІ. Він має дві головні цілі: перша — зробити задачу анотації зображень максимально зручною та ефективною, навіть для великих проектів, де багато людей працюють над маркуванням зображень, а друга — забезпечити гладкий і зручний інтерфейс для навчання та розгортання моделей глибокої нейронної мережі. Можливість виконувати обидва ці завдання на одній платформі забезпечує перевагу можливості позначати зображення, а потім навчати та вдосконалювати моделі ітеративним способом. SentiSight.ai пропонує такі потужні функції, як: * Маркування зображень. * Розумний інструмент маркування. * Спільні проекти маркування та відстеження часу. * Класифікаційна модель навчання. * Навчання моделі виявлення об'єктів. * Онлайн і офлайн моделі (доступна безкоштовна 30-денна пробна версія). * Попередньо підготовлені моделі. * Пошук схожості зображення.
hasty.ai
hasty.ai
Тепер Hasty є частиною CloudFactory, світового лідера в області штучного інтелекту, що прискорює життєвий цикл штучного інтелекту. Більше не потрібно жертвувати якістю заради ефективності. Дізнайтеся більше про Accelerated Annotation, новий продукт Vision AI, який поєднує найкращу в своєму класі робочу силу CloudFactory з провідною технологією маркування за допомогою штучного інтелекту, яка генерує високоякісні мічені дані в 5 разів швидше, ніж маркування вручну. Платформа Hasty надає все необхідне для переходу від необроблених зображень і відео до моделей, готових до виробництва.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Створюйте програми за допомогою Generative AI. Створюйте прототипи та розгортайте штучний інтелект за допомогою готових до виробництва API, які працюють будь-де.
NoahFace
noahface.com
NoahFace пропонує програмні рішення з можливістю конфігурації, які перетворюють iPad і смартфони на найбільш гнучку, масштабовану та надійну платформу синхронізації на землі. Швидкий, надійний і точний NoahFace пропонує такі сучасні функції, як розпізнавання обличчя, вимірювання температури та алкоголю та багато іншого.
Capsolver
capsolver.com
Автоматичний розв’язувач captcha Capsolver пропонує найдоступніше та найшвидше рішення для розв’язання captcha. Ви можете швидко поєднати його зі своєю програмою, використовуючи його просту опцію інтеграції, щоб досягти найкращих результатів за лічені секунди. З коефіцієнтом успіху 99,15% Capsolver може відповідати на понад 10 мільйонів запитів капчі щохвилини. Це означає, що ваша автоматизація або сканування матимуть 99,99% безвідмовної роботи. Ви можете купити пакет captcha, якщо у вас великий бюджет. За найнижчою ціною на ринку ви можете отримати різноманітні рішення, зокрема reCAPTCHA V2, reCAPTCHA V3, hCaptcha, hCaptcha Click, reCaptcha click, Funcaptcha Click, FunCaptcha, aws captcha, перетворення зображення в текст тощо. З цією послугою 0,1 с є найнижчою швидкістю, яку будь-коли вимірювали. Тепер CapSolver надає клієнтам послуги розпізнавання зображень за допомогою штучного інтелекту та машинного навчання. Мета їхньої роботи полягає в тому, щоб використовувати штучний інтелект у більшій кількості сфер, розширюючи можливості в технологічно керованих середовищах.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову безпеку за допомогою безперебійного контролю доступу, відкриваючи персоналізований і посилений досвід. Довіртеся Luxand.Cloud, щоб стати лідером у захисті ваших цифрових кордонів із неперевершеною надійністю. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб заново визначити межі безпеки в епоху цифрових технологій. Luxand.cloud підтримує: - Розпізнавання обличчя - Розпізнавання обличчя - Перевірку обличчя - Розпізнавання емоцій - Виявлення орієнтирів обличчя - Виявлення живості - Обрізання обличчя
Nyckel
nyckel.com
Нікель робить класифікацію зображень і тексту легкою для всіх. Лише за кілька хвилин ви можете побудувати модель AI для категоризації зображень і тексту за допомогою будь-яких міток. Досвід машинного навчання не потрібен. Такі клієнти, як Gardyn, Gust і Square, використовують Nyckel для автоматизації завдань ручного додавання тегів, модерування вмісту, категоризації зображень за лічені секунди та багато іншого. На відміну від інших інструментів класифікації, Nyckel не потребує машинного навчання. Створення власного класифікатора займе всього кілька хвилин. Просто додайте мітки, завантажте навчальні зразки та зачекайте 10–30 секунд, поки модель почне навчання. Коли ви будете готові, підключіться до нього через наш API, SDK або Zapier. Мета Nyckel — полегшити будь-кому, незалежно від його технічного досвіду, створення моделей класифікації всього за кілька хвилин.
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ — це платформа, що пропонує технології комп’ютерного зору, які дозволяють вашим програмам краще читати та розуміти світ.
Face Age
getfaceage.com
Face Age використовує передову технологію для аналізу властивостей шкіри обличчя, фіксуючи такі деталі, як зморшки, пори, прищі та мішки під очима, щоб зрозуміти шкіру кожного клієнта. Face Age розроблено для легкої інтеграції в існуючі платформи електронної комерції. Face Age пропонує різні варіанти інтеграції, що робить процес налаштування плавним та ефективним. Незалежно від того, керуєте ви невеликим бутиком чи великим ринком, Face Age легко адаптується до ваших технічних вимог.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.